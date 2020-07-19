Глава дипломатії ЄС Боррель у зв'язку із запровадженням санкцій проти "Північного потоку-2" закликав США не обмежувати європейські компанії

Верховний представник Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель висловив стурбованість тим, що США все частіше застосовують санкції проти європейських компаній.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

Він заявив: "Я глибоко стурбований тим, як почастішало застосування санкцій або загрози санкцій із боку США на адресу європейських компаній чи інтересів".

У такий спосіб він відреагував на нові інструкції державного секретаря США Майка Помпео щодо нафтопроводів "Північний потік-2" і "Турецький потік-2", оприлюднені 15 липня.

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"Принципово Європейський Союз виступає проти застосування санкцій третьою стороною щодо європейських компаній, які ведуть легітимний бізнес. Ба більше, ЄС вважає, що екстериторіальне застосування санкцій суперечить міжнародному законодавству. Європейська політика має визначатись тут, у Європі, а не третьою країною", - заявив Боррель.

Він закликав Сполучені Штати скасувати загрозу санкцій і почати відкритий діалог.

"Там, де існують різні погляди на політику, Європейський Союз завжди відкритий до діалогу. Але це не може відбутися, коли є загроза санкцій", - заявив Боррель.

У своїй заяві він не згадував українських чи російських інтересів.

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Нагадаємо, 15 липня Державний департамент США оголосив про включення до повноважень закону CAATSA (протидія противникам Америки шляхом введення санкцій. - Ред.) російських проєктів "Північний потік - 2" і другої нитки "Турецького потоку".