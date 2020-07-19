Кадиров пригадав Зеленському вибачення за номер "Кварталу 95" і пригрозив особистою помстою, якщо той не покінчить "з цією громадянською війною на сході України"
Глава Чечні Рамзан Кадиров звинуватив президента України Володимира Зеленського в спритності і спробах "підняти себе".
Про це він написав у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.
Кадиров зазначив: "Колись я знав Зеленського як людину, яка, визнавши свою провину, мала честь вибачитися. Це було гідно чоловіка. Але тільки навіщо тепер, після прийнятих вибачень, намагатися зобразити із себе щось, викручуватися, намагатися підняти себе? Тепер же Ви, отримавши повноваження президента України, щоразу придумуєте нові версії вибачень. Вам доведеться твердо визначитися зі своєю позицією і підтвердити свої вибачення. Якщо ж ні, то Вам доведеться відповісти переді мною не як перед главою республіки, а як перед сином Першого Президента Чеченської Республіки, Героя Росії Ахмата-Хаджи Кадирова, пам'ять якого Ви образили!
Я син загиблого Отця, піхотинець Великого Лідера Володимира Путіна, захисник свого народу. Виберіть і Ви, Володимире Олександровичу, найбільш підходящий для себе статус, визначитеся, нарешті, з тим, хто Ви є. Ви нечесні і верткі не тільки в своїх словах, але і в передвиборних обіцянках. Обіцяли покласти край війні, але продовжуєте справу свого попередника Порошенка.
Що заважає вам виконати надії двох великих народів? Що вам заважає зателефонувати Володимиру Володимировичу Путіну і оголосити, що закінчуєте з цією громадянською війною на сході України? Гординя або чужа воля?
Колись наші країни, наші народи не могли допустити і думки, що війна розділить нас. Але часи змінилися, тепер заокеанська воля велить нашим українським братам вбивати російських людей в Донецьку і Луганську.
Будьте чоловіком, Володимире Олександровичу, завжди тримайте своє слово! Збудуйте правильні, добросусідські відносини з Великою Росією. Упевнений, гарант Конституції України має зробити перший крок!"
Нагадаємо, восени 2014 року Володимир Зеленський вибачився перед президентом Чечні Рамзаном Кадировим через жарт, під час якої показали відео з президентом Чечні, який плаче, бо нібито жалкує через знесення пам'ятника Леніну в Харкові.
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Махновцы питали по отношению к горцам лютую ненависть после того, что они делали с мирным населением родных для повстанцев земель. Если пленный офицер рассчитывал на быструю смерть, а пленные солдаты Красной или Белой армии вообще в пропагандистских целях обычно отпускались на все четыре стороны, горцам-насильникам это не грозило точно. Пуля в голову в таких случаях казалась редким счастьем для вайнахов.
В бою под Александровском (ныне город Запорожье) полк Кожина буквально расстрелял два полка кавказцев, вырезав остальных в сабельной атаке. Потери махновцев составили около 40 человек, потери джигитов более 1000 всадников!
Окончательно Дикая дивизия была добита 11 ноября в ночном бою под Екатеринославом (современный Днепропетровск). Горцев уничтожили в кавалерийской рубке, многие бежали и утонули в Днепре. 700 человек попали в плен. Утром их обливали керосином и сжигали, либо медленно рубили шашками на мелкие куски…
Участник махновского движения Герасименко писал: «Больше всего досталось кавказским частям, чеченцам и другим. Их за месяц погибло несколько тысяч. В конце ноября массы чеченцев категорически заявили, что не желают больше воевать с Махно, самовольно бросили посты и поехали к себе на Кавказ. Так начался общий распад деникинской армии».
Венедиктова открыла дело против Кадырова за угрозы преЗеденту?
Виколупати погрози з нічого, в бесіді Федини та Звіробій, та не реагувати на пряме, публічне приниження, і відверті погрози кадирова. Схоже, що представникам "тойстороны" зеленський дозволяє витерти об себе, та й об країну ноги.
Взял попкорн.
Хахоль спугальса савсэм, пилят, он руску ны поныль.
Или позвать Бабая позвать на смертный бой.
Как этот урюк еще себя не написал с большой буквы? Сын Отца! ****** ты великий! *********** и предатель чеченского народа! Сдохнет твой Уйло Владимирович, где ты будешь, чмо черножопое? Сунешься в Украину, сдохнешь в виде венигрета, как твои соотечественники из Дикой дивизии, что пришли в Украину грабить, насиловать и убивать!
Йдеться про візові санкції. Заходи Державного департаменту стосуються і дружини Кадирова Медні та його дочок Айшат та Каріни (Хадіжат) Кадирова - їм усім заборонено в'їзд до США.