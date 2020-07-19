УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9542 відвідувача онлайн
Новини
3 995 13

До 7,5 років в'язниці засуджено киянина, який через сварку в тролейбусі вдарив опонента ножем

До 7,5 років в'язниці засуджено киянина, який через сварку в тролейбусі вдарив опонента ножем

У Києві до 7,5 років ув'язнення засуджено жителя столиці, який під час сварки завдав своєму опонентові ударів ножем в обличчя і груди.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва, передає Цензор.НЕТ.

"Деснянський районний суд Києва визнав чоловіка винним і призначив йому покарання - сім із половиною років позбавлення волі. Крім цього, киянин має відшкодувати на користь держави і потерпілого понад 200 000 гривень", - повідомили в поліції.

Зазначається, що восени 2018 року в тролейбусі між двома чоловіками виникла сварка. Щоб продовжити розмову, вони вийшли на зупинку громадського транспорту, де 28-річний киянин дістав ножа і завдав опоненту проникаючого поранення грудної клітки та обличчя. 32-річного потерпілого доставили в медичний заклад, де лікарі надали кваліфіковану допомогу і врятували йому життя.

Було розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, ч.1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України і оголошено фігуранту про підозру. Слідчі опитали свідків, очевидців події, провели понад десяток експертиз, зібравши достатньо доказів, і за погодженням із Київською місцевою прокуратурою №3 направили обвинувальний акт до суду.

Дивіться також: Таксист у Києві затримав пасажира, який після відмови платити за проїзд жбурляв абрикоси і стріляв із пістолета. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Київ (19626) конфлікт (450) вирок (1089) суд (11731)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+5
Тпких дебилов которые легко хватаются за нож не думая о последствиях надо усыплять нахер!!!
показати весь коментар
19.07.2020 13:23
+3
Якщо я не помиляюсь , нападник був учасником війни із росією , суперечка була щодо війни росії з Україною . Виправте мене , будь ласка , хто більше обізнаний .
показати весь коментар
19.07.2020 13:27
+2
Кацапня и тут атошников навном мажет. Страна фейк.
показати весь коментар
19.07.2020 13:46
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Тпких дебилов которые легко хватаются за нож не думая о последствиях надо усыплять нахер!!!
показати весь коментар
19.07.2020 13:23 Відповісти
Якщо я не помиляюсь , нападник був учасником війни із росією , суперечка була щодо війни росії з Україною . Виправте мене , будь ласка , хто більше обізнаний .
показати весь коментар
19.07.2020 13:27 Відповісти
На кінцевій 25 маршруту тролейбуса .
показати весь коментар
19.07.2020 13:28 Відповісти
Наскільки пам'ятаю, то було на станції метро Лісова на кінцевій зупинці маршруток. А 25 тролейбус, це на іншій стороні Києва
показати весь коментар
19.07.2020 13:35 Відповісти
чего ж цензор не развопелся что суд загнобил героя АТО ? НИЗАШО посадил патрийота.
показати весь коментар
19.07.2020 13:37 Відповісти
а почитати пряме посилання релігія не дозволяє? Чи весь сенс- це дану репліку всунути (нападник був учасником війни із росією)?
показати весь коментар
19.07.2020 13:59 Відповісти
тем не менее он вызвал его на дуэль, можно так сказать, и вывел из общественного транспорта в отдельное место на разборки, чтобы не задеть никого больше из пассажиров и прохожих
показати весь коментар
19.07.2020 13:31 Відповісти
Если это тот самый парень из АТО, который не стерпел оскорбления от сепара - то почему молчат соевые?! Где пикеты под судом и т.д.? Слили пацана липецкие, им сейчас видимо важнее братский хабаровский нарид.
показати весь коментар
19.07.2020 13:44 Відповісти
Так "спасли жизнь" или "умышленное убийство"?
Шо вы там курите?
показати весь коментар
19.07.2020 13:45 Відповісти
Кацапня и тут атошников навном мажет. Страна фейк.
показати весь коментар
19.07.2020 13:46 Відповісти
Маловато. За такое 20 давать надо. В 50 выйдет- уже не до поножовщины будет. А так откинется через 5, и прирежет таки когото, 100 %. Вон алкаш убил женщину в дтп, отсидел 3 года, и целую семью опять пьяный угробил. С кого спрашивать?
показати весь коментар
19.07.2020 14:57 Відповісти
Це так треба умудритись сказати багато і нічого не розказати по суті. Що сталось на хуторі Кукуєво?
показати весь коментар
19.07.2020 16:04 Відповісти
Мы точно живем в обреченной стране, когда за поножовщину (тем более что пишут про то что это АТОшник подрезал вату) дают 7,5 года, а за то что убивал украинцев и воевал против Украины 2-3 года или вообще условный срок.
показати весь коментар
19.07.2020 16:06 Відповісти
 
 