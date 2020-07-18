Марченко відповів на звинувачення Гетманцева в зриві реформи митниці: Затримання в Одесі - це і є реформа в дії

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що затримання правоохоронцями співробітників Одеської митниці - "це реформа митниці в дії", а Мінфін продовжуватиме курс на боротьбу зі "скрутками" та "схемами".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він сказав в коментарі ЕП.

"Затримання правоохоронцями співробітників Одеської митниці - це реформа митниці в дії. Це виконання задекларованої президентом України Володимиром Зеленським "нульової" терпимості до корупції. Такі затримання були, є і будуть. Міністерство фінансів - партнер правоохоронців. Ми надамо цілковите та всебічне сприяння в розслідуванні. Далі - рішення за судом", - зазначив Марченко.

"Якщо ми хочемо очищення одного з найкорумпованіших за роки незалежності органів держави, ми маємо бути готові до колосального опору. Адже лише за кілька місяців роботи ми вичистили близько 70% податкових "скруток" - орієнтовно 2,5-3,5 млрд грн додаткових надходжень ПДВ щомісяця. І це тільки початок ліквідації махінацій із податками", - розповів міністр.

За його словами, податкова ефективність із ПДВ вперше за півтора року зросла з 2,65% наприкінці цього року до 3,5% в червні.

"Це 9,1 млрд грн додаткових надходжень порівняно з минулим роком. Ми не плануємо зменшувати темп і будемо продовжувати курс на боротьбу зі "скрутками" та схемами". Терпіти корупцію ніхто не буде", - додав глава Мінфіну.

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Раніше нардеп "Слуги народу", голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев звинуватив міністра фінансів Сергія Марченка в зриві реформи Державної митної служби.