Команда з Білорусі відмовилася від гри в прем'єр-лізі КВК, бо її збираються провести в окупованому Криму

Команда КВК Білоруського державного університету "Діти Тюрінга" пояснила, що не хоче їхати на територію окупованого півострова через Росію, а через Україну до Криму потрапити неможливо через карантин.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Радыё Свабода".

Гумористи з Білоруського державного університету пояснили свою відмову трьома причинами. По-перше, за їхніми словами, світ все ще переживає епідемію коронавірусу. Друге - це статус окупованого Криму.

При цьому капітан команди Марк Величко заявив, що Білорусь "дотримується нейтралітету" в питаннях приналежності півострова.

Команда вважає шлях через Росію до Криму неприпустимим, а потрапити на турнір через територію України неможливо через пандемію.

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Третя причина - хороші відносини Білоруського державного університету з українськими університетами, які можуть погіршитися, якщо команда відправиться в Крим через Росію.

Водночас "Діти Тюрінга" повідомили, що у них є гарантія повернення в прем'єр-лігу КВК наступного сезону.