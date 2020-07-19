Кадиров пригадав Зеленському вибачення за номер "Кварталу 95" і пригрозив особистою помстою, якщо той не покінчить "з цією громадянською війною на сході України"

Глава Чечні Рамзан Кадиров звинуватив президента України Володимира Зеленського в спритності і спробах "підняти себе".

Про це він написав у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

Кадиров зазначив: "Колись я знав Зеленського як людину, яка, визнавши свою провину, мала честь вибачитися. Це було гідно чоловіка. Але тільки навіщо тепер, після прийнятих вибачень, намагатися зобразити із себе щось, викручуватися, намагатися підняти себе? Тепер же Ви, отримавши повноваження президента України, щоразу придумуєте нові версії вибачень. Вам доведеться твердо визначитися зі своєю позицією і підтвердити свої вибачення. Якщо ж ні, то Вам доведеться відповісти переді мною не як перед главою республіки, а як перед сином Першого Президента Чеченської Республіки, Героя Росії Ахмата-Хаджи Кадирова, пам'ять якого Ви образили!

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Я син загиблого Отця, піхотинець Великого Лідера Володимира Путіна, захисник свого народу. Виберіть і Ви, Володимире Олександровичу, найбільш підходящий для себе статус, визначитеся, нарешті, з тим, хто Ви є. Ви нечесні і верткі не тільки в своїх словах, але і в передвиборних обіцянках. Обіцяли покласти край війні, але продовжуєте справу свого попередника Порошенка.

Що заважає вам виконати надії двох великих народів? Що вам заважає зателефонувати Володимиру Володимировичу Путіну і оголосити, що закінчуєте з цією громадянською війною на сході України? Гординя або чужа воля?

Колись наші країни, наші народи не могли допустити і думки, що війна розділить нас. Але часи змінилися, тепер заокеанська воля велить нашим українським братам вбивати російських людей в Донецьку і Луганську.

Будьте чоловіком, Володимире Олександровичу, завжди тримайте своє слово! Збудуйте правильні, добросусідські відносини з Великою Росією. Упевнений, гарант Конституції України має зробити перший крок!"

Нагадаємо, восени 2014 року Володимир Зеленський вибачився перед президентом Чечні Рамзаном Кадировим через жарт, під час якої показали відео з президентом Чечні, який плаче, бо нібито жалкує через знесення пам'ятника Леніну в Харкові.

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