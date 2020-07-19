УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9515 відвідувачів онлайн
Новини
10 558 68

Затонулий біля Одеси танкер Delfi після невдалих спроб підйому вирішили зробити легшим

Затонулий біля Одеси танкер Delfi після невдалих спроб підйому вирішили зробити легшим

В Одесі водолази робитимуть легшим танкер Delfi після двох невдалих спроб його підняття.

Про це повідомляє "Думська", передає Цензор.НЕТ.

Видання зазначає, що вчорашні спроби підняти танкер закінчилися невдачею, бо він виявився занадто важким і під час спроби підйому не витримав один із швартових канатів.

"Вчора стало зрозуміло, що судно занадто важке. Тріснув понтон, порвався кормовий трос. Сьогодні водолази полегшуватимуть Delfi: відкочуватимуть кормовий відсік і носовий трюм, діставатимуть тріснутий понтон і замінюватимуть його. Буксири сьогодні не працюватимуть", - заявив співвласник компанії Андрій Ставніцер.

За його словами, ввечері робоча група збереться на нараду для визначення дати наступного підйому.

"Це складний і копіткий процес. Передбачити вагу судна, як і те, наскільки сильно воно тримається за пірс, неможливо. Ми з'ясовуємо це дослідним шляхом. Усім хочеться швидше закінчити і забути про це, але поспіх у цьому випадку може обернутися бідою, тому працюємо спокійно", - додав Ставніцер.

Читайте також: У затонулого біля Одеси танкера Delfi знову зафіксували витік нафтопродуктів, - Адміністрація Одеського порту

Нагадаємо, 22 листопада 2019 року, поблизу Одеси сів на мілину танкер "Делфі". Власник не дозволяв екіпажу покинути судно, а рятувальні катери не могли підійти через шторм.

Через кілька годин рятувальники змогли евакуювати екіпаж.

Відразу після аварії в.о. глави Держекоінспекції Єгор Фірсов повідомив, що вміст нафтопродуктів у районі танкера, що сів на мілину, перевищує норму в 53 рази. У суботу, 23 листопада, концентрація була перевищена вже в 157 разів.

Дивіться також: Збиток від аварії танкера Delfi поблизу Одеси станом на 8 липня становить понад $15 тисяч, - Держекоінспекція. ДОКУМЕНТ

Раніше мерія Одеси повідомила, що затонулий в Одесі в листопаді танкер пролежить поруч із пляжем до кінця літа.

16 червня глава Одеської ОДА Максим Куций пообіцяв, що роботи з підйому танкера завершаться до 25 червня.

21 червня із затонулого біля одеського узбережжя танкера почало виливатися паливо. Пляма досягла чималих розмірів і поширилася в бік пляжу з відпочивальниками.

Під час візиту в регіон президента Володимира Зеленського 4 липня місцева влада пообіцяла, що до 20 липня судно приберуть.

Автор: 

Одеса (5492) танкер (342)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+10
Останнє слово пишеться роздільно.
показати весь коментар
19.07.2020 13:00
+9
Не, вы не поняли. ЕГО НУЖНО ПРОСТО ПОДНЯТЬ!
показати весь коментар
19.07.2020 12:47
+7
Телепортація! Коли держава в смартфоні - це легко!
показати весь коментар
19.07.2020 12:50
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вава буде незадоволений
показати весь коментар
19.07.2020 12:47 Відповісти
Вова любит не облегчать а Вова любит ослаблять!
показати весь коментар
19.07.2020 12:57 Відповісти
Останнє слово пишеться роздільно.
показати весь коментар
19.07.2020 13:00 Відповісти
Потому как это название жены ***********
показати весь коментар
19.07.2020 13:11 Відповісти
Не! Это мендельша!
показати весь коментар
19.07.2020 13:34 Відповісти
Не, вы не поняли. ЕГО НУЖНО ПРОСТО ПОДНЯТЬ!
показати весь коментар
19.07.2020 12:47 Відповісти
Телекинез?
показати весь коментар
19.07.2020 12:48 Відповісти
Телепортація! Коли держава в смартфоні - це легко!
показати весь коментар
19.07.2020 12:50 Відповісти
Есть хоть какая-то тема,куда шоколадники не приплетут Зелю?Может про "Стену",на которую почти миллиард потрачено,лучше расскажешь?А то одного мудака критикуете,а от своего и моча,как божья роса?
показати весь коментар
19.07.2020 13:23 Відповісти
Ревнощі?
показати весь коментар
19.07.2020 13:26 Відповісти
Я ж не Ляшко))
показати весь коментар
19.07.2020 13:27 Відповісти
Отож. Я не критик .удаків, а діючій влади.
показати весь коментар
19.07.2020 13:57 Відповісти
Считаете,что они обращают внимание на критику?
показати весь коментар
19.07.2020 15:11 Відповісти
А якже! Перефразую фразу зі старої реклами: "Імідж - ніщо, рейтинг - усе!" Щоб сподобатись влада змушена поступово змінювати імідж.
показати весь коментар
19.07.2020 15:50 Відповісти
Охх...Знаешь,я вот думаю:вся наша жопа из-за пассивности в 91-ом.КАК мы допустили,что скинули комуняк,а выбрали не Юхновського,а комуняку?На радостях булки тогда расслабили.Как и после Майдана.А теперь жрем плоды своей беспечности
показати весь коментар
19.07.2020 16:07 Відповісти
Наша держава, ще дитина, яка взяла на себе весь негатив і позитив своїх "батьків". Зараз дитина росте і поступово змінюється. Змінюється в кращій бік.
показати весь коментар
19.07.2020 16:15 Відповісти
Согласен с Вами.Очень хорошо сказали
показати весь коментар
19.07.2020 16:17 Відповісти
Терпи. Пока членограй играет роль президента, так и будет.
показати весь коментар
19.07.2020 13:35 Відповісти
Если бы прошлый не врал и не крал,то и не было бы нынешнего "членограя",как ты выразился-плясал бы в "квартале" и зубы скалил,а было бы опять 53% в первом туре
показати весь коментар
19.07.2020 13:40 Відповісти
Пи чем тут папередники? В данный момент речь идет о полшестом.
показати весь коментар
19.07.2020 13:43 Відповісти
А Зеля-мудак,я ж не спорю
показати весь коментар
19.07.2020 16:12 Відповісти
Да и накрал предыдущий только в твоем возбужденном Г+Г , гамноньюсами и прочими бигусами воображении.
показати весь коментар
19.07.2020 13:45 Відповісти
Естественно.И правой рукой Медведчука в СДПУ(о) не был,и ПР не организовал,и на Яныка не работал,и с Азировым,будучи министром,не крал.А теперь вопрос:какое возбужденное воображение будет искать отмазки по этому поводу?
показати весь коментар
19.07.2020 16:10 Відповісти
С тобой все ясно. Повторяй свои мантры дальше.
показати весь коментар
19.07.2020 16:30 Відповісти
На это уже давно в сети есть ответы. Только ты не умывался, и упоротым остался.
показати весь коментар
19.07.2020 16:33 Відповісти
"Ответы в сети"?Идиот)
показати весь коментар
19.07.2020 17:03 Відповісти
Идиот - это ты, если обвиняешь Пороха в том, что он был с 1998 по 2000 г. членом СДПУО. Он быстро понял, что не стеми связался. Идиот - это ты, если обвиняешь Пороха вто, что он учавствовал в создании Партии Регионального развития (позже - всемивестной партии регионов), из которой ушел через год, еще до появления там овоща, из-за ИДЕОЛОГИЧЕСКИХ РАЗНОГЛАСИЙ. Идиот - это ты, если до сих пор веришь в роттердам+свинарчукирошенвальцманмальдивыбарыгамарадер.
показати весь коментар
19.07.2020 17:19 Відповісти
Да?Ты на столько тупое,что даже нормальной отмазки склеить не можешь. Питроликсеич разорвал партийное сотрудничество с Азировым,потому,что понял,что он вор и редиска?На столько стал противен ему Азиров,что он пошел работать к нему министром?Помолчало бы ты уже про идиотов)
показати весь коментар
19.07.2020 19:08 Відповісти
Для упоротых зеблодятлов, как и для кацапов, ничто не является доказательством. Поэтому смысла нет пытаться им что-то доказать. Поза упора рогом в стенку и постояное блеяние мантр (Роттердам! Барыга! Всеукрал! ит.д.) - нормальное для них состояние. К сожалению, это практически неизлечимо.
показати весь коментар
19.07.2020 20:13 Відповісти
Какие тебе еще надо доказательства,недоумок?Ты элементарную вещь не можешь объяснить и от злости пасть рвешь.Думаешь,что впечатляет?Разве что таких же **********
показати весь коментар
19.07.2020 23:05 Відповісти
Або ж "Надо просто перестать тянуть".
показати весь коментар
19.07.2020 13:47 Відповісти
инженеры никак не могут сложить "сложный пазл"... видимо такие инженеры
показати весь коментар
19.07.2020 12:48 Відповісти
Ну, зелені виконроби підозрюю хочуть просто навертіти дірки і випустити нафту, чи мазут. Танкер "обоєгчітся" і спливе сам.😁 І я справді не здивубся, якщо вони так зроблять. Там логіка збочена. Зєлєнскій же ж заявив, що для того, щоб виконати б'юджет, потрібно опустити гривню до 30 гривень за бакс. Хоча нормальна логіка підказує, що потрібно приймати реалістичний б'юджет, або просто внести у нього поправки/секвеструвати.
показати весь коментар
19.07.2020 13:50 Відповісти
якщо там саме зелені виконроби, то так.. не буде дивно, що рукодупи та загадять природу йще..
показати весь коментар
19.07.2020 13:54 Відповісти
вони це зрозуміли недавно, коли спробували регулювати, спочатку їм не було це видно, а тепер вони бачать, що це самий простий спосіб наповнити бюджет окрім тупого друкування грошей - зробити інфляцію до 30 грн за бак. (вчора вже 27,4 бачив)
показати весь коментар
19.07.2020 13:59 Відповісти
Кто-то на днях писал, что надо просто в море налить воды... метра на два... и оно само всплывет...
показати весь коментар
19.07.2020 15:09 Відповісти
сивуху во внештатные советники, как по большому так и по малому облегчению возмуть пусть. крупный спец по таких делах.
показати весь коментар
19.07.2020 12:48 Відповісти
только палубу пусть надрают что бы он не споткнулся.
показати весь коментар
19.07.2020 12:54 Відповісти
)) не поможет. он на своём подскользнётся.
показати весь коментар
19.07.2020 12:59 Відповісти
Насколько умные одесситы, что им потребовалось обдегчение? Понты и фраерство. Трясти не получаетяся? Мозги купите!
показати весь коментар
19.07.2020 12:49 Відповісти
грамотные инженеры наверное за бугор уехали..
остались бездари, которые в механиках и физиках всяких ни хрена не понимают...
пичалька..
показати весь коментар
19.07.2020 12:54 Відповісти
Все грамотные на "Цензоре" сидят в коментариях.
показати весь коментар
19.07.2020 13:02 Відповісти
Щось не те пишеш.
показати весь коментар
19.07.2020 13:03 Відповісти
Про бабу Юлю треба було писати?
показати весь коментар
19.07.2020 13:23 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=GHuNpaoME0k&feature=youtu.be "Жалкое зрелище… Душераздирающее зрелище… Кошмар!"
показати весь коментар
19.07.2020 12:51 Відповісти
Напомним, 22 ноября 2019 года вблизи Одессыhttps://censor.net/video_news/3161249/terpyaschiyi_bedstvie_vblizi_odessy_tanker_vybrosilo_na_mel_vladelets_ne_razreshaet_ekipaju_evakuirovatsya. Владелец не разрешал экипажу покинуть судно, а спасательные катера не могли подойти из-за шторма.

Мне одному показалось что утилизация затянулась или это нормальные сроки?
показати весь коментар
19.07.2020 12:53 Відповісти
Ответ прост - судовладелец "порешал" что бы сохранить судно. Как всегда бабло застилает глаза.
показати весь коментар
19.07.2020 13:08 Відповісти
Да может ждал роста цен на металлолом.
показати весь коментар
19.07.2020 13:13 Відповісти
Прежде всего снимите колёса
показати весь коментар
19.07.2020 12:55 Відповісти
Взагалі то кораблі пересуваються за допомогою ласт а не коліс.
показати весь коментар
19.07.2020 14:32 Відповісти
Затонувший у Одессы танкер Delfi после неудачных попыток подъема решили облегчать - Цензор.НЕТ 5069
показати весь коментар
19.07.2020 13:02 Відповісти
Виталя Кличко уже б давно это железо один оттуда вытащил бы, не то что зелёная одесская шобла.
показати весь коментар
19.07.2020 13:04 Відповісти
Убрать его не могут потому что всем руководят "эффективные" менеджеры, инженерам все было понято в первую неделю после аварии. Но!!! Менеджеры окончившие пединституты думают, что они умнее всех. Вот и результат.
показати весь коментар
19.07.2020 13:06 Відповісти
Жопа Одессы дремал более полгода,пока петух трухана не клюнул.Бандиты у власти крупных и мелких городов.
показати весь коментар
19.07.2020 13:06 Відповісти
а до того как пытаться во второй раз его нельзя было "облегчить" ???
чем долше оно там торчит, как слива в ж*пе, тем труднее его оттуда сковырнуть (ржавеет, забивается песком, оседая глубже... это понятно любому, кто хоть раз буксовал в песке)))))
показати весь коментар
19.07.2020 13:09 Відповісти
Ждут пока сам растворится в соленой воде.
показати весь коментар
19.07.2020 13:10 Відповісти
С облегченьем-с вас...
показати весь коментар
19.07.2020 13:18 Відповісти
Вообще-то вопрос об облегчении конструкции нужно поднимать ДО начала работ, а не после того как порвали тросы. Да и профессионализм в выборе метода подъёма судна на мой взгляд отсутствует с самого начала.
показати весь коментар
19.07.2020 14:06 Відповісти
У порошенківців підглянули? Ті теж, що підняти свою самооцінку заходять на Цензор, щоб облєгчіться.
показати весь коментар
19.07.2020 14:27 Відповісти
Какова власть таковы и работники. Пол года готовились и вот на конец из этого вышел пи-дец. Браво, настоящие долбо-бы.
показати весь коментар
19.07.2020 15:32 Відповісти
Зелень только по роялю инструментом хорошо может работать
показати весь коментар
19.07.2020 16:19 Відповісти
Лежал бы где нибудь возле конче заспы уже подняли бы и забыли бы о проблеме
показати весь коментар
19.07.2020 17:33 Відповісти
Его нужно было подымать еще в прошлом году. Дождались когда песком затянуло...
показати весь коментар
19.07.2020 21:33 Відповісти
а че зеля не позвал "кого-то из ГСЧС"
показати весь коментар
20.07.2020 00:09 Відповісти
 
 