Україні потрібне демографічне агентство, яке складе портрет родин, - "слуга народу" Третьякова
Нардепка СН, глава комітету соцполітики Галина Третьякова вважає, що Україні не вистачає демографічного агентства, яке проводило б детальне опитування українських сімей про їхнє життя і матеріальний стан.
Про це вона розповіла в інтерв'ю "Громадському", інформує Цензор.НЕТ.
"Взагалі я мрію про те, щоб в Україні з'явилося демографічне агентство... Воно б проводило опитування родин для того, щоб навіть прожитковий мінімум ми обраховували не на теоретичних засадах, коли науковці рахують, скільки вуглеводів і білків потрібно людині для того, щоб вижити", - поділилася Третьякова.
За її словами, таке агентство має проводити опитування родин у різних містах України.
"Щоб ми знали, що в нас структура родини ось така. Ми не знаємо сьогодні (яка вона. - Ред.). Ми робимо наразі замало досліджень і не знаємо, скільки вони (родини. - Ред.) витрачають на їжу у відсотках до свого доходу, яка кількість членів сім'ї у середньому, які родини переважають у Києві й, наприклад, у Бердичеві", - пояснила нардепка.
Третьякова додала, що важливо розуміти, які родини поширені у різних містах, скільки в середньому в них дітей, хто є годувальником та яким чином він приносить дохід (наприклад, зарплата найманого працівника чи дохід від бізнесу).
"Яким чином родини щось відкладають про всяк випадок, ми це називаємо "чорний день", коли хтось захворіє, коли годувальник піде з життя, коли народиться дитина, на відпустку. Цього всього ми не знаємо, ми робимо (рахуємо. - Ред.) це за відчуттями... Такий портрет мають виписувати демографічні агентства", - додала Третьякова.
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А перепис населення без художествєнних ізисков провести не можна?
Разве не важно знать количество и состав мусора?
1. Мажоры - Муж - бизнесмен. Жена - f70 на обеспечении отца с наследником. 1-2 любовницы с бастардами. Наследник - ребенок низкого качества, потому что от него откупаются деньгами. Бастарды - дети среднего качества.
2. Рагули - Муж неофициально работает на двух работах на две минималки. Жена не работает, т.к. воспитывает 2 детей, беременна третьим и занимается оформлением социалки. Хотят завести 4 ребенка чтобы получать больше социалки. Все 4 детей - низкого качества, потому что на повышение качества детей у семьи берущей количеством нет денег да и зачем.
3. Рабочие - Муж на работе. Жена на работе в школе/офисе. Живут вместе с старшим поколением которое на пенсии и воспитывает 1-2 детей. Дети - средние или если повезет одаренные.
4. Крестьяне - Муж и жена на работе в поле. Живут вместе с старшим поколением которое на пенсии и воспитывает от 1 до бесконечности детей. Дети работают. Разброс качества от низкого до высокого.
5. Алкоголоики. Муж бухает. Жена бухает. Живут в вонючей норе без воды и света. Дети - от 1 до бесконечности, что никак не влияет на качество потому что ими вообще не занимаются.
В 5 этих портретов +/- вписывается до 90% семей.
Можно диссертацию защищать....хотя если подумать:для кого и зачем? Разве, что для UFO? хотя земля ведь П Л О С К А Я....какие там инопланетяне
Однако, оно показывает всю бесполезность идеи проводить социальные опросы под видом "демографических исследований". Тем более для определения прожиточного минимума который на самом деле составляет 0 гривен (Отдельные племена Африки, Северной и Южной Америк, Северных регионов РФ прекрасно живут вообще не имея денег).
православный анархо коммунист «язычник».
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