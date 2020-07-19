23,5 тис. азербайджанців прийшли на мобілізаційні пункти на тлі конфлікту з Вірменією

Понад 23,5 тис. громадян Азербайджану відгукнулися на заклик президента Ільхама Алієва і звернулися в Державну службу мобілізації та призову на військову службу на тлі конфлікту на кордоні з Вірменією.

Про це повідомили в Державній службі Азербайджану з мобілізації і призову на військову службу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Гордон".

"Понад 23,5 тис. громадян відгукнулися на заклик президента Азербайджанської Республіки Ільхама Алієва, виявили бажання служити в армії і звернулися до Державної службу мобілізації та призову в електронній формі, а також до місцевих відомств і підрозділів. Їх зареєстрували належним чином", - сказано в повідомленні.

У відомстві додали, що громадяни можуть реєструватися добровольцями на сайті, не відвідуючи офісів і відділів.

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Як повідомлялося раніше, на кордоні Азербайджану та Вірменії сталася збройна сутичка, унаслідок якої є загиблі та поранені.

ДОВІДКА

У вересні 1991 року на спільній сесії Нагірно-Карабаського обласного та Шаумянівського району Рад народних депутатів Азербайджанської РСР була проголошена "Нагірно-Карабаська республіка" і оголошений односторонній вихід регіону з Азербайджану. Відтоді між Вірменією і Азербайджаном триває територіальна суперечка за Карабах. За період збройного конфлікту загинули близько 30 тис. осіб, понад 100 тис. стали біженцями і вимушеними переселенцями.

Самопроголошена "НРК" не визнана жодною державою-членом ООН.

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