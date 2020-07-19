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Кадиров пригадав Зеленському вибачення за номер "Кварталу 95" і пригрозив особистою помстою, якщо той не покінчить "з цією громадянською війною на сході України"

Кадиров пригадав Зеленському вибачення за номер

Глава Чечні Рамзан Кадиров звинуватив президента України Володимира Зеленського в спритності і спробах "підняти себе".

Про це він написав у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

Кадиров зазначив: "Колись я знав Зеленського як людину, яка, визнавши свою провину, мала честь вибачитися. Це було гідно чоловіка. Але тільки навіщо тепер, після прийнятих вибачень, намагатися зобразити із себе щось, викручуватися, намагатися підняти себе? Тепер же Ви, отримавши повноваження президента України, щоразу придумуєте нові версії вибачень. Вам доведеться твердо визначитися зі своєю позицією і підтвердити свої вибачення. Якщо ж ні, то Вам доведеться відповісти переді мною не як перед главою республіки, а як перед сином Першого Президента Чеченської Республіки, Героя Росії Ахмата-Хаджи Кадирова, пам'ять якого Ви образили!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кадиров змусив бюджетників підписатися на телеканал "Грозний" у соціальних мережах: "Якщо не підписаний, ти небезпечна для нас людина"

Я син загиблого Отця, піхотинець Великого Лідера Володимира Путіна, захисник свого народу. Виберіть і Ви, Володимире Олександровичу, найбільш підходящий для себе статус, визначитеся, нарешті, з тим, хто Ви є. Ви нечесні і верткі не тільки в своїх словах, але і в передвиборних обіцянках. Обіцяли покласти край війні, але продовжуєте справу свого попередника Порошенка.

Що заважає вам виконати надії двох великих народів? Що вам заважає зателефонувати Володимиру Володимировичу Путіну і оголосити, що закінчуєте з цією громадянською війною на сході України? Гординя або чужа воля?

Колись наші країни, наші народи не могли допустити і думки, що війна розділить нас. Але часи змінилися, тепер заокеанська воля велить нашим українським братам вбивати російських людей в Донецьку і Луганську.

Будьте чоловіком, Володимире Олександровичу, завжди тримайте своє слово! Збудуйте правильні, добросусідські відносини з Великою Росією. Упевнений, гарант Конституції України має зробити перший крок!"

Кадиров пригадав Зеленському вибачення за номер Кварталу 95 і пригрозив особистою помстою, якщо той не покінчить з цією громадянською війною на сході України 01

Нагадаємо, восени 2014 року Володимир Зеленський вибачився перед президентом Чечні Рамзаном Кадировим через жарт, під час якої показали відео з президентом Чечні, який плаче, бо нібито жалкує  через знесення пам'ятника Леніну в Харкові.

Також читайте: Кадирова видалили з Instagram через американські санкції

Зеленський Володимир (24213) Кадиров Рамзан (528) Донбас (22356) вибачення (48)


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Топ коментарі
+193
Бубочка лично подал в суд на Пояркова за пародию, где были гораздо меньшие "якобы угрозы". Здесь же реальные угрозы от кадырова, убийцы и головореза который занимается личной местью и реально казнит и калечит сотни людей по миру. Бубочка подаст в суд или побежит на коленях отсасывать кадырову снова и снова???
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18.07.2020 23:59
+142
вот тут зеленной шмаркле реально стало страшно)
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18.07.2020 23:50
+131
"Вам придется твердо определиться со своей позицией и подтвердить свои извинения. Если же нет, то Вам придется ответить передо мной."
--------
Академик угрожает сыну профессора. Жду дискуссию двух интеллектуалов
Теперь раз в неделю придётся извиняться - подтверждать искренность извинений.

Кадыров припомнил Зеленскому извинения за номер "Квартала 95" и пригрозил личной местью, если тот не покончит "с этой гражданской войной на востоке Украины" - Цензор.НЕТ 700
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18.07.2020 23:45
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20.07.2020 08:52 Відповісти
Коли вже Кадиров відродить свою національну армію і заволодіє кремлем? Чи він і справді зрадник.
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20.07.2020 06:50 Відповісти
достаточно будет, если Саакашкили напишет ответ. Про "дружбу народов".
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20.07.2020 07:53 Відповісти
Кадыров видимо подзабыл, как https://www.armyua.com.ua/dikaya-diviziya-v-stepyax-ukrainy-1919-goda-maxno-protiv-gorcev/ Дикая дивизия разозлила украинцев и что с ней стало в прошлом веке.
Махновцы питали по отношению к горцам лютую ненависть после того, что они делали с мирным населением родных для повстанцев земель. Если пленный офицер рассчитывал на быструю смерть, а пленные солдаты Красной или Белой армии вообще в пропагандистских целях обычно отпускались на все четыре стороны, горцам-насильникам это не грозило точно. Пуля в голову в таких случаях казалась редким счастьем для вайнахов.

В бою под Александровском (ныне город Запорожье) полк Кожина буквально расстрелял два полка кавказцев, вырезав остальных в сабельной атаке. Потери махновцев составили около 40 человек, потери джигитов более 1000 всадников!
Окончательно Дикая дивизия была добита 11 ноября в ночном бою под Екатеринославом (современный Днепропетровск). Горцев уничтожили в кавалерийской рубке, многие бежали и утонули в Днепре. 700 человек попали в плен. Утром их обливали керосином и сжигали, либо медленно рубили шашками на мелкие куски…
Участник махновского движения Герасименко писал: «Больше всего досталось кавказским частям, чеченцам и другим. Их за месяц погибло несколько тысяч. В конце ноября массы чеченцев категорически заявили, что не желают больше воевать с Махно, самовольно бросили посты и поехали к себе на Кавказ. Так начался общий распад деникинской армии».
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20.07.2020 07:54 Відповісти
То ж Махно був а не це зелене непорозуміння
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20.07.2020 09:35 Відповісти
Гарний хід, Рамзан Ахматович, підтримую. Якщо мерзотна шмаркля не хоче дослухатися до порад нормальних людей в Україні, то може хоч ви поясните Найвеличнішому його місце на Землі... )
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20.07.2020 08:20 Відповісти
в очко поцелуй этого *******.
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22.07.2020 16:26 Відповісти
Нашо мені це лайно потрібне, у дупи Кадирова вже є цілувателі - бубочка та його 73% сачюствующіх.
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22.07.2020 16:37 Відповісти
Цікаво, що на адресу Пеці, цей *********** наймит подібного собі не дозволяв
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20.07.2020 08:42 Відповісти
Гетьман Петро Порошенко - міцний горішок.
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20.07.2020 19:56 Відповісти
Зебилье снова выгораживает игрателя на рояле. А не надо было заигрывать с ******. Тогда никуда вилять не надо было бы.
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20.07.2020 09:03 Відповісти
Прошло больше суток.
Венедиктова открыла дело против Кадырова за угрозы преЗеденту?
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20.07.2020 09:05 Відповісти
З цього можна довго і багато насміхатись, та по факту, це свідчиння сцикливості всієї зеленої влади і особисто зеленського.
Виколупати погрози з нічого, в бесіді Федини та Звіробій, та не реагувати на пряме, публічне приниження, і відверті погрози кадирова. Схоже, що представникам "тойстороны" зеленський дозволяє витерти об себе, та й об країну ноги.
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20.07.2020 09:30 Відповісти
Это тот самый "молдован" с которым заместитель авакова сводил бубочку чтобы тот извинился перед кадыркиным

Кадиров пригадав Зеленському вибачення за номер "Кварталу 95" і пригрозив особистою помстою, якщо той не покінчить "з цією громадянською війною на сході України" - Цензор.НЕТ 3678
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20.07.2020 09:27 Відповісти
Выбрали позорника на свою голову 😠
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20.07.2020 09:29 Відповісти
Рамзан Кадыров прекрасно понимает почему русские оказались в Донецке, Луганске, Крыму, Чечне, Абхазии, Молдове и др.странах. Кто их туда звал. Ответ сам,как солнечный день, появляется на вопрос кто такой Р.Кадыров... Пожелаем нашему президенту В.Зеленскому верить в свой народ, не прекращать бороться за независимость Украины, и полного отторжения от россии. Кадырову нравиться россия - это его личное дело. Для нас россия - враг, этого захотела сама россия и ее народ.
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20.07.2020 09:33 Відповісти
Кадырке нравятся баксы Путлера, а не роися.
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20.07.2020 19:59 Відповісти
Трампу, Европейскому Лидеру ишак такое не напишет, а вот Клоуну можно!

Взял попкорн.
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20.07.2020 09:41 Відповісти
Президент не должен опускаться до уровня горца *******. А реакция должна быть от Билецкого например или наших Нардепов.
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20.07.2020 17:09 Відповісти
Стырашьный пёсык Бабай сказаль гав-гав и Масква даваль иму дэных.
Хахоль спугальса савсэм, пилят, он руску ны поныль.
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20.07.2020 17:54 Відповісти
Бубочке надо рявкнуть холуям чтобы громко молчали.
Или позвать Бабая позвать на смертный бой.
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20.07.2020 17:56 Відповісти
"Я сын погибшего Отца, пехотинец Великого Лидера Владимира Путина, защитник своего народа."

Как этот урюк еще себя не написал с большой буквы? Сын Отца! ****** ты великий! *********** и предатель чеченского народа! Сдохнет твой Уйло Владимирович, где ты будешь, чмо черножопое? Сунешься в Украину, сдохнешь в виде венигрета, как твои соотечественники из Дикой дивизии, что пришли в Украину грабить, насиловать и убивать!
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20.07.2020 18:52 Відповісти
...и вдруг со стороны гор ветер принёс страшное зловоние тамешних дикарей.
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20.07.2020 20:03 Відповісти
США наклали санкції на Рамзана Кадирова через його участь у "численних серйозних порушеннях прав людини", включно із тортурами та позасудовими вбивствами, щодо яких Державний департамент має достовірну інформацію. Про це йдеться у https://www.state.gov/public-designation-of-russian-national-ramzan-kadyrov-due-to-involvement-in-gross-violations-of-human-rights/ повідомленні Державного секретаря США Майка Помпео, яке розміщене на сайті Держдепу.
Йдеться про візові санкції. Заходи Державного департаменту стосуються і дружини Кадирова Медні та його дочок Айшат та Каріни (Хадіжат) Кадирова - їм усім заборонено в'їзд до США.
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20.07.2020 20:35 Відповісти
Кадыров среднюю школу закончил? Кто в курсе?
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21.07.2020 06:43 Відповісти
Ну ****** зедыбил, тебя даже овцейобы опускают!
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21.07.2020 08:54 Відповісти
Розумний кадиров (Дах путіна)вирішив захистити обнульоного....навіть від нашого президента...це дуже добре ,що кремлівську мафію вже пруть з усіх сторін і в хвіст і в гриву...Тільки піхотинці яскраво виражені в Україні в відкриту плюндрують,здають Україну і саме кадиров звертає увагу президента на його команду:яка реакція на його погрози піхотинця Авакова?Прокуратури?СБУ?Де срана Рада?
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23.07.2020 08:16 Відповісти
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