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Новини Катастрофа літака МАУ в Ірані
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У Франції підтвердили отримання від Ірану чорних скриньок збитого літака МАУ, - AFP

У Франції підтвердили отримання від Ірану чорних скриньок збитого літака МАУ, - AFP

У Франції підтвердили отримання бортових самописців збитого під Тегераном у січні цього року літака "Міжнародних авіаліній України".

Про це повідомляє агентство AFP із посиланням на джерела в Бюро з розслідування та аналізу безпеки цивільної авіації, передає Цензор.НЕТ.

Чорні скриньки вже у Франції, а експерти почнуть дослідження найближчим часом.

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Читайте також: Іран відправив чорну скриньку зі збитого літака МАУ до Франції для розшифровки даних, - АР

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

ЗМІ повідомили, що Іран схиляє Україну до підписання меморандуму про взаєморозуміння. У ньому нашій країні пропонується визнати те, що трапилося, "людською помилкою" і відмовитися від судових позовів в обмін на виплату компенсації та оприлюднення даних чорних скриньок.

Пізніше стало відомо, що Іран вирішив не передавати Україні самописці збитого авіалайнера МАУ. МЗС викликало посла Мораді. Посол Ірану заявив, що повідомлення про те, що Іран не хоче віддавати Україні чорні скриньки літака "МАУ", не відповідають офіційній позиції Тегерана.

6 червня заступник міністра закордонних справ з міжнародних та правових питань Мохсен Бахарванд заявив, що справа про збитий в січні 2020 року під Тегераном літак Міжнародних авіаліній України майже завершена.

Читайте також: Канада допоможе Франції з розшифровкою чорних скриньок літака МАУ, збитого Іраном

На Раді ІКАО наприкінці червня представники Ірану погодилися передати до Франції для розшифровки бортові самописці. Розшифровка чорних скриньок збитого під Тегераном літака МАУ розпочнеться 20 липня.

Автор: 

Іран (2062) Франція (3097) чорна скринька (71)


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Топ коментарі
+5
Чому передали самописці Франції, а не Україні?
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19.07.2020 01:12
+4
щас будут комменты про зелю..
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19.07.2020 00:48
+4
Цікава версія. А в мене інша є. Там у ящиках уже нічого немає. Порожні вони. Кацапи їх уже випотрошили вздовж і поперек. А хранцузи - партнери *****. Тому їм і віддають. Як? Подобається?
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19.07.2020 07:26
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щас будут комменты про зелю..
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19.07.2020 00:48 Відповісти
Так. Він повинен був летіти тим літаком. Але запізнився.
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19.07.2020 07:23 Відповісти
Ему не коменты а мандюлину с оглоблей .Причем тут франция ?Опустили страну за год ниже плинтуса .
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19.07.2020 21:20 Відповісти
Чому передали самописці Франції, а не Україні?
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19.07.2020 01:12 Відповісти
Злякалися аятоли,що запросять "Боенг"-ті відсканують час усіх пошкоджень.А зараз сім місяців пройшло-що там могло зберегтися.
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19.07.2020 03:26 Відповісти
Тобто ви думаєте, що французи нічого не будуть шукати.
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19.07.2020 04:44 Відповісти
Будуть,але в них домовленість з партнерами по неофіціозу в Сірії-не відходити від офіційної версії аятол.
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19.07.2020 04:52 Відповісти
Це нічого не дасть іранцям, бо експертизу французів будуть перевіряти. Слідство проводять не лише французи, тому головний мотив спеціального знищення літака знайдуть.
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19.07.2020 06:04 Відповісти
Очевидно Иран опасается что США могут сфабриковать данные, чтоб усилить долю вины Ирана. Потому для Ирана принципиально чтоб данные с ящика сначала считали независимые эксперты. Чтоб в случае манипуляций со стороны США - иметь свидетелей.

.В руки США или Украины они ящики ни за что добровольно не отдадут.
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19.07.2020 06:12 Відповісти
Цікава версія. А в мене інша є. Там у ящиках уже нічого немає. Порожні вони. Кацапи їх уже випотрошили вздовж і поперек. А хранцузи - партнери *****. Тому їм і віддають. Як? Подобається?
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19.07.2020 07:26 Відповісти
Потеря данных ящиков - позволит США выдвигать любые версии, а Ирану будет нечего на это ответить. Нет. Ирану важно чтоб данные были расшифрованы и обнародованы. Но не США. и их союзниками.
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19.07.2020 09:57 Відповісти
Россияне уже "поколупались" в ящиках , 100%. Но шила в мешке не утаишь , обнаружат и следьі вмешательства в записи , если они бьіли.
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19.07.2020 10:44 Відповісти
Звідкіля така "цікава і достовірна" інформація?
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19.07.2020 12:27 Відповісти
иак Україна все-рівно б віддла Фрнції, бо немає паратури для зчитки. Україні мали б віддати, бо українький літак, а не тому, що є як считати.
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19.07.2020 09:21 Відповісти
москалику, тут у тебе літер малувато, а деякі ти ставиш у випадковому порядку
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19.07.2020 17:07 Відповісти
хахаха
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19.07.2020 19:09 Відповісти
Не "уже", а "наконец-то"
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19.07.2020 07:41 Відповісти
Самолет украинский, а ящики ( собственность Украины) поехали во Францию.. Даже не смешно..( одно хорошо, хоть не в РФ)
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19.07.2020 08:38 Відповісти
В паРаше они уже были...
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19.07.2020 08:49 Відповісти
Украину не уважают ,,,, вообще
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19.07.2020 09:28 Відповісти
Іранці я бачу вже геть оборзіли. Надіюся американці їх скоро прищучать
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19.07.2020 10:38 Відповісти
Надейся, амеры их с 1979го года (после захвата их посольства в Тегеране) прищурить пытаются
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19.07.2020 12:56 Відповісти
наверно макрон уже получил распоряжение с кремля, что с ними делать, пока цирк зе-вавки сопли жует, свои и куклаводов.
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19.07.2020 12:19 Відповісти
 
 