Іран відправив чорну скриньку зі збитого літака МАУ до Франції для розшифровки даних, - АР
Іран напередодні переправив самописець зі збитого в січні українського лайнера до Франції, щоб отримати інформацію з пристрою.
Про це повідомляє в суботу агентство Associated Рress, інформує Цензор.НЕТ.
Помічник глави МЗС Ірану Мохсен Бахарванд повідомив, що чорну скриньку було відправлено в Париж у супроводі представників іранської судової влади та цивільної авіації.
Він додав, що розшифровка даних із самописця відбудеться в Парижі в понеділок.
Раніше французьке Бюро з розслідування та аналізу безпеки цивільної авіації повідомило, що технічні роботи щодо розшифровки записів із чорної скриньки розпочнуться 20 липня.
Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.
Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.
ЗМІ повідомили, що Іран схиляє Україну до підписання меморандуму про взаєморозуміння. У ньому нашій країні пропонується визнати те, що трапилося, "людською помилкою" і відмовитися від судових позовів в обмін на виплату компенсації та оприлюднення даних чорних скриньок.
Пізніше стало відомо, що Іран вирішив не передавати Україні самописці збитого авіалайнера МАУ. МЗС викликало посла Мораді. Посол Ірану заявив, що повідомлення про те, що Іран не хоче віддавати Україні чорні скриньки літака "МАУ", не відповідають офіційній позиції Тегерана.
6 червня заступник міністра закордонних справ з міжнародних та правових питань Мохсен Бахарванд заявив, що справа про збитий в січні 2020 року під Тегераном літак Міжнародних авіаліній України майже завершена.
На Раді ІКАО наприкінці червня представники Ірану погодилися передати до Франції для розшифровки бортові самописці. Розшифровка чорних скриньок збитого під Тегераном літака МАУ розпочнеться 20 липня.
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Один что ли?? А второй??
P.S Иран передал ящики после того как через Россию Франция дала гарантии что расследование не будет отходить от официально объявленной версии катастрофы.
Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации Франции («Bureau d'Enquêtes et d'Analyses pour la Sécurité de l'Aviation Civile») до сих пор не получило от Ирана второй бортовой самописец самолета рейса рейса PS752, что затрудняет работу и восстановление записей. Первый полученный бортовой самописец сильно поврежден и имеет следы механического воздействия гусеничной техникой.
А теперь давайте от обратного: Ссылку на ля-ля что "ничего иран ранее не отправлял"
1) производитель самолёта
2) страна где самолёт разбился
3) международная организация следящая за безопасностью полётов.
Авиакомпания которая эксплуатировала самолёт - выступает в роли свидетеля и предоставляет показания следствию.
На каком основании Украина хотела себе чёрные ящики?
Почему только один ящик отправили?
Тут интересно - а где находится штаб службы обеспечивающей безопасность полётов? Если в США - то Иран будет им не доверять, как и Украине, какая близка со США. Следовательно попытается найти того кто будет расследовать без них.
Неее.... Ни за что в Жизни они эту инфу в руки США не дадут. Будуьт разбираться при нейтральных свидетелях, чтоб исключить возможность фальсификаций со стороны США.
- иран сбил пассажирский борт иностранной авиакомпании путем пуска двух ракет из размещенных в районе международного аеропорта комплексов ПВО.
- с самого начала все работы на месте катастрофы проводились с вопиющими нарушениями ( фото с бульдозерами випомощь)
- в момент повышенной боевой готовности ихних ПВО аэропорт не был закрыт на прием/отправку рейсов
Факт ожидания иранскими "военными" возможной ракетной атаки со стороны США и последующий якобы случайный (два раза с интервалом в несколько десятков секунд) лаг расчета ЗРК как бы намекают на то, что тут дополнительных проблем добавить сложно. Весь классический набор проблем он как бы уже навиду, просто дотошная западная демократия привыкла филигранно доводить начатые расследования, опираясь на имеющиеся обьективные факты.
а взагалі, я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
"ініціалізація. Тип літака - SSJ-100"