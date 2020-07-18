Румунія продовжила заборону на в'їзд для іноземців до 15 серпня, - посольство

Згідно з рішенням Уряду Румунії № 553 від 15 липня в цій державі продовжено дію режиму надзвичайного стану на 30 днів - до 15 серпня включно.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу посольства України в Румунії.

Водночас, обмеження на в'їзд не стосуються членів сім'ї громадян Румунії, членів сім'ї громадян інших держав-членів ЄС, Європейського економічного простору або Швейцарії, які мають право на проживання на території Румунії.

Також в'їжджати до Румунії дозволили людям з довгостроковими візами, які мають дозвіл на проживання, або тим, хто їде транзитом в інші країни з туристичною метою.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Національна рада румунів в Україні поскаржилася Бухаресту на "примусову українізацію" та адмінреформу

Нагадаємо, 17 липня міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що кордони ЄС відкриють для українців, якщо протягом двох тижнів кількість нових випадків коронавірусу не перевищуватиме 460-480 на добу.

Зараз за день фіксують по 600-800 випадків.