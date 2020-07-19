23,5 тис. азербайджанців прийшли на мобілізаційні пункти на тлі конфлікту з Вірменією
Понад 23,5 тис. громадян Азербайджану відгукнулися на заклик президента Ільхама Алієва і звернулися в Державну службу мобілізації та призову на військову службу на тлі конфлікту на кордоні з Вірменією.
Про це повідомили в Державній службі Азербайджану з мобілізації і призову на військову службу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Гордон".
"Понад 23,5 тис. громадян відгукнулися на заклик президента Азербайджанської Республіки Ільхама Алієва, виявили бажання служити в армії і звернулися до Державної службу мобілізації та призову в електронній формі, а також до місцевих відомств і підрозділів. Їх зареєстрували належним чином", - сказано в повідомленні.
У відомстві додали, що громадяни можуть реєструватися добровольцями на сайті, не відвідуючи офісів і відділів.
Як повідомлялося раніше, на кордоні Азербайджану та Вірменії сталася збройна сутичка, унаслідок якої є загиблі та поранені.
ДОВІДКА
У вересні 1991 року на спільній сесії Нагірно-Карабаського обласного та Шаумянівського району Рад народних депутатів Азербайджанської РСР була проголошена "Нагірно-Карабаська республіка" і оголошений односторонній вихід регіону з Азербайджану. Відтоді між Вірменією і Азербайджаном триває територіальна суперечка за Карабах. За період збройного конфлікту загинули близько 30 тис. осіб, понад 100 тис. стали біженцями і вимушеними переселенцями.
Самопроголошена "НРК" не визнана жодною державою-членом ООН.
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Чет случилось между ними..
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https://twitter.com/gerbitsy Странник
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Парламент Армении запретил вещание российских каналов. Москва ответила изъятием из супермаркетов товаров из Армении. Гибридная война в горячей стадии.
https://twitter.com/hashtag/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%A1%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82?src=hashtag_click #МоскваСгорит
CNN в том числе. Армения послала сша далеко. русские просто под горячую руку попались.
главная армянка РФ написала...
https://twitter.com/M_Simonyan https://twitter.com/M_Simonyan
https://vk.com/m_s_simonyan Маргарита Симоньян
https://vk.com/verify
https://vk.com/wall561960677_11869 вчера в 14:34 https://vk.com/app2274003
Я обращаюсь к армянской власти. Именно к власти, а не к народу, частью которого я являюсь.
Обращаюсь только потому, что ваши интернет-войска унавозили мои соцсети требованиями (в хамской и агрессивной форме) 'выразить свою позицию'.
Просили - выражаю.
Посмотрите на себя со стороны. Посмотрите, что вы творите. Как вы себя ведете. Какие же вы армяне?
Армяне - честный, благородный и благодарный народ. Всегда таким был. А вы ведете себя, как (ЗАПРЕЩЕНО РОСКОМНАДЗОРОМ).
В ответ на многолетнее добро и защиту, которые вы получали от России, вы не признали Крым. Потому что это внутреннее дело Армении.
Исключительно из политической мести вы посадили Роберта Кочаряна - неизменного союзника России. Посадили специально, демонстративно, плюнув прямо в лицо своим 'российским друзьям'. Потому что это внутреннее дело Армении.
Вы наводнили страну антироссийскими НКО, которые на вашей территории обучают молодежь, как свергать власть в России. Вы стали плацдармом антироссийских сил на Кавказе. Потому что это внутреннее дело Армении.
Вы выгнали российских бизнесменов-армян. Вы не хотите у себя ничего, что связано с Россией. Потому что это внутреннее дело Армении.
Ваши медиа и соцсети ежечасно поливают помоями Россию, Путина, всех, кто поддерживает Путина, - особенно русских армян (например, меня). Вы разделили несчастный, и без того исчезающий армянский народ на врагов - русских армян - и 'настоящих' - тех, кто поддерживает вашу сиюминутную власть. Потому что это внутреннее дело Армении.
А теперь, когда на вашей границе война, когда само существование вашего режима под угрозой, когда армяне всего мира уже видят ожившие призраки янычар с кривыми ножами, которыми резали наших предков, вы вспомнили, что Россия снова должна вас спасать.
Разве это не внутреннее дело Армении?
После всего зла и захлебывающегося презрения, которое вы проявляли к России в последние годы, ваши информационные войска и вы сами считаете себя вправе ждать помощи?
На самом деле, после всего, что вы сделали, Россия имеет полное моральное право плюнуть на вас и растереть.
Но она так не поступит. Я уверена. Поможет и в этот раз.
Потому что Россия - такая. Великодушная и благородная, Родина моя, ненаглядная.
А вы - просто горстка вопящих политиканов, предавших интересы великого армянского народа ради минуты власти и мелкой личной мести.
Почитайте на ночь Нарекаци. Может, проснутся у вас остатки знаменитой армянской совестливости и умения ценить добро.
Если нет у вас Нарекаци - так я передам. У меня на тумбочке лежит.
А по поводу войны обеим сторонам я скажу только одно: остановитесь! Хуже войны нет ничего. Я это на своей шкуре знаю. Просто остановитесь, пока не поздно.
вот расеянская пресса пишет..
https://vz.ru/world/2020/7/18/1050423.html
Армения обнаружила российскую угрозу
В Армении ограничили вещание российских телеканалов. Шаг, казалось бы, обычный - но это только если не учитывать специфику Армении, а также мотив, по которым российские каналы получили «черную метку». По мнению Национальной комиссии по телевидению и радиовещанию, эти каналы несут угрозу национальной безопасности Армении. Что это означает и как такое произошло?
Р.С.))) Пецик *мальдівський * теж похе.. .тероборону . яка почала зорганізовуватись у 14-15 роках .
Помирає старий арменін і каже дітям:
- Дорогі мої, бережіть євреїв!
- Чому, батько?
- Після них за нас візьмуться...
- В атаку!
- Ти біжишь в інший бік! Ворог не там!
- А я хочу йому з тилу зайти!
- Як?!
- Земля - кулеподібна!
За документ проголосовали 65 стран, 83 воздержались, против выступили 23 государства.
Армения проголосовала против принятия резолюции. Против нее также выступили Белоруссия, Китай, Иран, Казахстан, Киргизия, Сирия, Сербия и другие страны (к которым у бананового МИДа Украины нет вопросов)
Азеры, одумайтесь!
А ничего что, там были на 80% мобилизованные?
Не?
Или просто что-то ляпнуть, это в моде?
Ніхто не заперечує важливість підготовки і тренувань,
але без мотивації навіть тренована армія дуже
сильно ризикує отримати поразку.
Их, и не могло там быть. Закон о проведении мобилизации вышел 17.03.2014.
Выход Закона, не подразумевает выполнение решения на щелчок пальцами на "раз-два". Только к 24.03.14, смогли набрать по стране 12,7 тысяч. Ели что, всего одна дивизия. Не обученных.
А сводное подразделение, выполняло задачи в период с 14.02 по 24.03.2014.
Т.е. НИКАКИЕ "мобилизаторы", к заблокированному подразделению попасть НЕ МОГЛИ.
Так что, читайте материалы ПРАВИЛЬНО с проверкой других данных.
И ОЧЕНЬ внимательно обращайте внимание на даты и остальные цифры.
Показали зубы и ушли. А могли и не уйти. Но с собой в тот мир забрали бы достаточное количество козломордых.
Особенности я знаю слишком хорошо.
, а теперь думают отбить буферную ( процентов 15 - 20 ) , да кто за них пойдет ? а сами не могут ( хотя экономически они намного сильней )
пленных на части разрывать - вот это они умеют , или у нас под мусорской крышей безпределить - тож умеют
желаю побольше побед обоим сторонам конфликта
- изнасиловать в составе группы лиц;
- потом снять с живого кожу;
- разрубить на части;
- выкинуть поближе к противнику, когда останки начинали разлагаться.
Первые два пункта снимались на видео, и кроме этого передавались в эфир вопли пленных, на частотах противника.
Вот такая у них война была.