Затонулий біля Одеси танкер Delfi знову спробують підняти в неділю, дві спроби вже закінчилися невдачею, - Держекоінспекція

У суботу, 18 липня, обидві спроби зняти з мілини та поставити на кіль танкер Delfi, який затонув біля узбережжя Одеси, закінчилися невдачею.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Державної екологічної інспекції в Одеській області.

"З ранку було проведено всі підготовчі роботи для початку евакуації судна Delfi. На жаль, дві перші спроби виявилися безуспішними через слабкі троси, один із яких обірвався", - сказано в повідомленні.

У Держекоінспекції наголосили, що третю спробу заплановано на неділю.

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Зазначається, що інспектори Держекоінспекції в Одеській області контролюють процес транспортування танкера для відстеження ймовірного забруднення шляхом відбору проб морської води.

Нагадаємо, 22 листопада 2019 року, поблизу Одеси сів на мілину танкер "Делфі". Власник не дозволяв екіпажу покинути судно, а рятувальні катери не могли підійти через шторм.

Через кілька годин рятувальники змогли евакуювати екіпаж.

Відразу після аварії в.о. глави Держекоінспекції Єгор Фірсов повідомив, що вміст нафтопродуктів у районі танкера, що сів на мілину, перевищує норму в 53 рази. У суботу, 23 листопада, концентрація була перевищена вже в 157 разів.

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Раніше мерія Одеси повідомила, що затонулий в Одесі в листопаді танкер пролежить поруч із пляжем до кінця літа.

16 червня глава Одеської ОДА Максим Куций пообіцяв, що роботи з підйому танкера завершаться до 25 червня.

21 червня із затонулого біля одеського узбережжя танкера почало виливатися паливо. Пляма досягла чималих розмірів і поширилася в бік пляжу з відпочивальниками.

Під час візиту в регіон президента Володимира Зеленського 4 липня місцева влада пообіцяла, що до 20 липня судно приберуть.