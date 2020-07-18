Нідерланди розслідують, чому перед катастрофою MH17 Росія закрила повітряний простір на кордоні з Україною, - Єнін

Російська Федерація намагається використовувати для пропаганди нове розслідування, яке розпочали Нідерланди у справі про катастрофу Boeing "Малайзійських авіаліній" рейсу MH17 на Донбасі в 2014 році.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що напередодні російські ЗМІ поширили інформацію про початок розслідування нібито проти України для з'ясування, чому Київ не закрив повітряний простір над Донбасом після початку бойових дій. Єнін назвав цю інформацію російською пропагандою та зазначив, що розслідування стосується саме дій Росії напередодні катастрофи.

"Росія як тоді, так і зараз не може пояснити, чому вона закрила свій повітряний простір поблизу українсько-російського кордону в районі Донбасу саме з 00.00 17 липня 2014 року. Саме після того, як російський "БУК" перетнув кордон і за декілька годин до збиття цим "Буком" малайзійського боїнгу", - пояснив Єнін.

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Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, що летів з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). В результаті загинули 298 осіб.

19 червня 2019 року Спільна слідча група (Joint Investigation Team, JIT) назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє із них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов, на той час - заступник голови "розвідувальної служби ДНР". Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук

9 березня 2020 року почалось засідання суду у справі МН17.

10 липня 2020 р. стало відомо, що Нідерланди подають позов проти Росії до Європейського суду з прав людини у зв'язку зі збитим над Донбасом літаком рейсу МН17.