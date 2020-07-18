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Новини
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Марченко відповів на звинувачення Гетманцева в зриві реформи митниці: Затримання в Одесі - це і є реформа в дії

Марченко відповів на звинувачення Гетманцева в зриві реформи митниці: Затримання в Одесі - це і є реформа в дії

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що затримання правоохоронцями співробітників Одеської митниці - "це реформа митниці в дії", а Мінфін продовжуватиме курс на боротьбу зі "скрутками" та "схемами".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він сказав в коментарі ЕП.

"Затримання правоохоронцями співробітників Одеської митниці - це реформа митниці в дії. Це виконання задекларованої президентом України Володимиром Зеленським "нульової" терпимості до корупції. Такі затримання були, є і будуть. Міністерство фінансів - партнер правоохоронців. Ми надамо цілковите та всебічне сприяння в розслідуванні. Далі - рішення за судом", - зазначив Марченко.

"Якщо ми хочемо очищення одного з найкорумпованіших за роки незалежності органів держави, ми маємо бути готові до колосального опору. Адже лише за кілька місяців роботи ми вичистили близько 70% податкових "скруток" - орієнтовно 2,5-3,5 млрд грн додаткових надходжень ПДВ щомісяця. І це тільки початок ліквідації махінацій із податками", - розповів міністр.

За його словами, податкова ефективність із ПДВ вперше за півтора року зросла з 2,65% наприкінці цього року до 3,5% в червні.

"Це 9,1 млрд грн додаткових надходжень порівняно з минулим роком. Ми не плануємо зменшувати темп і будемо продовжувати курс на боротьбу зі "скрутками" та схемами". Терпіти корупцію ніхто не буде", - додав глава Мінфіну.

Дивіться також: Корупція на Одеській митниці: відразу трьох начальників затримали на хабарі. ФОТОрепортаж

Раніше нардеп "Слуги народу", голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев звинуватив міністра фінансів Сергія Марченка в зриві реформи Державної митної служби.

Автор: 

митниця (1881) реформи (3209) Марченко Сергій (582) Гетманцев Данило (897)


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Топ коментарі
+4
Марченко ответил на обвинения Гетманцева в срыве реформы таможни: Задержания в Одессе - это и есть реформа в действии - Цензор.НЕТ 6172
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18.07.2020 16:22
+2
Марченко красава,гони теперь самого этого гетьмановича,он озлоблен тем,что выперли из должности порохоботку-схематознизницу маркашку,они вместе с её аферистом муженьком проворачивали жирные казнокрадские обороты.
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18.07.2020 16:14
+2
Ні, посани прибирають до своїх рук грошові потоки. Мабудь поц Гетьманцев, який додаткові надходження у б'юджет планував за рахунок введення нових податків, бо не секрет, що саме Гетьманцев є ідеологом обклпдення додатковими податками і зборами малого і середнього бізнесу, сам годував я зі схем і скруток в тому числі і на митниці. Тому я задоволений, що дегенерат, який плаче за рускім ізіком, сів у калюжу. А ще більше мене тішить, що посадив його туди однопартієць. Павуки в банці будуть пожирати один одного, доки не залишиться один, який і лусне від з'їдженого.
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18.07.2020 16:47
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Марченко красава,гони теперь самого этого гетьмановича,он озлоблен тем,что выперли из должности порохоботку-схематознизницу маркашку,они вместе с её аферистом муженьком проворачивали жирные казнокрадские обороты.
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18.07.2020 16:14 Відповісти
Да там на таможне с 90-х все святые, что на них нет где и клейма поставить. И каждый дорвавшийся к власти в Украине первым делом старался и старается подмять все потоки на таможне под себя.
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18.07.2020 16:22 Відповісти
ребята меряются у кого длинее член, у того круче реформа
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18.07.2020 16:18 Відповісти
Ні, посани прибирають до своїх рук грошові потоки. Мабудь поц Гетьманцев, який додаткові надходження у б'юджет планував за рахунок введення нових податків, бо не секрет, що саме Гетьманцев є ідеологом обклпдення додатковими податками і зборами малого і середнього бізнесу, сам годував я зі схем і скруток в тому числі і на митниці. Тому я задоволений, що дегенерат, який плаче за рускім ізіком, сів у калюжу. А ще більше мене тішить, що посадив його туди однопартієць. Павуки в банці будуть пожирати один одного, доки не залишиться один, який і лусне від з'їдженого.
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18.07.2020 16:47 Відповісти
Похоже всё намного проще, если не ошибаюсь Гетманцев с Одессы - своих зацепили...
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18.07.2020 17:03 Відповісти
Марченко ответил на обвинения Гетманцева в срыве реформы таможни: Задержания в Одессе - это и есть реформа в действии - Цензор.НЕТ 6172
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18.07.2020 16:22 Відповісти
святі слова, але питання не в голосуванні а в особистій бездіяльності, небажанні взяти на себе хоч частинку відповідальності за наведення порядку в країні, в небажанні дати копняка олігархам та їх прихвостням
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18.07.2020 16:26 Відповісти
Я не голосовал ни за Порошенко ни за Зеленского, но и что-то не припомню, чтобы при Порохе народу хорошо кушалось.
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18.07.2020 17:11 Відповісти
ха, як же можна пригадати, коли саме при ньому людей заставили платити за провірку водолічильників, коли саме при ньому приймали закон про оплату газових труб....слава Богу, що при ньому ще не прийняли закон про податок на право дихати, жити...
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18.07.2020 18:34 Відповісти
Два чинуші собачаться.Далі-рішення за судом.Тільки де вони ці рішення,вироки,покарання???????????????????????????????
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18.07.2020 16:42 Відповісти
ВСЕ В ДОЛЕ
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18.07.2020 16:47 Відповісти
Ах как хочется в литавры постучать, правда, ватничек?
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18.07.2020 17:39 Відповісти
Гетманцев еще на свободе, и не в психушке, этот тип откровенный рашист, или моральный урод, это должна установить парламентская следственная комиссия.
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18.07.2020 16:48 Відповісти
Зарано ще робити висновки про "успішність" реформ. Їх успішність має вимірюватись цифрами стабільних надходжень в держбюджет від митних зборів (і не лише мита, а й ПДВ та інших фіскальних, та за ті й же євробляхи.) Повторюю: СТАБІЛЬНИХ НАДХОДЖЕНЬ В ДЕРЖБЮДЖЕТ ВІД ДІЯЛЬНОСТІ МИТНИЦІ.
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18.07.2020 16:53 Відповісти
Почему молчат наши правоохранители, этот выродок Гетьманцев вчера назвал украинских воинов и защитников украинского языка "фашистами", эта тварь должна быть лишена гражданства и выслана в *********!
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18.07.2020 18:11 Відповісти
Это выполнение задекларированной президентом Украины Владимиром Зеленским "нулевой" терпимости к коррупции
апнять и плакать, - вместе с дерьмаком, герусом, дубинским
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18.07.2020 18:59 Відповісти
прям так и сказал : сам дурак ...
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18.07.2020 21:12 Відповісти
Борьба самих с собой - бесценна. Тут главное не нанести себе тяжёлых увечий.
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19.07.2020 01:02 Відповісти
 
 