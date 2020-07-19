Пандемія коронавірусу вже забрала життя 602 тис. людей, кількість інфікованих - 14,2 млн

Кількість померлих від пов'язаних із коронавірусом захворювань у світі сягнула станом на 19 липня 602 тис. 138 осіб.

Про це повідомив американський університет Джонса Гопкінса, передає Цензор.НЕТ.

Загалом у світі від початку пандемії, за даними університету, налічується 14 млн 288 тис. 898 інфікованих СOVID-19, зростання за минулу добу становить 181 тис. 936, одужали понад 8 млн.

Понад 1 млн тих, хто інфікувався від початку пандемії, зареєстровано в США, Бразилії та Індії.

У Сполучених Штатах станом на ранок неділі сумарно виявлено 3 млн 711 тис. 413 хворих (зростання за добу - 63 тис. 698), померли 140 тис. 119 осіб (зростання за добу - 698), вилікувалися понад 1,12 млн.

У Бразилії кількість інфікованих сягнула 2 млн 074 тис. 860 осіб, (зростання за добу - 28 тис. 532), померли 78 тис. 772 (зростання за добу - 921), вилікувалися понад 1,44 млн.

На третьому місці за кількістю хворих залишається Індія, де за минулу добу кількість хворих зросла з 1 млн 039 тис. 084 до 1 млн 077 тис. 781 (26 тис. 816 летальних випадків і 677 тис. одужали).

За кількістю померлих третє місце після Бразилії посідає Велика Британія, де від початку пандемії жертвами коронавірусу стали 45 тис. 358 осіб, інфікувалися 295 тис. 632 людини. Далі - Мексика (38 888 жертв) та Італія (35 042 жертви).

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