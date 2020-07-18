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Новини Правосуддя
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Справою проти Бахматюка НАБУ і ВАКС підривають основи судочинства в Україні та фундаментальні принципи права, - ХПГ

Справою проти Бахматюка НАБУ і ВАКС підривають основи судочинства в Україні та фундаментальні принципи права, - ХПГ

Керівництво Національного антикорупційного бюро та судді Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду підривають основи судочинства в Україні і фундаментальні принципи права.

Про це йдеться у відкритій заяві Харківської правозахисної групи до глави Апеляційної палати ВАКС Даниїли Чорненької і директора НАБУ Артему Ситника, опублікованому на сайті організації, передає Цензор.НЕТ.

Правозахисники впевнені, що ухвала Печерського районного суду м. Києва, яка визнала відновлення вже закритої за відсутністю складу злочину справи проти колишнього власника VAB банку Олега Бахматюка, не може бути оскаржена НАБУ, яке не було учасником цього провадження. Правозахисники закликають керівництво Національного антикорупційного бюро та суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду припинити порушення закону, яким є невиконання остаточного рішення суду.

"Такі дії підривають засади судочинства в Україні і фундаментальні принципи права. Розглядати та переглядати справи має повноваження тільки суд, встановлений законом. Звертатися до суду має право тільки суб’єкт оскарження. Дії НАБУ і ВАКС суперечать принципу правової визначеності, - йдеться у заяві правозахисників. - Ми уважно стежимо за діями державних органів у вказаному кримінальному провадженні і будемо аналізувати їх та інформувати суспільство в разі виявлення порушень прав людини, принципів права та чинного законодавства України".

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Правозахисники заявляють, що розглядати та переглядати справи має повноваження тільки суд, встановлений законом. Звертатися до суду має право тільки суб’єкт оскарження. Тож дії НАБУ і ВАКС є незаконними і суперечать принципу правової визначеності.

Раніше Печерський районний суд міста Києва прийняв рішення, яким скасував незаконну постанову ексзаступника генпрокурора Віталія Каська про порушення кримінальної справи проти власника агрохолдингу "Укрлендфармінг" Олега Бахматюка. Рішення суду є остаточним і таким, що не підлягає оскарженню, однак НАБУ і САП відмовились його виконувати.

НАБУ (5085) правозахисники (377) юстиція (732) Бахматюк Олег (295) Антикорупційний суд ВАКС (1970)


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Топ коментарі
+12
Харківська правозахисна група, про яку не було чутно останні років 5, несподівано вступилася за Бахматюка. Чому раптом для цього чувака вони проснулися?
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18.07.2020 22:13
+10
Да у нас все судопроизводство подорвано. Причем самими судьями
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18.07.2020 21:48
+10
Набу и САП подчиняются ВАКСу ,а не Печерскому суду.Ложили они с пробором и правильно сделали.Нечего кухаркам лезть не в свою подсудность.
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18.07.2020 21:54
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Да у нас все судопроизводство подорвано. Причем самими судьями
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18.07.2020 21:48 Відповісти
Набу и САП подчиняются ВАКСу ,а не Печерскому суду.Ложили они с пробором и правильно сделали.Нечего кухаркам лезть не в свою подсудность.
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18.07.2020 21:54 Відповісти
це вірно, що підривати, коли його давно не має....
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18.07.2020 22:01 Відповісти
Навіть більше. У нас обрали підірвану владу. Папріколу.
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18.07.2020 22:09 Відповісти
що там у вас на "маасковских балотах" нас мало цікавить. А в Україні в законий спосіб попросили не зовсім успішного мененжера-кулінара з своїми дружками піти подумати про свої вчинки.
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18.07.2020 22:17 Відповісти
На маасковських балотах жаби квакають. Зелені. Одну з яких ти обрав.
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18.07.2020 22:28 Відповісти
Тобі видніше що там в твоїх "масковских балотах" квакає, чи хрюкає, чи тявкає. Жодного відношення да любих "масковских балот" не маю.
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18.07.2020 22:35 Відповісти
А чому ти вважаєш що я маю відношення?
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18.07.2020 23:53 Відповісти
Ну так "підірвана" ж влада у вас там.. В Україні законо вибрана влада, на заміну зашквареній по повній владі кондитера та його "партнерів". Ти прикинь до якого рівня вони "накерувалися" що народ вибрав першого ліпшого, аби тільки не з тих "вічних керівників" що керували Україною впродовж десятиліть.
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19.07.2020 00:02 Відповісти
Ти вже вибчився перед Кадиркою за своє протяже? Бо воно обісралось і мовчить.
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19.07.2020 07:40 Відповісти
Зрозуміло що для тебе москаля кадиров в авторитет, та ти вже памперси міняєш від однієї лише зустрічі в тексті слова "кадиров". Для більшості Українців, це лише "місцевий панич" якогось там мордоровського улуса.
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19.07.2020 09:02 Відповісти
Ти звідки тут взялося, нульовка?
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19.07.2020 09:13 Відповісти
Не вірно поставленне питання. Це тебе москалику треба запитати, з якого болота тебе сюди принесло?
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19.07.2020 09:45 Відповісти
За таке хамство сидітимеш в спамі поки не вибачишся.
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19.07.2020 10:18 Відповісти
Від істини тебе прямо рве москалику? При необхідністі як фенікс воскресну. Мені твої погрози спаму як їжакові гола дупа.
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19.07.2020 10:35 Відповісти
Ось хто хто а ти вже про "нуль" би помовчав. Бо навіть як не роздивлятися на тебе то скрізь лише кацапізми, та твоя малозначність. "5 копійок" - в Україні їх вивели з обороту - так що з цієї точки зору ти НУЛЬ. Якщо ти натякаеш на "вставить 5 копеек". То це по перше вираз з далекого союзу, (що видає у тебе тоску по союзу) по друге означа мізерність, що в великій міре означа той же нуль. І тільки для кацапів має значення оцінка в відношеннях, рабська натура вона така, рабська у всоьму, тим паче у відношенні до інших.
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19.07.2020 10:25 Відповісти
Харківська правозахисна група, про яку не було чутно останні років 5, несподівано вступилася за Бахматюка. Чому раптом для цього чувака вони проснулися?
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18.07.2020 22:13 Відповісти
чують що корму буде меньше "підсипати" бахматюк.
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18.07.2020 22:14 Відповісти
20 липня буде суд, невстигають
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18.07.2020 23:53 Відповісти
ХПГ звучит прямо как... ОПГ
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18.07.2020 22:13 Відповісти
У нас мало відомостей про цю справу. Але відомо, що необхідно мати нові факти для відкриття ще раз цієї справи. Що там нового?
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18.07.2020 22:17 Відповісти
Та как же, бахматя новый элеватор для приема зерна за бугром построил. А тут такой облом...
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18.07.2020 22:39 Відповісти
Елеватор за кордоном не є фактом по якому треба відновлювати його справу.
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18.07.2020 22:49 Відповісти
Вы не собираетесь ни возобновлять дело? Я тоже Я просто сказал, что с элеватором промашка вышла. Или его просто так построили, как игрушку Лего
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18.07.2020 23:50 Відповісти
Ви проти того, щоб банкір-невдаха відповів за доведення до банкрутства 2-х банків?
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18.07.2020 23:51 Відповісти
Так НАБУ цю справу відкривало, но не закривало
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19.07.2020 00:29 Відповісти
хто підписав?
"имя, сестра, имя!"
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18.07.2020 22:20 Відповісти
Ведь вот шо характерно, с одной стороны поименованные люди, а с другой неизвестные в тени. Не правда ли, знакомый почерк?
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18.07.2020 22:35 Відповісти
Так ХПГ, виявляється, ближче до ХТЗ, ніж до Гельсінки ...
На родінє Допи і Гепи раптом розпереживалися про фундаментальні принципи права?
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18.07.2020 22:39 Відповісти
Раніше чув про Харківську Гельсинську спілку, яка займається захистом прав людини. Про ХПГ чую вперше, цікаво, звідки вони взялись, чи то тіж самі?
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18.07.2020 23:08 Відповісти
Це той Бахматюк, якому Питро відвалив мільярд на птахофабрики? Ну Петро ж підтримував малий бізнес. )))
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18.07.2020 23:10 Відповісти
ХПГ - это Портнов и Венедиктова?
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18.07.2020 23:31 Відповісти
Правозащитники, озабоченные делом банкира??? Не арестованными по делу Шеремета и томящимися в застенках уже более полугода, а богатеем Бахматюком, ободравшим вкладчиков!!!
Странная правозащита.
Как и "борьба с коррупцией" в Украине. Дрстоточно поинтересоваться, чем заняты и отличились за год известные борцуны типа Шабунина!? ))))
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18.07.2020 23:35 Відповісти
Тут 16 самих чесних блогерів синхронно запостили меседж недоолігарха втікача Бахматюка.
Або блогери і правда дуже перейнялися Бахматюком (а сихнронні меседжі і час розміщення - це тупо співпадіння).
Або ці блогери банально продаються і за гроші розмістили меседж Бахматюка. - https://www.facebook.com/photo/?fbid=10157525567394537&set=a.10150218837464537 Шабунін .
Це починає змахувати на компанію по відбілюванню.
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18.07.2020 23:46 Відповісти
Бахматюк прежде всего трусливый жлоб. Получив только от государства два миллиарда инвестиций, он с помпой, освещенной Цензором, расщедрился аж на пару сотен тысяч благотворительности и ждет за это индульгенции.
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18.07.2020 23:58 Відповісти
Якби ж тільки 2 млрд. Бахматюк довів до банкрутства 2 банки - Фінансова ініціатива і VAB банк та винен державі майже 30 мільярдів - Нацбанк https://www.epravda.com.ua/news/2019/11/15/653765/ pravda
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19.07.2020 00:07 Відповісти
"Харьковская правозащитная группа" - это что за клоуны? Кто эту "группу" вообще уполномочил защищать чьи-то права? Кто эту "группу" уполномочил защищать права в данном конкретном случае?.....Кто их научил так бессовестно врать? Они вообще хотя бы читали решение сбрендившего районного суда? В тексте этих широко известных в узких кругах "правозащитников" вообще идет откровенный подлог и искажение фактов. НА самом деле дело против Бахматюка было заведено именно в НАБУ. Затем в 2016 г. тогдашний Генпрокурор Луценко неизвестно на каких основаниях своей постановой передал дело следователям полиции, где оно и пылилось несколько лет. В 2019 году зам. Генпрокурора Касько постанову Луценко отменил, т.е дело вернулось в НАБУ, где его и начинали. Утверждать, что НАБУ не является субъектом в данном деле - это прямое извращение фактов как районным судом, так и какими-то смешными ребятишками, вероятно решившими срубить немного деньжат, и надувающими щеки под грозно-демократическим названием ХПГ...
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19.07.2020 00:26 Відповісти
Неправильное название- Харьковская правозащитная группа,а правильное название -Харьковская проплаченная Бахматюком группа продажных субъектов по защите злодiя Бахматюка.
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19.07.2020 09:01 Відповісти
Харьковская правозащитная группа - когда-то была приличная организация!

"Харьковская правозащитная группа (ХПГ) - одна из старейших и наиболее активных https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5&action=edit&redlink=1 украинских правозащитных организаций . Как отдельное юридическое лицо ХПГ была зарегистрирована в ноябре 1992 года., но как правозащитная группа Харьковского https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%C2%AB%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%C2%BB «Мемориала» была известна ещё с 1988 года., а отдельные члены ХПГ принимали участие в правозащитном движении 1960-х - 80-х годов.

ПОСЛЕДНЯЯ активность - Створення національної системи запобігання катуванням та поганому поводженню в Україні (листопад 2006 р. - січень 2008 р.) http://khpg.org/index.php?r=******** [2]

Но всё течёт и всё меняется....
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19.07.2020 10:13 Відповісти
Дело против олигарха? Это вопиющее покушение на олигархический феодализм как государственный строй...)))
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19.07.2020 11:26 Відповісти
 
 