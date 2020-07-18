Обшуки у Комарницького: на будівництві Подільського моста вкрали 80 млн грн, - поліція
Для ремонту Подільського моста з 6 фірмами уклали договори на понад 4 млрд грн. Гроші переказали субпідрядникам, але роботи так і не почалися, а частину коштів вивели в тінь.
Про це сказано в повідомленні Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції, інформує Цензор.НЕТ.
Розслідування почалося ще в травні 2019 року на підставі повідомлення Державної аудиторської служби.
"Встановлено, що посадові особи розпорядника бюджетних коштів, генпідрядника та ще двох підприємств налагодили схему розкрадання бюджетних коштів шляхом завищення обсягів і вартості робіт під час будівництва столичного Подільського моста", - сказано в повідомленні.
Увечері 17 липня слідчі провели у цій справі 17 обшуків, зазначили в поліції.
"Під час обшуків правоохоронці виявили та вилучили документи, чорнові записи та інші носії з інформацією, що може підтверджувати причетність фігурантів до скоєння злочину. Речові докази будуть спрямовані на проведення відповідних експертиз", - сказано в повідомленні.
Фігурантам інкримінують привласнення, розтрату або заволодіння майном. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна і позбавленням права обіймати певні посади терміном до 3 років.
Раніше журналіст Денис Бігус повідомив про те, що поліція провела кілька десятків обшуків по точках "смотрящого" за Києвом Комарницького.
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цкій кому тільки не платив?! Ну шоб смотрящім залишатися. Але прийде до тебе, камарніцкій тьотка з косой! І не кажи, шо то була не Юля!)))
ю меле, а мені встидно пАшпорта на кордонах
показувати! Нє то шо при Пороху!
А все почему?)))
А выборы, - и сразу наготове ботоферма с мантрами "кличко=комарницкий". Вот и все обьяснение активности "правоохранительных" органов
Каков накал, какие страсти «баратьбы» системного оппозиционера кличко с птенцами лени космоса и сансаныча...
Выходит, Виталика то и не знал ничего... и за «реконструкцию» скверов на десятки лямов грн ничего продолжает «не знать» ... и за велодорожки по существующему тротуару по цене 4 лама грн за км нанесённой разметки краской...
А то и вообще в аккурат перед очередными выборами кинулся новые бровки на такие же новые менять...
Прям бедолага, а не мер...