Главный санврач Ляшко напомнил "антиинфекционные" правила отдыха на пляже

Есть элементарные правила безопасности, которые необходимо соблюдать, чтобы отдых на пляже не закончился в инфекционном стационаре.

Об этом в Facebook напомнил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.

"На этот раз речь идет не о коронавирусе - открытые водоемы не считаются источником передачи новой коронавирусной болезни. На этот раз о лямблиозе, лептоспирозе, ротавирусе, гепатите А, холере, шигеллезе, сальмонеллезе и даже брюшном тифе. Эти инфекции можно "подцепить", купаясь в загрязненных водоемах", - отметил Ляшко.

Он подчеркнул, что для отдыха надо выбирать водоем и пляж с соответствующим разрешением; не пить воду из водоема, не мыть в ней овощи и фрукты; не купаться при наличии повреждений кожи, ОРВИ; не глотать во время купания воду из водоема; не употреблять алкоголь, не купаться в водоемах с домашними животными и там, где плавают утки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Девять столичных пляжей безопасны для купания, - КГГА

По словам главного санврача, симптомы возможного инфицирования могут проявиться почти сразу, но иногда это происходит через несколько дней или даже через пару недель после купания в водоеме.

Ляшко уточнил, что опасными симптомами считаются зуд, сыпь на коже и слизистых, выделения из половых органов, диспепсические расстройства, повышение температуры. В этих случаях надо срочно обратиться к врачу, подчеркнул Ляшко.

Также читайте: ЦОЗ рекомендует закрыть несколько пляжей в Одессе, Киеве и Николаеве