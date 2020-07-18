Румунія продовжила заборону на в'їзд для іноземців до 15 серпня, - посольство
Згідно з рішенням Уряду Румунії № 553 від 15 липня в цій державі продовжено дію режиму надзвичайного стану на 30 днів - до 15 серпня включно.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу посольства України в Румунії.
Водночас, обмеження на в'їзд не стосуються членів сім'ї громадян Румунії, членів сім'ї громадян інших держав-членів ЄС, Європейського економічного простору або Швейцарії, які мають право на проживання на території Румунії.
Також в'їжджати до Румунії дозволили людям з довгостроковими візами, які мають дозвіл на проживання, або тим, хто їде транзитом в інші країни з туристичною метою.
Нагадаємо, 17 липня міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що кордони ЄС відкриють для українців, якщо протягом двох тижнів кількість нових випадків коронавірусу не перевищуватиме 460-480 на добу.
Зараз за день фіксують по 600-800 випадків.
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Румыны стараются
И ПОТОМ - ОНИ ДАКИ , а не цыгане . А Дакия существует более 2000 лет
Те Украину уже обскакали давно
Что за бред ты несёшь?