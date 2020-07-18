"Велике будівництво" не запустить економіку, використовуючи іноземні компанії, техніку та матеріали, - журналістка Самаєва

Програма "Велике будівництво" могла б стати драйвером економічного зростання, якби її реалізовували українські компанії на українській техніці та з використанням вітчизняних матеріалів. Наразі ж турки та китайці будують дороги з білоруського бітуму.

Про це пише в колонці для ZN.UA журналістка Юлія Самаєва, інформує Цензор.НЕТ.

Обсяги фінансування дорожнього будівництва у 2020 році перевищать 150 млрд грн, або $5,5 млрд. Це більше, ніж підтримка МВФ. Ці гроші могли б стати реальним стимулом для економічного розвитку, якби "Велике будівництво" реалізовували українські компанії.

Але "Укравтодор" прописав методичні рекомендації для учасників тендерів так, що в проєкті можуть брати участь лише великі компанії. Це рішення - не завжди на користь "Великому будівництву". Зокрема, в тендері на будівництво траси М-18 у Запорізькій області брали участь 2 українські та 2 турецькі компанії. Перемогла зрештою турецька Özaltin, але вона досі не може розпочати роботу.

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"Інвестиційною нянею "всіх турецьких компаній, які хочуть будувати в Україні дороги, є особисто Сергій Шефір. І ширяться ринком чутки, що "за Özaltin просив сам Ердоган". Це, звичайно, теж політика, але точно не в інтересах України", - пише Самаєва.

Те ж саме стосується використання техніки та матеріалів.

Переважна більшість доріг, які будують у межах "Великого будівництва", - асфальтобетонні. Для їхнього будівництва потрібен бітум, який закуповують переважно в Білорусі, а також у Польщі, Литві та РФ.

"У собівартості будівництва дороги ціна бітуму становить 55%, тобто половина того, що ми заплатимо за дороги. Це інвестиція в економіку країни - постачальника бітуму, а не в Україну", - зазначає Самаєва.

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Використовуючи вітчизняні матеріали, можна було б будувати не асфальтобетонні, а просто бетонні дороги. Вони дорожчі, але довговічніші, не вимагають такого частого ремонту, витримують високі навантаження.

"Так чому за такої кількості можливих плюсів для нашої економіки і можливостей для суміжних галузей, за потенційного внутрішнього мультиплікатора інвестицій і відкладеного попиту гроші "Великого будівництва" ми витратимо на асфальт з імпортного бітуму, який на імпортній техніці будуть закатувати турки, китайці та ще чотири українські компанії?" - запитує Самаєва.

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"Нам залишається лише жалкувати про те, що нашими грошима розпоряджаються далеко не найрозумніші люди, і сподіватися, що якщо проєкт подовжать на майбутній рік (цьогоріч точно всього обіцяного не побудують), критерії та підходи до його реалізації змінять, щоб із виділених коштів хоча б половина залишалася в нашій економіці. Інакше це й інвестицією не назвеш", - підсумовує журналістка.