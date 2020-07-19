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Затонулий біля Одеси танкер Delfi знову спробують підняти в неділю, дві спроби вже закінчилися невдачею, - Держекоінспекція

Затонулий біля Одеси танкер Delfi знову спробують підняти в неділю, дві спроби вже закінчилися невдачею, - Держекоінспекція

У суботу, 18 липня, обидві спроби зняти з мілини та поставити на кіль танкер Delfi, який затонув біля узбережжя Одеси, закінчилися невдачею.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Державної екологічної інспекції в Одеській області.

"З ранку було проведено всі підготовчі роботи для початку евакуації судна Delfi. На жаль, дві перші спроби виявилися безуспішними через слабкі троси, один із яких обірвався", - сказано в повідомленні.

У Держекоінспекції наголосили, що третю спробу заплановано на неділю.

Дивіться також: Затонулий танкер Delfi почали піднімати з пляжу в Одесі. ФОТОрепортаж

Зазначається, що інспектори Держекоінспекції в Одеській області контролюють процес транспортування танкера для відстеження ймовірного забруднення шляхом відбору проб морської води.

Затонулий біля Одеси танкер Delfi знову спробують підняти в неділю, дві спроби вже закінчилися невдачею, - Держекоінспекція 01

Нагадаємо, 22 листопада 2019 року, поблизу Одеси сів на мілину танкер "Делфі". Власник не дозволяв екіпажу покинути судно, а рятувальні катери не могли підійти через шторм.

Через кілька годин рятувальники змогли евакуювати екіпаж.

Відразу після аварії в.о. глави Держекоінспекції Єгор Фірсов повідомив, що вміст нафтопродуктів у районі танкера, що сів на мілину, перевищує норму в 53 рази. У суботу, 23 листопада, концентрація була перевищена вже в 157 разів.

Дивіться також: Збиток від аварії танкера Delfi поблизу Одеси станом на 8 липня становить понад $15 тисяч, - Держекоінспекція. ДОКУМЕНТ

Раніше мерія Одеси повідомила, що затонулий в Одесі в листопаді танкер пролежить поруч із пляжем до кінця літа.

16 червня глава Одеської ОДА Максим Куций пообіцяв, що роботи з підйому танкера завершаться до 25 червня.

21 червня із затонулого біля одеського узбережжя танкера почало виливатися паливо. Пляма досягла чималих розмірів і поширилася в бік пляжу з відпочивальниками.

Під час візиту в регіон президента Володимира Зеленського 4 липня місцева влада пообіцяла, що до 20 липня судно приберуть.

Автор: 

Держекоінспекція (248) Одеса (5492) танкер (342)


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Топ коментарі
+10
"да какая разница?!" - пусть валяетццо
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19.07.2020 02:06
+8
Какие 'спецы' от порошенко работали в Одессе? Его друг и ставленник труханов? Так оно и сейчас там же работает.
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19.07.2020 08:20
+7
Так тля ж сказала: =ми - імпотенти=, то що ви там пробуєте піднять ?!
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19.07.2020 02:06
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"да какая разница?!" - пусть валяетццо
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19.07.2020 02:06 Відповісти
Одесситы всегда оч любили бесплатные концерты от власти ...(не-е..ну чисто...поржать!)
Вспомните :"Лето. Одесса. Аркадия. Жара. И, конечно, горит пирожковая, ибо количество пирожков, жаренных в одном и том же масле, перекрыло все рекорды....."
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19.07.2020 06:34 Відповісти
Мабуть, канат із зелених шмарклів був.
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19.07.2020 08:02 Відповісти
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19.07.2020 10:47 Відповісти
Так тля ж сказала: =ми - імпотенти=, то що ви там пробуєте піднять ?!
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19.07.2020 02:06 Відповісти
Угу, дать криворуким стеклянный "болт" и "болт" разобьют, и руки порежут.
Как когда то говорил наш шеф в ВКР СБУ (розыск об"екта затягивался) - "Вы там все оперативные импотенты".
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19.07.2020 06:16 Відповісти
что они не делают, не идут дела...
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19.07.2020 02:41 Відповісти
https://censor.net/photo_news/3207024/uscherb_ot_avarii_tankera_delfi_vblizi_odessy_po_sostoyaniyu_na_8_iyulya_sostavlyaet_bolee_15_tysyach

В субботу, 23 ноября 2019 года концентрацияhttps://censor.net/tag/4513/tanker.

Никого ничего не смущает ?
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19.07.2020 03:23 Відповісти
Понты!
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19.07.2020 06:32 Відповісти
Я вижу у ЗЕ-команды всё через жопу...
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19.07.2020 06:10 Відповісти
Ну это же не хреном по роялю стучать, не корабельные сосны считать, бабада, аналтабу, тверк в машине,(список далеко не полный).Это все что они умеют делать. Тьху уроды зеленые. За прошедшее с момента аварии время, давно можно было произвести необходимые расчеты, подготовить необходимые силы и средства, выработать необходимую технологию снятия судна с мели.
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19.07.2020 06:22 Відповісти
Фантом,хорош языком трепать.Покажи свои расчеты,Научи как снимать с мели судно.Трепач соевый.Ты хоть надувную лодку с мели снимал?
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19.07.2020 07:47 Відповісти
Вот помощь действенная.
Затонувший у Одессы танкер Delfi снова попытаются поднять в воскресенье, две попытки уже окончились неудачей, - Госэкоинспекция - Цензор.НЕТ 1639
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19.07.2020 06:31 Відповісти
Это новодел.Вот этот точно поможет.Только надо научится камлать.Без этого никак.
Затонувший у Одессы танкер Delfi снова попытаются поднять в воскресенье, две попытки уже окончились неудачей, - Госэкоинспекция - Цензор.НЕТ 6239
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19.07.2020 07:50 Відповісти
При Порошенко работали спецы . А теперь работает 95 квартал (без Кошевого) . Улавливаешь разницу ? Я могу понять , почему голосовали против Пороха . А вот почему проголосовали за роялиста ?!!
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19.07.2020 08:18 Відповісти
Какие 'спецы' от порошенко работали в Одессе? Его друг и ставленник труханов? Так оно и сейчас там же работает.
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19.07.2020 08:20 Відповісти
Труханов устраивает Зе вот и работает . Но убрать танкер должно МЧС , а не Труханов . И кто курирует это МЧС ? Говорят , что Сивохо .
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19.07.2020 08:25 Відповісти
Убрать судно по закону должен хозяин судна, что он и делает.
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19.07.2020 08:45 Відповісти
Вася, Труханов - мер. Должность выборная населением города Одессы.
Нравится или не нравится он Зеленскому, ему до лампочки. Зеленский не имеет права его снимать.
Точно также, например как и меров Харькова Кернеса и Черкасс Бондаренко.
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19.07.2020 08:52 Відповісти
Ти пишеш з одеського пляжу?
Допомагаєш бригаді? Танцюєш танок маленьких тролів?
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19.07.2020 13:12 Відповісти
Не люблю старых облезлых котов, гуляющих налево и направо. Кто здесь тролль, пляшущий под дудку заказчика, и так понятно. Работаете здесь денно и нощно против законно избранного большинством украинцев президента.
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19.07.2020 15:53 Відповісти
Дурепо, я не привчений ходити строєм і прислухатися до хотєлок бидла. Щось подібне чув від даунецьких у 2005 році. Щодо "хто чий президент". Ти не соромся, зубожій, зубожій, тільки мовчки. Мене твій раціон та обноски не хвилюють.
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19.07.2020 20:53 Відповісти
Администрация морских портов, насквозь прогнившая коррупционная клоака, за которую взялось уже НАБУ просто захотели бабла срубить. А теперь , когда судно уже 'приросло', когда натянуло на себя песок , воду- его поднять уже будет очень сложно.
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19.07.2020 08:22 Відповісти
такие как свинарчук специалисты?
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19.07.2020 08:46 Відповісти
ну. ну пусть работают клоуны, одной жопой меньше или больше - уже какая разница
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19.07.2020 10:02 Відповісти
Тянут потянут, не вытянут. Даёшь за день до 20 июля. Пацаны разрежьте его нафиг. Зато обицянку выполните. А загрязнение то таке.какая разница
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19.07.2020 08:00 Відповісти
і ви пам'ятаєте, що до 20-го обіцянка? Бо зверху пишуть: глава Одеської ОДА Максим Куций пообіцяв, що https://censor.net/ua/photo_news/3202406/zatonulyyi_bilya_odesy_tanker_delfi_duje_zatopylo_vodoyu_i_napovnylo_piskom_yiogo_pidnimatymut_za_dopomogoyu Але ж так не було?
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19.07.2020 10:52 Відповісти
да пусть там и дальше валяется - никому не мешает... ну нет в стране возможности его поднять...
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19.07.2020 08:07 Відповісти
Что значит попытаются поднять??? У них там спецов что ли нет? Письку себе пытаются поднять. Но все в сомнениях)))
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19.07.2020 08:20 Відповісти
Ось вони допіднімаються що він і розвалиться і все вил"ється в море. Рукожопи.
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19.07.2020 08:27 Відповісти
Позовите японцев. За два часа уберут.
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19.07.2020 08:55 Відповісти
Лучше цыган - за полдня на металлолом растянут
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19.07.2020 09:00 Відповісти
Так ведь цыган в фольклоре не только коней об..езжает, но ещё и кузнец.
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19.07.2020 09:18 Відповісти
Немає гарного господаря в Одесі, бо одеситам більше до душі був італійський мафіозо. Кого обрали - таке й маєте.
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19.07.2020 10:13 Відповісти
Хмм.....Его может и песком затянуло. Может подогнать кессоны?
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19.07.2020 10:38 Відповісти
найвеличніший і без вас розбереться, а знаєте як він ніжкою вміє тупнути та підскочити?
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19.07.2020 10:55 Відповісти
Крупнотоннажные суда, плавучие доки, буровые платформы и другие сооружения буксируют транспортными судами или буксирами-спасателями мощностью 9 000 - 12 000 л.с. и более на одном либо двух буксирных тросах диаметром 66 мм, длиной 1000 - 1500 м и более. Для обслуживания буксируемого объекта, экспедиции в целом, маневрирования в портах захода и в узкостях в состав экспедиции включают один - два вспомогательных буксира мощностью 2000 - 5000 л.с.

А уже ухайдохали два!
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19.07.2020 11:29 Відповісти
страной правят зебараны. поэтому ничего удивительного.
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19.07.2020 11:12 Відповісти
я то думал, что в черноморском пароходстве есть серьёзные средства для выполнения таких спасательных работ, а оказывается , что в глухой деревне и то украинские -самоделкины, лучше выполняют такие работы!! Позор и смехота сквозь слёз!! Хоть бы по ТВ, на всё страну, не показывали такую обогость технической мысли этих дебильных спасателей!! А хозяин-олигарх и ворюга где?? На канарах махито попивает с девочками? Давно надо было нашей экологии и рыбоохране, через суды, через штрафы и санкции, раздеть этого идиота до гола!! Но все эти рыбоохрацы-засранцы и взяточники -экологи-ихтиологи, шустряки и герои когда поймают бедного рыбака на берегу речушки с 5-ью кило рыбы. А против Труханова у них кишка тонка!!!
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19.07.2020 12:09 Відповісти
 
 