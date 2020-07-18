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Новини П'яні за кермом
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Закриття справи спійманої п'яною за кермом депутатки Київради Костенко - не єдине скандальне рішення судді Горбатовської, - Автомайдан

Закриття справи спійманої п'яною за кермом депутатки Київради Костенко - не єдине скандальне рішення судді Горбатовської, - Автомайдан

Суддя Солом'янського районного суду Світлана Горбатовська вирішила, що депутатка Київради Людмила Костенко розкаялася і взагалі не була п'яною, здійснюючи ДТП, і закрила справу.

Про це пише у фейсбуці адвокат Роман Маселко, передає Цензор.НЕТ.

"Суддя Горбатовська закрила справу щодо депутатки, яку спіймали пяною за кермом у компанії із замом Кличка.Суддя вирішила, що депутатка щиро розкаялась і взагалі не була п'яною, а відмовилась від проходження огляду лише тому, що була у стресі. Ну як тут не повіриш? Справу закрито у звязку із передачею її на розгляд трудового колективу "Піта-хліб"", - повідомив він.

Маселко нагадав, що нещодавно поліція розповідала, що це один із способів уникнення п'яниць від відповідальності.

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"Тому коли почуєте про чергове п'яне ДТП, згадайте суддю Горбатовську", - підсумував він  з посиланням на пост  "Автомайдану".

Закриття справи спійманої пяною за кермом депутатки Київради Костенко - не єдине скандальне рішення судді Горбатовської, - Автомайдан 01
Закриття справи спійманої пяною за кермом депутатки Київради Костенко - не єдине скандальне рішення судді Горбатовської, - Автомайдан 02

Активісти повідомляють, що це не єдине скандальне рішення цієї судді.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Щоб завершити справу про погрози Портнова прокуророві Божку, залишилося 4 дні, - адвокат Маселко. ДОКУМЕНТ

Так, Горбатовська визнавала законним закриття САП справи щодо генерала Павла Ткачука за недекларування

"За даними Слідство.Інфо, ще у 2016 році НАБУ розслідувало провадження щодо незаконного збагачення Павла Ткачука. Так, маючи офіційну зарплату до 200 тисяч гривень на рік, генерал-лейтенант Ткачук не вказав у декларації свої два заміські будинки та позашляховик Lexus, якими довго користувався особисто. Елітне майне оформили на близьких керівника військового внз – сестру та тещу. Детективи НАБУ довели, що генерал з родиною не вказав повну інформацію у своїй декларації – зокрема, він справді користувався будинком вартістю приблизно 4 млн грн у передмісті Львова.

Пізніше, апеляція скасувала рішення Горбатовської та поновила справу.

Крім того, рік тому Вища рада правосуддя оголошувала Світлані Горбатовській попередження за нашою скаргою за те, що вона порушила правила розгляду скарги Автомайдану на бездіяльність прокуратури. Але потім це попередження скасували".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Справу про п'яну їзду депутатки Київради Костенко закрили: порушницю передали на поруки хлібопекарській фірмі. ДОКУМЕНТ

В ніч з 26 на 27 квітня поліція зупинила в Солом'янському районі столиці Мерседес - у машини не були включені фари. За кермом автомобіля перебувала депутатка Київради Людмила Костенко. На думку поліцейських, вона була п'яна.

Коли правоохоронці стали складати протокол, із машини вийшов пасажир - заступник мера Володимир Слончак. Він спробував перешкодити роботі патруля і вдарив одного з поліцейських. Чоловіка затримали на місці і помістили в СІЗО.

Віталій Кличко звільнив Слончака з посади заступника голови КМДА.

Сам ексчиновник стверджує, що поліцейські перевищили свої повноваження і заперечує напад на патрульного.

16 липня стало відомо, що справу про водіння в нетверезому стані депутатки Київради Людмили Костенко закрито, а саму порушницю суд передав на "поруки трудового колективу".

Київ (19618) суд (11729) автомайдан (121) Маселко Роман (98)


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Топ коментарі
+13
Судейская власть срослась с властью - прямо мафия
В Словакии были записаны телефонные разговоры судей с властью и в результате арестовали 13 судей В один день .

То есть уничтожают мафиозные связи
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18.07.2020 22:38
+12
Из шкури єтой судьи необходимо сделать кресло для молодого судьи
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18.07.2020 22:39
+10
Закриття справи спійманої п'яною за кермом депутатки Київради Костенко - не єдине скандальне рішення судді Горбатовської, - Автомайдан - Цензор.НЕТ 3651
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18.07.2020 22:59
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Судью на мыло
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18.07.2020 22:36 Відповісти
Судейская власть срослась с властью - прямо мафия
В Словакии были записаны телефонные разговоры судей с властью и в результате арестовали 13 судей В один день .

То есть уничтожают мафиозные связи
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18.07.2020 22:38 Відповісти
да нет, лучше её тварюку на нары.
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18.07.2020 22:58 Відповісти
Закриття справи спійманої п'яною за кермом депутатки Київради Костенко - не єдине скандальне рішення судді Горбатовської, - Автомайдан - Цензор.НЕТ 4052
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18.07.2020 23:29 Відповісти
Класс
Только так с этими судьями и надо, бо организовали себе ГОСУДАРСТВО В ГОСУДАРСТВЕ
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18.07.2020 23:46 Відповісти
)) к слову о 95% продажно-имбицильных украинских судей/прокуроров... ))
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18.07.2020 22:36 Відповісти
Український суд,самий доброчесний та жодним чином не корумпований суд в світі !!))
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18.07.2020 22:46 Відповісти
судьи в Украине ? не смешите
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18.07.2020 22:37 Відповісти
Яким чином можливо реформувати на 100% корумповану систему ??? На гнилому фундаменті нову хату не будуют!!!))
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18.07.2020 22:49 Відповісти
Из шкури єтой судьи необходимо сделать кресло для молодого судьи
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18.07.2020 22:39 Відповісти
правова держава, судові реформи рулять....
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18.07.2020 22:40 Відповісти
И ты, зеб, заметил, что 2020 год проходит, а твои уЗеленские так и не начали реформирование низовых звеньев судов, что было запланировано по плану реформы после подготовительного периода?
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18.07.2020 22:53 Відповісти
що було заплановано, Буратіно, поміняти шило на мило? Де там реформу видно? - Обгортки від шоколаду...
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18.07.2020 23:05 Відповісти
чоколадная реформа
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18.07.2020 23:22 Відповісти
Это потому,что Организм не взял это дело под личный контроль
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18.07.2020 22:40 Відповісти
Интересно сколько бабла заплатила костенко єтой сволочи?
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18.07.2020 22:41 Відповісти
За жопу её и на нары, за взятки.
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18.07.2020 23:04 Відповісти
Де мля голбордько? Этот плешивый пёс!
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18.07.2020 22:43 Відповісти
на велодромі я так думаю.
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18.07.2020 22:48 Відповісти
Я буду долго гнать зелосипед.
В дурных местах его остановлю.
Нарву грибов и подарю котлет
Той Ленке, которую люблю.
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18.07.2020 22:57 Відповісти
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18.07.2020 23:01 Відповісти
Разрешите подправить последнюю строчку.
Той Ленке,что станет буквой зю
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19.07.2020 03:23 Відповісти
Он не плешивый,он хрипатый.
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19.07.2020 03:25 Відповісти
Закриття справи спійманої п'яною за кермом депутатки Київради Костенко - не єдине скандальне рішення судді Горбатовської, - Автомайдан - Цензор.НЕТ 3651
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18.07.2020 22:59 Відповісти
Покайтесь и поверьте в благих слуг🐸🥴
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18.07.2020 23:13 Відповісти
она депутатка Солидарности Петра Порошенко.
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19.07.2020 01:07 Відповісти
Ви подивіться на цю морду порепану, мабуть збирає гроші на пластичну операцію морди ліца. Корумповані судді - це наша ганьба.
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18.07.2020 23:15 Відповісти
люстрацию мы проходили ,реформы то же ,и что помогло? поможет только 99% посадить 1% выгнать , этим ****** хоть лимон баксов в день зарплаты дай им будет мало , поэтому брать их на гособеспечение с бесплатным койкоместом в 20 местном номере лет на 20!!!!
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18.07.2020 23:20 Відповісти
Суду у НОРМАЛЬНОМУ розумінні цього слова в Україні НЕ ІСНУЄ!!! Й не існувало НІКОЛИ. Хіба досі не зрозумів хтось ще???
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18.07.2020 23:22 Відповісти
Баба да, баба да.
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18.07.2020 23:36 Відповісти
посадить судью, ее мужа, ее детей на 50 лет , а виновницу отпустить, и еще денег дать ,гарантирую другого такого суда, судьи не будет! в истории Украины!
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18.07.2020 23:43 Відповісти
Рафик Костенко ни в чём не виновата!
Со слов Рафика Костенко, той ночью они с зам. мэра патрулировали город для обеспечения безопасности его жителей по поручению главы Киевской горгосадминистрации Виталия Кличко.
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18.07.2020 23:44 Відповісти
Дойдет до того, что ей выплатят компенсацию.Извинимся, естественно, следака уволят без пособий.
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19.07.2020 00:23 Відповісти
Рехформатор Петро с ухмылкой с смотрюрит на рехформатора Володимира
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19.07.2020 00:54 Відповісти
Показательно, что ее партия (пети порошенко) делает вид, что этот скандал не имеет к ним отношения.
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19.07.2020 01:06 Відповісти
Все інфіковано корупцією. В країні де немає справедливого суду немає - нічого, крім дикого поля, дикунської влади і диким народом. Все ж просто, зробив злочин відповідай, ан ні хабар в кишеню судді і все. Чистий від відповідальності фігурант йде знову у владу інколи на підвищення. Живемо в ті часи , коли все тоне в фарисействі.
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19.07.2020 06:13 Відповісти
Машина принадлежала Анне Берии, которая является членом комитета с торгов Управляющей компании (ЖЕК) Оболонского района. И Костенко, которая влияет на утверждение бюджета Оболонского района. Машину хозяйка видимо бесплатно отдала.
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19.07.2020 08:06 Відповісти
да уж, зебаран, говоришь реформатор потужный?))) говно зеленое)
)))

это какой то сюр.шалупень что хочет то и делает. пофиг законы)))
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19.07.2020 11:56 Відповісти
Так всё нормально: страна есть, а государства нет.
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19.07.2020 12:58 Відповісти
Разброд и шатания.
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19.07.2020 20:45 Відповісти
- А хто призначив її суддею?
- Хто, хто? Пєтя...
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20.07.2020 11:39 Відповісти
А где этот жирный баран Геращенко со своими комментариями?
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22.07.2020 13:00 Відповісти
 
 