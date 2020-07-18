Кадиров змусив бюджетників підписатися на телеканал "Грозний" у соціальних мережах: "Якщо не підписаний, ти небезпечна для нас людина"

Держслужбовцям Чечні необхідно підписатися на акаунти ЧДТРК "Грозний" у соціальних мережах.

Про це заявив глава республіки Рамзан Кадиров на нараді в селі Хой Веденського району, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Медузу".

"Я не розумію, якщо у людини є сторінка в Instagram, як вона може не підписатися на канал ЧДТРК "Грозний". Вся інформація є там. Держслужбовець, працівник, який не цікавиться ситуацією у своїй батьківщині, - які рішення приймаються, покращення і зміни відбуваються, які виступи бувають - він не працівник. Якщо йому немає діла до цієї справи, його не можна назвати працівником, ба більше, товаришем на нашому шляху. Якщо він у соцмережах і не підписаний на канал "Грозний" в YouTube, "ВКонтакте", в інших соціальних мережах, то це небезпечна для нас людина", - сказав Кадиров.

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