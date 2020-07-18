Іран відправив чорну скриньку зі збитого літака МАУ до Франції для розшифровки даних, - АР

Іран напередодні переправив самописець зі збитого в січні українського лайнера до Франції, щоб отримати інформацію з пристрою.

Про це повідомляє в суботу агентство Associated Рress, інформує Цензор.НЕТ.

Помічник глави МЗС Ірану Мохсен Бахарванд повідомив, що чорну скриньку було відправлено в Париж у супроводі представників іранської судової влади та цивільної авіації.

Він додав, що розшифровка даних із самописця відбудеться в Парижі в понеділок.

Раніше французьке Бюро з розслідування та аналізу безпеки цивільної авіації повідомило, що технічні роботи щодо розшифровки записів із чорної скриньки розпочнуться 20 липня.

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Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

ЗМІ повідомили, що Іран схиляє Україну до підписання меморандуму про взаєморозуміння. У ньому нашій країні пропонується визнати те, що трапилося, "людською помилкою" і відмовитися від судових позовів в обмін на виплату компенсації та оприлюднення даних чорних скриньок.

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Пізніше стало відомо, що Іран вирішив не передавати Україні самописці збитого авіалайнера МАУ. МЗС викликало посла Мораді. Посол Ірану заявив, що повідомлення про те, що Іран не хоче віддавати Україні чорні скриньки літака "МАУ", не відповідають офіційній позиції Тегерана.

6 червня заступник міністра закордонних справ з міжнародних та правових питань Мохсен Бахарванд заявив, що справа про збитий в січні 2020 року під Тегераном літак Міжнародних авіаліній України майже завершена.

На Раді ІКАО наприкінці червня представники Ірану погодилися передати до Франції для розшифровки бортові самописці. Розшифровка чорних скриньок збитого під Тегераном літака МАУ розпочнеться 20 липня.