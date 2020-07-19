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Новини Коронавірус і карантин
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Пандемія коронавірусу вже забрала життя 602 тис. людей, кількість інфікованих - 14,2 млн

Пандемія коронавірусу вже забрала життя 602 тис. людей, кількість інфікованих - 14,2 млн

Кількість померлих від пов'язаних із коронавірусом захворювань у світі сягнула станом на 19 липня 602 тис. 138 осіб.

Про це повідомив американський університет Джонса Гопкінса, передає Цензор.НЕТ.

Загалом у світі від початку пандемії, за даними університету, налічується 14 млн 288 тис. 898 інфікованих СOVID-19, зростання за минулу добу становить 181 тис. 936, одужали понад 8 млн.

Понад 1 млн тих, хто інфікувався від початку пандемії, зареєстровано в США, Бразилії та Індії.

У Сполучених Штатах станом на ранок неділі сумарно виявлено 3 млн 711 тис. 413 хворих (зростання за добу - 63 тис. 698), померли 140 тис. 119 осіб (зростання за добу - 698), вилікувалися понад 1,12 млн.

У Бразилії кількість інфікованих сягнула 2 млн 074 тис. 860 осіб, (зростання за добу - 28 тис. 532), померли 78 тис. 772 (зростання за добу - 921), вилікувалися понад 1,44 млн.

На третьому місці за кількістю хворих залишається Індія, де за минулу добу кількість хворих зросла з 1 млн 039 тис. 084 до 1 млн 077 тис. 781 (26 тис. 816 летальних випадків і 677 тис. одужали).

За кількістю померлих третє місце після Бразилії посідає Велика Британія, де від початку пандемії жертвами коронавірусу стали 45 тис. 358 осіб, інфікувалися 295 тис. 632 людини. Далі - Мексика (38 888 жертв) та Італія (35 042 жертви).

Читайте також: Випадки повторного інфікування COVID-19 зафіксовано в США, перебіг хвороби важчий

Автор: 

карантин (18172) пандемія (126) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+4
Кто-нибудь ещё верит этому рептилоидному институту ?
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19.07.2020 10:19
+4
Ужас какой, целых 4% смертность. Но если учесть, что сюда включены старики, которые и от гриппа могут откинуться не хуже, то процент получается ещё меньше.
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19.07.2020 10:44
+3
порівнювати варто лише смертність від вірусних інфекцій,а не від вірусу з ДТП і від інфаркту..
Пандемія коронавірусу вже забрала життя 602 тис. людей, кількість інфікованих - 14,2 млн - Цензор.НЕТ 4443

так буде коректно
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19.07.2020 10:07
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На Земле 7.5 млрд. людей.
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19.07.2020 09:57 Відповісти
Всего в мире умерло в этом году 32 млн. человек, сегодня 62 тыс. человек.
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19.07.2020 10:01 Відповісти
порівнювати варто лише смертність від вірусних інфекцій,а не від вірусу з ДТП і від інфаркту..
Пандемія коронавірусу вже забрала життя 602 тис. людей, кількість інфікованих - 14,2 млн - Цензор.НЕТ 4443

так буде коректно
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19.07.2020 10:07 Відповісти
Ну так не всех умерших тестят на вирус, так что 6000 это еще наверное крайне мало. даже в дтп - может сознание из-за вируса кто-то потерял напр.
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19.07.2020 10:14 Відповісти
Цифри вважайте відносні.. +-тисяча особливої ролі не відіграє..
це дані за початок травня..
зараз денна "норма" смертей трохи впала..до 5 000
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19.07.2020 10:54 Відповісти
Я не порівнюю, я взагалі.
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19.07.2020 10:15 Відповісти
просто цифри без пояснень незрозумілі..Їх можна трактувати по різному...
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19.07.2020 10:45 Відповісти
Вы правы. Но сложно идя по улице или в общественном транспорте подцепить алкоголь , сахарный диабет или малярию. Про ишемическую болезнь сердца промолчу.
От всего списка в принципе есть лекарства. Даже вич/спид можно замедлить. А вот от коронавируса лекарства нет ни у кого....
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19.07.2020 11:15 Відповісти
Боже...

А ничего что смерти от коронавируса указаны на 15 миллионов им заболевших, а остальные - почти на 7 миллиардов? Заболей им хоть 20% населения, в день будет по 600 000.
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19.07.2020 14:10 Відповісти
Кто-нибудь ещё верит этому рептилоидному институту ?
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19.07.2020 10:19 Відповісти
https://www.worldometers.info
Worldometer-всемирная статистика в реальном мире.
Смотреть всем, кому конечно интересно.
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19.07.2020 10:24 Відповісти
Ужас какой, целых 4% смертность. Но если учесть, что сюда включены старики, которые и от гриппа могут откинуться не хуже, то процент получается ещё меньше.
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19.07.2020 10:44 Відповісти
смертність зараз ще менша..2.7....
І буде зменшуватись..

орієнтовно до 2-х...
але це у 20 разів більше від сезонного грипу.

а ще шотландські вчені підрахували,що Ковід зменшив тривалість життя у світі на 2 роки. ВЖЕ.

Самі оцініть,чи це ВАЖЛИВО.
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19.07.2020 10:48 Відповісти
Потому что ограничения рано сняли идиоты.. Надо вводить снова...
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19.07.2020 20:56 Відповісти
 
 