УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8480 відвідувачів онлайн
Новини
5 272 17

Главный санврач Ляшко напомнил "антиинфекционные" правила отдыха на пляже

Главный санврач Ляшко напомнил

Есть элементарные правила безопасности, которые необходимо соблюдать, чтобы отдых на пляже не закончился в инфекционном стационаре.

Об этом в Facebook напомнил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.

"На этот раз речь идет не о коронавирусе - открытые водоемы не считаются источником передачи новой коронавирусной болезни. На этот раз о лямблиозе, лептоспирозе, ротавирусе, гепатите А, холере, шигеллезе, сальмонеллезе и даже брюшном тифе. Эти инфекции можно "подцепить", купаясь в загрязненных водоемах", - отметил Ляшко.

Он подчеркнул, что для отдыха надо выбирать водоем и пляж с соответствующим разрешением; не пить воду из водоема, не мыть в ней овощи и фрукты; не купаться при наличии повреждений кожи, ОРВИ; не глотать во время купания воду из водоема; не употреблять алкоголь, не купаться в водоемах с домашними животными и там, где плавают утки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Девять столичных пляжей безопасны для купания, - КГГА

По словам главного санврача, симптомы возможного инфицирования могут проявиться почти сразу, но иногда это происходит через несколько дней или даже через пару недель после купания в водоеме.

Ляшко уточнил, что опасными симптомами считаются зуд, сыпь на коже и слизистых, выделения из половых органов, диспепсические расстройства, повышение температуры. В этих случаях надо срочно обратиться к врачу, подчеркнул Ляшко.

Главный санврач Ляшко напомнил антиинфекционные правила отдыха на пляже 01

Также читайте: ЦОЗ рекомендует закрыть несколько пляжей в Одессе, Киеве и Николаеве

Автор: 

инфекции (109) отдых (231) пляж (158) Ляшко Виктор (1516)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+2
Яка влада з 1991 р. такий і Дніпро у Києві.
показати весь коментар
19.07.2020 07:35
+1
херовенький косплей на Супрун...
показати весь коментар
19.07.2020 00:06
+1
- Ляшко, ты доктор !?

- нет...
- ну вот и не лечи !!!
показати весь коментар
19.07.2020 00:22
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а в нас є водойми, які відповідають санітарним нормам?? Це які?? Хіба що ванна.. Дніпро вже перетворився на брудну калюжу, течії майже немає. Вода стоїть як у болоті, цвіте та смердить. Наша влада примудрилась перетворити найбільшу річку Європи на гниле болото..
показати весь коментар
19.07.2020 00:06 Відповісти
Шо Днепр в болото тоже Зеленский привратил? А может это результат последних 100 лет хозяйствования?
показати весь коментар
19.07.2020 01:11 Відповісти
терпіти не можу совок, але при ньому Дніпро був чистішим, і течію мав таку як треба.
показати весь коментар
21.07.2020 00:15 Відповісти
У меня не такие однозначные воспоминания про Днепр совковых времен. Вдоль берега плавает гуано и использованные презервативы, летом вода цветет и воняет...
Сейчас первое не плавает, но цветет еще хуже и воняет не лучше...
А течение, вроде, как и было. Откроют Днепрогэс - течет по течению, закроют - в обратную сторону
показати весь коментар
21.07.2020 01:18 Відповісти
пис: в моєму коментарі є щось про зелену шмарклю? Чи в тебе просто нав'язливі ідеї?
показати весь коментар
21.07.2020 00:16 Відповісти
Яка влада з 1991 р. такий і Дніпро у Києві.
показати весь коментар
19.07.2020 07:35 Відповісти
херовенький косплей на Супрун...
показати весь коментар
19.07.2020 00:06 Відповісти
- Ляшко, ты доктор !?

- нет...
- ну вот и не лечи !!!
показати весь коментар
19.07.2020 00:22 Відповісти
Главный санврач Ляшко напомнил "антиинфекционные" правила отдыха на пляже - Цензор.НЕТ 9573
показати весь коментар
19.07.2020 00:27 Відповісти
Хватай мешки, вокзал отходит.
показати весь коментар
19.07.2020 00:30 Відповісти
Супрун в уменьшеном масштабе.
показати весь коментар
19.07.2020 00:32 Відповісти
На злобу дня -- .. врачи пересадили пациента из скорой на асфальт шоссе, и с криком - мы его теряем !!! , умчались быстро в ночь, под вой своих сирен !! (с)
показати весь коментар
19.07.2020 00:40 Відповісти
санитар то парки то пляжи запугивает штрафами а раду без масок он и сам боится. Чучело ковидное.
показати весь коментар
19.07.2020 04:56 Відповісти
Я уже начал переживать, куда делся главный санврач ляшко
показати весь коментар
19.07.2020 05:46 Відповісти
У страха много имён...
показати весь коментар
19.07.2020 23:18 Відповісти
 
 