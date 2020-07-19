В Україні 731 новий випадок COVID-19, померло 8 осіб, загалом - 58 842 випадки

В Україні станом на ранок неділі виявлено 731 новий випадок COVID-19, 354 людини з числа раніше хворих одужали, 8 хворих померли.

Про це повідомляється на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки й оборони, передає Цензор.НЕТ.

Днем раніше, 18 липня, повідомлялося про 847 нових випадків захворювання на COVID-19, 17 липня - про 809 інфікованих, 16 липня - про 848 нових випадків захворювання; 15 липня було 638 ​​нових інфікованих. 26 червня зафіксовано абсолютний антирекорд - 1 109 нових інфікованих.

Кількість інфікованих наростаючим підсумком від початку пандемії становить на ранок неділі 58 842 особи, одужали 30 879, померли від початку пандемії від COVID-19 1 485 осіб. Зараз в Україні на COVID-19 хворіють 26 478 осіб, що на 369 більше, ніж днем ​​раніше.

Найбільшу кількість виявлених випадків COVID-19 за минулу добу зафіксовано у Львівській області (109) та в Києві (87).

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