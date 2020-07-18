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Новини Катастрофа літака МАУ в Ірані
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Іран відправив чорну скриньку зі збитого літака МАУ до Франції для розшифровки даних, - АР

Іран відправив чорну скриньку зі збитого літака МАУ до Франції для розшифровки даних, - АР

Іран напередодні переправив самописець зі збитого в січні українського лайнера до Франції, щоб отримати інформацію з пристрою.

Про це повідомляє в суботу агентство Associated Рress, інформує Цензор.НЕТ.

Помічник глави МЗС Ірану Мохсен Бахарванд повідомив, що чорну скриньку було відправлено в Париж у супроводі представників іранської судової влади та цивільної авіації.

Він додав, що розшифровка даних із самописця відбудеться в Парижі в понеділок.

Раніше французьке Бюро з розслідування та аналізу безпеки цивільної авіації повідомило, що технічні роботи щодо розшифровки записів із чорної скриньки розпочнуться 20 липня.

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Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

ЗМІ повідомили, що Іран схиляє Україну до підписання меморандуму про взаєморозуміння. У ньому нашій країні пропонується визнати те, що трапилося, "людською помилкою" і відмовитися від судових позовів в обмін на виплату компенсації та оприлюднення даних чорних скриньок.

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Пізніше стало відомо, що Іран вирішив не передавати Україні самописці збитого авіалайнера МАУ. МЗС викликало посла Мораді. Посол Ірану заявив, що повідомлення про те, що Іран не хоче віддавати Україні чорні скриньки літака "МАУ", не відповідають офіційній позиції Тегерана.

6 червня заступник міністра закордонних справ з міжнародних та правових питань Мохсен Бахарванд заявив, що справа про збитий в січні 2020 року під Тегераном літак Міжнародних авіаліній України майже завершена.

На Раді ІКАО наприкінці червня представники Ірану погодилися передати до Франції для розшифровки бортові самописці. Розшифровка чорних скриньок збитого під Тегераном літака МАУ розпочнеться 20 липня.

Автор: 

Іран (2063) Франція (3098) МАУ (823)


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Топ коментарі
+12
Об Зебила вытерли ноги .... ))))
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18.07.2020 14:00
+4
Помощник главы МИД Ирана Мохсен Бахарванд сообщил, что черный ящик был отправлен в Париж в сопровождении представителей иранских судебных властей и гражданской авиации.Источник: https://censor.net.ua/n3208885

Один что ли?? А второй??
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18.07.2020 14:03
+4
Иранские учОные в гражданском наконец то завершили работу с ящиком, смогли вернуться и перекрестившись выпить и закусить у себя дома в Подмосковье.
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18.07.2020 14:38
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18.07.2020 14:00 Відповісти
Об Зебила вытерли ноги .... ))))
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18.07.2020 14:00 Відповісти
Помощник главы МИД Ирана Мохсен Бахарванд сообщил, что черный ящик был отправлен в Париж в сопровождении представителей иранских судебных властей и гражданской авиации.Источник: https://censor.net.ua/n3208885

Один что ли?? А второй??
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18.07.2020 14:03 Відповісти
Второй что ли! А первый отправили раньше (в начале месяца) он не читаемый - сильно повреждён бульдозером.
P.S Иран передал ящики после того как через Россию Франция дала гарантии что расследование не будет отходить от официально объявленной версии катастрофы.
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18.07.2020 14:37 Відповісти
Не надо ля-ля...ничего иран ранее не отправлял..
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18.07.2020 14:55 Відповісти
https://timeze2019.blogspot.com/p/tze.html 04.07.2020 г.
Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации Франции («Bureau d'Enquêtes et d'Analyses pour la Sécurité de l'Aviation Civile») до сих пор не получило от Ирана второй бортовой самописец самолета рейса рейса PS752, что затрудняет работу и восстановление записей. Первый полученный бортовой самописец сильно поврежден и имеет следы механического воздействия гусеничной техникой.

А теперь давайте от обратного: Ссылку на ля-ля что "ничего иран ранее не отправлял"
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18.07.2020 15:43 Відповісти
Обычно при расследовании крушения самолёта привлекаются:
1) производитель самолёта
2) страна где самолёт разбился
3) международная организация следящая за безопасностью полётов.

Авиакомпания которая эксплуатировала самолёт - выступает в роли свидетеля и предоставляет показания следствию.

На каком основании Украина хотела себе чёрные ящики?
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18.07.2020 14:14 Відповісти
Как владелец этого самого самолета и погибшего экипажа. К тому же, Украина обладает всем необходимым для успешной расшифровки ящиков.
Почему только один ящик отправили?
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18.07.2020 14:23 Відповісти
Только на том что это черные ящик с самолета ЕЕ АВИАКОМПАНИИ. И обычно они передаются перевозчику.
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18.07.2020 14:24 Відповісти
Иран Боингу отказал сразу.
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18.07.2020 14:25 Відповісти
Нууу... Зная отношения Ирана и США - не удивлён.
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18.07.2020 14:26 Відповісти
А страна, где разбился самолет, сама же его и сбила. Так что как то все выглядит не очень.
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18.07.2020 14:26 Відповісти
В общем случае, не очень выглядит и расследование от лица компании эксплуатирующей самолёт. Весьма часто крушение - это её вина (но очевидно не в этом случае), так что в расследовании она предвзята.

Тут интересно - а где находится штаб службы обеспечивающей безопасность полётов? Если в США - то Иран будет им не доверять, как и Украине, какая близка со США. Следовательно попытается найти того кто будет расследовать без них.
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18.07.2020 14:38 Відповісти
"Иран будет недоверять... " недоверять чему? Может надо просто сказать, что иран не хочет, чтобы была определена и обнародована настоящая правда которая может отличаться от их версии о "случайном нечаянном"?
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18.07.2020 17:07 Відповісти
Но взгляните на проблему со стороны Ирана: он знает как его не любят США. А если США СФАЛЬСИФИЦИРУЮТ информацию так - что создадут дополнительные проблемы Ирану?

Неее.... Ни за что в Жизни они эту инфу в руки США не дадут. Будуьт разбираться при нейтральных свидетелях, чтоб исключить возможность фальсификаций со стороны США.
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18.07.2020 19:50 Відповісти
Со стороны ирана эта проблема выглядит следующим образом:
- иран сбил пассажирский борт иностранной авиакомпании путем пуска двух ракет из размещенных в районе международного аеропорта комплексов ПВО.
- с самого начала все работы на месте катастрофы проводились с вопиющими нарушениями ( фото с бульдозерами випомощь)
- в момент повышенной боевой готовности ихних ПВО аэропорт не был закрыт на прием/отправку рейсов
Факт ожидания иранскими "военными" возможной ракетной атаки со стороны США и последующий якобы случайный (два раза с интервалом в несколько десятков секунд) лаг расчета ЗРК как бы намекают на то, что тут дополнительных проблем добавить сложно. Весь классический набор проблем он как бы уже навиду, просто дотошная западная демократия привыкла филигранно доводить начатые расследования, опираясь на имеющиеся обьективные факты.
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19.07.2020 00:42 Відповісти
А иран эти обьективные факторы как раз таки хочет любыми путями уничтожить, дабы, как Вы говорите, не получить дополнительных проблем.
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19.07.2020 00:46 Відповісти
Иранские учОные в гражданском наконец то завершили работу с ящиком, смогли вернуться и перекрестившись выпить и закусить у себя дома в Подмосковье.
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18.07.2020 14:38 Відповісти
Не пройшло й пів року...
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18.07.2020 14:58 Відповісти
Не ЗЕприматов опять вывалили кучу кафна...Но это же лучше, "чем шоколад Рошен"? Посему, "какая разница?"
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18.07.2020 15:03 Відповісти
Без сумніву,Аятоли навмисно пошкодили самописець кацапськими гусеницями,коли Ti прочитали запис,а тоді відправили французам,та й то аж після змови французів з москалями.Україна,звісно б запросила спеціалістів Боенга-визначили б навіть час усіх пошкоджень-тому й тягли так довго,мабуть і в кислоті тримали.Не думаю,що й другий щось дасть.
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18.07.2020 17:02 Відповісти
дуже дивно... чому іран відправив ті ящики до Франції а не в Зімбабве чи в Кувейт або в Ізраїл....

а взагалі, я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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18.07.2020 22:40 Відповісти
и пол года не прошло......
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18.07.2020 20:18 Відповісти
той ящик, як і все то убоге недорозслідування чурок -- ДО СРАКИ!!!! суцільна брехня і афера!
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19.07.2020 04:21 Відповісти
цікаво, чи не буде там записів накшталт
"ініціалізація. Тип літака - SSJ-100"
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20.07.2020 22:06 Відповісти
 
 