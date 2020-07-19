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З наступного року в Україні з'явиться єдина система з питань трансплантації, - Степанов

З наступного року в Україні з'явиться єдина система з питань трансплантації, - Степанов

Міністерство охорони здоров'я планує із 1 січня наступного року запустити єдину систему з питань трансплантації в Україні.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я за підсумками брифінгу голови відомства Максима Степанова, передає Цензор.НЕТ.

"МОЗ планує запуск із 1 січня 2021 року єдиної системи з питань трансплантації в Україні. Вона, зокрема, міститиме інформацію про донорів і реципієнтів. Запуск системи дозволить розвивати трансплантацію в Україні. Зараз міністерство працює над розвитком мережі центрів трансплантації з тим, щоб Україна увійшла до списку країн-лідерів із проведення таких операцій", - наголошується в повідомленні.

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Автор: 

МОЗ (5400) трансплантація (118) Степанов Максим (2197) трансплантологія (23)


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Топ коментарі
+11
Новость вызывает очень двойственные чувства. С одной стороны, это здорово, что больные люди получат шанс на жизнь. А с другой.....
На днях на Плюсах был очень оптимистичный сюжет о том, что в Украине провели 4 операции по трансплантации органов от одного донора. 62-летнему мужчине пересадили сердце, двум людям- по почке и пожилой женщине- печень. Вроде всё замечательно, но никто даже не упомянул о том, что донором был..... парнишка 20-ти лет, который разбился в Киеве то ли на мотоцикле, то ли на мотороллере (наверное не упомянули для того, чтобы "доноров"- этих безбашенных детей, что носятся на двух колёсах, меньше не становилось....) Чей-то горячо любимый ребенок, отцу которого сказали, что "мозг сына мёртв" и он дал согласие на забор органов..... А ГДЕ гарантия того, что врачи сделали ВСЁ возможное, чтобы спасти молодую жизнь, а не способствовали "научному прорыву в трансплантологии"? Страшно, когда 20-летний ребёнок становится "донором" для 62-летнего.... Какие в нашей стране беспредела (где врачи могут убить и не отвечать перед законом от слова "вообще") гарантии того, что наша медицина будет до последнего бороться за жизнь потенциальных "доноров"? Есть соответствующая законодательная база, предусматривающая уголовное наказание за искусственный "перевод" врачами НЕ безнадёжного больного в статус "донора"? Уголовное наказание, приравненное к умышленному убийству? Исключен ли элемент коррупции в вопросах трансплантологии? Являются ли доступными для украинцев такие операции или стоят они баснословные деньги? Запрещён ли вывоз органов за границу и определено ли то, что такие операции могут делать только гражданам Украины? Очень подозреваю, что нет!
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19.07.2020 04:29
+6
ну все, тепер і в лікарні страшно буде лягати - на той світ відправлять і органи заберуть...
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19.07.2020 07:36
+6
А базу підходящих донорів уже склали? Залишилось зробити перепис населення, щоб багатії завчасно вибрали собі підходящих клієнтів. Ну і заодно починати набір на нову спеціальність : "відстріл донорів".
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19.07.2020 07:58
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Готовте прихильники слуг,свої нирки і інші органи.
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19.07.2020 02:42 Відповісти
Брешеш.
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19.07.2020 10:17 Відповісти
вальцманоид, поросенко и супрунша это начали, как и тарифный геноцид народа Украины.. а дуремар зеленский - только продолжает преступления поросенко..
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19.07.2020 10:54 Відповісти
Единая система трансплантации органов давно создана. Она называется доллар США. То, что создается в Украине, это система удешевления изъятия органов у местных аборигенов. Доллары США раздаются только тем, кто прислуживает иудоглобализации. Кто непригден для обслуживания иудоглобализации - тот годится только в доноры и никак в реципиенты.
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19.07.2020 03:27 Відповісти
Новость вызывает очень двойственные чувства. С одной стороны, это здорово, что больные люди получат шанс на жизнь. А с другой.....
На днях на Плюсах был очень оптимистичный сюжет о том, что в Украине провели 4 операции по трансплантации органов от одного донора. 62-летнему мужчине пересадили сердце, двум людям- по почке и пожилой женщине- печень. Вроде всё замечательно, но никто даже не упомянул о том, что донором был..... парнишка 20-ти лет, который разбился в Киеве то ли на мотоцикле, то ли на мотороллере (наверное не упомянули для того, чтобы "доноров"- этих безбашенных детей, что носятся на двух колёсах, меньше не становилось....) Чей-то горячо любимый ребенок, отцу которого сказали, что "мозг сына мёртв" и он дал согласие на забор органов..... А ГДЕ гарантия того, что врачи сделали ВСЁ возможное, чтобы спасти молодую жизнь, а не способствовали "научному прорыву в трансплантологии"? Страшно, когда 20-летний ребёнок становится "донором" для 62-летнего.... Какие в нашей стране беспредела (где врачи могут убить и не отвечать перед законом от слова "вообще") гарантии того, что наша медицина будет до последнего бороться за жизнь потенциальных "доноров"? Есть соответствующая законодательная база, предусматривающая уголовное наказание за искусственный "перевод" врачами НЕ безнадёжного больного в статус "донора"? Уголовное наказание, приравненное к умышленному убийству? Исключен ли элемент коррупции в вопросах трансплантологии? Являются ли доступными для украинцев такие операции или стоят они баснословные деньги? Запрещён ли вывоз органов за границу и определено ли то, что такие операции могут делать только гражданам Украины? Очень подозреваю, что нет!
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19.07.2020 04:29 Відповісти
Очень много вопросов и большинство из них серьезные и требующие решений. Наш сосед Беларусь это все уже решил, и многие другие европейские и не только, страны. Просто в стране должен быть закон, который исполняют ВСЕ.
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19.07.2020 10:51 Відповісти
Платные операции за бюджетные деньги а степашина банда выгодополучатели. Радуйся народ
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19.07.2020 05:33 Відповісти
Степанов лапки потирает в предвкушении.
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19.07.2020 05:35 Відповісти
теперь порохоботские мозги или их остатки резко возрастут в цене!
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19.07.2020 06:24 Відповісти
Ну да, теперь у зелебобиков появился шанс стать обладателем мозгов
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19.07.2020 07:17 Відповісти
Навряд. Скоріше безмізкі позбудуться інших органів.
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19.07.2020 08:38 Відповісти
Чудово ... Тепер у кілерів буде місце куди здавати трупи.
А то металолом майже весь вивезли і пора вже братися за людей щоб потім спокійно продавати пусту землю.
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19.07.2020 07:15 Відповісти
ну все, тепер і в лікарні страшно буде лягати - на той світ відправлять і органи заберуть...
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19.07.2020 07:36 Відповісти
Хотите увидеть Париж ,Рим ,Вену? Продай почку и весь мир у твоих ног..
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19.07.2020 07:49 Відповісти
А базу підходящих донорів уже склали? Залишилось зробити перепис населення, щоб багатії завчасно вибрали собі підходящих клієнтів. Ну і заодно починати набір на нову спеціальність : "відстріл донорів".
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19.07.2020 07:58 Відповісти
"...чтобы Украина вошла в список стран-лидеров по проведению таких операций", это чтобы украинцы снабжали своими органами богатенькие страны, так понимать? Всё на продажу, земли, недра, порты, леса, а теперь ещё и органы людей)))) ?!?!??!!С нашей коррупцией??? Просто перестанут лечить, оперировать молодых, а сразу будут разбирать на запчасти, и комар нас не подточит, медики всегда напишут в бумажке что надо.
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19.07.2020 08:13 Відповісти
а як же по інакшому - вдалий старт в 1990 році олігархи дали....летемо як на ракеті... мало їм землі, то уже і органи наші будуть на експорт давати....
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19.07.2020 09:15 Відповісти
Теперь богатые люди и иностранцы в том числе могут заказать подходящего донора, который неожиданно попадет под машину или с ним произойдет другой смертельный случай. Ведь все данные о здоровье в компьютерной сети.
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19.07.2020 08:18 Відповісти
Я так рада, наконец-то пересадят нормальные мозги одному клоуну
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19.07.2020 08:53 Відповісти
є речі які не можна ні відремонтувати не реставрувати ...тому дешевше відразу утилізувати ...
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19.07.2020 09:27 Відповісти
"Рынок" земли уже сделали, вернее распродажу, теперь откроют и рынок органов украинцев, цена тоже ниже рыночной и мировой будет в десятки раз ниже, а в больницу страшно будет попасть, распотрошат и глазом не моргнут.
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19.07.2020 09:22 Відповісти
пункти прийому "органів" відкриють ...цінники вже надрукували ?
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19.07.2020 09:25 Відповісти
Короче, фабрики-заводы отобрали олигархи, земельку сейчас тоже отберут-скупят, введя налоги на паи (практически, что за пай получишь - то и на налоги отдашь), остались только органы. Готовьтесь, потому как в нашем бесправном бедламе под названием Украина ничего хорошего не будет.
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19.07.2020 09:27 Відповісти
Ты бы, умник, подсказал своей монобильшости принять закон об использовании органов умерших по умолчанию!
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19.07.2020 09:51 Відповісти
Какое же у нас тупое, бездушное и оболваненое пропагандой население. Даже по этим коментам видна вся степень их тупости - им плевать на то, что тысячи людей в нашей стране умирают не дождавшись пересадки органов, транслируя вбитые в их головы медицинской мафией страхи, связаные с трансплантацией. Редкое по степени скудоумие и убожество.
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19.07.2020 09:52 Відповісти
Нет, чувак, совсем не плевать.... и при 99,9% демонстративно-показательной набожности «мудрава на рота» - никто по настоящему ни в какую религию не верит... соответсвенно боле/менее все понимают что в конце их жизненного пути - окончательный финиш, после которого уже, «скафандр» им больше не потребуются...
Но тут цимес в другом : при нынешних злодеях в кабинетах власти это доброе дело скорее будет напоминать живодерню на скотобойне со всеми прелестями чёрного рынка трансплантации. И хуже всего будет в том, что особо никто заморачиваться вообще не станет жизнь спасать, если заявка на подходящего донора будет открыта.
Кто это проконтролирует ?! Кто гарантию этичности, законности обеспечит?! Крадуцкий? Степанов? Бенядиктовна? Беременный рюкзак ? Самозванец и суркисовкий бандит - бакланов? Само зэ-ЧМО?!
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19.07.2020 10:19 Відповісти
Пусть умирают. Это справедливо. Не надо ждать когда умрёт другой человек чтобы забрать у него органы.
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19.07.2020 10:20 Відповісти
Может их время пришло. Все не вечны? С чего им должны органы подгонять. Пришло время в морг, значит в морг!
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19.07.2020 18:47 Відповісти
Опять крадуцкий со степановым прибарахлятся так, что в этот раз уже хватит и внукам из внуков?!
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19.07.2020 10:12 Відповісти
Ох и бред... это Можно начинать искать себе подходящий материал??
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19.07.2020 10:12 Відповісти
Українські лікарі паразитують на державному бюджеті. Вони служать державі, а не пацієнту. Тому будуть навмисно забирати органи в людей які могли б ще жити.
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19.07.2020 10:23 Відповісти
дурачок, врачи здесь вообще будут ни при чем, это будет отдельная мобильная служба...
фронт, места заключения, дороги, интернаты ..
а те врачи, которые будут поднимать шумиху - будут исчезать..
ты спроси у врачей, для начала - что они думают по поводу этого бреда? абсолютное большинство против, потому что они понимают, что донор должен быть во время этого преступления - жив, здоров и молод..
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19.07.2020 10:31 Відповісти
Хорошо делать вид, что ты в теме, хотя реально кроме тупых статей про черных трансплантологов ничего не читал.
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19.07.2020 10:40 Відповісти
самокритично, ворчун..
ты бредишь, что эта преступная система разворачивается для блага украинцев??
в Украине методично, уже 30 лет убивается здравоохранение, населению Украины - недоступны элементарные медицинские услуги..
подумай, почему это делается в таких масштабах?
сначала опг воз - "гуманитаркой" дают в Украину никому не нужные тесты от лжепандемии и миллионы (которые разворовываются крадуцкими) на якобу борьбу с ней, а потом будут требовать "плату"..
что мешает степанову и прочей скотобазе - заняться вопросами акушерства, например, потому, что роды - сейчас и наблюдение беременности - это тоже малодоступная услуга, мало проблем там?
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19.07.2020 10:52 Відповісти
Согласен , проблем с здравоохранением в Украине выше крыши. Но я имел ввиду конкретно трансплантацию. То что пишут журналисты и реальность - это разные вещи.
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19.07.2020 11:21 Відповісти
конкретно - в Украине нет системы здравоохранения, есть медицинские малодоступные населению услуги!.. сейчас маску купить - проблема, обычную, которую надо менять каждые 2 часа, а люди носят ее неделями, потому, что дорого большинству.. о чем ты вообще?
то, где находится эта конченная власть, которую скоро снесут и народ с ее проблемами - вот это разные вещи!!..
зачем сейчас в таких масштабах вводить систему трансплантации, требующая миллиардов (!!) вложения (мобильные средства, вплоть до авиации, специалистов, оборудования и тд.), если в Украине элементарно - дефицит масок, препаратов и тд.. понятно, что все это безобразие затеивается не для украинцев...
проблема Украины в том, что к власти на протяжении 30 лет приходят те, кто не любит Украину, и для этих иуд - продать интересы и ресурсы - плевое дело, все равно они не учат в Украине своих детей, не отхыхают, не лечатся, не покупают виллы и тд..
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19.07.2020 11:44 Відповісти
Харьковский "Электротяжмаш" остановился. Сообщается, что "с концами". Нужна трансплантация. Вот только чего? Разума, совести?
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19.07.2020 11:16 Відповісти
зато государство теперь грошей забашляет немеряно - чем лучше здоровье нации, тем выше цены на органику
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19.07.2020 11:26 Відповісти
Вообще, прежде, чем практиковать трансплантацию органов от доноров нужна продолжительная ОБЩЕСТВЕННАЯ ДИСКУССИЯ в СМИ (не пропаганда) не менее полгода, если после плебисцита, в обществе более 2/3 будут не против ( то нужно приступать к детальному и скрупулезному законодательному процессу (тоже не менее трех месяцев). Это очень серьезный вопрос, далеко НЕОДНОЗНАЧНЫЙ и противоречивый!
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19.07.2020 11:36 Відповісти
По абортам то же самое (в обоих случаях речь идет о ЛЕГАЛИЗАЦИИ ВНЕСУДЕБНЫХ УБИЙСТВ ЛЮДЕЙ, что бы там не говорили заинтересованные "эксперты")!
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19.07.2020 11:42 Відповісти
Сам то много нарожал?
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19.07.2020 13:22 Відповісти
Украинцы будут проинвентаризованы в плане наличия и годности органов для трансплантации, а потом вспышки COVID-19 станут происходить чаще, а смертей при бессимптомном течении болезни станет больше...
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19.07.2020 14:29 Відповісти
 
 