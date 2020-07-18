США схвалили продаж Україні 16 патрульних катерів Mark VI, 6 кораблів вже готують, - Кулеба
Сполучені Штати Америки ухвалили рішення про продаж Україні 16 патрульних катерів Mark VI і супутнього обладнання.
Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив у твітері, передає Цензор.НЕТ.
"США схвалили продаж Україні до 16 патрульних катерів Mark VI і супутнього обладнання. Це підвищить спроможності Військово-морських сил Збройних сил України, допоможе протистояти наявним і потенційним загрозам у Чорному й Азовському морях. Я вдячний американським партнерам, які продовжують підтримувати Україну!" - наголосив Кулеба.
Як зазначив міністр, катери Mark VI - це сучасні, швидкісні та маневрені кораблі, призначені для патрулювання прибережних морських територій.
"Шість катерів вже готуються для України в рамках допомоги США у сфері безпеки за відповідними програмами. Решту Україна зможе придбати у США за кошти оборонного бюджету", - додав глава МЗС.
"Цей важливий крок свідчить про зростання довіри між США й Україною. Ця підтримка разом із реформою сектора безпеки і оборони та оборонної промисловості допоможе Україні розвинути сучасні, взаємосумісності з НАТО Збройні сили, які здатні ефективно протистояти російській агресії", - підкреслив Кулеба.
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Ракетна система типу Нептуна на нього не стане, на жаль... Бо ці катери розміром навіть менші за патрульні Айленди, які передали нам!
Так, патрульні катери може і потрібні, але більше мабуть потрібні ракетні катери, фрегати і корвети. Пару фрегатів типу Олівер Газард Перрі були б потрібніші, ніж аж 16 катерів Марк 6... Раніше писали, що по ним велися переговори, вони зараз зняті з озброєння і законсервовані в США.
І так, на Марк 6 стануть лише легкі ракети, а не протикорабельні типу американскього Гарпуна чи нашого Нептуна, торпед у них теж немає, тому кацапським великим протичовновим кораблям вони нічого не зроблять!
У США треба такі катери купувати
https://ru.qwe.wiki/wiki/Ambassador_MK_III_missile_boat
И "Гетьман" - типичный погранец сторожевик. Он меньше "Оливера" почти в полтора раза. И у них разное назначение. Фрегаты типа «Оливер Хазард Перри» были разработаны исходя из требований ВМФ США как океанский эскортный корабль. Сами по себе они нам бесполезны в Чёрном море и Азовском море.
Пері - довжина 135 м, тоннаж - 4000 тон
І так, для довідки, 100 років тому на Чорному морі і крейсери, і навіть лінкори 180-метрові були з пухами 305 мм, тому про розміри - то таке...
Марк 6 - це добре, але треба щось потужніше! І гроші треба тратити розумно. Навщо нам аж 16 Марк 6? Може доцільно було взяти 5-6 Марк 6, а решту коштів потратити на щось сильніше???
делать нужно самим будут запчасти
а так сломается и метлом
при собственном производстве есть
ремонтная база