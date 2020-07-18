З підозрюваної у справі про замах на івано-франківського бізнесмена Чекурака Інни Грищенко (Пуми) зняли зобов'язання, - адвокати

З підозрюваної в замаху на бізнесмена з Івано-Франківської області Михайла Чекурака ексвійськової Інни Грищенко з позивним Пума зняли електронний браслет і всі зобов'язання.

Про це hromadske повідомили її адвокати Віталій Ковальчук та Олена Помазановська, передає Цензор.НЕТ.

Так, термін запобіжного захожу завершився 15 липня.

"На розгляді суду продовжує бути клопотання про зміну запобіжного з цілодобового домашнього арешту на заставу. Але двічі суддя оголошував перерву, надаючи стороні обвинувачення час для підготовки до підтримання власного клопотання та надання додаткових матеріалів на обґрунтування клопотання", — заявила вона.

За словами адвокатки, на третє засідання прокурори взагалі не з’явились.

"В цей час закінчився термін дії ухвали щодо цілодобового арешту. Тому наразі жодного запобіжного немає. Наступне засідання на 24.07. Але це клопотання суд вже задовольнити не може", — сказала Помазановська.

Нагадаємо, слідство встановило, що влітку 2018 року підозрюваний Василь Шкондеюк замовив у підозрюваного Владислава Грищенка вбивство Михайла Чекурака — бізнесмена з Косового Івано-Франківської області. За версією слідства, Грищенко залучив до злочину свою дружину Інну Грищенко та Івана Вакуленка. Так, Вакуленко орендував автомобіль, на якому возив Грищенка до Косового, а ДНК дружини виявили на вибуховому пристрої, який підклали під автомобіль бізнесмена. Втім, вибухівка не спрацювала. Усім трьом підозрюваним інкримінують замах на вбивство.

Також голоси Інни та Владислава Грищенків фігурують у телефонних розмовах, опублікованих МВС у справі вбивства журналіста Павла Шеремета. Водночас сама Грищенко зазначила, що не була знайома з фігурантами справи вбивства Шеремета у 2016 році.

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