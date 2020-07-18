Серед викрадених із танкера біля берегів Нігерії моряків - шестеро українців, - МЗС (оновлено)

Напередодні пірати захопили біля берегів Нігерії 13 з 19 членів екіпажу танкера Curacao Trader. Посольства України в Нігерії та Великій Британії уточнюють обставини справи.

Про це виданню "РБК-Україна" розповів начальник відділу менеджменту кризових ситуацій МЗС Максим Коваленко, інформує Цензор.НЕТ.

Згідно з уточненою інформацією, в результаті піратського нападу на танкер Curacao Trader в Гвінейській затоці біля берегів Нігерії (200 миль на південний захід) викрали 13 з 19 членів екіпажу.

"Серед захоплених моряків - 4 громадянини України. Посольства України в Нігерії й Великій Британії встановили зв'язок з судновласником, оператором судна і уточнюють обставини справи", - повідомив Коваленко.

Пізніше в МЗС уточнили, що захоплені не 4, а 6 громадян України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українці можуть бути серед моряків, яких пірати захопили біля берегів Нігерії. КАРТА

Нагадаємо, раніше портал Dryad Global повідомив про напад піратів на танкер Curacao Trader, який йшов під прапором Ліберії; за даними порталу, на борту перебували громадяни України та Росії.

Напад стався в найдальшій від берега точці серед усіх зафіксованих раніше випадків піратства в Гвінейській затоці.