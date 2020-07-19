Заступник голови МЗС Боднар про команду КВК, яка відмовилася їхати в Крим: Друзі з Білорусі вибрали свободу, гідність і дружбу з Україною
Заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар впевнений, що в окупованому Криму робити нічого.
Так він у твітері прокоментував повідомлення ЗМІ про відмову білоруської команди КВК від гри в прем'єр-лізі, яка планується в окупованому Криму, передає Цензор.НЕТ.
"А чого туди їздити, якщо там окупанти перетворили рай на пекло? Ні відпочинку, ні виступів, ще й потім проблеми в Україні та державах ЄС. Друзі з Білорусі вибрали свободу, гідність і дружбу з Україною замість грошей, поневірянь і принижень від того, хто їм добра не зичить", - зазначив Боднар.
Нагадаємо, команда КВК Білоруського державного університету "Діти Тьюринга" пояснила, що не хоче їхати на територію окупованого півострова через Росію, а через Україну до Криму потрапити неможливо через карантин.
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https://ru.qwe.wiki/wiki/List_of_Indian_Nobel_laureates
А с евреями можно начинать сравнивать, когда родители будут нанимать репетиторов, отдавать заниматься музыкой, короче - развивать детей...
Есть ещё такое понятие, как научные школы.
А с евреями можно начинать сравнивать, когда родители будут нанимать репетиторов, отдавать заниматься музыкой, короче - развивать детей...
https://censor.net/comments/locate/3208920/019214d4-214a-720e-86ca-71a101c3f669Ответить Мне нравится
Не подскажешь - когда и где ЮВТ говорила о том, что у неё есть мечта, чтобы украинская армия уместилась на стадионе, а то я тебе поверил без проверки?
Так что насчёт заявления, а то я его вставляю, но подтвердить не могу, кроме как ((c) https://censor.net/user/420666).
И зачем надо было "лезть в бутылку..."?
https://censor.net/user/278725
На сколько я знаю, в Индии принцип воспитания - говорить ребёнку, что он чуть-чуть лучше, чем он есть...
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Что ты пытался опровергнут?
https://censor.net/user/420666
Ню-ню... "Хвалить за успехи..." и "восхищаться успехами, при реальном их отсутствии..." - "немножко" разные вещи...
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отличается от чуть-чуть.
а на мой вопрос постеснялся ответить или струсил? я думаю - второе. правду порой так тяжело писать.
и по-русски только в 25 лет научился говорить. или как тарас шевченко, любишь украину, а говоришь и ведешь дневник на русском?
«При этом капитан команды Марк Величко заявил, что Беларусь "придерживается нейтралитета" в вопросах принадлежности полуострова. Источник: https://censor.net/n3208900»
Другое - гэта статус Крыму. Капітан каманды паведаміў, што Беларусь прытрымліваецца нэўтралітэту ў пытаньнях прыналежнасьці паўвыспы.
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Коронавирус и нейтралитет. И всё.
Медаль "За не поехал в Крым" ещё отчеканте на радостях.
Г-н Боднар надеюсь не забудет высказаться по этому поводу.