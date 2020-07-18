Кадиров змусив бюджетників підписатися на телеканал "Грозний" у соціальних мережах: "Якщо не підписаний, ти небезпечна для нас людина"
Держслужбовцям Чечні необхідно підписатися на акаунти ЧДТРК "Грозний" у соціальних мережах.
Про це заявив глава республіки Рамзан Кадиров на нараді в селі Хой Веденського району, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Медузу".
"Я не розумію, якщо у людини є сторінка в Instagram, як вона може не підписатися на канал ЧДТРК "Грозний". Вся інформація є там. Держслужбовець, працівник, який не цікавиться ситуацією у своїй батьківщині, - які рішення приймаються, покращення і зміни відбуваються, які виступи бувають - він не працівник. Якщо йому немає діла до цієї справи, його не можна назвати працівником, ба більше, товаришем на нашому шляху. Якщо він у соцмережах і не підписаний на канал "Грозний" в YouTube, "ВКонтакте", в інших соціальних мережах, то це небезпечна для нас людина", - сказав Кадиров.
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В советское время политинформации проводили и в школе, и в институте (раз в неделю, если мне не изменяет память).
Нужно было смотреть программу "Время" (а так люди вменяемые смотрели ее в 9:20, когда заканчивалась "битва за урожай" и начинались ности зарубежные, а то и вообще включали голубой экран только к "прогнозу погоды"), газетки читать, конспектировать, и докладывать на этой самой политинформации.
А тут только "подписка на канал", тю.
В СССР на газеты тоже подписывались, а нужна в ней была всего то программа телепередач.
Объясните академику Кадырову, что так дела не делаются.
P.S. На какую, прости Господи, х*рню, тратили мы свое ценное учебное время в СССР. А ведь были еще лекции, семинарские и конспекты(!) по "истории партии" и прочим научным коммунизмам.
и увязывали - даже не верится..
Например, я 5 лет, с 4-го класса по 8-й включительно диктаны писала только по передовице газеты "Правда", учительница у меня такая была,
на всю голову больнаяшибко правильная.
Пусть Зебобики берут "бубочкины" выступления из инторнетика - да и диктанты пишут по ним.
Так же можно конспектировать речи "бубочки", только выпустить их надо для этой цели, типа собрание
сочиненийвидосиков.
А я лучше книги по астрономии почитаю, или Оноре нашего, Бальзака.
Я историю КПСС, слава труду, 30 лет назад как отконспектировала.
высеры, пардон цитаты "великих" комуняк очень сомнительное достижение. Уж лучше бы вы по кафешкам ходили.
Свинособаки уж точно без Украины, ну никак, даже ракеты только в мультиках летают!
А умные люди и учились, что-бы слинять подальше с клоаки "ссср", тот же Сикорский, знаю что не жалеет! Вот что бы было бы, если бы он остался, то же что и с Королёвым? Продолжай, хрюкай...
Шо Вы несёте?