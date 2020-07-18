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Новини
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"Велике будівництво" не запустить економіку, використовуючи іноземні компанії, техніку та матеріали, - журналістка Самаєва

Програма "Велике будівництво" могла б стати драйвером економічного зростання, якби її реалізовували українські компанії на українській техніці та з використанням вітчизняних матеріалів. Наразі ж турки та китайці будують дороги з білоруського бітуму.

Про це пише в колонці для ZN.UA журналістка Юлія Самаєва, інформує Цензор.НЕТ.

Обсяги фінансування дорожнього будівництва у 2020 році перевищать 150 млрд грн, або $5,5 млрд. Це більше, ніж підтримка МВФ. Ці гроші могли б стати реальним стимулом для економічного розвитку, якби "Велике будівництво" реалізовували українські компанії.

Але "Укравтодор" прописав методичні рекомендації для учасників тендерів так, що в проєкті можуть брати участь лише великі компанії. Це рішення - не завжди на користь "Великому будівництву". Зокрема, в тендері на будівництво траси М-18 у Запорізькій області брали участь 2 українські та 2 турецькі компанії. Перемогла зрештою турецька Özaltin, але вона досі не може розпочати роботу.

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"Інвестиційною нянею "всіх турецьких компаній, які хочуть будувати в Україні дороги, є особисто Сергій Шефір. І ширяться ринком чутки, що "за Özaltin просив сам Ердоган". Це, звичайно, теж політика, але точно не в інтересах України", - пише Самаєва.

Те ж саме стосується використання техніки та матеріалів.

Переважна більшість доріг, які будують у межах "Великого будівництва", - асфальтобетонні. Для їхнього будівництва потрібен бітум, який закуповують  переважно в Білорусі, а також у Польщі, Литві та РФ.

"У собівартості будівництва дороги ціна бітуму становить 55%, тобто половина того, що ми заплатимо за дороги. Це інвестиція в економіку країни - постачальника бітуму, а не в Україну", - зазначає Самаєва.

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Використовуючи вітчизняні матеріали, можна було б будувати не асфальтобетонні, а просто бетонні дороги. Вони дорожчі, але довговічніші, не вимагають такого частого ремонту, витримують високі навантаження.

"Так чому за такої кількості можливих плюсів для нашої економіки і можливостей для суміжних галузей, за потенційного внутрішнього мультиплікатора інвестицій і відкладеного попиту гроші "Великого будівництва" ми витратимо на асфальт з імпортного бітуму, який на імпортній техніці будуть закатувати турки, китайці та ще чотири українські компанії?" - запитує Самаєва.

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"Нам залишається лише жалкувати про те, що нашими грошима розпоряджаються далеко не найрозумніші люди, і сподіватися, що якщо проєкт подовжать на майбутній рік (цьогоріч точно всього обіцяного не побудують), критерії та підходи до його реалізації змінять, щоб із виділених коштів хоча б половина залишалася в нашій економіці. Інакше це й інвестицією не назвеш", - підсумовує журналістка.

Автор: 

дороги (3071) інвестиції (2077) будівництво (3029)


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Топ коментарі
+16
"В себестоимости строительства дороги цена битума составляет 55%, то есть половина того, что мы заплатим за дороги"

18.03.20 15:04 "Укртатнафта" Коломойского резко повысила наценку на битум для строительства дорог, - СМИ
"Укртатнафта" Коломойского резко повысила наценку на битум для строительства дорог, - СМИКрупнейший производитель дорожных битумов в Украине Кременчугский НПЗ ПАО "Укртатнафта" пересмотрел ценовую политику на 2020 год, в результате чего наценки на продукцию резко возрастут.

Совпадение, что шмаркля так спишит "освоить бюджет", не волнуясь за качество?))
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18.07.2020 13:55
+13
Його тендери не цікавлять, головне для нього - рейтинги, а для тих, хто за ним - бабло розпиляти.
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18.07.2020 13:55
+8
в общем, распил только через свои фирмы)) как там шмаркля сказалО - его не интересует качество, главное - видосики о разрезании ленточек))
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18.07.2020 13:52
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А какая разніца???
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18.07.2020 13:47 Відповісти
в общем, распил только через свои фирмы)) как там шмаркля сказалО - его не интересует качество, главное - видосики о разрезании ленточек))
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18.07.2020 13:52 Відповісти
"В себестоимости строительства дороги цена битума составляет 55%, то есть половина того, что мы заплатим за дороги"

18.03.20 15:04 "Укртатнафта" Коломойского резко повысила наценку на битум для строительства дорог, - СМИ
"Укртатнафта" Коломойского резко повысила наценку на битум для строительства дорог, - СМИКрупнейший производитель дорожных битумов в Украине Кременчугский НПЗ ПАО "Укртатнафта" пересмотрел ценовую политику на 2020 год, в результате чего наценки на продукцию резко возрастут.

Совпадение, что шмаркля так спишит "освоить бюджет", не волнуясь за качество?))
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18.07.2020 13:55 Відповісти
Його тендери не цікавлять, головне для нього - рейтинги, а для тих, хто за ним - бабло розпиляти.
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18.07.2020 13:55 Відповісти
поэтому и висят тендеры о строительстве дорог по ценам - в 4-5 раз выше чем в США
"Большое строительство" не запустит экономику, используя иностранные компании, технику и материалы, - журналистка Самаева - Цензор.НЕТ 7553
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18.07.2020 13:57 Відповісти
Та ну, 400 000 за метр погонний. Це просто взяли і насрали всім на голову, хто не в долі.Навіщо проводити тендера, якщо все-одно в 6 раз дорожче, ніж в Штатах?
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18.07.2020 16:24 Відповісти
"Большое строительство" не запустит экономику, используя иностранные компании, технику и материалы, - журналистка Самаева - Цензор.НЕТ 736
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18.07.2020 13:54 Відповісти
Ідіот, чи знову по-приколу? Придурку, яке нахер "Велике будівництво"? Для якого, для ТурціЇ? Для Туреччини можливо, а в Україні черговий "Великий розпил", скотино! Без тендерів, без конкурсів, без контролю, просто тупо бабло пилять.

Блін, убоге ще й під американським проксі ховається.
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18.07.2020 14:01 Відповісти
У тебя пукан подгорает, дымится уже. Беги скорее к Порошенко за огнетушителем!
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18.07.2020 17:18 Відповісти
ОК ЗЕбил винторогий под левым флажком, скажи что построили???
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18.07.2020 17:49 Відповісти
"...под левым флажком" - одноглазым все флажки кажутся левыми.
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18.07.2020 18:08 Відповісти
Да оно и понятно, что те, кто 30 лет был у кормушки от Укравтодора и кого теперь немного подвинули, скулят.
Интересно другое: чего так мало таких заказных статеек от шл..хналистов проплачивают те, кого от корыта подвинули?
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18.07.2020 13:56 Відповісти
вылез беня-бот
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18.07.2020 14:24 Відповісти
Бенебот! Тебе Беня много денег не даст. У тебя посты скушные...
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18.07.2020 14:40 Відповісти
Как не дать "заработать" бубочке?

"Большое строительство" не запустит экономику, используя иностранные компании, технику и материалы, - журналистка Самаева - Цензор.НЕТ 5339
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18.07.2020 13:56 Відповісти
"Большое строительство" не запустит экономику, используя иностранные компании, технику и материалы, - журналистка Самаева - Цензор.НЕТ 1998
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18.07.2020 13:57 Відповісти
не может стать программой запуска экономики программа строительства дорог и всякой всячины, которая финансируется из фонда борьбы с короновирусом и местных бюджетов. Это же дребедень, чушь полная, ахинея, бред и т.д. У власти - классические барыги. Какой запуск экономики, шо она несет, эта журналист?
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18.07.2020 13:57 Відповісти
Бариги втекли до Ростову більше року тому. Тепер за кермом чесна влада нових ліц.
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18.07.2020 14:00 Відповісти
Великий кормчий сказав що запустить і зебіли вірять.
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18.07.2020 13:58 Відповісти
В теории она то права, но что делать если у нас только криворукие работники и коррумпированные хозяева дорожных фирм остались. А белорусский битум выгодней чем отечественный потому что Беня решил подзаработать
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18.07.2020 13:59 Відповісти
про криворуких работников всегда особенно забавляет
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18.07.2020 14:26 Відповісти
Це панятна, але чого в 5 -6 раз дорожче, ніж в Штатах?
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18.07.2020 16:26 Відповісти
дык...коррупция!)))
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18.07.2020 17:35 Відповісти
Хотелось бы подъема отечественного дорожного строительства. Но мы уже создавали автомобили получались либо запорожцы либо богданы, холодильники норд ломались прямо после заноса в квартиру.Да и где тот отечественный асфальтный каток не говоря об укладчике. Может турки с китайцами положат асфальт который покроется ямами не сразу после первой зимы а хотя бы через несколько. Дальше о бетонках и асфальте. У нас он проваливается под колесами при 28 градусах, а тот же асфальт в Дубае стоит при 45. Может не в самом покрытии дело а в косорукости и сильной воровитости?
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18.07.2020 13:59 Відповісти
А це тобі не каток?))
"Большое строительство" не запустит экономику, используя иностранные компании, технику и материалы, - журналистка Самаева - Цензор.НЕТ 5438
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18.07.2020 14:10 Відповісти
реквизит из ну погоди ?
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18.07.2020 14:19 Відповісти
и вообще некачественный народец какой-то
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18.07.2020 14:27 Відповісти
А саме неймовірне, що як тільки він виривається звідси в нормальну державу з нормальним законодавством, так моментально трансформується в законослухняного трудоголика золоті руки
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18.07.2020 15:02 Відповісти
+100 Прямо мистика какая-то.
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18.07.2020 15:31 Відповісти
Как бы тебе так объяснить попроще - для того чтобы что-то купить за границей, сначала нужно туда что-то продать, а иначе не будет валюты в стране, и не за что будет покупать импортные товары и услуги. Так вот, с учетом того, что мы продаем за границу в основном продукцию с низкой добавленной стоимостью - полезные ископаемые (железную руду), черные металопрокат и агросырье, то значит что мы можем купить значительно меньше импортных товаров и услуг и всякий разумный человек понимает, что лучше купить свой отечественный товар, тем самым стимулируя свою экономику. И кстати именно так и поступают все развитые страны мира - максимальное импорто замещение, и стимулирование своего экспорта, и только зе-Ыкономисты решили "разогреть" нашу экономику строя дороги из импортных материалов, с использовании импортной техники и вдобавок иностранными компаниями.
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18.07.2020 16:56 Відповісти
Это не большая стройка...это громкий пук в лужу...ничего она не запустит...
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18.07.2020 13:59 Відповісти
Посмотрим, не приведут ли любители всего большого, страну к дефолту...
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18.07.2020 14:09 Відповісти
А что делать, если отечественные строители только воруют?
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18.07.2020 14:10 Відповісти
И вообще некачественные люди живут в Украине?
Слишком много кацапских агентов влияния которые внушают мысли о неполноценности украинского народа.
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18.07.2020 14:31 Відповісти
Нет, контракты с турецкими фирмами на строительство дорог заключают по приказу ЦРУ, чтобы разорить благородного отечественного производителя!
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18.07.2020 19:10 Відповісти
как строили украинские компании дороги мы видели , лопата ( бери больше ,кидай дальше ) ,бочка с битумом на дровах , и каток ровесник царя Гороха ...... 30 лет они нам лепили ,лепили .... так автобан не слепили ...
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18.07.2020 14:17 Відповісти
Так може якщо скасувати рабство в країні і надати можливість чесної конкуренції на вільному ринку щось зміниться? Вимагати від рабів ентузіазму і якості при роботі на панів якось дивно. Того рабство і феодалізм і програли історичне змагання з капіталізмом, що нерівноправні системи організації суспільства завідомо неефективні.
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18.07.2020 15:13 Відповісти
мысль хорошая , нормальных рабочих найдем , даже достойную зарплату дать не проблема , сложнее с инженерными кадрами но и это решаемо , гвоздь программы изношенные и устарелые основные фонды ,заменить их стоит копеечку которой нет у наших подрядчиков ,а без этого об построенных европейских дорогах в Украине украинским подрядчиком это СКАЗКА
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18.07.2020 15:28 Відповісти
Та мова в статті про те, що будівництво доріг не дасть поштовху ддя розвитку економіки держави, а не про технічні можливості вітчизняних дорожніх компаній.
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18.07.2020 16:31 Відповісти
з технічними можливостями у вітчизняних компаній все норм.
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18.07.2020 20:35 Відповісти
В нормальних країнах є такі інструменти як лізінг, кредити по нормальних відсотках від інвестиційних банків (МБРР і т.п.), інструменти повернення інвестиційних вкладів (платні автобани і т.і), фондові біржи, які акумулюють засоби дрібних (і не дуже) вкладників...

Але для цього потрібно щоб держава була ********. Щоб громадяни її були рівноправними і платили податки на (брутто)доходи по однаковій для всіх пропорційні шкалі в залежності від перевершення доходів на члена родини мінімальної прожиткової норми.

Потрібно, щоб держслужбовці не отримували захмарні зарплати і пенсії, які перевершують зарплати і пенсії середнього українця в десятки і сотні разів, а їх (брутто)зарплати були відносно невеликими, хоча і достойними. Як в Штатах, наприклад, де брутто-зарплати бюджетників можуть перевищувати зарплату середнього американця максимум в 7 разі).

Потрібно, щоб податки платилися лише один раз, а податки на споживання не плутались з податками на розвиток... Потрібно перейти від суцільного тарифікування до ринку, зробити його вільним і конкурентним, банкрутство реальним і остаточним,
підприємства всіх форм власності рівоправними, а роль чиновництва знизити до реєстраційної.

Тобто потрібно не брехати, а почати говорити правду про нашу феодально-мафіозну **********, рабське становище "звичайних" громадян і антиконституційне панування ще совкової номенклатури... Тоді і реформи почнуться реальні і зникне проблема в фінансуванні реальних прибуткових проектів.
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18.07.2020 16:40 Відповісти
В нормальних країнах... но не в НТСНГ.. этим все сказано , НТСНГ( не ту страну назвали гондурасом )
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18.07.2020 23:27 Відповісти
Вопрос в финансировании и требования к качеству строительства. только полный идиот или оккупант кормит иностранцев, когда в своей экономике полная жопа.
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18.07.2020 16:41 Відповісти
Ай какая пИчалька, барыгам не дали распилить дорожные деньги и они обиделись, даже журнашлюшку нанали, чтобы статейку тиснула
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18.07.2020 14:30 Відповісти
Імбі, так пиляти будуть зебариги! Какая разница!?
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18.07.2020 14:45 Відповісти
Китайские зебариги, или турецкие? ...
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18.07.2020 15:01 Відповісти
Відкати ще ніхто не відміняв.
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18.07.2020 15:02 Відповісти
Вот поэтому и отдали стройку иностранцам, что У НАС - Відкати ще ніхто не відміняв.
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18.07.2020 15:05 Відповісти
Там корупція міжнародного рівня.
Хлопче, ти казки не пишеш?
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18.07.2020 15:10 Відповісти
Дурачек ты зебильный, именно через откаты и коррупцию и получают как правило подряды в странах третьего мира международные корпорации.
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18.07.2020 16:43 Відповісти
У некоторых комментаторов явно не в порядке с логикой.
Журналистка пишет о том что выделяемые деньги не останутся в Украине.
Стало быть, провозглашенная цель большой стройки стать драйвером нашей экономики - фикция.
И далее она делает вывод что для достижения озвученной цели нужно строить бетонные дороги чтобы деньги остались в стране, либо отказаться от строительства вообще, направив денежные ресурсы на внутренние нужды, отказавшись от кредита МВФ.
А сейчас это выглядит как пиар кампания клоуна, потому что на конституционных полномочиях сильно не попиаришся, да и ума нету, и дерибан бабла своими людьми.
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18.07.2020 14:59 Відповісти
Перший коментатор, який написав по суті.Невже решта лише "пісатєлі", але ніяк не "чітатєлі"
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18.07.2020 16:34 Відповісти
достали уже этим советским пафосом "большая стройка".. и прочее все великое из колхоза "большое дышло".. поскромнее надо быть
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18.07.2020 14:59 Відповісти
Журналистке надо пить ветрогонное.Ибо ума в експертном заключении -ноль,только сероводород.Её правдоподобные заключения выдают с головой дилетанта-кухарки пытающейся давать указания Боссу-повару.Сами дороги уже являются драйвером. И желательно их строить в кредит.
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18.07.2020 15:25 Відповісти
Хотелось бы прочитать твое "эспертное" мнение по поводу того как строительство иностранцами из иностранных материалов при помощи иностранной техники является "драйвером" , вот только чего не совсем понятно, хотя как минимум индикатором идиотизма этот "драйвер" похоже является и ты один из тех зе-дегенератов которые называют всех дилетанатами. хотя у самих ума как у ракушки.
"И желательно их строить в кредит." - за свет чего кредиты собираешься отдавать дурачек зебильный или дороги таки платными будут?
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18.07.2020 16:38 Відповісти
Вот намедни по подольскому мосту невзначай наши барыги украли, минимум, 80 млн.И так по всюду! Нет более алчных барыг,чем отечественные.Они ведь и законы и тендеры под себя пишут.А иностранцы под себя нам законы не пишут.С них и спросить можно.А что можно спросить с Микитася илиКомарницкого или судьи Вовка?.Засранцы сделают дорогу вовремя,и дороги себя окупят налогами с товарооборота,с транспорта ,ускорением логистики .А Наши -на гривну сделают а сотню украдут.Вон Гепа реновацию путепровода в Харькове делает более10 лет.И путепровод на днях обрушится.Всё украдено и приписано.
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18.07.2020 19:06 Відповісти
То есть по твоему если на каком-то объекте украли деньги при строительстве (открою тебе страшную тайну, на зебильном "большом распиле" украли уже значительно больше денег, и иностранцы в том числе, почитай например про завышенные цены на битум, несколько недель назад было журналистское расследование по этому поводу), то тогда пусть все будет импортное??? А за счет чего ты собираешься покупать это импорное, если мы сами ничего не будем производить, или производить агросырье, железную руду и другие товары с низкоцй добавленной стоимостью???
"Они ведь и законы и тендеры под себя пишут.А иностранцы под себя нам законы не пишут.С них и спросить можно" - святая наивность, иностранцы так же покупают депутатов и министров с потрохами (причем не только у нас), а так же протаскивают выгодные для них законы (примеров масса, хотя бы недавнее решение кабмина о непринятии заградительных пошлин на импортные (кацапские в основном) минеральные удобрения в ущерб нашей химической промышленности).
"Засранцы сделают дорогу вовремя,и дороги себя окупят налогами с товарооборота,с транспорта ,ускорением логистики" - дороги сами себя окупят налогами с товарооброта??? Ты наркоман, или зе-ЫкономЫст???
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19.07.2020 15:28 Відповісти
катаюсь на вантажівці по Україні бачив на великому будівництві лвівську, франківську,та хмельницькі автодори.Турків бачив в Києві кілька років тому.
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18.07.2020 16:07 Відповісти
асфальт кидають в багнюку і ніхто не починає якщо не пройде дощ ...після дощика бітум краще пристає до води з багном , так ?...вам дорожним підарасам руки повідривати за таке "строительство" ...уроди недоделані ...
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18.07.2020 16:22 Відповісти
Ви бачили "велике бідівництво від Гройсмана", а зараз бубочка почав свою вєсєлуху, де буде лише 4 українські компанії.Правда існує танк поняття як субпідряд.Виграла тендер турецька компанія, а будує українська як субпідрядчик.Якщо ціни в рази більші від реальних, то таке може бути запросто.
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18.07.2020 16:38 Відповісти
""Так почему при таком количестве возможных плюсов для нашей экономики и возможностей для смежных отраслей, при потенциальном внутреннем мультипликаторе инвестиций и отложенном спросе деньги "Большого строительства" мы потратим на асфальт из импортного битума, который будут на импортной технике укатывать турки, китайцы и еще четыре украинские компании?" - спрашивает Самаева." - да все очень просто - мы оккупированная инородцами страна которые заинтересованы в деградации и лишения хоть какого-то будущего Украины и украинцев. А осуществляют они это путем уничтожения украинского машиностроения, промышленности, науки и образования в целом, по плану оккупантов инородцев мы должны быть не квалифицированным обслуживающим персоналом работающим на иностранные корпорации добывающие у нас полезные ископаемые или выращивающие агросырье на отобранной у нас земле. Именно поэтому у нас в Киеве покупают польские трамваи на несколько тысяч грн дешевле аналогичных украинских , или китайские вагоны в метро для харьковского метрополитена на 1% дешевле чем аналогичные украинские, закупаем МАЗы вместо Кразов для армии, французские вертолеты вместо отечественных для МЧС, американские и французские катера вместо наших и т.д.
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18.07.2020 16:33 Відповісти
Ідійоти, але зовсім швидко гроші на цей чумний бенкет закінчаться і тоді буде жопа.
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18.07.2020 16:40 Відповісти
Проблема в тому, що маріонетки окупантів звалять з країни з награбованим, а нам тут жити, при цьому на нас навішують все нові і нові борги, а чим за все це прийдеться розплачуватись взагалі не відомо, бо землю у нас вже майже забрали, залишилось лише легалізувати цей факт.
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18.07.2020 16:48 Відповісти
Насправді вони (імпортні товари) справді набагато дешевші. А 1% різниці - це лише засіб виграти тендер. Ну навіщо демпінгувати, якщо і 1% достатньо. Якщо треба, то і на 10...20...30% можуть знизити. А ось для наших виробників внаслідок шахрайського оподаткування і іншого здирництва така ціна - то вже межа
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18.07.2020 17:08 Відповісти
А де брати валюту на цей імпорт? Якщо вітчизняного виробника не стане, то зменшиться база оподаткування.Знову безробітні, злидні, трудова міграція.
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18.07.2020 17:22 Відповісти
Ну як де? Поки МВФ нам допомогає, валюти - завались
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18.07.2020 17:44 Відповісти
Тут питання не до виробників імпортних товарів, а до типу "української" (насправді оккупаційної) влади - при такій різниці в ціні легко порахувать, що вітчизняні товари з урахуванням усіх податків в наш бюджет будуть значно дешевшими, не кажучі вже робочі місця, підтримку вітчизняної економіки вцілому, та зовнішньоторгівельний баланс. Ніде у світі нормальна влада такого не допускає, при цьому я впевнений що у тій же самій Європі робітники заводів вже влащтували би масштабні акціїї протесту з вимогою купувати вітчизняну продукцію, замість імпортної, да і політики не наважились бі на таке відверте знищення власної економіки, виборці там точно бі це не оцінили. Ну а наше бидло все проковтне, та поїде збирати полуницю до Польщі.
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18.07.2020 17:25 Відповісти
Я не заперечує тезу про "окупаційність" влади. Навіть натякнув про "совкову номенклатуру", оскільки, як відомо, бувших співробітників КГБ не буває...

Але ж вони діють тонше, ви тут малюєте. Треба не купляти місцевий товар за антиринковими цінами, в яких сидить левова доля шахрайства на податках і відкатах, а змінювати суспільно-політичну систему в Укрпїні з мафіозно-феодальної нерівноправної на демократичну, внаслідок чого собівартість місцевого товару знизиться і він зможе чесно конкурувати з імпортним.

Ваш шлях приведе лише до консервації феодалізму, при якому наша місцева мафія не постраждає, а нас просто випруть з ринків всіх цивілізованих країн. Після розслідувань в ВТО, договору про Асоціацію і т.і.
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18.07.2020 17:40 Відповісти
Окупаційна влада, яка своїми діями знищує залишки економіки.
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18.07.2020 18:00 Відповісти
Ну так сама технику сделай дура
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18.07.2020 23:54 Відповісти
Колись в Мао Цзедуна був "Великий скачок", в ***** "Национальные проэкты", а в Клоуна тепер буде "Велике будівництво" - Євнух Оманський явно страждає комплексом неповноцінності.
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19.07.2020 09:14 Відповісти
страной правят зебараны и зедегенераты. а командует лохоманский под управлением завхоза дерьмака. ))))

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19.07.2020 10:59 Відповісти
Если мы будем использовать украинскую технику, украинский битум и украинских строителей- мы не только экономику не запустим, но и без дорог останемся. Пожалуйста, пусть турки сделают дело. Хотя бы дороги будут- уже легче будет свалить отсюда!
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19.07.2020 11:05 Відповісти
Так вали побыстрее, унитазы в Польше или на орде тебя заждались. Чем меньше идиотов останется тем лучше для страны
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19.07.2020 15:18 Відповісти
Ты убогий. Простой, как трусы по рубдвадцать.
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19.07.2020 17:55 Відповісти
Забавно читать про убогость от быдла которому дороги нужны для того чтобы побыстрее свалить мыть унитазы, или ты спешишь обгимать рАдные бЯрезки, лапоть ты тупой. Хоть в своих высерах про рубли не писал, может не так палиться будешь.
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19.07.2020 20:58 Відповісти
Почему убогий ты, а стыдно мне....
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19.07.2020 21:53 Відповісти
Кацапу стыдно, это что-то новенькое. Хотя по нормальным делам тебе вообще должно быть стыдно за то что существуешь, но это явно не про тебя.
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20.07.2020 16:30 Відповісти
Я слышал, кацапом твой дедушка был.
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20.07.2020 22:25 Відповісти
Что лапоть стыдливый, ты таки лечишь по фотографиям, а так же слышал о дедушках всех посетителей сайта??? Ты даже тролишь на уровне детского сада.
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21.07.2020 01:22 Відповісти
Стыдно тебе за дедулю кацапа, да?
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21.07.2020 11:07 Відповісти
Ну точно, детский сад в исполнение кацапского быдла, сначала лапоть палится в высере про рубли, а потом рассказывает кацапских дедушек окружающих (кстати. а почему именно дедушка, это что-то твое личное?)
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21.07.2020 18:21 Відповісти
Да, детская травма... Но, если честно, ты правда не знаешь поговорку про трусы по рубдвадцать? Ты, вообще, откуда? Мож ты бот?
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21.07.2020 18:26 Відповісти
 
 