"Велике будівництво" не запустить економіку, використовуючи іноземні компанії, техніку та матеріали, - журналістка Самаєва
Програма "Велике будівництво" могла б стати драйвером економічного зростання, якби її реалізовували українські компанії на українській техніці та з використанням вітчизняних матеріалів. Наразі ж турки та китайці будують дороги з білоруського бітуму.
Про це пише в колонці для ZN.UA журналістка Юлія Самаєва, інформує Цензор.НЕТ.
Обсяги фінансування дорожнього будівництва у 2020 році перевищать 150 млрд грн, або $5,5 млрд. Це більше, ніж підтримка МВФ. Ці гроші могли б стати реальним стимулом для економічного розвитку, якби "Велике будівництво" реалізовували українські компанії.
Але "Укравтодор" прописав методичні рекомендації для учасників тендерів так, що в проєкті можуть брати участь лише великі компанії. Це рішення - не завжди на користь "Великому будівництву". Зокрема, в тендері на будівництво траси М-18 у Запорізькій області брали участь 2 українські та 2 турецькі компанії. Перемогла зрештою турецька Özaltin, але вона досі не може розпочати роботу.
"Інвестиційною нянею "всіх турецьких компаній, які хочуть будувати в Україні дороги, є особисто Сергій Шефір. І ширяться ринком чутки, що "за Özaltin просив сам Ердоган". Це, звичайно, теж політика, але точно не в інтересах України", - пише Самаєва.
Те ж саме стосується використання техніки та матеріалів.
Переважна більшість доріг, які будують у межах "Великого будівництва", - асфальтобетонні. Для їхнього будівництва потрібен бітум, який закуповують переважно в Білорусі, а також у Польщі, Литві та РФ.
"У собівартості будівництва дороги ціна бітуму становить 55%, тобто половина того, що ми заплатимо за дороги. Це інвестиція в економіку країни - постачальника бітуму, а не в Україну", - зазначає Самаєва.
Використовуючи вітчизняні матеріали, можна було б будувати не асфальтобетонні, а просто бетонні дороги. Вони дорожчі, але довговічніші, не вимагають такого частого ремонту, витримують високі навантаження.
"Так чому за такої кількості можливих плюсів для нашої економіки і можливостей для суміжних галузей, за потенційного внутрішнього мультиплікатора інвестицій і відкладеного попиту гроші "Великого будівництва" ми витратимо на асфальт з імпортного бітуму, який на імпортній техніці будуть закатувати турки, китайці та ще чотири українські компанії?" - запитує Самаєва.
"Нам залишається лише жалкувати про те, що нашими грошима розпоряджаються далеко не найрозумніші люди, і сподіватися, що якщо проєкт подовжать на майбутній рік (цьогоріч точно всього обіцяного не побудують), критерії та підходи до його реалізації змінять, щоб із виділених коштів хоча б половина залишалася в нашій економіці. Інакше це й інвестицією не назвеш", - підсумовує журналістка.
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18.03.20 15:04 "Укртатнафта" Коломойского резко повысила наценку на битум для строительства дорог, - СМИ
"Укртатнафта" Коломойского резко повысила наценку на битум для строительства дорог, - СМИКрупнейший производитель дорожных битумов в Украине Кременчугский НПЗ ПАО "Укртатнафта" пересмотрел ценовую политику на 2020 год, в результате чего наценки на продукцию резко возрастут.
Совпадение, что шмаркля так спишит "освоить бюджет", не волнуясь за качество?))
Блін, убоге ще й під американським проксі ховається.
Интересно другое: чего так мало таких заказных статеек от шл..хналистов проплачивают те, кого от корыта подвинули?
Слишком много кацапских агентов влияния которые внушают мысли о неполноценности украинского народа.
Але для цього потрібно щоб держава була ********. Щоб громадяни її були рівноправними і платили податки на (брутто)доходи по однаковій для всіх пропорційні шкалі в залежності від перевершення доходів на члена родини мінімальної прожиткової норми.
Потрібно, щоб держслужбовці не отримували захмарні зарплати і пенсії, які перевершують зарплати і пенсії середнього українця в десятки і сотні разів, а їх (брутто)зарплати були відносно невеликими, хоча і достойними. Як в Штатах, наприклад, де брутто-зарплати бюджетників можуть перевищувати зарплату середнього американця максимум в 7 разі).
Потрібно, щоб податки платилися лише один раз, а податки на споживання не плутались з податками на розвиток... Потрібно перейти від суцільного тарифікування до ринку, зробити його вільним і конкурентним, банкрутство реальним і остаточним,
підприємства всіх форм власності рівоправними, а роль чиновництва знизити до реєстраційної.
Тобто потрібно не брехати, а почати говорити правду про нашу феодально-мафіозну **********, рабське становище "звичайних" громадян і антиконституційне панування ще совкової номенклатури... Тоді і реформи почнуться реальні і зникне проблема в фінансуванні реальних прибуткових проектів.
Хлопче, ти казки не пишеш?
Журналистка пишет о том что выделяемые деньги не останутся в Украине.
Стало быть, провозглашенная цель большой стройки стать драйвером нашей экономики - фикция.
И далее она делает вывод что для достижения озвученной цели нужно строить бетонные дороги чтобы деньги остались в стране, либо отказаться от строительства вообще, направив денежные ресурсы на внутренние нужды, отказавшись от кредита МВФ.
А сейчас это выглядит как пиар кампания клоуна, потому что на конституционных полномочиях сильно не попиаришся, да и ума нету, и дерибан бабла своими людьми.
"И желательно их строить в кредит." - за свет чего кредиты собираешься отдавать дурачек зебильный или дороги таки платными будут?
"Они ведь и законы и тендеры под себя пишут.А иностранцы под себя нам законы не пишут.С них и спросить можно" - святая наивность, иностранцы так же покупают депутатов и министров с потрохами (причем не только у нас), а так же протаскивают выгодные для них законы (примеров масса, хотя бы недавнее решение кабмина о непринятии заградительных пошлин на импортные (кацапские в основном) минеральные удобрения в ущерб нашей химической промышленности).
"Засранцы сделают дорогу вовремя,и дороги себя окупят налогами с товарооборота,с транспорта ,ускорением логистики" - дороги сами себя окупят налогами с товарооброта??? Ты наркоман, или зе-ЫкономЫст???
Але ж вони діють тонше, ви тут малюєте. Треба не купляти місцевий товар за антиринковими цінами, в яких сидить левова доля шахрайства на податках і відкатах, а змінювати суспільно-політичну систему в Укрпїні з мафіозно-феодальної нерівноправної на демократичну, внаслідок чого собівартість місцевого товару знизиться і він зможе чесно конкурувати з імпортним.
Ваш шлях приведе лише до консервації феодалізму, при якому наша місцева мафія не постраждає, а нас просто випруть з ринків всіх цивілізованих країн. Після розслідувань в ВТО, договору про Асоціацію і т.і.
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