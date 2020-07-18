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Серед викрадених із танкера біля берегів Нігерії моряків - шестеро українців, - МЗС (оновлено)

Серед викрадених із танкера біля берегів Нігерії моряків - шестеро українців, - МЗС (оновлено)

Напередодні пірати захопили біля берегів Нігерії 13 з 19 членів екіпажу танкера Curacao Trader. Посольства України в Нігерії та Великій Британії уточнюють обставини справи.

Про це виданню "РБК-Україна" розповів начальник відділу менеджменту кризових ситуацій МЗС Максим Коваленко, інформує Цензор.НЕТ.

Згідно з уточненою інформацією, в результаті піратського нападу на танкер Curacao Trader в Гвінейській затоці біля берегів Нігерії (200 миль на південний захід) викрали 13 з 19 членів екіпажу.

"Серед захоплених моряків - 4 громадянини України. Посольства України в Нігерії й Великій Британії встановили зв'язок з судновласником, оператором судна і уточнюють обставини справи", - повідомив Коваленко.

Пізніше в МЗС уточнили, що захоплені не 4, а 6 громадян України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українці можуть бути серед моряків, яких пірати захопили біля берегів Нігерії. КАРТА

Нагадаємо, раніше портал Dryad Global повідомив про напад піратів на танкер Curacao Trader, який йшов під прапором Ліберії; за даними порталу, на борту перебували громадяни України та Росії.

Напад стався в найдальшій від берега точці серед усіх зафіксованих раніше випадків піратства в Гвінейській затоці.

МЗС (4165) Нігерія (60) пірати (94) українці (2547)


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так у нас Нігерія вже рулить - чи у нас бізнесменів не викрадають за викуп?...Коли олігархія вже практично розвалила державу, коли всім все побоку...коли під патріотичними гаслами людей відволікають від основного питання соціальної справедливості, тоді чекати позитивних змін на краще не приходиться.....30 років цмокання на диванах язиками дають свої результати....
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18.07.2020 16:36 Відповісти
Как-же вы заголовки пишете? Нужно -среди МОРЯКОВ, похищенных... и тд. Это что же, используете тот-же ИИ (вообще нужно писать в кавычках), что и кацапские СМИ? Так там интеллектом и не пахнет.
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18.07.2020 17:41 Відповісти
Українські морські козаки потрапили у нігерійське рабство разом з галерою?
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18.07.2020 18:37 Відповісти
а чего у меня в заголовке "похитили украинских пиратов")
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18.07.2020 19:15 Відповісти
заголовок страницы (title)
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18.07.2020 23:15 Відповісти
не удивлюсь если выяснится шо танкер шел к нам с нефтью купленной не у кацапов.
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18.07.2020 22:02 Відповісти
и что? теперь страна должна их выкупить?
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19.07.2020 12:47 Відповісти
 
 