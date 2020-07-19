Заступник голови МЗС Боднар про команду КВК, яка відмовилася їхати в Крим: Друзі з Білорусі вибрали свободу, гідність і дружбу з Україною

Заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар впевнений, що в окупованому Криму робити нічого.

Так він у твітері прокоментував повідомлення ЗМІ про відмову білоруської команди КВК від гри в прем'єр-лізі, яка планується в окупованому Криму, передає Цензор.НЕТ.

"А чого туди їздити, якщо там окупанти перетворили рай на пекло? Ні відпочинку, ні виступів, ще й потім проблеми в Україні та державах ЄС. Друзі з Білорусі вибрали свободу, гідність і дружбу з Україною замість грошей, поневірянь і принижень від того, хто їм добра не зичить", - зазначив Боднар.

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Нагадаємо, команда КВК Білоруського державного університету "Діти Тьюринга" пояснила, що не хоче їхати на територію окупованого півострова через Росію, а через Україну до Криму потрапити неможливо через карантин.