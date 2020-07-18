Справою проти Бахматюка НАБУ і ВАКС підривають основи судочинства в Україні та фундаментальні принципи права, - ХПГ
Керівництво Національного антикорупційного бюро та судді Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду підривають основи судочинства в Україні і фундаментальні принципи права.
Про це йдеться у відкритій заяві Харківської правозахисної групи до глави Апеляційної палати ВАКС Даниїли Чорненької і директора НАБУ Артему Ситника, опублікованому на сайті організації, передає Цензор.НЕТ.
Правозахисники впевнені, що ухвала Печерського районного суду м. Києва, яка визнала відновлення вже закритої за відсутністю складу злочину справи проти колишнього власника VAB банку Олега Бахматюка, не може бути оскаржена НАБУ, яке не було учасником цього провадження. Правозахисники закликають керівництво Національного антикорупційного бюро та суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду припинити порушення закону, яким є невиконання остаточного рішення суду.
"Такі дії підривають засади судочинства в Україні і фундаментальні принципи права. Розглядати та переглядати справи має повноваження тільки суд, встановлений законом. Звертатися до суду має право тільки суб’єкт оскарження. Дії НАБУ і ВАКС суперечать принципу правової визначеності, - йдеться у заяві правозахисників. - Ми уважно стежимо за діями державних органів у вказаному кримінальному провадженні і будемо аналізувати їх та інформувати суспільство в разі виявлення порушень прав людини, принципів права та чинного законодавства України".
Правозахисники заявляють, що розглядати та переглядати справи має повноваження тільки суд, встановлений законом. Звертатися до суду має право тільки суб’єкт оскарження. Тож дії НАБУ і ВАКС є незаконними і суперечать принципу правової визначеності.
Раніше Печерський районний суд міста Києва прийняв рішення, яким скасував незаконну постанову ексзаступника генпрокурора Віталія Каська про порушення кримінальної справи проти власника агрохолдингу "Укрлендфармінг" Олега Бахматюка. Рішення суду є остаточним і таким, що не підлягає оскарженню, однак НАБУ і САП відмовились його виконувати.
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"имя, сестра, имя!"
На родінє Допи і Гепи раптом розпереживалися про фундаментальні принципи права?
Странная правозащита.
Как и "борьба с коррупцией" в Украине. Дрстоточно поинтересоваться, чем заняты и отличились за год известные борцуны типа Шабунина!? ))))
Або блогери і правда дуже перейнялися Бахматюком (а сихнронні меседжі і час розміщення - це тупо співпадіння).
Або ці блогери банально продаються і за гроші розмістили меседж Бахматюка. - https://www.facebook.com/photo/?fbid=10157525567394537&set=a.10150218837464537 Шабунін .
Це починає змахувати на компанію по відбілюванню.
"Харьковская правозащитная группа (ХПГ) - одна из старейших и наиболее активных https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5&action=edit&redlink=1 украинских правозащитных организаций . Как отдельное юридическое лицо ХПГ была зарегистрирована в ноябре 1992 года., но как правозащитная группа Харьковского https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%C2%AB%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%C2%BB «Мемориала» была известна ещё с 1988 года., а отдельные члены ХПГ принимали участие в правозащитном движении 1960-х - 80-х годов.
ПОСЛЕДНЯЯ активность - Створення національної системи запобігання катуванням та поганому поводженню в Україні (листопад 2006 р. - січень 2008 р.) http://khpg.org/index.php?r=******** [2]
Но всё течёт и всё меняется....