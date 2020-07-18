"Слуга народу" Кисилевський хоче на 10 років звільнити сталеплавильний завод від сплати тарифу "Укренерго", - нардеп від "Батьківщини" Кучеренко

Депутат "Слуги народу" Дмитро Кисилевський пропонує ввести поняття "зелена металургія" і на 10 років звільнити сталеплавильний завод від плати "Укренерго" за передачу електроенергії. Йдеться про $12-15 млн щорічно.

Про це пише у фейсбуці народний депутат від "Батьківщини" Олексій Кучеренко, інформує Цензор.НЕТ.

"Пропонується ввести поняття "зелена металургія". Просто вдумайтесь в цей оксиморон, який просуває "слуга" Дмитро Кисилевський. До речі, в минулому піарщик Інтерпайпу", - написав він.

Кучеренко нагадав, що тариф, від сплати якого пропонується звільнити сталеплавильний завод, має, на думку НКРЕКП, поліпшити фінансову ситуацію на енергоринку.

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"Виходить з серпня всі підприємства повинні будуть сплачувати тариф на передачу в 1,5 разів більший, але одна єдина компанія матиме привілею його не платити зовсім, ще й до 2030 року. Ціна економії для куратора Кисилевського - 12-15 мільйонів доларів щороку. І це ті кошти, які недоотримає державне "Укренерго"", - написав Кучеренко.





