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Новини Агресія Росії проти України
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Російські найманці 6 разів обстріляли українські позиції на Донбасі з опівночі, втрат немає, - Міноборони

Російські найманці 6 разів обстріляли українські позиції на Донбасі з опівночі, втрат немає, - Міноборони

Російські найманці шість разів порушили режим припинення вогню від початку поточної доби до опівдня.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на Міністерство оборони України.

"Попередньо, втрат серед українських захисників немає", - сказано в повідомленні.

У відомстві зазначають, що противник під час обстрілів став значно активніше застосовувати заборонене Мінськими угодами озброєння. Окупанти вели вогонь з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм і 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

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"Наші воїни на ворожі обстріли відповідали переважно зі станкових протитанкових гранатометів і кулеметів... Втрати ворога уточнюються. Ситуація в районі проведення операції залишається контрольованою", - сказано у звіті.

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Міноборони (7452) обстріл (28973) Донбас (22356)


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Российские наемники 6 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе с полуночи, потерь нет, - Минобороны - Цензор.НЕТ 1243
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19.07.2020 13:46 Відповісти
 
 