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Новини Оборона
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США схвалили продаж Україні 16 патрульних катерів Mark VI, 6 кораблів вже готують, - Кулеба

США схвалили продаж Україні 16 патрульних катерів Mark VI, 6 кораблів вже готують, - Кулеба

Сполучені Штати Америки ухвалили рішення про продаж Україні 16 патрульних катерів Mark VI і супутнього обладнання.

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив у твітері, передає Цензор.НЕТ.

"США схвалили продаж Україні до 16 патрульних катерів Mark VI і супутнього обладнання. Це підвищить спроможності Військово-морських сил Збройних сил України, допоможе протистояти наявним і потенційним загрозам у Чорному й Азовському морях. Я вдячний американським партнерам, які продовжують підтримувати Україну!" - наголосив Кулеба.

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Як зазначив міністр, катери Mark VI - це сучасні, швидкісні та маневрені кораблі, призначені для патрулювання прибережних морських територій.

"Шість катерів вже готуються для України в рамках допомоги США у сфері безпеки за відповідними програмами. Решту Україна зможе придбати у США за кошти оборонного бюджету", - додав глава МЗС.

"Цей важливий крок свідчить про зростання довіри між США й Україною. Ця підтримка разом із реформою сектора безпеки і оборони та оборонної промисловості допоможе Україні розвинути сучасні, взаємосумісності з НАТО Збройні сили, які здатні ефективно протистояти російській агресії", - підкреслив Кулеба.

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США схвалили продаж Україні 16 патрульних катерів Mark VI, 6 кораблів вже готують, - Кулеба 01

Автор: 

корабель (1616) оборона (4818) США (23326) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+16
коренным образом не согласен с вами, колега!..
это мультифункциональный высокоскоростные катера (35/41 узлов), с очень сильной СОФТовой составляющей (катера организуют сетевую систему контроля надводной/подводной обстановки и обмениваются между собой и наземным центром информацией).. катера несут БПЛА (возлух/море), катера несут 5 т полезной нагрузки и могут использоваться как ракетные катера (но "нептун", а типа нашей Альты (до 10-12 км).. могут быть диверсионными, могут ставить мины, могут защищать особо важные обекты.. и тд.. и тп..
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18.07.2020 14:45
+11
Так зелені ж критикували Петра за ці катери, висміювали !
А самі беруть.
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18.07.2020 14:46
+8
Большего бреда и ждать от зебилоидов не стоит!
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18.07.2020 14:37
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неее.. во-первых, экономически не потянем.. во-вторых, они устарели, и не годятся под перечень задач по безопасности чозов/черномоского региона..
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18.07.2020 14:58 Відповісти
Да. И негде такие размещать. И незачем они в лужах Черного и Азовского морей.
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18.07.2020 15:19 Відповісти
оливеры это корабли океанской зоны..
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18.07.2020 15:22 Відповісти
https://youtu.be/T8LoG6YWnYU
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18.07.2020 16:14 Відповісти
Про Арлі Берк я взагалі мовчу.
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18.07.2020 15:12 Відповісти
Фрегаты пока нет а вот 3-4 корвета с пво и гарпун было бы здорово.ну на крайняк ракетные катера
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18.07.2020 15:34 Відповісти
Корветы у нас может неплохо делать "Кузня". Чем она и занималась ранее. Два наших самых новых корвета, которые остались в Крыму, производства "Кузни". И я до сих пор не понимаю зачем третий разместили в Николаеве у Новинского. Разве что специально угробить.
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18.07.2020 15:45 Відповісти
А можешь гордо зайти под своей тряпкой?😂🌷
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18.07.2020 15:03 Відповісти
для тебя есть зажигательная путевка в бан, экскурсия в Дом Проффсоюзов от 2 мая!..
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18.07.2020 15:06 Відповісти
Рюсский, сывынья жывотный! Иди сюда, сэйчас твой очко Мага с Вахидом бутылька сажать будут!
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18.07.2020 15:09 Відповісти
Пшло нах, мразь кацапська...
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18.07.2020 15:10 Відповісти
Ну **** злости не хватает , неужели мы не можем на Николаевских верфях построить такое говно ,ну хватит уже кормить кого попало ,ну я бы ещё понял и сказал спасибо если бы эти лоханки нам просто подарили ,но платить за то что ты ДОЛЖЕН уметь сделать сам это ИДИОТИЗМ или КОРРУПЦИЯ !!!
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18.07.2020 15:10 Відповісти
вотвотвот
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18.07.2020 15:17 Відповісти
Шлю такое строить нужны специалисты люди а из нету почти там одни предпенсионного возраста дорабатывают несчастный десантный катер ремонтировали 3 года! Три года блин! Шо они могут построить? Единственное предприятие которое может строить щас это Нубилон и кузня которые строят последние годы.
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18.07.2020 15:39 Відповісти
Генконструктору Луча Коростельову 70 років. ПКР, ПТУР, Вільха. А шо 30-40 річні недоучки. Дипломи покупляли разо з правами тепер самовбиваються.
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18.07.2020 15:53 Відповісти
А как ты удержишь там молодых и толковых если снова зеленые заморозили ракетную программу? В Павлограде и Южмаше снова долги по зарплатам
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18.07.2020 16:00 Відповісти
Такое не можем. Только корпуса и ходовую часть. Там все вкусняшки в начинке. На производство и увязывание всего этого в комплекс нужно время и опыт.
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18.07.2020 15:47 Відповісти
За кого Вова голосував? Не ходив на вибори?
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18.07.2020 18:01 Відповісти
так тож петька два года назад договорился
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18.07.2020 15:16 Відповісти
А французькі катери Авакяна як поживають.
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18.07.2020 15:22 Відповісти
Там все очень мутно. Должны были постепенно локализовать производство на "Нибцлоне". Но все затихло.
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18.07.2020 15:40 Відповісти
Нужно ПВО+ПРО!
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18.07.2020 15:25 Відповісти
ПРО - противороссийкая оборона!
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18.07.2020 16:36 Відповісти
А шо скажуть ПоТуСторонніє сіли? Не розгніваються?
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18.07.2020 15:40 Відповісти
Да похер.
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18.07.2020 15:48 Відповісти
Война идёт на суше и скорее всего будет идти на суше, но мы тратим огромные деньги на патрульные катера (катера, Карл!), обеспечивая зарплату американским работягам. Неужели мы не можем сделать просто небольшие алюминиевые катера? Русня под санкциями их делает, а мы не можем?
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18.07.2020 16:45 Відповісти
Повторюсь. Такое не можем. Только корпуса и ходовую часть. Там все вкусняшки в начинке. На производство и увязывание всего этого в комплекс нужно время, технологии и опыт.
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18.07.2020 17:38 Відповісти
Ну какая, какая там супер-пупер начинка, что наши студенты-электронщики сейчас не смогут в гараже сварганить?
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18.07.2020 17:49 Відповісти
Посмотри внимательно рубку

https://www.youtube.com/watch?v=3CzUsKwOlLg
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18.07.2020 18:18 Відповісти
Там наверное боевой лазер стоит или рельсотрон? Очередные списанные корыта , на которые поставят наши ДШК 43г. выпуска. Другое дело, что это плата за американскую лояльность, а наши корабелы посасут, им не привыкать.
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18.07.2020 18:45 Відповісти
А посмотреть в сети религия не позволяет или врожденное скудоумие? Эти "корыта" только начали делать в 2015 году. Американцы заказали их 50 шт., но получил пока еще 12 шт. Не понятно с каким вариантом вооружений будут наши катера, но они будут совершенно новыми.
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18.07.2020 20:13 Відповісти
..да не переубедите вы долбаков,имеющих отдалённое понятие о военных кораблях..Они и ракетный крейсер "Украина"/который ржавеет у "стенки" на "61 коммунара" готовы в море вывести,не зная ,что 90% оборудования и вооружение изготовлено в России,и без специалистов с этих предприятий заставить нормально функционировать корабль -невозможно..Да и многое там устарело и не изготовляется...
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18.07.2020 20:30 Відповісти
God bless America!
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18.07.2020 17:58 Відповісти
блин эти катера смех давайте эсминцы линкоры авианосцы подводные атомные субмарины класса U51 с энигмой а то смех кого им пугать лодка с пулеметом...
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18.07.2020 19:48 Відповісти
Standard armament consists of two remote-controlled https://en.wikipedia.org/wiki/M242_Bushmaster Mk 38 Mod 2 25 mm chain guns and six crewed https://en.wikipedia.org/wiki/Browning_M2 M2 .50 caliber machine guns . Depending on mission needs, gun mounts can hold https://en.wikipedia.org/wiki/M240_machine_gun M240 machine guns , https://en.wikipedia.org/wiki/M134_minigun M134 miniguns , and https://en.wikipedia.org/wiki/Mk_19_grenade_launcher Mk 19 grenade launchers . The Mark VI is equipped with the MK50 Gun Weapon System (GWS), a shipboard version of the vehicle-mounted https://en.wikipedia.org/wiki/CROWS M153 CROWS remote turret that enables crewmen to use its camera and gun from the operator's station below deck.https://en.wikipedia.org/wiki/Mark_VI_patrol_boat#cite_note-8 [8] It is also planned to mount guided missiles such as the https://en.wikipedia.org/wiki/BGM-176B BGM-176B Griffin . Advanced lightweight armor plating is installed around key elements such as the crew compartment, engines and fuel tanks.
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18.07.2020 20:14 Відповісти
зачем это выпендреж я уже прочел на википедии и я английский понимаю читая
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18.07.2020 20:25 Відповісти
Это о "пулеметах" от первоисточника.
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18.07.2020 20:48 Відповісти
Ну так в принципі кулемети і є - 25 мм, 12,7 мм, 7,62 мм і тд... Навіть 51 мм гармати нема(

Ракетна система типу Нептуна на нього не стане, на жаль... Бо ці катери розміром навіть менші за патрульні Айленди, які передали нам!

Так, патрульні катери може і потрібні, але більше мабуть потрібні ракетні катери, фрегати і корвети. Пару фрегатів типу Олівер Газард Перрі були б потрібніші, ніж аж 16 катерів Марк 6... Раніше писали, що по ним велися переговори, вони зараз зняті з озброєння і законсервовані в США.
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18.07.2020 23:23 Відповісти
Олівер Газард Перрі -- абсолютно бесполезны в лужах Черного и Азовского морей. Это корабли других акваторий. Нам нужны корветы и ракетные катера. Те-же "Нептуны" перекрывают даже с береговых батарей 2\3 акватории Черного моря почти до линии Туапсе. И Марк 6 катера других задач и кроме пулеметов могут быть вооружены автоматическими пушками, гранатометами и легкими ракетами AGM-176 Griffin. А электронной начинке этих катеров позавидуют и гораздо более крупные рашенские корыта. Выше есть ссылка на видео.
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18.07.2020 23:45 Відповісти
Олівер Газард Перрі розміром з наш Гетьман Сагайдачний і менші за кацапські великі протичовнові кораблі, які в Севастополі базуються (я мовчу вже про крейсер мацква)...

І так, на Марк 6 стануть лише легкі ракети, а не протикорабельні типу американскього Гарпуна чи нашого Нептуна, торпед у них теж немає, тому кацапським великим протичовновим кораблям вони нічого не зроблять!

У США треба такі катери купувати
https://ru.qwe.wiki/wiki/Ambassador_MK_III_missile_boat
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19.07.2020 00:06 Відповісти
Есть одно маленькое но -- должно быть желание их продать. И от начала переговоров по Айлендам и Маркам до начала их передачи прошло 3-4 года. И Айленды пока американцами запрещено модернизировать, под те-же "Нептуны".

И "Гетьман" - типичный погранец сторожевик. Он меньше "Оливера" почти в полтора раза. И у них разное назначение. Фрегаты типа «Оливер Хазард Перри» были разработаны исходя из требований ВМФ США как океанский эскортный корабль. Сами по себе они нам бесполезны в Чёрном море и Азовском море.
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19.07.2020 00:26 Відповісти
Сагайдачний - довжина 123 м, тоннаж - 3650 тон
Пері - довжина 135 м, тоннаж - 4000 тон

І так, для довідки, 100 років тому на Чорному морі і крейсери, і навіть лінкори 180-метрові були з пухами 305 мм, тому про розміри - то таке...
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19.07.2020 00:30 Відповісти
Гетьман стандартно -- 3100 тонн. Оливер -- 4200 тонн. И осадки 4.7 м. и 6.7-7.7 м.
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19.07.2020 00:38 Відповісти
А тепер зайди і глянь ттх найбільших кораблів нашого противника... Починаючи з флагманського їх крейсера москва...
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19.07.2020 00:41 Відповісти
Мне не надо смотреть. Я знаю. "Москва"\"Слава" не для Черного моря, сильно-сильно устарел и он больше стоит в доках в ремонтах, чем в строю.После каждого походам его нужно ставить на ремонт. После последнего похода его от Босфора приволокло буксирами. Его только-только в очередной раз поставили на ход. Одно время хотели освоевременить, но на его модернизацию у Раши тупо нет денег, ПВО и РЭБ крейсера на уровне прошлого века.
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19.07.2020 01:13 Відповісти
У них зараз на Чорному морі три кораблі, які більші і потужніші за нашого Сагайдачного... Плюс, два однотипних Сагайдачному. Плюс, кілька менших кораблів - типу як наш Тернопіль, (який вони знищили вже там у Севастополі), плюс ракетні катери...

Марк 6 - це добре, але треба щось потужніше! І гроші треба тратити розумно. Навщо нам аж 16 Марк 6? Може доцільно було взяти 5-6 Марк 6, а решту коштів потратити на щось сильніше???
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19.07.2020 01:41 Відповісти
Вопрос траты денег не ко мне. Это у зелени логике не поддается. Да и условия контракта мы не знаем. Может 6+10 было обязательным условием. И в черном море нам нужны ракетные катера и корветы, которые раньше делала "Кузня" и которые остались в Крыму.

США схвалили продаж Україні 16 патрульних катерів Mark VI, 6 кораблів вже готують, - Кулеба - Цензор.НЕТ 8255
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19.07.2020 11:20 Відповісти
Вот только ***** твоё жидко дрищет в бункере от этих катеров, а так да смех
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18.07.2020 21:28 Відповісти
дИниска-мАлАдец, получи канхвету в рот фронт сосунец на палке*вертикаль путлера*
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18.07.2020 21:01 Відповісти
та підождіть... керівництво України дуже довго балакало про велич України - що Україна - це велика космічна та морська держава, її інженери можуть... можуть лише обосраться при первом же шухере... неужели в руководстве страны уже не просто лохи сидят, но и конченные дебилы, не скрывающие своих антиукраинских позиций... кто мешал договориться с американцами о совместной сборке на территории Украины... а помешало отсутствие мозгов... тьфу, ***... стыдно за рукойводителей вонючих...
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19.07.2020 06:20 Відповісти
кто лучшее продаст
делать нужно самим будут запчасти
а так сломается и метлом
при собственном производстве есть
ремонтная база
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19.07.2020 11:56 Відповісти
Хитрые янки дают только то, что может убить конкурентов из Украины. Как с радарами, птрк, так и с кораблями.
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22.07.2020 12:50 Відповісти
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