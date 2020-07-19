З наступного року в Україні з'явиться єдина система з питань трансплантації, - Степанов

Міністерство охорони здоров'я планує із 1 січня наступного року запустити єдину систему з питань трансплантації в Україні.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я за підсумками брифінгу голови відомства Максима Степанова, передає Цензор.НЕТ.

"МОЗ планує запуск із 1 січня 2021 року єдиної системи з питань трансплантації в Україні. Вона, зокрема, міститиме інформацію про донорів і реципієнтів. Запуск системи дозволить розвивати трансплантацію в Україні. Зараз міністерство працює над розвитком мережі центрів трансплантації з тим, щоб Україна увійшла до списку країн-лідерів із проведення таких операцій", - наголошується в повідомленні.

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