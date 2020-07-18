Команда з Білорусі відмовилася від гри в прем'єр-лізі КВК, бо її збираються провести в окупованому Криму
Команда КВК Білоруського державного університету "Діти Тюрінга" пояснила, що не хоче їхати на територію окупованого півострова через Росію, а через Україну до Криму потрапити неможливо через карантин.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Радыё Свабода".
Гумористи з Білоруського державного університету пояснили свою відмову трьома причинами. По-перше, за їхніми словами, світ все ще переживає епідемію коронавірусу. Друге - це статус окупованого Криму.
При цьому капітан команди Марк Величко заявив, що Білорусь "дотримується нейтралітету" в питаннях приналежності півострова.
Команда вважає шлях через Росію до Криму неприпустимим, а потрапити на турнір через територію України неможливо через пандемію.
Третя причина - хороші відносини Білоруського державного університету з українськими університетами, які можуть погіршитися, якщо команда відправиться в Крим через Росію.
Водночас "Діти Тюрінга" повідомили, що у них є гарантія повернення в прем'єр-лігу КВК наступного сезону.
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"При этом капитан команды Марк Величко заявил, что Беларусь "придерживается нейтралитета" в вопросах принадлежности полуострова."
Источник: https://censor.net.ua/n3208900
Что они придерживаются нейтралитета?
Если уж и респект, то за третье высказывание...
Знаю, що мали ввести цей закон...
Він уже діючий?
квнщики советские
В оригинале НИ СЛОВА о статусе Крыма! Просто маланцы не желают портить отношения с 95-м кварталом)) Да и на рашке "юмористов" много, а эти "на хайпе" сейчас зафигашат тур по Украине
Другое - гэта статус Крыму. Капітан каманды паведаміў, што Беларусь прытрымліваецца нэўтралітэту ў пытаньнях прыналежнасьці паўвыспы.
"В то же время "Дети Тьюринга" сообщили, что у них есть гарантия возвращения в премьер-лигу КВН в следующем сезоне"- а вот это хорошая шутка (путин).
Московиты пусть сами проводят де хотят - хоть в Бухенвальде.
Анекдот: Посол в одной из африканской стран даёт задание своему атташе,- в мягкой и дипломатичной форме составить ноту. Тот через несколько минут приносит послу черновик. Просмотрев его, посол делает замечания:
- В целом всё правильно. Только на х*й нужно писать раздельно, наsрать - слитно, а Чёрная обезьяна, нужно писать с заглавной буквы. Всё-таки это обращение к президенту страны...
Источник: https://censor.net/n3208900
Это дети Лукашенко, а не Тьюринга.
Все що потрібно знати про хитросраких.
но мне вот интересно, юмор, закодированный в названии команды, одной мне кажется мерзким?
"Є в українців одна народна забава - ліпити героїв з ні*уя. Білоруська команда з КВК відмовилася їхати в Крим: "Уряяя! Герої! Орден їм великий і квартиру в Жмеринці!"
**ять, ви хоч поцікавтесь: "Чому ж вони не їдуть"? А все дуже просто.Через Україну добиратись складно бо коронавірус і т.д., а через росію очкують, бо можуть потім в Україну не впустити. От весь героїзм. Жодного слова про окупований Крим чи агресію росії ніхто і не пискнув, навпаки "мизамір і внєпалітікі".
Та український фейсбук і твітер другий день в священному екстазі їм дупу вилизує. Схаменіться, вони ж скоро і посрати не зможуть, так залижите.
Хто забув, нагадую. Масляковський КВК, це прокремліська срань, де немає випадкових людей і тим більше людей з антиросійськоючи антипутінською позицією. На бубочку подивіться, кавееніського вилупка."https://www.facebook.com/profile.php?id=100007173097422&__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARA99NbTy4pRDg8Yq38OAlimdFNM1TlAQwepOwJRys1wnz10u0fo_UzaksNu-W4_IWUpXVAYgWfCFBiu&hc_ref=ARQdeDLYW1HmttmdBTpLhaZDeNDaVok4az7hnDcZR6-cHmSyWDMv50eW8XjwSuyk5IA&fref=nf Дмитро Глущук
Отмазка должна быть жирная и пространная - они же понимают, с чем шутят.
https://censor.net/ru/comments/locate/3208900/019214d4-3ca8-733e-b102-396ff1459698