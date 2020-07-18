Обшуки у Комарницького: на будівництві Подільського моста вкрали 80 млн грн, - поліція

Для ремонту Подільського моста з 6 фірмами уклали договори на понад 4 млрд грн. Гроші переказали субпідрядникам, але роботи так і не почалися, а частину коштів вивели в тінь.

Про це сказано в повідомленні Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції, інформує Цензор.НЕТ.

Розслідування почалося ще в травні 2019 року на підставі повідомлення Державної аудиторської служби.

"Встановлено, що посадові особи розпорядника бюджетних коштів, генпідрядника та ще двох підприємств налагодили схему розкрадання бюджетних коштів шляхом завищення обсягів і вартості робіт під час будівництва столичного Подільського моста", - сказано в повідомленні.

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Увечері 17 липня слідчі провели у цій справі 17 обшуків, зазначили в поліції.

"Під час обшуків правоохоронці виявили та вилучили документи, чорнові записи та інші носії з інформацією, що може підтверджувати причетність фігурантів до скоєння злочину. Речові докази будуть спрямовані на проведення відповідних експертиз", - сказано в повідомленні.

Фігурантам інкримінують привласнення, розтрату або заволодіння майном. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна і позбавленням права обіймати певні посади терміном до 3 років.

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Раніше журналіст Денис Бігус повідомив про те, що поліція провела кілька десятків обшуків по точках "смотрящого" за Києвом Комарницького.