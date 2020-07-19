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Україні потрібне демографічне агентство, яке складе портрет родин, - "слуга народу" Третьякова

Україні потрібне демографічне агентство, яке складе портрет родин, -

Нардепка СН, глава комітету соцполітики Галина Третьякова вважає, що Україні не вистачає демографічного агентства, яке проводило б детальне опитування українських сімей про їхнє життя і матеріальний стан.

Про це вона розповіла в інтерв'ю "Громадському", інформує Цензор.НЕТ.

"Взагалі я мрію про те, щоб в Україні з'явилося демографічне агентство... Воно б проводило опитування родин для того, щоб навіть прожитковий мінімум ми обраховували не на теоретичних засадах, коли науковці рахують, скільки вуглеводів і білків потрібно людині для того, щоб вижити", - поділилася Третьякова.

За її словами, таке агентство має проводити опитування родин у різних містах України.

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"Щоб ми знали, що в нас структура родини ось така. Ми не знаємо сьогодні (яка вона. - Ред.). Ми робимо наразі замало досліджень і не знаємо, скільки вони (родини. - Ред.) витрачають на їжу у відсотках до свого доходу, яка кількість членів сім'ї у середньому, які родини переважають у Києві й, наприклад, у Бердичеві", - пояснила нардепка.

Третьякова додала, що важливо розуміти, які родини поширені у різних містах, скільки в середньому в них дітей, хто є годувальником та яким чином він приносить дохід (наприклад, зарплата найманого працівника чи дохід від бізнесу).

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"Яким чином родини щось відкладають про всяк випадок, ми це називаємо "чорний день", коли хтось захворіє, коли годувальник піде з життя, коли народиться дитина, на відпустку. Цього всього ми не знаємо, ми робимо (рахуємо. - Ред.) це за відчуттями... Такий портрет мають виписувати демографічні агентства", - додала Третьякова.

Автор: 

демографія (143) соцдопомога (136) Третьякова Галина (111)


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Топ коментарі
+42
беспрерывный генератор бреда
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19.07.2020 15:32
+38
Чтобы знать кого кастрировать и где "неправильные" дети?

Украине нужно демографическое агентство, которое составит портрет семей, - "слуга народа" Третьякова - Цензор.НЕТ 5556
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19.07.2020 15:33
+31
Не родню ли свою на это место присмотрела?
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19.07.2020 15:30
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Мало дармоедов?
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19.07.2020 18:58 Відповісти
Странє нужни художнікі-портрєтісти?
А перепис населення без художествєнних ізисков провести не можна?
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19.07.2020 19:10 Відповісти
Еще одну кормушку из бюджета создать? Нужен "портрет родин"? Обратитесь к психологам и психотерапевтам, их много в стране. Они в этом компетентны, Этими знаниями они давно пользуются. Не знали? Читате спец литературу. . Для этого не нужна отдельная структура за народные деньги
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19.07.2020 19:16 Відповісти
А мусорное агентство?
Разве не важно знать количество и состав мусора?
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19.07.2020 20:00 Відповісти
Не надо агентство, хотите узнать как живут люди - почитайте комменты про себя на цензоре.
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19.07.2020 20:14 Відповісти
Что точно нужно Украине , так это агенство по отлову таких вот третьяковых и их принудительной стерилизации...
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19.07.2020 20:50 Відповісти
и ограждения общества от подобных существ как социально опасных
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19.07.2020 21:27 Відповісти
Недоделанная размечталась Дура губу раскатала
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19.07.2020 21:24 Відповісти
от зеленого говна нужно прятать все деньги, которые есть. сначала приходят социологи, на следующий день налоговики
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19.07.2020 22:51 Відповісти
Эта мадам сегодня как с цепи сорвалась. Агенство по составлению списков на стерилизацию затребовала.
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19.07.2020 23:45 Відповісти
Вотэто нами руководит мерэкая морда зеленский обупел брежневым себя учуял на гособезпечении ..где ета падаль понабиралась
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20.07.2020 01:15 Відповісти
Ідіоти - спочатку проведіть перепис населення
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20.07.2020 07:19 Відповісти
Украине надо как можно скорее разогнать ублюдочных тупых депутатов, которые за год успели так насрать в душу украинцев, что уже ничего не удивляет, что тупейшая третьякова все чаще и чаще говорит всякую чушь...
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20.07.2020 07:51 Відповісти
Основные портреты украинских семей:
1. Мажоры - Муж - бизнесмен. Жена - f70 на обеспечении отца с наследником. 1-2 любовницы с бастардами. Наследник - ребенок низкого качества, потому что от него откупаются деньгами. Бастарды - дети среднего качества.
2. Рагули - Муж неофициально работает на двух работах на две минималки. Жена не работает, т.к. воспитывает 2 детей, беременна третьим и занимается оформлением социалки. Хотят завести 4 ребенка чтобы получать больше социалки. Все 4 детей - низкого качества, потому что на повышение качества детей у семьи берущей количеством нет денег да и зачем.
3. Рабочие - Муж на работе. Жена на работе в школе/офисе. Живут вместе с старшим поколением которое на пенсии и воспитывает 1-2 детей. Дети - средние или если повезет одаренные.
4. Крестьяне - Муж и жена на работе в поле. Живут вместе с старшим поколением которое на пенсии и воспитывает от 1 до бесконечности детей. Дети работают. Разброс качества от низкого до высокого.
5. Алкоголоики. Муж бухает. Жена бухает. Живут в вонючей норе без воды и света. Дети - от 1 до бесконечности, что никак не влияет на качество потому что ими вообще не занимаются.
В 5 этих портретов +/- вписывается до 90% семей.
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20.07.2020 14:47 Відповісти
Очень твердо и жестко сказано!
Можно диссертацию защищать....хотя если подумать:для кого и зачем? Разве, что для UFO? хотя земля ведь П Л О С К А Я....какие там инопланетяне
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20.07.2020 16:11 Відповісти
Конечно все мною сказанное - это сферические семьи в вакууме.
Однако, оно показывает всю бесполезность идеи проводить социальные опросы под видом "демографических исследований". Тем более для определения прожиточного минимума который на самом деле составляет 0 гривен (Отдельные племена Африки, Северной и Южной Америк, Северных регионов РФ прекрасно живут вообще не имея денег).
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20.07.2020 17:09 Відповісти
До тех пор, пока в Украине не будет запущен механизм духовной регенерации человека, который безошибочно определит, кто есть кто, то есть, кто есть от Господа Бога, а кто есть от лукавого, ни о какой независимой украинской национальной государственности не может быть и речи. Запустить же механизм духовной регенерации человека можно только с помощью диктатуры закона для всех, и без всяких исключений.
православный анархо коммунист «язычник».
Сегодня июль. Год 7528 от сотворения мира в звёздном храме
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20.07.2020 14:48 Відповісти
Назвался этническим украинцем а пишешь как москаль с средней формой умственной отсталости...
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20.07.2020 17:10 Відповісти
А я мрію про агентство, яке б обстежувало розумові здібності і моральні якості всіх представників влади і просто публікувало їхні ментальні портрети. Щоб до 73% дійшло, КОГО вони понавибирали.
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21.07.2020 08:49 Відповісти
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