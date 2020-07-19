Україні потрібне демографічне агентство, яке складе портрет родин, - "слуга народу" Третьякова

Нардепка СН, глава комітету соцполітики Галина Третьякова вважає, що Україні не вистачає демографічного агентства, яке проводило б детальне опитування українських сімей про їхнє життя і матеріальний стан.

Про це вона розповіла в інтерв'ю "Громадському", інформує Цензор.НЕТ.

"Взагалі я мрію про те, щоб в Україні з'явилося демографічне агентство... Воно б проводило опитування родин для того, щоб навіть прожитковий мінімум ми обраховували не на теоретичних засадах, коли науковці рахують, скільки вуглеводів і білків потрібно людині для того, щоб вижити", - поділилася Третьякова.

За її словами, таке агентство має проводити опитування родин у різних містах України.

Дивіться також: В одержувачів соцдопомоги народжуються діти "низької якості", які "теж сідають на державні кошти", - "слуга народу" Третьякова. ВIДЕО

"Щоб ми знали, що в нас структура родини ось така. Ми не знаємо сьогодні (яка вона. - Ред.). Ми робимо наразі замало досліджень і не знаємо, скільки вони (родини. - Ред.) витрачають на їжу у відсотках до свого доходу, яка кількість членів сім'ї у середньому, які родини переважають у Києві й, наприклад, у Бердичеві", - пояснила нардепка.

Третьякова додала, що важливо розуміти, які родини поширені у різних містах, скільки в середньому в них дітей, хто є годувальником та яким чином він приносить дохід (наприклад, зарплата найманого працівника чи дохід від бізнесу).

Читайте також: Денісова - "слузі народу" Третьяковій: Рішуче засуджую поділ на якісних і неякісних дітей

"Яким чином родини щось відкладають про всяк випадок, ми це називаємо "чорний день", коли хтось захворіє, коли годувальник піде з життя, коли народиться дитина, на відпустку. Цього всього ми не знаємо, ми робимо (рахуємо. - Ред.) це за відчуттями... Такий портрет мають виписувати демографічні агентства", - додала Третьякова.