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Глава дипломатії ЄС Боррель у зв'язку із запровадженням санкцій проти "Північного потоку-2" закликав США не обмежувати європейські компанії

Глава дипломатії ЄС Боррель у зв'язку із запровадженням санкцій проти

Верховний представник Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель висловив стурбованість тим, що США все частіше застосовують санкції проти європейських компаній.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

Він заявив: "Я глибоко стурбований тим, як почастішало застосування санкцій або загрози санкцій із боку США на адресу європейських компаній чи інтересів".

У такий спосіб він відреагував на нові інструкції державного секретаря США Майка Помпео щодо нафтопроводів "Північний потік-2" і "Турецький потік-2", оприлюднені 15 липня.

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"Принципово Європейський Союз виступає проти застосування санкцій третьою стороною щодо європейських компаній, які ведуть легітимний бізнес. Ба більше, ЄС вважає, що екстериторіальне застосування санкцій суперечить міжнародному законодавству. Європейська політика має визначатись тут, у Європі, а не третьою країною", - заявив Боррель.

Він закликав Сполучені Штати скасувати загрозу санкцій і почати відкритий діалог.

"Там, де існують різні погляди на політику, Європейський Союз завжди відкритий до діалогу. Але це не може відбутися, коли є загроза санкцій", - заявив Боррель.

У своїй заяві він не згадував українських чи російських інтересів.

Читайте також: США включили до санкційного закону "Північний потік-2" і "Турецький потік", - Помпео (оновлено)

Нагадаємо, 15 липня Державний департамент США оголосив про включення до повноважень закону CAATSA (протидія противникам Америки шляхом введення санкцій. - Ред.) російських проєктів "Північний потік - 2" і другої нитки "Турецького потоку".

Автор: 

санкції (12043) США (23290) Євросоюз (13616) Північний потік (2471) Боррель Жозеп (1074)


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Топ коментарі
+41
Если бы не США эти боррели давно бы уже в телогрейках ходили, беспринципность, неуёмная жадность, недальновидность и короткая историческая память некоторых европейских бизнесменов и политиков уже не раз приводили Европу к чудовищным катастрофам и трагедиям.
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19.07.2020 02:04
+25
"Принципиально Европейский союз выступает против применения санкций третьей стороной относительно европейских компаний, ведущих легитимный бизнес."

После этой фразы я перестал этот бред читать...

Спасибо братья американцы! Поддерживаю Ваши действия двумя руками!
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19.07.2020 03:41
+20
Обеспокоенность это нормальное состояние никчемной европы. Их тявканье никого не интересуют.
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19.07.2020 02:20
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https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B6%D0%BE%D0%BF%D0%B0 жо́-па на два ба-за́-ра
Устойчивое сочетание (фразеологизм). Используется в качестве именной группы.
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19.07.2020 01:35 Відповісти
США, дайте уже еврошлюхам воспользоваться своими дырками, ну что вы пристали со своим приличием?! ну ёлы-палы?!
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19.07.2020 02:01 Відповісти
А чим керувалися Боррель з Меркель, коли безпідставно лишали доходів Україну від транспортування газу через нашу ГТС? Чи тоді не вважали за потрібне аргументувати свої дії, бо вони були продиктовані ЛИШЕ ненаситною жадібністю. Потребою лишити Україну доходів і присвоїти їх собі?! - Багатий обдирає бідного!
-А виявилося, що в яму, яку Боррель-Меркель викопали для України - влетіли самі.... І тут почалися протести Меркель-Борреля, що це ж несправедливо, неправомірно, згадали міжнародне право, що ЄС - проти...
-От що означає "подвійне дно" європейських правителів коли мова йде про рівноправність... Коли до них застосували підходи, які вони роками практикували та диктували іншим.... виникли вже не просто т"глибока стурбованість" а рейвах, екстремізм...та "справедливі протести"...
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20.07.2020 17:40 Відповісти
Это Боррель напрасно. Жалкое тявканье против бульдозера.
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19.07.2020 01:48 Відповісти
Коррупция есть только в Украине, а в Европе святые.....
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19.07.2020 01:59 Відповісти
хє, та наша українська корупція це просто ЯНГОЛ по зрівнянню корупції в ЄС.
це вони на нас балон гнали, щоб свою МЕГАкорупцію прикрити.
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19.07.2020 10:25 Відповісти
Если бы не США эти боррели давно бы уже в телогрейках ходили, беспринципность, неуёмная жадность, недальновидность и короткая историческая память некоторых европейских бизнесменов и политиков уже не раз приводили Европу к чудовищным катастрофам и трагедиям.
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19.07.2020 02:04 Відповісти
Пора закликати США, розглянути питання вступу України до складу її штатів.
А що, оно ВВП одного штату Каліфорнія дорівнює ВВП всієї россіі.
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19.07.2020 02:16 Відповісти
А население Украины куда денем? У США проблем с коронавирусом выше крыщи, а ты им предлагаешь еще и гангреной обзавестись - там один судья Вовк такого наворочает, шо все 52 штата будут его детям пятилетний валовый бюджет должны - мы по развитию гораздо ближе не к американскому штату, а к цыганскому табору...
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19.07.2020 08:40 Відповісти
де циганський табір, там де пам'ятники руйнують всім поспіль та мародерством зайняті?
Україна на де кілька голів вище за США у людській моралі.
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19.07.2020 10:27 Відповісти
Обеспокоенность это нормальное состояние никчемной европы. Их тявканье никого не интересуют.
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19.07.2020 02:20 Відповісти
Якщо Германія хоче стати губернією Росії ( Кенігсберг вже там давно), то навіщо втягувати туди всю Європу? США повинна вправити мізки колаборантам міжнародного терориста -- Росії.
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19.07.2020 07:18 Відповісти
Жозеп-еще одна европейская шлюха,купленная ******.
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19.07.2020 02:22 Відповісти
Шестерка просит пахана не бить его. Ахаха.
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19.07.2020 02:33 Відповісти
судя по всхлипам, США нацелены довести санкции до логического завершения
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19.07.2020 03:13 Відповісти
А ЕС в ответ на это наложит запрет на поставку американского СПГ...
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19.07.2020 03:17 Відповісти
канечна-канечна, а как же
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19.07.2020 10:28 Відповісти
Боррель відстоює співробітництво зі світовим агресором?
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19.07.2020 03:14 Відповісти
"Принципиально Европейский союз выступает против применения санкций третьей стороной относительно европейских компаний, ведущих легитимный бизнес."

После этой фразы я перестал этот бред читать...

Спасибо братья американцы! Поддерживаю Ваши действия двумя руками!
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19.07.2020 03:41 Відповісти
Не буде. Що, кацапа, переполошився? Дайте вже накінець газ своїм рабам тамбовським, курським та іншим. А то газу валом, а чернь кізяками топить у печі.
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19.07.2020 07:51 Відповісти
+100%
росія ніщая недодержава.
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19.07.2020 10:29 Відповісти
забавно читать коменти русских в США онанирующих за кацапию...я бы на их местевыслал бы их через одного на скрепную родину,что б прояснилось в башке.двуличные сволочи...
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19.07.2020 07:54 Відповісти
В бундесі така ж байда , але тут подвійний акуй - люди які жили у Казахстані , мали німецькі коріння , тобто не мають взагалі ніц спільного з Расеей , всі топлять за путена за кацапію (!) курви . Питаю ЧОМУ ?? Нічого розумного не в змозі промукати у відповідь
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19.07.2020 10:27 Відповісти
вони психічно хворі.
всі ті, хто підтримує росію і путена - психічно хворі люди.
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19.07.2020 10:31 Відповісти
Пра тому всьому що живуть ці хворі не в Пів. Кореі де інфа закрита для населення , а живуть у такому інфо просторі що за 5 хвилин можно дізнатися через інет ху із ху і шо то за байда ! Теж вважаю що ці піпли хворі
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19.07.2020 10:36 Відповісти
це різновидність шизофренії.
ця біомаса психічно хвора.
розщеплення свідомості - з одного боку їм краще в Німеччині, але в залишках мозку вони хочуть бути великими і щоб їх боялися.
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19.07.2020 10:49 Відповісти
Говорю вам: кто завтракает с людоедами - оказывается в меню на ужин!
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19.07.2020 06:22 Відповісти
А плешивый в кремле радостно и злобно руки свои потные потирает при этом: заработало!
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19.07.2020 06:46 Відповісти
Що, бісівські гейропейські душі, переполошилися? От і вилазить на поверхню ваша корупція на вищому рівні.
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19.07.2020 07:21 Відповісти
God bless America❗️
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19.07.2020 07:35 Відповісти
Евровата. Такая предсказуемая ☝️☝️☝️, ведь деньги ***** не пахнут кровью. Выражаю глубочайшую озабоченность призывам борреля и в качестве утешительного приза он получает кадыровскую бутылку (как эффективное успокоительное)
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19.07.2020 07:35 Відповісти
Не ограничивать в чём? В финансировании страны-террористы мтрового маштаба? Не ограничивать финансирование страны - агрессора оккупировшей территории Грузии, Молдовы и Украины? Не органичивать финансирование убийц граждан Украины? Не ограничивать финансирование страны которая поставляет ядерное оружие и средства его доставки Северной Корее и Ирану? Не ограничивать финансирование страны создавшей и вооружающей ИГИЛ? Не ограничивать финансирование страны которая платит премии талибам за убийство американских и английских солдат? Не ограничивать финансирование страны убивающих ядами и т.д. людей в по всему миру, как в Солсбери и т.д.? НЕ ОГРАНИЧИВАТЬ ФИНАНСИРОВАНИЕ СТРАНЫ КОТОРАЯ ГОТОВИТ НОВУЮ МИРОВУЮ БОЙНЮ!
БОРРЕЛЬ, СКОЛЬКРО ТЕБЕ, ВЫРОДКУ, ПЛАТИТ РОССИЯ?!?!?!
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19.07.2020 07:44 Відповісти
забыл, забыл, хорошо, что напомнили. Войну в Сирии и Ливии. Убийства ливийских и сирийских детей. Могу добавить Чечню и только 30 000 детей Чечни убитых Россией. Если, что то упустил, вы можите добавить. Ведь вам, московитам виднее, где вы сеете кровь и горе.
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19.07.2020 08:24 Відповісти
Да ? А где вжопучленцы с Луганды оружие находят?
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19.07.2020 08:53 Відповісти
на росії вестимо
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19.07.2020 10:31 Відповісти
если бы верхушка СССР не была бы такая тупая ,а поступила как в Китае,то к этому времени нато у же развалился бы.западная европа поступает как старая проститутка,понимает,что прошла молодость,так под любово ляжет,что б копейку заработать...слабое звено.своей "гибридно войной" путлер показал в чем слабость нато,вот только поняли они это?(нато)...
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19.07.2020 07:49 Відповісти
Чтоб НАТО развалилось, раше нужно было не нападать на своих соседей. Они там после развала совка сидели и думали - нафига они нужны и как объяснить свое существование. Но тут подоспел плешивый маразматик и начал фигней заниматься.... Пользы для раши никакой от его действий - только вред, но теперь всем понятно, что НАТО необходимо.
Если бы не тупизм старого маразматика, то у раши уже была бы ассоциация с ЕС, безвиз, отдых в Крыму был бы дешевле, не нужно было бы тратить ярды баксов на строительство моста. В общем-то было все для нормальной жизни и без санкций, и все это так бездарно просрать.... При чем даже ради ничего...
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19.07.2020 11:32 Відповісти
Ну якщо переможе Байден, як тут багато мріють, то всі санкції знимуть. Демократи США та ліваки західної Європи - ті ще шлюхи. Їм російські гроші не пахнуть.
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19.07.2020 08:01 Відповісти
Это да - демократ Обама присылал Украине одеяла , а джавелины дал республиканец Трамп .....
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19.07.2020 09:21 Відповісти
Еще войну во Вьетнаме начал демократ, а закончил республиканец.
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19.07.2020 09:25 Відповісти
Уймись, казламордае...
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19.07.2020 10:56 Відповісти
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19.07.2020 13:53 Відповісти
В Трампа на носу выборы . И ему надо что-то делать что бы не пролететь , как фанера над Парижом .
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19.07.2020 08:07 Відповісти
Брат Жозеп, как и всякие еврокомиссары Могерини (верная дочь итальянской компартии), Столтенберг и прочая, из коммунистов. Испанская социалистическая рабочая партия, которая только в 1979 году отказалась от марксистского метода захвата власти.

Почему наша банановая дипломатия делает ставку на Европу, понятно только нашей дипломатии и товарищу Путину.
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19.07.2020 08:26 Відповісти
Конечно США вводит санкции в основном из своих меркантильных экономических соображений. ( совпавших с политическими), но Европа то... сама садится на РФеровскую иглу. Зачем им доп. коридоры поставки если есть пути через Украину, Беларусь, и один поток по Балтике. не считая южных проектов. Жадный платит дважды, та выгода что они получат от 2 го потока, потом обойдется им в десятки раз дороже.. Но в нашем мире продажных политиков, все решают деньги и сиюминутная выгода. Поэтому США делает все правильно ( хотя и со своих соображений), но бороться с реинкарнацией национал- социализма рашенразлива и ее фюрера из питерской подворотни нужно любыми способами. Но тут Европа пасет задних.., история ни чему не научила, опыт 30-40 х годов прошлого века уже выветрился из памяти.
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19.07.2020 08:35 Відповісти
На самом деле транзит по дну морскому дешевле чем через несколько стран, на сколько я понимаю. Тут каждой стране нужно платить. А там трубопровод их.
Не думаю, что для немцев это что-то улучшит, в конечном счете, но они этого сейчас не понимают....
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19.07.2020 11:25 Відповісти
Из-за ваших диалогов вы вырастили агрессивного монстра рашку,которая пожирает слабые страны,вы проморгали распад Югославии,снова Германии захотелось господства как в 36м.История 2й мировой войны вас так нчему и не научила
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19.07.2020 08:45 Відповісти
Глава дипломатии ЕС Боррель в связи с введением санкций против "Северного потока-2" призвал США не ограничивать европейские компании - Цензор.НЕТ 1135
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19.07.2020 08:56 Відповісти
Ну а что же прикажете делать если европейские политики в упор не видят расейской угрозы? Наверное,из за шелеста долларов в своих карманах которыми ******** не скупясь их наделяет?
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19.07.2020 10:01 Відповісти
ні, гроші тут не до чого.
просто вони психічно хворі.
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19.07.2020 10:32 Відповісти
я понимаю, что США санкциями защищает свои личные интересы и благосостояние, а не чьи бы то ни было еще. но защищая свои интересы они наносят существенный ущерб паРаше, а это просто замечательно, пусть даже при этом достанется Европе. Европа продемонстрировала в полный рост практически полную импотенцию и если бы не США, то у нас в Украине скорее всего были бы не только дыра и лугандон после Крыма, но все было бы значительно хуже.
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19.07.2020 11:00 Відповісти
В Європі не шукайте добра для України бо там все прогнило за допомогою кацапських грошей. Згадайти Берлусконі та Шредера і Саркозі. Україна теж клячила раніше в Кацапстані а тепер в США бо через таку владу яка вже 29 років існує та так і не стала українською. Бо якби ми згадали хто ми є і чиї нащадки та брали в приклад князя Святослава Хороброго то могли стати великою нацією тих хто раніше ішов на "ви" та мали би повагу в світі. А чому бідні? Бо дурні.А чому дурні ? Бо бідні.
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19.07.2020 11:04 Відповісти
Продажна повія ЄВРОПА. Продалась Московії з патрохами. Сором, від вас Ангели Макароники Європи ... НУДИТЬ.
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19.07.2020 11:04 Відповісти
Та не, санкции не действуют, не, не действуют. Ивропа санкций не баицца.
Кацапам санкции тоже тока на пользу.
Да, кацапы ???
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19.07.2020 11:05 Відповісти
Европа просто обязана поставить на место свои зарвавшиеся западные колонии.
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19.07.2020 11:06 Відповісти
Не смыкай ногами, кацап...
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19.07.2020 11:07 Відповісти
Ну так определяйте политику,а не занимайтесь проституцией!! Тогда и санкций не будет!
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19.07.2020 11:18 Відповісти
старая гейропа вагарит -низя вводить санкции против гейропейского бизнеса,который есть спонсором мирового террориста и оккупанта Украины...
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19.07.2020 11:37 Відповісти
Давай США!! Давай Трамп!! Давите эту вечно глубоко обеспокоенную гидру-Европу!! Задолбали уже весь мир своей двуличность и жополизтвом путина!! Зажмите этой Европе яйца посильнее в дверном проеме!!
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19.07.2020 12:16 Відповісти
еврожопый союз устал без любви кремля и украину туда не возьмут без разрешения пуйла.
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19.07.2020 12:17 Відповісти
Американцы не мешайте европейским партнерам обходить ихние же санкции !
Европе отдельное спасибо за их страаашные санкции , она сделала все возможное чтобы кацапы от них только ,,крепчали" ну или ржали
Нашим ворам керманичам тоже спасибо за неоценимую помощь первым и вторым в их деле обхода санкций .
И только Америка действительно отстаивает свои интересы , попутно отстаивая и наши интересы вместо нас ....и без нас
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19.07.2020 12:31 Відповісти
Европа как всегда включает заднюю.Кацапы пройдут по нам,а потом прийдут к вам.Ждите орду в гости к себе.История она такая.Взбодрит вас.
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19.07.2020 13:41 Відповісти
Продажные Боррели, Штанмаеры, Шрёдеры и прочие к ним примкнувшие, будут судимы в Гааге за пособничество руssкому рейху.
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19.07.2020 15:11 Відповісти
США оплот демократии в мире!
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19.07.2020 15:13 Відповісти
 
 