УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10384 відвідувача онлайн
Новини
5 292 50

"Слуга народу" Кисилевський хоче на 10 років звільнити сталеплавильний завод від сплати тарифу "Укренерго", - нардеп від "Батьківщини" Кучеренко

Депутат "Слуги народу" Дмитро Кисилевський пропонує ввести поняття "зелена металургія" і на 10 років звільнити сталеплавильний завод від плати "Укренерго" за передачу електроенергії. Йдеться про $12-15 млн щорічно.

Про це пише у фейсбуці народний депутат від "Батьківщини" Олексій Кучеренко, інформує Цензор.НЕТ.

"Пропонується ввести поняття "зелена металургія". Просто вдумайтесь в цей оксиморон, який просуває "слуга" Дмитро Кисилевський. До речі, в минулому піарщик Інтерпайпу", - написав він.

Кучеренко нагадав, що тариф, від сплати якого пропонується звільнити сталеплавильний завод, має, на думку НКРЕКП, поліпшити фінансову ситуацію на енергоринку.

Также на Цензор.НЕТ: Европейское Энергосообщество: Провал голосования "зеленого" законопроекта затянет Украину в суды

"Виходить з серпня всі підприємства повинні будуть сплачувати тариф на передачу в 1,5 разів більший, але одна єдина компанія матиме привілею його не платити зовсім, ще й до 2030 року. Ціна економії для куратора Кисилевського - 12-15 мільйонів доларів щороку. І це ті кошти, які недоотримає державне "Укренерго"", - написав Кучеренко.

 Слуга народу Кисилевський хоче на 10 років звільнити сталеплавильний завод від сплати тарифу Укренерго, - нардеп від Батьківщини Кучеренко 01
Слуга народу Кисилевський хоче на 10 років звільнити сталеплавильний завод від сплати тарифу Укренерго, - нардеп від Батьківщини Кучеренко 02
Слуга народу Кисилевський хоче на 10 років звільнити сталеплавильний завод від сплати тарифу Укренерго, - нардеп від Батьківщини Кучеренко 03

законопроєкт (3613) Кучеренко Олексій (80) металургія (1233) енергетика (2611) Кисилевський Дмитро (49)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+17
Всі прожекти слуг народу закінчуються втратами для бюджету. Ось приклад:
По данным Госстата сельскохозяйственные предприятия сократили производства на 26,7%.

В Украине производство сельскохозяйственной продукции за первые шесть месяцев этого года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года упало на 18,7%. Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Отмечается, что основной спад зафиксирован в июне.

По данным статистического ведомства, сельскохозяйственные предприятия сократили производства на 26,7%, хозяйства населения - на 8,4%.

При этом в растениеводстве производство сократилось на 56,8%, в животноводстве - на 2,2%.

В то же время ранее сообщалось, что Украина установила рекорд по экспорту зерна.

По результатам 2019/2020 маркетингового года на внешние рынки поставлено рекордные 57,2 млн тонн зерновых, зернобобовых и муки. Это на 6,8 млн тонн больше чем в прошлом маркетинговом году, когда экспорт составил 50,4 млн тонн.
https://journalist.today/v-ukraine-rezko-umenshilos-proizvodstvo-selskohozjajstvennoj-produkcii/
показати весь коментар
18.07.2020 19:23
+15
"Слуга народа" Кисилевский хочет на 10 лет освободить сталеплавильный завод от уплаты тарифа "Укрэнерго", - нардеп "Батькивщины" Кучеренко - Цензор.НЕТ 1391
показати весь коментар
18.07.2020 19:33
+11
Как говорил один криворогульный клоун из шапито каломойши: если в бюджете нет денег, то значит их нужно напечатать
показати весь коментар
18.07.2020 19:27
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Всі прожекти слуг народу закінчуються втратами для бюджету. Ось приклад:
По данным Госстата сельскохозяйственные предприятия сократили производства на 26,7%.

В Украине производство сельскохозяйственной продукции за первые шесть месяцев этого года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года упало на 18,7%. Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Отмечается, что основной спад зафиксирован в июне.

По данным статистического ведомства, сельскохозяйственные предприятия сократили производства на 26,7%, хозяйства населения - на 8,4%.

При этом в растениеводстве производство сократилось на 56,8%, в животноводстве - на 2,2%.

В то же время ранее сообщалось, что Украина установила рекорд по экспорту зерна.

По результатам 2019/2020 маркетингового года на внешние рынки поставлено рекордные 57,2 млн тонн зерновых, зернобобовых и муки. Это на 6,8 млн тонн больше чем в прошлом маркетинговом году, когда экспорт составил 50,4 млн тонн.
https://journalist.today/v-ukraine-rezko-umenshilos-proizvodstvo-selskohozjajstvennoj-produkcii/
показати весь коментар
18.07.2020 19:23 Відповісти
Как говорил один криворогульный клоун из шапито каломойши: если в бюджете нет денег, то значит их нужно напечатать
показати весь коментар
18.07.2020 19:27 Відповісти
вот потому потери бюджета в 500 млрд.грн именно по той причине, что они из бюджета перекочевали в карманы шмаркл+коломойских+юзиков+ прочих слуг урода типа кисилевского
показати весь коментар
18.07.2020 19:31 Відповісти
Да, бюджет пустой, а слуги спасают от налогов своих кумовьев, родственников и просто за взятки творят беспредел. Уберите, твари, свой липовый карантин, который в таком виде как у нас, угробил экономику страны.Если уже и делать карантин, то по туберкулезу, по кори, по гриппу, по всем инфекциям, они такие же "страшные" как и коронавирус. А навалились на коронавирус, пристали к людям как пьяный до радио с короной. Идите нах.
показати весь коментар
18.07.2020 20:00 Відповісти
Перечитывай то,шо пишешь.Радио с короной - это шо?
показати весь коментар
18.07.2020 20:15 Відповісти
Что непонятного? пристали с короной к людям как пьяный до радио.
показати весь коментар
18.07.2020 20:48 Відповісти
Игорь Валеричу можна а Киселевский шо рыжий?
показати весь коментар
18.07.2020 19:24 Відповісти
это вы сейчас на кого намекаете?)
показати весь коментар
18.07.2020 19:52 Відповісти
ЗЕБЕниное солнце
ЗЕБЕниное небо

ЗЕБЕнинский завод 😂

Але, а кто налоги будет платить?
ЗЕльоные терпилы ? 😕
показати весь коментар
18.07.2020 21:56 Відповісти
А платити кто буде ? -- Жебраки ?
показати весь коментар
18.07.2020 19:26 Відповісти
не жебраки, а ЗЕ-браки и ЗЕ-брачки))
показати весь коментар
18.07.2020 19:30 Відповісти
ну новость, а что он должен лоббировать интересы избирателей, чтобы там освободили пенсионеров, малоимущих или беременных? Вот это было бы чудо
показати весь коментар
18.07.2020 19:29 Відповісти
... а я - все трудоспособное население страны, за категорическим исключением работников бюджетных предприятий и организаций !
показати весь коментар
18.07.2020 19:31 Відповісти
"Слуга народа" Кисилевский хочет на 10 лет освободить сталеплавильный завод от уплаты тарифа "Укрэнерго", - нардеп "Батькивщины" Кучеренко - Цензор.НЕТ 1391
показати весь коментар
18.07.2020 19:33 Відповісти
і так 30 років голосуємо, вилазить - а ми знову голосуємо, бо народ не хоче управляти державою а доручає це .......слугам олігархів
показати весь коментар
18.07.2020 19:36 Відповісти
Конечно, ведь ты же голосуешь за чарку и шкварку, а не за то - как Президент и Верховный главнокомандующий выполняет свои обязанности.
показати весь коментар
18.07.2020 20:30 Відповісти
Ха-ха, це ти про верховних із сарказмом, чим як? На минулих виборах Зеленський через те і переміг, що попередні кандидати від всіх партій людям у своїй масі просто остогидли.....правда люди і далі думають що вибрали - і на цьому їх робота закінчилась....дурень думкою багатіє....
показати весь коментар
18.07.2020 21:58 Відповісти
Я конкретно сказал про чарку и шкварку, т.к. лохторат оценивает работу Президента и Верховного главнокомандующего не по Конституции, а по тому, как Г+Г с ЮВТ навязывают и по образу Голоородко...
показати весь коментар
18.07.2020 22:06 Відповісти
це ти про колишнього чи теперішнього? а втім, було б що оцінювати - оціни ли б....
показати весь коментар
18.07.2020 22:13 Відповісти
Оцени:
паРаша вторглась в Украину и нужно было остановить агрессию?
Агрессия паРаши разрушила экономику и её необходимо было восстанавливать, если исходить из тезиса, что воюют экономики?
Реформы необходимо было делать, даже с той Радой, в которой были ставленники малороссы?
На вышеперечисленное необходимы были средства? Из чьего кармана?
Руководство страны бежало после Майдана 2013-2014 гг? Управляемость страной необходимо было восстановить?

Не буду упоминать про Армию, Мову и Веру, т.к. для лохтората это тёмный лес, а не задел на построение будущего страны.
И по чём лохторат оценивал? Принимал ли во внимание, при этом, что-нибудь, из того, что я перечислил?
показати весь коментар
18.07.2020 22:23 Відповісти
Оцінюю:
1) паРаша вторглась в Украину и нужно было остановить агрессию? Крим здали без супротиву, здали би і Донбас, якби добровольці та волонтери не спасли ситуацію....
2) Агрессия паРаши разрушила экономику и её необходимо было восстанавливать, если исходить из тезиса, что воюют экономики? - за день економіка не розвалюється, такі олігархи як колишній, її 30 років розвалювали і далі валять, викачуючи з України останні соки;
3) Реформы необходимо было делать, даже с той Радой, в которой были ставленники малороссы? - від півтори сотні псевдореформ народ плюється, через те і на виборах минулих гарант пролетів зі свистом;
4) На вышеперечисленное необходимы были средства? Из чьего кармана? - із кишені народу, військовий податок хто платив?
5) Руководство страны бежало после Майдана 2013-2014 гг? Управляемость страной необходимо было восстановить? - оце велика робота, пам'ятник необхідно поставити....;
6) Не буду упоминать про Армию, Мову и Веру - ну, так і я не буду.
Здається все, на всі пункти дав відповідь....чи не так?
показати весь коментар
18.07.2020 22:38 Відповісти
Как истинный зеб дал ответы.
1. Захват Крыма начался при убийце-Януковиче.
2. Агрессия паРаши, по мнению зебов, незначительно повлияла на экономику.
3. Истинные зебы перестали вспоминать Ли Куан Ю, после того, как им порохоботы сообщили - сколько пятилеток шла реформа, чтобы привести к ощутимому результату. Также зебы забыли про Бальцеровича, когда им напхали десяток лет реализации реформы, когда она начала давать ощутимые результаты. При этом, у них не было тех проблем, которые я перечислил выше
4. Вы, зебы, так и не поняли, что вынимая что-то из кармана не так быстро наверстать упущенное.
5. Вам, зебам, видится, что кухарка может управлять страной, а чиновник это - не специалист, потому вы и выбрали свадебных фотографов.
6. Потому ты не будешь упоминать, что абсолютно не понимаешь их значения.
показати весь коментар
18.07.2020 22:48 Відповісти
ну що з поліном говорити, воно ж Буратіно....Росія почала окупацію Криму здається 20 лютого, закінчила 21 березня 2014 року, Янукович втік 23 лютого 2014 року, здається, отак то Буратіно...і так по всьому
показати весь коментар
18.07.2020 23:01 Відповісти
от пети тоже шока хватоло
показати весь коментар
18.07.2020 22:19 Відповісти
Даже не верится. На 10 лет! И в тяжёлой индустрии. Это называется---после нас хоть потоп!
показати весь коментар
18.07.2020 19:34 Відповісти
Уху ели?
показати весь коментар
18.07.2020 19:34 Відповісти
Щі хлєбалі.
показати весь коментар
18.07.2020 19:37 Відповісти
По щам ..***** ? 🙄
показати весь коментар
18.07.2020 21:58 Відповісти
А где возмущения партии "Родина" по поводу льготных тарифов для Никопольского ферросплавного? Или бородатый хозяин не велит, ну так было бы честно, не?
показати весь коментар
18.07.2020 19:37 Відповісти
і знову скандал і знову з хитрим жидом.., бл
показати весь коментар
18.07.2020 19:45 Відповісти
Судя по последним событиям в стране неуклонно разворачивается процесс конечным итогом которого будет стоять вопрос - "А этот клоун на Банковой, он кто?" (с)
показати весь коментар
18.07.2020 19:47 Відповісти
Я только "за"!
Зебилы должны откушать!
показати весь коментар
18.07.2020 19:49 Відповісти
"Зеленая металлургия" - ухаха, желтая офтальмолого-терапия набирает обороты ))
показати весь коментар
18.07.2020 19:55 Відповісти
А что тут странного ?!
Только олигофрен может поверить , шо "ноунеймы" ,т.е. люди без реноме и опыта смогут устоять перед соблазами олигархов , чем политики которые якобы "30 лет всё разрушали" , но при этом за эти годы не обзавелись ни личным бизнесом , ни друзьями в среде олигархом . Скорее врагами .
За 30 лет в Раде у Сергея Соболева попробуйте найти столько бабла и активов ,который такой вот ЗЕ-ноунейм застриг за первый год ...
Да и Юля будучи в 1997 ещё миллиардершей , как пришла в политику разорившись через Кучмо - за 20 лет ниодного её актива не нашли . Недвижимость из старых загашников , когда ещё не была политиком .
Партия "Батькивщина" самая старая из парламентских , но не имеет ни своих медиа, ни близких к ней олигархов . Более того , за 20 лет в политике нет ниодного олигарха , которому Юля больно не наступала на хвост . И Коломойскому -- тоже .
показати весь коментар
18.07.2020 19:55 Відповісти
Юля бедная страдалица, живет у прыймах, носит арендованные платья, все помним, да ))
показати весь коментар
18.07.2020 19:58 Відповісти
помним "перемогу" Юли при подписании газовых соглашений по 500, помним ширку с ПР, да если новости поднять тех лет, будет тошнить от БЮТ
показати весь коментар
18.07.2020 20:07 Відповісти
Юле приписывают лобирование Бени , но только дебил не может осознать , шо именно Беня раскрутил ЗЕ-Вовика и именно потому, шо не хотел , шобы Юля во втором туре с отрывом в 15% переиграла Петю . А именно так показывали все известные опросы , пока Беня не нарисовал Вовика-ЗЕ ... При антирейтинге в 75% Порошенко мог проиграть даже ватному Бойко во втором туре . По крайней мере все опросы минимальный разрыв именно в паре с Бойко давали Порошенко .
А лидером первого тура всегда была Юля пока не появился Вова . Гриценко обыгрывал Юлю по опросам во втором туре , но у него не было шансов попасть во второй тур . Вариантов до появляения Вовы , шо Юля не попадает во второй тур не было . Просто вторым номером опросов давали Бойко все ватные джерела . А неватные - Порошенко . Первым он был последний раз в 2016 году .
А Беня хороший игрок , но не мог не понимать , шо Вова не проти Пороха , а против Юли кандидат . И шо переманит он себе не Пороха избирателей , а Юлиных ...
показати весь коментар
18.07.2020 20:08 Відповісти
Слушай ты, как бы это помягче сказать, еврей с кремлевским гнилым нутром , займись, падаль , своей страной и своим продажным нетаньяху, который целует ***** во все места ниже пояса. А в Украину, тварь кацапско-юлежопая , не лезь! Видишь ли жулька тимошенница наступала на несчастных замучанных голодно -холодных олигархов, курам просто на смех! Ты, утырок, расскажи эту чушь в мордоре, там такие как ты, верушие в святого путлера, и тебе может и поверят, Но не тут. Честная жулька- это пчелы против меда! Еще один из подстилок бабломойского тут объявился.
показати весь коментар
18.07.2020 22:33 Відповісти
а понятие "зеленый народ" никто не хочет ввести? и освободить его от платы за что-либо в принципе?)))
показати весь коментар
18.07.2020 19:59 Відповісти
ЗЕльоный народ макак 🙄
показати весь коментар
18.07.2020 22:02 Відповісти
Это так по зелёному..
показати весь коментар
18.07.2020 20:02 Відповісти
Шикарний розводняк))) Держава повинна надати пільги приватному заводу на підставі... А й дійсно, на підставі чого?)))
показати весь коментар
18.07.2020 20:04 Відповісти
Дебильное 73 процентное стадо так ненавидит олигархов, что ежедневно смотрит их телеканалы и голосует за их клоунов, которых сами же олигархи и раскрутили с помощью телевидения.
показати весь коментар
18.07.2020 20:04 Відповісти
зебильное быдло счастливо!
показати весь коментар
18.07.2020 20:21 Відповісти
ЗЕльоный народ макак 🙄
показати весь коментар
18.07.2020 22:02 Відповісти
так меня пусть освободит от депутата лоббировавшего интересы олигархов. Он смешной дядя!!!!!!! ,правила , конкуренция и вообще его нужно судить -подлеца, вместе с юлькай и петькой, а вследующий раз зеленского
показати весь коментар
18.07.2020 22:16 Відповісти
Пєця крав хоч так, що людям очі не муляло. А ці зелені навіть нормальної корупцйної схеми створити не здатні.
Треба знову всіх в Трускавець на курс лекцій: "Крадій - початківець".
показати весь коментар
18.07.2020 22:43 Відповісти
да-да, надо помочь куклаводам барыжного цирка в период пандемии, а овцам достаточно закон против мовы и дела против пороха.
показати весь коментар
19.07.2020 12:35 Відповісти
 
 