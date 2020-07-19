Окупанти РФ учора 13 разів атакували позиції ОС, поранивши бійця. Сьогодні - 6 обстрілів

За минулу добу російські найманці 13 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, поранено одного українського військовослужбовця.

Про це сказано в повідомленні на сторінці штабу ООС у фейсбуці вранці в неділю, передає Цензор.НЕТ.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", неподалік Старогнатівки, противник на світанку застосував протитанковий ракетний комплекс і станкові протитанкові гранатомети, а у вечірній час - озброєння БМП, гранатомети і великокаліберні кулемети.

По оборонцях Водяного агресор застосував гранатомети різних систем і стрілецьку зброю. Неподалік населеного пункту Новоселівка Друга загарбники вели вогонь із мінометів калібру 82 мм, гранатометів і стрілецької зброї, поблизу Талаківки - з гранатометів і стрілецької зброї, а проти захисників Гнутового, крім автоматичних станкових гранатометів, противник задіяв ще і снайперську зброю.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" ворожі обстріли з озброєння, забороненого Мінськими угодами, зафіксовано поблизу Новотошківського. На цій ділянці фронту загарбники застосували артилерійські системи калібру 122 мм і озброєння БМП. По опорних пунктах українських захисників біля Хутора Вільного і Причепилівки противник відкривав вогонь із гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

Крім того, 18 липня російські найманці обстріляли ділянку розведення сил і засобів №3 поблизу Богданівки. Також противник тричі відкривав вогонь зі стрілецької зброї з боку Петрівського.

За даними розвідки, за минулу добу українські захисники знищили одного найманця. За уточненими даними, 16 липня втрати противника - ще 2 загиблі.

За минулу добу унаслідок ворожих обстрілів один український військовослужбовець зазнав поранення.

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"Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню. Втрат за поточну добу серед українських воїнів немає", - додали в штабі.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник використовував заборонені Мінськими домовленостями зразки озброєння. Зокрема, неподалік Причепилівки агресор застосував артилерійські системи 122-го калібру і 120-мм міномети. Також із мінометів 120-го і 82-го калібру ворог відкривав вогонь по захисниках Луганського.

Неподалік Водяного у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник задіяв гранатомети різних систем, а біля Старогнатівки - великокаліберні кулемети.