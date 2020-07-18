США схвалили продаж Україні 16 патрульних катерів Mark VI, 6 кораблів вже готують, - Кулеба

Сполучені Штати Америки ухвалили рішення про продаж Україні 16 патрульних катерів Mark VI і супутнього обладнання.

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив у твітері, передає Цензор.НЕТ.

"США схвалили продаж Україні до 16 патрульних катерів Mark VI і супутнього обладнання. Це підвищить спроможності Військово-морських сил Збройних сил України, допоможе протистояти наявним і потенційним загрозам у Чорному й Азовському морях. Я вдячний американським партнерам, які продовжують підтримувати Україну!" - наголосив Кулеба.

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Як зазначив міністр, катери Mark VI - це сучасні, швидкісні та маневрені кораблі, призначені для патрулювання прибережних морських територій.

"Шість катерів вже готуються для України в рамках допомоги США у сфері безпеки за відповідними програмами. Решту Україна зможе придбати у США за кошти оборонного бюджету", - додав глава МЗС.

"Цей важливий крок свідчить про зростання довіри між США й Україною. Ця підтримка разом із реформою сектора безпеки і оборони та оборонної промисловості допоможе Україні розвинути сучасні, взаємосумісності з НАТО Збройні сили, які здатні ефективно протистояти російській агресії", - підкреслив Кулеба.

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