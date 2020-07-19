Пандемія коронавірусу вже забрала життя 602 тис. людей, кількість інфікованих - 14,2 млн
Кількість померлих від пов'язаних із коронавірусом захворювань у світі сягнула станом на 19 липня 602 тис. 138 осіб.
Про це повідомив американський університет Джонса Гопкінса, передає Цензор.НЕТ.
Загалом у світі від початку пандемії, за даними університету, налічується 14 млн 288 тис. 898 інфікованих СOVID-19, зростання за минулу добу становить 181 тис. 936, одужали понад 8 млн.
Понад 1 млн тих, хто інфікувався від початку пандемії, зареєстровано в США, Бразилії та Індії.
У Сполучених Штатах станом на ранок неділі сумарно виявлено 3 млн 711 тис. 413 хворих (зростання за добу - 63 тис. 698), померли 140 тис. 119 осіб (зростання за добу - 698), вилікувалися понад 1,12 млн.
У Бразилії кількість інфікованих сягнула 2 млн 074 тис. 860 осіб, (зростання за добу - 28 тис. 532), померли 78 тис. 772 (зростання за добу - 921), вилікувалися понад 1,44 млн.
На третьому місці за кількістю хворих залишається Індія, де за минулу добу кількість хворих зросла з 1 млн 039 тис. 084 до 1 млн 077 тис. 781 (26 тис. 816 летальних випадків і 677 тис. одужали).
За кількістю померлих третє місце після Бразилії посідає Велика Британія, де від початку пандемії жертвами коронавірусу стали 45 тис. 358 осіб, інфікувалися 295 тис. 632 людини. Далі - Мексика (38 888 жертв) та Італія (35 042 жертви).
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так буде коректно
це дані за початок травня..
зараз денна "норма" смертей трохи впала..до 5 000
От всего списка в принципе есть лекарства. Даже вич/спид можно замедлить. А вот от коронавируса лекарства нет ни у кого....
А ничего что смерти от коронавируса указаны на 15 миллионов им заболевших, а остальные - почти на 7 миллиардов? Заболей им хоть 20% населения, в день будет по 600 000.
Worldometer-всемирная статистика в реальном мире.
Смотреть всем, кому конечно интересно.
І буде зменшуватись..
орієнтовно до 2-х...
але це у 20 разів більше від сезонного грипу.
а ще шотландські вчені підрахували,що Ковід зменшив тривалість життя у світі на 2 роки. ВЖЕ.
Самі оцініть,чи це ВАЖЛИВО.