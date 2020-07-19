До 7,5 років в'язниці засуджено киянина, який через сварку в тролейбусі вдарив опонента ножем
У Києві до 7,5 років ув'язнення засуджено жителя столиці, який під час сварки завдав своєму опонентові ударів ножем в обличчя і груди.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва, передає Цензор.НЕТ.
"Деснянський районний суд Києва визнав чоловіка винним і призначив йому покарання - сім із половиною років позбавлення волі. Крім цього, киянин має відшкодувати на користь держави і потерпілого понад 200 000 гривень", - повідомили в поліції.
Зазначається, що восени 2018 року в тролейбусі між двома чоловіками виникла сварка. Щоб продовжити розмову, вони вийшли на зупинку громадського транспорту, де 28-річний киянин дістав ножа і завдав опоненту проникаючого поранення грудної клітки та обличчя. 32-річного потерпілого доставили в медичний заклад, де лікарі надали кваліфіковану допомогу і врятували йому життя.
Було розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, ч.1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України і оголошено фігуранту про підозру. Слідчі опитали свідків, очевидців події, провели понад десяток експертиз, зібравши достатньо доказів, і за погодженням із Київською місцевою прокуратурою №3 направили обвинувальний акт до суду.
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