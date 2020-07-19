Затонулий біля Одеси танкер Delfi після невдалих спроб підйому вирішили зробити легшим

В Одесі водолази робитимуть легшим танкер Delfi після двох невдалих спроб його підняття.

Про це повідомляє "Думська", передає Цензор.НЕТ.

Видання зазначає, що вчорашні спроби підняти танкер закінчилися невдачею, бо він виявився занадто важким і під час спроби підйому не витримав один із швартових канатів.

"Вчора стало зрозуміло, що судно занадто важке. Тріснув понтон, порвався кормовий трос. Сьогодні водолази полегшуватимуть Delfi: відкочуватимуть кормовий відсік і носовий трюм, діставатимуть тріснутий понтон і замінюватимуть його. Буксири сьогодні не працюватимуть", - заявив співвласник компанії Андрій Ставніцер.

За його словами, ввечері робоча група збереться на нараду для визначення дати наступного підйому.

"Це складний і копіткий процес. Передбачити вагу судна, як і те, наскільки сильно воно тримається за пірс, неможливо. Ми з'ясовуємо це дослідним шляхом. Усім хочеться швидше закінчити і забути про це, але поспіх у цьому випадку може обернутися бідою, тому працюємо спокійно", - додав Ставніцер.

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Нагадаємо, 22 листопада 2019 року, поблизу Одеси сів на мілину танкер "Делфі". Власник не дозволяв екіпажу покинути судно, а рятувальні катери не могли підійти через шторм.

Через кілька годин рятувальники змогли евакуювати екіпаж.

Відразу після аварії в.о. глави Держекоінспекції Єгор Фірсов повідомив, що вміст нафтопродуктів у районі танкера, що сів на мілину, перевищує норму в 53 рази. У суботу, 23 листопада, концентрація була перевищена вже в 157 разів.

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Раніше мерія Одеси повідомила, що затонулий в Одесі в листопаді танкер пролежить поруч із пляжем до кінця літа.

16 червня глава Одеської ОДА Максим Куций пообіцяв, що роботи з підйому танкера завершаться до 25 червня.

21 червня із затонулого біля одеського узбережжя танкера почало виливатися паливо. Пляма досягла чималих розмірів і поширилася в бік пляжу з відпочивальниками.

Під час візиту в регіон президента Володимира Зеленського 4 липня місцева влада пообіцяла, що до 20 липня судно приберуть.