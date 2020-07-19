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Новини Коронавірус і карантин
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В Україні 731 новий випадок COVID-19, померло 8 осіб, загалом - 58 842 випадки

В Україні 731 новий випадок COVID-19, померло 8 осіб, загалом - 58 842 випадки

В Україні станом на ранок неділі виявлено 731 новий випадок COVID-19, 354 людини з числа раніше хворих одужали, 8 хворих померли.

Про це повідомляється на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки й оборони, передає Цензор.НЕТ.

Днем раніше, 18 липня, повідомлялося про 847 нових випадків захворювання на COVID-19, 17 липня - про 809 інфікованих, 16 липня - про 848 нових випадків захворювання; 15 липня було 638 ​​нових інфікованих. 26 червня зафіксовано абсолютний антирекорд - 1 109 нових інфікованих.

Кількість інфікованих наростаючим підсумком від початку пандемії становить на ранок неділі 58 842 особи, одужали 30 879, померли від початку пандемії від COVID-19 1 485 осіб. Зараз в Україні на COVID-19 хворіють 26 478 осіб, що на 369 більше, ніж днем ​​раніше.

Найбільшу кількість виявлених випадків COVID-19 за минулу добу зафіксовано у Львівській області (109) та в Києві (87).

Читайте також: Пандемія коронавірусу вже забрала життя 602 тис. людей, кількість інфікованих - 14,2 млн

Автор: 

карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+10
План боротьби з коронавірусом від ЗЕ-команди: Здоровим - самоізолюватися…
Хворим - самовилікуваться…
Учням - само вивчиться…
Працівникам - самодистанціюваться…
Безробітним - само забезпечиться…
Голодним - самонаїстися…
Мертвим - самозакопаться…

Незадоволеним - самозаткнуться…
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19.07.2020 10:20
+7
"Не виходжу нікуди через карантин!..." - звучить слабко, плаксиво і нудно...
Натомість спробуйте: "Я дав обітницю самотності, допоки мор не покине наші землі!!!"...
Звучить шляхетно, героїчно, люди навіть можуть подумать, що ви лицарського чи чернечого стану і носите меч або "схиму"...
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19.07.2020 09:55
+4
Вот будет хохма если кацапов пустят в Европу с ихним 4 местом а нас нет так как у них стабильно каждый день снижается а выздоровших больше, понятно манимулируют и рисуют свои цифры, а наши зебилы наоборот делеют все чтоб Европой и не пахло каждый день по 800 плюс минус, выходные что меньше не всчет, к тому же Степаша пообещал к осени в 2 раза больше тестов будет а это значит что стабильно будет держатся на нышешнем уровне
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19.07.2020 10:29
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"Не виходжу нікуди через карантин!..." - звучить слабко, плаксиво і нудно...
Натомість спробуйте: "Я дав обітницю самотності, допоки мор не покине наші землі!!!"...
Звучить шляхетно, героїчно, люди навіть можуть подумать, що ви лицарського чи чернечого стану і носите меч або "схиму"...
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19.07.2020 09:55 Відповісти
Шо куриш или употребляеш???
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19.07.2020 10:11 Відповісти
З якою метою цікавишся? "Завидки беруть?"
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19.07.2020 10:24 Відповісти
спокійніше..


дурантинофіли(в основному ольгінські і наші доморощені довбо..би -"патріоти",що їм свідомо чи не свідомо "підіграють) не заспокояться з темою ковід до винайдення вакцини точно..


тому їм просто треба періодично робити операцію на гландах через дупу автогеном
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19.07.2020 10:39 Відповісти
) классика, рефрейминг. вспоминается минимум один https://www.youtube.com/channel/UCUsOCc6aUT7_aXMLXWTnDfw "блогер" поставивший на такую эпатажную трактовку свою бизнес-идею. но судя по колличеству подписчиков, влог-бизнес оказался провальным.
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19.07.2020 10:55 Відповісти
Придурковатый Зеленский хвастается как он хорошо справился с коронавирусом.
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19.07.2020 10:08 Відповісти
План боротьби з коронавірусом від ЗЕ-команди: Здоровим - самоізолюватися…
Хворим - самовилікуваться…
Учням - само вивчиться…
Працівникам - самодистанціюваться…
Безробітним - само забезпечиться…
Голодним - самонаїстися…
Мертвим - самозакопаться…

Незадоволеним - самозаткнуться…
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19.07.2020 10:20 Відповісти
Вот будет хохма если кацапов пустят в Европу с ихним 4 местом а нас нет так как у них стабильно каждый день снижается а выздоровших больше, понятно манимулируют и рисуют свои цифры, а наши зебилы наоборот делеют все чтоб Европой и не пахло каждый день по 800 плюс минус, выходные что меньше не всчет, к тому же Степаша пообещал к осени в 2 раза больше тестов будет а это значит что стабильно будет держатся на нышешнем уровне
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19.07.2020 10:29 Відповісти
до 14-24 днів може бути період,коли людина інфікує..

апропо.. БЕЗСИМПТОМНІ не ХВОРІ.
вони просто носії..
пора знати.
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19.07.2020 10:58 Відповісти
О чём пост?
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19.07.2020 11:34 Відповісти
Сколько тысяч людей возрастом до 50 лет умрёт о коронавируса, когда все переболеют один раз, ведь ты не веришь, что повторно заражаются?
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19.07.2020 11:45 Відповісти

Потім керівник місії Кетрін Смолвуд поділилася підсумками виконаної в Туркменістані десятиденної роботи...
. Вона зазначила, що Туркменістан залишається єдиною країною в європейському регіоні ВООЗ, де не зареєстровано жодного випадку захворювання, викликаного COVID-19



якщо хтось дуже постарається,щоб не знайшли,а той,хто шукає,не дуже старається знайти,то гарантовано нічого знайдено не буде )))
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19.07.2020 17:59 Відповісти
В Україні 731 новий випадок COVID-19, померло 8 осіб, загалом - 58 842 випадки - Цензор.НЕТ 1642
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19.07.2020 17:55 Відповісти
Україна..
109 місце по кількості тестів "на душу населення"

просто МАЛО. (
тому вся статистика в Україні щодо кількості інфікованих -лише приблизна..
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19.07.2020 11:02 Відповісти
А де той що не вірив в вірус? Майже кожен день з"являвся на екранах, а тепер зник.
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19.07.2020 11:20 Відповісти
Великобританія тимчасово призупиняє щоденну публікацію числа https://www.dw.com/uk/u-velykobrytanii-zaiavyly-pro-proryv-u-likuvanni-covid-19/a-53830442 померлих від COVID-19 після того, як дослідники виявили статистичні недоліки в підрахунках. Оприлюднення цих даних призупинено до розв'язання цієї проблеми, повідомив уряд країни у суботу, 18 липня.
Зараз у статистику смертей від COVID-19 входять всі випадки, коли померлі були інфіковані коронавірусом, незалежно від того, чи померли вони саме від цієї хвороби, чи з інших причин. На цю проблему звернули увагу професори з Університету Східної Англії та Оксфордського університету. Уряд "здається, не враховує, як давно був зроблений тест на COVID-19, чи одужала людина в лікарні і чи була вона виписана", написали вчені в https://www.cebm.net/covid-19/why-no-one-can-ever-recover-from-covid-19-in-england-a-statistical-anomaly/ блозі .
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19.07.2020 11:29 Відповісти
Помирають не від ковід19 а від ускладнень спричинених цим вірусом. Випадки про які ви говорите, наприклад - хворів ковід19 і був застреленим дуже мало і на загальну статистику не впливає.
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19.07.2020 12:33 Відповісти
тобто, серцево- судинні захворювання,цукровий діабет ,онкологія ,захворювання органів дихання і т.д і т,п у людей.котрі роками на них хворіють більше не викликають ускладнень,котрі в більшості впливають на статистику , як вірус,але котрі можна сміливо на нього повішати???
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19.07.2020 14:56 Відповісти
....можливо Ви не слідкуєте за логікою хворіб і речей?Тоді будь -ласка чому саме..." Від чого в такому випадку померла людина - від своєї хвороби, наприклад проблеми з серцем. А що є причиною смерті - ковід19 який викликав ускладнення.---люди ,котрі мали проблеми із серцем помирали і помирають саме від цих сердечних проблем,котрі викликають само собою ускладнення і котрі є причиною смерті,,,
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19.07.2020 22:55 Відповісти
Задайте зрозуміле питання.
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20.07.2020 09:23 Відповісти
Можливо ви не розумієте мою думку.
Багато людей на щось хворі і живуть з цим роками, їх організм справляється. Зазвичай здоровий організм людини здатний побороти ковід19 але якщо у людини є інша тяжка хвороба то послаблення імунітету спричиняє ускладнення і смерть. Від чого в такому випадку померла людина? - від своєї хвороби, наприклад проблеми з серцем. А що є причиною смерті? - ковід19 який викликав ускладнення.
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19.07.2020 22:50 Відповісти
А випадки, коли шукають ту корону, а людина вмирає через несвоєчасно вилікувану бакінфекцію? Таке і без корони часто трапляється.
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19.07.2020 16:46 Відповісти
"заробляючи на пандемії" - назвіть імена хто заробив на пандемії.
"99% усіх заражених навіть не мають ніяких симптомів!" - звідки такі дані? скиньте хоч одне посилання на джерело якому можна довіряти. Як дізналися що 99% не мають симптомів якщо безсимптомних не перевіряють?
"середній вік померлих - 80 з чимось років!" - цих людей не шкода, чи сподіваєтесь що мені плювати на них?
"абсолютна більшість померлих мала смертельні хронічні патології!" - звичайно мали, здорові люди не помирають і здорових людей немає.

"таким чином за смертність від коронавірусу видають природну смертність від старості або хронічних захворювань" - таким чином вам платять або ви доброволець...
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19.07.2020 13:42 Відповісти
Если из всего населения только 20 млн человек в стране одеть в маски, то при условии продажи только одной маски в день и примерной стоимости одной в 10 грн, ежедневный доход будет 200 млн. грн. И умножив эту сумму на количество дней принудительного ношения масок получим доход, который не снился даже наркомафии. А если учтем то, что маску рекомендуют сменять не реже, чем через 2 часа, то сумма будет вообще умопомрачительная. А если сюда прибавить продажу и принудительное внедрение санитайзеров, электронных термометров, то доход еще увеличится. Скорее поэтому, а не за вероятность «распространения» ковид, и хотят всех прессовать штрафами, особенно бизнес, который вынуждают закупать сразу большие партии этого «антиковидного» товара. Видимо также поэтому продлевают еще на месяц и дурантин.
И для "силовиков" это коррупционный подарок. Придет "силовик" на фирму и начнет выписывать штраф за нарушение "масочнго режима" на десятки тысяч, а в ответ хозяин с предложением - я тебе даю сейчас налом энное количество тысяч и вопрос закрываем. И как думаете поступит силовик? Без сомнения, так же, как это сейчас происходит при задержании легко выпивших водителей - в пользу своего кармана.
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19.07.2020 14:38 Відповісти
У вас якісь невірні підрахунки. 10грн/шт 20млн людей = 200млн грн., Маски з повітря взялися?! Чомусь здається що таку кількість навіть не виготовляють в Україні. Можна купити чи пошити самому багаторазову маску і нікому не плати 10грн в день. Але це не важливо. Людина якій я відповідав ставила під сумнів носіння маски, ставила речення так що вірус видуманий кимось щоб заробити на масках...
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19.07.2020 21:41 Відповісти
Если и "неверные", то значительно занижены. Можно сделать все, что угодно, но Все предприятия пользуются готовыми, а большинство населения носит дорогие маски. Вирус, естественно существует, но маски от него, как мертвому припарки.
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20.07.2020 13:06 Відповісти
Якщо люди хочуть 100% захист то купують респіратори, а ті хто каже що маска не допомагає взагалі нічого не хочуть носити або не знають її використання.
Маска не захищає носія - да, це правда, але не зовсім. Маска захищає не носія а оточення навколо носія, вона захищає від бризг слини під час розмови кашлю чи чханні. Саме в великих каплях слини вірус живе найдовше.

В мене наприклад 2комплекта масок на дві неділі, вдягаю через тиждень. Начебто 7днів достатньо щоб вірус зник, можу ще антисептиком обробляти. Думаю до кінця року масок на 140грн вистачить...
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20.07.2020 13:44 Відповісти
Маска только антураж для самоуспокоения запуганных коронафобов ( как "спрятавшийся" страус с головой в песке). Маска никого не защищает, доказано исследованиями. Защищают только распитраторы, но и они на выдохе ничего не фильтруют. Поэтому заболевший в распираторе также является распространителем.
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20.07.2020 14:24 Відповісти
Ви не читаєте моїх повідомлень, навіщо повторяти мої слова? Я написав від чого маска захищає а від чого ні. Якщо з якимись словами не згодні то так і пишіть - з цим не згоден.
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20.07.2020 21:55 Відповісти
"Австрийские вооруженные силы начали тренировать служебных собак, чтобы они определяли по запаху заразившихся коронавирусом. Этот способ должен помочь выявлять вирус у человека даже при бессимптомном течении заболевания.
Сейчас в кинологическом военном центре ведется подготовка служебной бельгийской овчарки по новой программе. Ее учат апортировать специальную трубку с молекулами запаха коронавируса. Они были извлечены из инфицированной медицинской маски.
В случае ее обнаружения, собаке дают лакомство. Чтобы обеспечить безопасность служебной собаки и кинолога трубки, а также маски обрабатываются ультрафиолетовым излучением. Оно дезактивирует вирус.
Тестовую фазу хотят продлить до конца июля. После этого военные проанализируют результаты проделанной работы."

Проверила в Википедии, сколько там в Австрии военных: "Численность военнослужащих: около 53 000 человек".
Да, это внушает "страх", особенно принимая во внимание, что "В новейшем времени австрийская армия несколько раз приводилось в состояние повышенной боевой готовности по причине обострения ситуации в приграничных странах (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_1956_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0 Венгрия в 1956 , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%C2%AB%D0%94%D1%83%D0%BD%D0%B0%D0%B9%C2%BB Чехословакия в 1968 , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0 Югославия в 1991 ), однако ни разу не принимала участия в вооружённых столкновениях."(Википедия)

А ведь Австрия - не член НАТО, между прочим.

Дональд Фредович, *бните там, в Австрии, по лежбищу рептилоидов, пожалуйста.
Одного Томагавка будет достаточно.

Впрочем, возможно, Австрию захотят АсвАбАдить русские?
Им эти 53 тысячи необстрелянных вояк (с собакой) на один зуб.
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19.07.2020 16:13 Відповісти
Символічна цифра 731, ніби жебраки які вільно ходять в метро і до речі без масок працюють на японський загін 731. Влада настільки тупа, що не може зупинити шастання жебраків по вагонам метро, то як вона може зупинити агресію?
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19.07.2020 17:06 Відповісти
сьогодні бенефіс..
Дурантинофілів,і зокрема Саші)))
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19.07.2020 18:00 Відповісти
Закрыть метро,отменить межгородные поезда и автобусы,сильно урезать городкие автобусы,закрыть все кафе,рестораны и прочее. Штраф за нахождение на улице без маски. ГДЕ ЭТО ВСЕ?. ЧТО МЫ ЖДЕМ?
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19.07.2020 21:00 Відповісти
А может проще - такие как ты пусть сидят дома нацепив на себя намордники и закрыв свой рот ? Кто тебе мешает самоизолироваться от общества ? Почему ты считаешь что все должны жить как в тюрьме ? Почему ты за меня решаешь как мне жить ? Я же тебе не мешаю - залезь хоть в подвал , в нору , обвешайся вся масками , одень хоть скафандр - Я ТУТ ПРИЧЕМ , что вы все с ума посходили ?
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19.07.2020 21:26 Відповісти
ПОТОМУ ЧТО Я НЕ ХОЧУ ЧТО БЫЛ ПРИРОСТ. НЕУЖЕЛИ ТАК СЛОЖНО МЕСЯЦЕВ 7-8 ПО ЖИТЬ НА ЖЁСТКОМ КАРАНТИНЕ. НУ ЗАТО НЕ БУДЕТ БОЛЬШЕГО ПРИРОСТА.
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19.07.2020 22:54 Відповісти
Ты можешь хотеть только для себя . Кто ты такая , что бы решать за других ? Почему это надо насильно заставлять людей ради каких то даже и благих будто бы целей ? ТЫ СИДИ ДОМА - ТЫ , ТЫ , ТЫ , а я сам буду решать , что мне делать ?
И ведь прошло пол года - нет никаких подтверждений действенности карантинных мер,нет никаких доказательств особой инфекционности вируса ( муж больной - жена нет , появляется один , два больных - и никогда там нет особого очага - НИКОГДА ) -и что ? И все равно призывы к - закрыть , изолировать , запретить ! Когда ж вы поймете наконец , что вас просто развели , как последних лохов ?
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21.07.2020 15:34 Відповісти
И если быть до конца честными, то доказательств, что люди умирают не от COVID, а с COVID - нет. Да, вызывает осложнения, но даже запущенный грипп и вовремя не диагностированный диабет может вызвать смерть. Да что там, знакомая нам ангина может дать осложнения на почки с последующим отказом последних, или вызвать бесплодие у женщин. Вот если бы была честная статистика по сердечно-сосудистым, простудным... (список можно продолжить) со смертельным исходом на 100000 тысяч населения и сравнить с жертвами Covida , тогда и выводы можно было бы более объективные делать.
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21.07.2020 16:01 Відповісти
Где переполненные больницы ? ВСё это направлено на получение миллионов,мотивируя,что у нас пандемия,пока эти выделенные миллиарды не закончатся,этот вирус растянется на года у нас в подьезде 4 смерти,от онкозаболевания,на даче в жару пропалывала картофель, инсультов, от ношения маски не снимая до самой кончины,недостаточности кислорода,короновирусом тут и не пахнет.
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19.07.2020 23:24 Відповісти
Ну так сядь на карантин со всем своим семейством и не выползай на улицу,что тебе мешает и посиди 7, 8 месяцев,глядишь и не заразишься.
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19.07.2020 23:28 Відповісти
 
 