Закриття справи спійманої п'яною за кермом депутатки Київради Костенко - не єдине скандальне рішення судді Горбатовської, - Автомайдан

Суддя Солом'янського районного суду Світлана Горбатовська вирішила, що депутатка Київради Людмила Костенко розкаялася і взагалі не була п'яною, здійснюючи ДТП, і закрила справу.

Про це пише у фейсбуці адвокат Роман Маселко, передає Цензор.НЕТ.

"Суддя Горбатовська закрила справу щодо депутатки, яку спіймали пяною за кермом у компанії із замом Кличка.Суддя вирішила, що депутатка щиро розкаялась і взагалі не була п'яною, а відмовилась від проходження огляду лише тому, що була у стресі. Ну як тут не повіриш? Справу закрито у звязку із передачею її на розгляд трудового колективу "Піта-хліб"", - повідомив він.

Маселко нагадав, що нещодавно поліція розповідала, що це один із способів уникнення п'яниць від відповідальності.

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"Тому коли почуєте про чергове п'яне ДТП, згадайте суддю Горбатовську", - підсумував він з посиланням на пост "Автомайдану".





Активісти повідомляють, що це не єдине скандальне рішення цієї судді.

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Так, Горбатовська визнавала законним закриття САП справи щодо генерала Павла Ткачука за недекларування

"За даними Слідство.Інфо, ще у 2016 році НАБУ розслідувало провадження щодо незаконного збагачення Павла Ткачука. Так, маючи офіційну зарплату до 200 тисяч гривень на рік, генерал-лейтенант Ткачук не вказав у декларації свої два заміські будинки та позашляховик Lexus, якими довго користувався особисто. Елітне майне оформили на близьких керівника військового внз – сестру та тещу. Детективи НАБУ довели, що генерал з родиною не вказав повну інформацію у своїй декларації – зокрема, він справді користувався будинком вартістю приблизно 4 млн грн у передмісті Львова.

Пізніше, апеляція скасувала рішення Горбатовської та поновила справу.

Крім того, рік тому Вища рада правосуддя оголошувала Світлані Горбатовській попередження за нашою скаргою за те, що вона порушила правила розгляду скарги Автомайдану на бездіяльність прокуратури. Але потім це попередження скасували".

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В ніч з 26 на 27 квітня поліція зупинила в Солом'янському районі столиці Мерседес - у машини не були включені фари. За кермом автомобіля перебувала депутатка Київради Людмила Костенко. На думку поліцейських, вона була п'яна.

Коли правоохоронці стали складати протокол, із машини вийшов пасажир - заступник мера Володимир Слончак. Він спробував перешкодити роботі патруля і вдарив одного з поліцейських. Чоловіка затримали на місці і помістили в СІЗО.

Віталій Кличко звільнив Слончака з посади заступника голови КМДА.

Сам ексчиновник стверджує, що поліцейські перевищили свої повноваження і заперечує напад на патрульного.

16 липня стало відомо, що справу про водіння в нетверезому стані депутатки Київради Людмили Костенко закрито, а саму порушницю суд передав на "поруки трудового колективу".