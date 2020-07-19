Глава дипломатії ЄС Боррель у зв'язку із запровадженням санкцій проти "Північного потоку-2" закликав США не обмежувати європейські компанії
Верховний представник Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель висловив стурбованість тим, що США все частіше застосовують санкції проти європейських компаній.
Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.
Він заявив: "Я глибоко стурбований тим, як почастішало застосування санкцій або загрози санкцій із боку США на адресу європейських компаній чи інтересів".
У такий спосіб він відреагував на нові інструкції державного секретаря США Майка Помпео щодо нафтопроводів "Північний потік-2" і "Турецький потік-2", оприлюднені 15 липня.
"Принципово Європейський Союз виступає проти застосування санкцій третьою стороною щодо європейських компаній, які ведуть легітимний бізнес. Ба більше, ЄС вважає, що екстериторіальне застосування санкцій суперечить міжнародному законодавству. Європейська політика має визначатись тут, у Європі, а не третьою країною", - заявив Боррель.
Він закликав Сполучені Штати скасувати загрозу санкцій і почати відкритий діалог.
"Там, де існують різні погляди на політику, Європейський Союз завжди відкритий до діалогу. Але це не може відбутися, коли є загроза санкцій", - заявив Боррель.
У своїй заяві він не згадував українських чи російських інтересів.
Нагадаємо, 15 липня Державний департамент США оголосив про включення до повноважень закону CAATSA (протидія противникам Америки шляхом введення санкцій. - Ред.) російських проєктів "Північний потік - 2" і другої нитки "Турецького потоку".
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-А виявилося, що в яму, яку Боррель-Меркель викопали для України - влетіли самі.... І тут почалися протести Меркель-Борреля, що це ж несправедливо, неправомірно, згадали міжнародне право, що ЄС - проти...
-От що означає "подвійне дно" європейських правителів коли мова йде про рівноправність... Коли до них застосували підходи, які вони роками практикували та диктували іншим.... виникли вже не просто т"глибока стурбованість" а рейвах, екстремізм...та "справедливі протести"...
це вони на нас балон гнали, щоб свою МЕГАкорупцію прикрити.
А що, оно ВВП одного штату Каліфорнія дорівнює ВВП всієї россіі.
Україна на де кілька голів вище за США у людській моралі.
После этой фразы я перестал этот бред читать...
Спасибо братья американцы! Поддерживаю Ваши действия двумя руками!
росія ніщая недодержава.
всі ті, хто підтримує росію і путена - психічно хворі люди.
ця біомаса психічно хвора.
розщеплення свідомості - з одного боку їм краще в Німеччині, але в залишках мозку вони хочуть бути великими і щоб їх боялися.
БОРРЕЛЬ, СКОЛЬКРО ТЕБЕ, ВЫРОДКУ, ПЛАТИТ РОССИЯ?!?!?!
Если бы не тупизм старого маразматика, то у раши уже была бы ассоциация с ЕС, безвиз, отдых в Крыму был бы дешевле, не нужно было бы тратить ярды баксов на строительство моста. В общем-то было все для нормальной жизни и без санкций, и все это так бездарно просрать.... При чем даже ради ничего...
Почему наша банановая дипломатия делает ставку на Европу, понятно только нашей дипломатии и товарищу Путину.
Не думаю, что для немцев это что-то улучшит, в конечном счете, но они этого сейчас не понимают....
просто вони психічно хворі.
Кацапам санкции тоже тока на пользу.
Да, кацапы ???
Европе отдельное спасибо за их страаашные санкции , она сделала все возможное чтобы кацапы от них только ,,крепчали" ну или ржали
Нашим ворам керманичам тоже спасибо за неоценимую помощь первым и вторым в их деле обхода санкций .
И только Америка действительно отстаивает свои интересы , попутно отстаивая и наши интересы вместо нас ....и без нас