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Новини
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Обшуки у Комарницького: на будівництві Подільського моста вкрали 80 млн грн, - поліція

Обшуки у Комарницького: на будівництві Подільського моста вкрали 80 млн грн, - поліція

Для ремонту Подільського моста з 6 фірмами уклали договори на понад 4 млрд грн. Гроші переказали субпідрядникам, але роботи так і не почалися, а частину коштів вивели в тінь.

Про це сказано в повідомленні Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції, інформує Цензор.НЕТ.

Розслідування почалося ще в травні 2019 року на підставі повідомлення Державної аудиторської служби.

"Встановлено, що посадові особи розпорядника бюджетних коштів, генпідрядника та ще двох підприємств налагодили схему розкрадання бюджетних коштів шляхом завищення обсягів і вартості робіт під час  будівництва столичного Подільського моста", - сказано в повідомленні.

Читайте також: Поліція провела кілька десятків обшуків по точках "смотрящого" за Києвом Комарницького, - Бігус

Увечері 17 липня слідчі провели у цій справі 17 обшуків, зазначили в поліції.

"Під час обшуків правоохоронці виявили та вилучили документи, чорнові записи та інші носії з інформацією, що може підтверджувати причетність фігурантів до скоєння злочину. Речові докази будуть спрямовані на проведення відповідних експертиз", - сказано в повідомленні.

Фігурантам інкримінують привласнення, розтрату або заволодіння майном. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна і позбавленням права обіймати певні посади терміном  до 3 років.

Читайте також: Єрмак випустив пресреліз про те, що "смотрящий" за Києвом є, але не від Офісу президента, - "слуга народу" Лерос. ДОКУМЕНТ

Раніше журналіст Денис Бігус повідомив про те, що поліція провела кілька десятків обшуків по точках "смотрящого" за Києвом Комарницького.

Автор: 

Київ (19636) обшук (1979) Нацполіція (15262) крадіжка (661) Комарницький (62)


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Топ коментарі
+10
Да,да! Комарницкий еще и собственные деньги платил за строительство моста.. он наверно и тебе много платит?
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18.07.2020 14:53
+7
Обыски у Комарницкого: на строительстве Подольского моста украли 80 млн грн., - полиция - Цензор.НЕТ 964
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18.07.2020 14:37
+6
Любую смету можно выкрутить так что она станет уликой в преступлении о растрате. Равно и наоборот.
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18.07.2020 14:33
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ну и че, они хозяева Украины, должны воровать, а мы им должны налоги платить и терпеть, терпеть, еще голосовать за них
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18.07.2020 14:33 Відповісти
Любую смету можно выкрутить так что она станет уликой в преступлении о растрате. Равно и наоборот.
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18.07.2020 14:33 Відповісти
Да,да! Комарницкий еще и собственные деньги платил за строительство моста.. он наверно и тебе много платит?
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18.07.2020 14:53 Відповісти
Не тупи. Я просто писал про сметы, а ты мне приписал защиту Комарницкого.
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18.07.2020 15:40 Відповісти
Та той камарні
цкій кому тільки не платив?! Ну шоб смотрящім залишатися. Але прийде до тебе, камарніцкій тьотка з косой! І не кажи, шо то була не Юля!)))
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18.07.2020 16:07 Відповісти
А от кого это смотрящее?
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18.07.2020 14:34 Відповісти
Я думаю, что это уже такой смотрящий, что он сам выбирает от кого он
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18.07.2020 14:38 Відповісти
В сети есть эмоциональная запись разговора Комарницкого с замом Кличка. Судя по ней, Кличко вообще никто в городе.
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18.07.2020 14:40 Відповісти
Тьотєнька елла зенємзер, ваш зєля-наркоман! Він є ващє нєвмєняємий наркот! Про це всі знають, але стісняюцця сказать. Бо для України це неприйнятно. Зедебіл куйн
ю меле, а мені встидно пАшпорта на кордонах
показувати! Нє то шо при Пороху!
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18.07.2020 16:23 Відповісти
Якщо врахувати, що цей фрукт входив у "молоду команду" такого собі колишнього гречкосія-мера Києва Чєрновєцкого поряд з такою собі ІреноюКвльчіцкой і Лесиком Довнюгим, то вочевидь "смотрящим" цей фрукт є або від Чєрновєцкого, або від цієї корпорації монстрів.
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18.07.2020 15:13 Відповісти
а на кому шапка горить? - д'Єрмак уже розповсюдив методичку, що Комарницький це не від нього смотрящий
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18.07.2020 15:35 Відповісти
Обыски у Комарницкого: на строительстве Подольского моста украли 80 млн грн., - полиция - Цензор.НЕТ 964
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18.07.2020 14:37 Відповісти
Якось протримаємося! І не таке бачили. В кварталі більше нє смійомся. Хоча... й раніше не дуже смішно було. А за Ваш демативатор дякую!)
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18.07.2020 14:55 Відповісти
😁👏
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18.07.2020 15:14 Відповісти
Кодекс портнова все спишет!
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18.07.2020 14:37 Відповісти
не кодекс , а треш
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18.07.2020 14:45 Відповісти
Комарницкий - действующий мер Киева.
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18.07.2020 14:42 Відповісти
Ну нічьо, припхаєцця мєртвєч чуківська сосна корабельна-верещщучька! Запоносит своим бредом ордловский электорат, который оккупировал Киев... И получит свои 0,5%. З чим її і вітаю! Вєдьмєччуку прівєт переказуй, клон машкі-алкашкі расєянской!)
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18.07.2020 15:06 Відповісти
комарницкий = кличко............хорошего всем голосования
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18.07.2020 14:56 Відповісти
Комарницкий=Черновецкий=Кличко.
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18.07.2020 15:22 Відповісти
Так мало?
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18.07.2020 14:57 Відповісти
Смешно видеть ментов в роли карающего меча правосудия. Эта банда шакалов основательно пощиплет "смотрящего" и отпустит воровать дальше. Так это все и работает.
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18.07.2020 15:08 Відповісти
а шо наш Зеленопук? ножками вже тупав з приводу інфи? а може він просто довіряє тому комарницькому. Як би там не було, розбиратися з цим повинні правоохоронні органи.
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18.07.2020 15:08 Відповісти
мочить всех пидаров-чинуш как в китае нужно, иначе никак...
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18.07.2020 15:29 Відповісти
в Китае коррупции меньше не становится.
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18.07.2020 19:59 Відповісти
Дело открыли весной прошлого года а с обысками пришли через год летом)
А все почему?)))
А выборы, - и сразу наготове ботоферма с мантрами "кличко=комарницкий". Вот и все обьяснение активности "правоохранительных" органов
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18.07.2020 15:29 Відповісти
Пшик от полиции. Подобным должны заниматься Главное контрольно-ревизионное управление Украины- бывшее кру! Там хоть кто-то грамотный есть. Извините, но глядя на тупую полицию... сомневаюсь в наличии там толковых сметчиков и экономистов. Уверена, что цифры от балды. С 4 млдрд откат минимум 30%, плюс просто спертое, завышенные цены на материалы и работы в опрацентовках и тд
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18.07.2020 16:27 Відповісти
И все это при живом-то и здоровом председателе кгга и мере в одно лицо...
Каков накал, какие страсти «баратьбы» системного оппозиционера кличко с птенцами лени космоса и сансаныча...
Выходит, Виталика то и не знал ничего... и за «реконструкцию» скверов на десятки лямов грн ничего продолжает «не знать» ... и за велодорожки по существующему тротуару по цене 4 лама грн за км нанесённой разметки краской...
А то и вообще в аккурат перед очередными выборами кинулся новые бровки на такие же новые менять...
Прям бедолага, а не мер...
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18.07.2020 19:14 Відповісти
"8 апреля 2011 года, в здании Киевской мэрии СБУ задержала Дениса Комарницкого. В декабре 2012 года Шевченковский райсуд Киева приговорил экс-сопредседателя депутатской фракции Блок Леонида Черновецкого в Киевсовете, депутата Киевсовета Дениса Комарницкого к двум годам условно. Суд признал Комарницкого виновным в том, что он вместе с двумя соучастниками 2 августа 2005 года в помещении бюро технической инвентаризации в Киеве избил адвоката Гранцева, отняв у него чемодан с 20 тыс. долларов и решение Золочевского районного суда Харьковской области, которым был наложен арест на недвижимое имущество АОЗТ "Книга". По версии следствия, Комарницкий находился в конфликте с клиентом Гранцева по поводу приватизации имущества указанного предприятия, а отмеченное решение суда препятствовало реализации планов Комарницкого по регистрации права собственности на имущество предприятия".
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18.07.2020 20:02 Відповісти
За атакой на Комарницкого стоит классический перехват контроля за мельчающими потоками налички в руки Зеленского с одновременным ударом по Ермаку. И выгодополучатель этого - Аваков и его структуры.
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18.07.2020 21:36 Відповісти
живучий гад, ещё от черновецкого.
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19.07.2020 05:54 Відповісти
 
 