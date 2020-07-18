УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10348 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
3 114 11

Румунія продовжила заборону на в'їзд для іноземців до 15 серпня, - посольство

Румунія продовжила заборону на в'їзд для іноземців до 15 серпня, - посольство

Згідно з рішенням Уряду Румунії № 553 від 15 липня в цій державі продовжено дію режиму надзвичайного стану на 30 днів - до 15 серпня включно.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу посольства України в Румунії.

Водночас, обмеження на в'їзд не стосуються членів сім'ї громадян Румунії, членів сім'ї громадян інших держав-членів ЄС, Європейського економічного простору або Швейцарії, які мають право на проживання на території Румунії.

Також в'їжджати до Румунії дозволили людям з довгостроковими візами, які мають дозвіл на проживання, або тим, хто їде транзитом в інші країни з туристичною метою.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Національна рада румунів в Україні поскаржилася Бухаресту на "примусову українізацію" та адмінреформу

Нагадаємо, 17 липня міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що кордони ЄС відкриють для українців, якщо протягом двох тижнів кількість нових випадків коронавірусу не перевищуватиме 460-480 на добу.

Зараз за день фіксують по 600-800 випадків.

карантин (18172) посольство України (285) Румунія (1187) Степанов Максим (2197) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+5
В прошлом году останавливались в Бухаресте в гостинице 4 *, были довольны меню на завтрак . Великолепные круасаны и семга слабосоленые , море овощей и йогуртов
Румыны стараются
И ПОТОМ - ОНИ ДАКИ , а не цыгане . А Дакия существует более 2000 лет
показати весь коментар
18.07.2020 20:16
+3
Навіть не уявляю якою дорогою ви їхали, кожен рік там буваю, купа ресторанів і кафе.
показати весь коментар
18.07.2020 21:57
+3
Чорноморка в Румунії дорога, дорожче ніж в Болгарії. Тому там багато німців і англійців.
показати весь коментар
18.07.2020 21:59
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
.............................
показати весь коментар
18.07.2020 19:48 Відповісти
А к цыганям ещё кто-то и ездит..??
показати весь коментар
18.07.2020 20:00 Відповісти
был в том году .... ехали назад не могли ни одной кафешки найти что бы пожрать .... пришлось в супермаркете тариться чем попало .... и вообще делать там нечего от слова совсем имхо .... это транзитная страна в Болгарию имхо.
показати весь коментар
18.07.2020 20:09 Відповісти
Навіть не уявляю якою дорогою ви їхали, кожен рік там буваю, купа ресторанів і кафе.
показати весь коментар
18.07.2020 21:57 Відповісти
А так на майбутне, в любому моллі на третьому поверсі безліч кафе, всі світові тренди, від Макдональда до всіляких бургер-кінгів, в ****** наприклад 44 кафе в одному центрі.
показати весь коментар
18.07.2020 22:03 Відповісти
В прошлом году останавливались в Бухаресте в гостинице 4 *, были довольны меню на завтрак . Великолепные круасаны и семга слабосоленые , море овощей и йогуртов
Румыны стараются
И ПОТОМ - ОНИ ДАКИ , а не цыгане . А Дакия существует более 2000 лет
показати весь коментар
18.07.2020 20:16 Відповісти
Назвати румуна циганом це як українця кацапом, можна і отримати. Вони циган загнали в резервацію біля Тимишоари.
показати весь коментар
18.07.2020 22:01 Відповісти
Так и я об этом . Примитивное представление у некоторых о румынах
Те Украину уже обскакали давно
показати весь коментар
18.07.2020 22:32 Відповісти
Какое отношение румыны имеют к цыганам, которые есть выходцы из Индии?
Что за бред ты несёшь?
показати весь коментар
19.07.2020 09:44 Відповісти
Крепко загрустили особенно в Зап. Европе. Вот те и на. Не поедут они в Румынию скорее всего. Как когда то на Руси ждали-ждали Юрьев день---и на тебе куй на плетень! Тоска.
показати весь коментар
18.07.2020 20:54 Відповісти
Чорноморка в Румунії дорога, дорожче ніж в Болгарії. Тому там багато німців і англійців.
показати весь коментар
18.07.2020 21:59 Відповісти
 
 