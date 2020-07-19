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Зарплата в 32-35 тис. для депутата - це занадто мало, - "слуга народу" Третьякова

Зарплата в 32-35 тис. для депутата - це занадто мало, -

Народний депутат фракції "Слуга Народу", глава комітету соцполітики Галина Третьякова назвала заробітну плату парламентаріїв недостатньою для того, щоб якісно забезпечувати їхню роботу.

Про це вона заявила в інтерв'ю "Громадському", інформує  Цензор.НЕТ.

"Депутатська заробітна плата вона не тільки для депутата. Вона невелика, можна навіть сказати, що в реаліях для того, щоб забезпечити роботу народному депутату, вона замала", — вважає Третьякова.

Вона уточнила, що депутатам нараховують у середньому 42 тисячі гривень на місяць "брутто", а "на руки" (після відрахування податків) вони отримують 32-35 тисяч залежно від того, чи брав парламентар відпустку.

"Тут дуже якісь цікаві правила нарахування, бо зарплату ми отримуємо раз на місяць, у нас немає авансів. Нас весь час смикають, це один раз на місяць, місяць пройшов, ти отримуєш її 10-15 числа, не встигаєш якось сформувати свої витрати, для того, щоб це робити", — зазначила депутатка.

Водночас більшою проблемою вона вважає низькі виплати на організацію роботи народного депутата. Зокрема, досить багато часу займає опрацювання вхідної кореспонденції, чим, за її словами, у європейській практиці займається офіс народного депутата.

"Народний депутат має мати юридичну підтримку, організаційну… має бути контроль того, що відображається у ЗМІ. Крім того, має бути особистий помічник, який буде твій розклад [формувати]… На помічників оця сума, яка надається, — 42 тисячі гривень на чотирьох осіб. Це замало", — вважає Третьякова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Депутати розробляють законопроєкт про боротьбу з сектами, - "слуга народу" Третьякова

Додає, що чинна організація працюючого народного депутата не дає йому можливості "віддати все належне батьківщині під час його каденції".

депутат (1781) зарплата (2253) Третьякова Галина (111)


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Топ коментарі
+102
**** ты недостирилизованная. 6тысяч, ШЕСТЬ!!! Вот ваш оклад!!!
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19.07.2020 18:54
+88
Та куда уж... пердун такой наела - влымзить, 3 дня трястись будет. Как замелила одна дама, на нее трусы не налазят, как-то веревочками жопу подвязывает. Не нравится зарплата - щи другую работу, активно предлагай свои навыки и умения работодателю. Это - свободная страна с рыночной экономкой. Ты - слуга. У меня денег нет. Идинах...
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19.07.2020 19:00
+85
Курва попердолена,а для пенсионера 2480 это нормально ?
Гниды зеленые !
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19.07.2020 18:55
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Сторінка 5 з 5
И какую же это зарплату она считает "достаточной"? Может 6 тысяч? Нет? Но на такую и живет большая часть украинцев и как то сводят концы с концами....Это как в сказке "хачу быть дворянкою столбовою!" а накося,выкуси...
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20.07.2020 03:30 Відповісти
Если мало...- сложи полномочие и ...
Действительно она рождена низкого качества от неполноценных родителей
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20.07.2020 05:55 Відповісти
а для меня в 5 300 грн. работая на заводе за станком в невыносимых условиях это тоже много?
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20.07.2020 06:52 Відповісти
Всё просто.
Если тебя не устраивает зарплата ты увольняешься и ищещь работу на которой тебя зарплата устраивает.
Странно только почему никто из депутатов не увольняется?
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20.07.2020 06:57 Відповісти
Насправді це правда. Для спеціаліста такого рівня зарплата має бути на рівні, я б сказав не менше 5000 💶, але тоді і простим людям зарплати мають вирости. Уявимо молоду сім'ю з дітьми де мама дома а тато працює. Живуть в орендованій квартирі і в них є машина типа Славута. Скільки має заробляти тато щоб утримати сім'ю і плюс купити чи побудувати будинок? Ну хоча б 2000 євро в місяць. Це саме скромно. Тому ця пані депутат права. Але зп має вирости для всіх
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20.07.2020 07:32 Відповісти
А преподаватели, медики зарабатывают, значит, много и не только они. А этим работягам в поте лица мало.В большинстве случаев, в депутаты и на разные руководящие тёплые места, бегут, теряя тапочки бездари, люди без стыда и совести, и, просто проходимцы, в предвкушении длинной гривни, плюшек и бескарности. " Мне таблеток от жадности и по-больше, по-больше!"
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20.07.2020 07:52 Відповісти
Тебе на пенсию пора. Получишь свои 2000, надеюсь, хватит.
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20.07.2020 08:02 Відповісти
Здесь очень интересные правила начисления, потому что зарплату мы получаем раз в месяц - у нас нет авансов. Нас все время дергают. Месяц прошел, ты получаешь ее 10-15 числа, не успеваешь как-то сформировать свои расходы", - отметила депутат

...............................................................................................................................................................

Придётся мастер класс проводить,как сформировать расходы 1700 гр раз в месяц.
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20.07.2020 08:55 Відповісти
Получать они должны столько ,сколько получают в среднем бюджетники,что бы быть в курсе,как прожить в Украине..Повысится средняя и им можно повысить,не повысится,тогда за что им повышать.
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20.07.2020 09:00 Відповісти
Не на среднюю равняться, а на минимальную и не зарплату, а пенсию.По результату забирать нужно, а не давать.
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20.07.2020 11:12 Відповісти
А они там все какие-то бизнесы имеют и нихера в ВР не делают. За что им больше платить?
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20.07.2020 09:05 Відповісти
Я работаю на горном комбинате мой оклад 10000 тысяч плюс премия 3200 после отчислений налогов и т. д. и т. п. Моя зарплата уменьшается примерно на 30%. И не ною как ты. А в газетах пишут средняя зарплата в Кривом Роге 16000-18000 *******. Задрали уже все вам мало за людей подумайте дайте достойную пенсию. Принять закон про оклады, что бы все жили в достатке и хватало на коммуналку, лечение,отдых. Мрази когда вы нажретесь.
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20.07.2020 10:01 Відповісти
Ніколи.
Бо Ви же в наступний раз проголосуєте за Порошенко, за якого тут так агітують супротивники Зеленського. Бо він провів 144 супер-пупер реформи і його прихильникам дуже не подобаються "ці мразі", які зажрались.
Читаємо закон про одну з них (судову), Розділ ХІІ, п.24 закону про Судоустрій:

"Розмір посадового окладу судді...становить:
1) з 1 січня 2017 року:
в) для судді Верховного Суду - 75 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, розмір якого встановлено на 1 січня календарного року;

4) з 1 січня 2020 року:

а) для судді місцевого суду - 30 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, розмір якого встановлено на 1 січня календарного року;
б) для судді апеляційного суду та вищого спеціалізованого суду - 50 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, розмір якого встановлено на 1 січня календарного року".

При прожитковому мінімумі на 1 січня 2020 року 2102грн цей оклад становить 63...105...157тис.грн. З БЮДЖЕТУ. Тобто з ваших податків. Але і це ще не все. Оклад - це мінімум. До нього йдуть багаточисленні доплати (за стаж, за посаду, за звання...). Реально зарплата суддів коливається в межах 63...370... тис.грн. 370тис.грн на місяць це, до речі, 35 СЕРЕДНІХ зарплат по Україні (10,7тис.грн. на січень 2020). В той час як в США, наприклад, найбільша (брутто)зарплата бюджетника (президента США) складає лише 7 (брутто)зарплат середнього американця. А завдяки прогресивній ставці оподаткування різниця між реальними доходами ще менше.

Але і це ще не все. Читаємо розділ Х того ж "закону", ст.142, п.3

"Щомісячне довічне грошове утримання (пенсія) виплачується судді у відставці в розмірі 50 відсотків суддівської винагороди судді, який працює на відповідній посаді. За кожний повний рік роботи на посаді судді понад 20 років розмір щомісячного довічного грошового утримання збільшується на два відсотки грошового утримання судді"

Якщо не забули Розділ Х, це означає, що пенсія суддів знаходиться в діапазоні 31...350тис.грн. ЧИСТИМИ. По закону про Судоустрій. В той час як МАКСИМАЛЬНА пенсія "звичайного громадянина" - 16тис.грн згідно закону про Пенсійне страхування.

Та депутати з їх "нещасними" 42тис.грн брутто взагалі злидота в порівнянні з Порошенківськими улюбленцями за 370тис.грн. Їх, навіть, зрозуміти можна. Сидячі біля корита не скористатись їм на свою користь - це ж "кури засміють". Тим більше прецедент від попередньої влади... тим більше такий нарід-лох, який все стерпить і лише в Інтернеті побідкається, а потім все рівно за пАпередників проголосує...
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20.07.2020 10:53 Відповісти
Ну дык средняя, это человека с минималкой, твоя, судьи который получает 50 000, и бизнесмена который получает 150-200 000. Средняя думаю действительно 16-18 000. Просто у тебя з/п ниже среднего. Это нормально.
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20.07.2020 10:53 Відповісти
Ж8-О. Когнітивний дісонанс
https://index.minfin.com.ua/ua/labour/salary/average/

Середня - то СЕРЕДНЯ, а не мінімалка. Мінімальна з 01.01.2020 - 4723грн на місяць
https://index.minfin.com.ua/ua/labour/salary/min/

Середня враховує як зарплати бюджетників, так і бізнесменів.

Про бізнесменів взагалі мова не стоїть. Скільки він заробив - стільки хай і отримує. Ніхто йому зарплату з бюджету не виписує. Навпаки, з його зарплати бюджет формується.

Мова йде про зарплати бюджетників: суддів, депутатів, чиновників, які сплачуються з наших податків і зростанню яких в наший країні, в відмінності від всіх ДЕМОКРАТИЧНИХ країн, де для зарплат бюджетників є окремим закон, який і встановлює цю вилку зарплат бюджетників по відношенню до СЕРЕДНЬОЇ зарплати в країні. В США - 7:1. Виросла СЕРЕДНЯ зарплата - пропорційно виросла зарплата чиновників (бюджетників). Того і не мінімальна зарплата враховується, а середня. Бо мінімальну встановлює уряд, а середня формується ринком і від уряду не залежить.

Встановлення ж зарплати (і пенсій) для різних категорій бюджетників окремими від всіх інших громадян законами - то ознака тоталітарної мафіозно-феодальної держави. Що в нашому випадку свідчить, що ні про яку Європу і ні про яку інтеграцію законодавства з ЄС Порошенко і не думав. Цей закон порушує всі канони демократії і протирічить фундаментальним основам Конституції: рівноправ'я, верховенство права і ринок.
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20.07.2020 11:27 Відповісти
Бізнесмени самі себе та свою рідню влаштовують на роботу і виплачують заробітну плату. Так зручніше, бо дивіденди розподіляються раз на рік а то й рідше. І звісно, ставлять собі таку зарплату кому скільки достатньо. Одному достатньо невеликих 30 000, а інший ставить 200 000, бо в нього цигарки дорожчі.
Окремо по бюджетникам середня зарплатня не рахується. Власне ти також не бюджетник, а робітник підприємства.
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20.07.2020 11:33 Відповісти
Фундаментальна різниця між різним оподаткуванням зарплати і дивідендів в ще одній з 144 "реформ" Порошенко - Податковому Кодексі - то черговий доказ, що Порошенко ні про яку Європу і демократію не думав, а намагався збудувати тоталітарну диктатуру в Україні. Копію тоталітарної Росії.

В відмінності від всіх ДЕМОКРАТИЧНИХ країн, де для роботодавця всі витрати на зарплату (і часто дивіденди) є чистими витратами і податками не обкладаються, а податки на (брутто)доходи сплачують громадяни пропорційно доходам на члена родини, які перевершують прожитковий мінімум, у нас навіть поняття "громадянин" в ПКУ не існує. Є поняття "зарплата" і податки на неї, які сплачує роботодавець. Це приводить до ПОДВІЙНОГО оподаткування зарплати. Спочатку податки на зарплату сплачує роботодавець, а потім податки сплачує громадянин як споживач товару. Наприклад, спочатку вхідне ПДВ сплачує роботодавець, а потім при купівлі товару ПДВ на товар сплачує громадянин, коли купляє товар, в собівартості якого сидить ПДВ. Це доводить нерівноправ'я громадян і юр.осіб (чергове порушення Конституції) і перетворення податків в середньовічну данину. Тобто податки працюють зовсім не так як в демократичних країнах, що приводить до того, що ставка ПДВ, наприклад, для громадян є не 20%, а може досягати і 56%. Що протирічить самій ідеї цього податку в демократичних країнах.

Бізнесмени - черговий міф тоталітарної системи, яку активно будував Порошенко. Класичний приклад - ЄСВ при відсутності доходу для ФОПів, що привело до закриття сотен тисяч ФОПівців, доходи яких були нерегулярні. Хоча і саме поняття ФОП - теж з тоталітарного лексикону. Ніде в демократичному світі ФОПів немає, бо підприємництво - невід'ємне право громадянина і для цього не треба реєструватись як ФОП. Треба отримати ліцензію і платити податки як всі громадяни. Є доходи - платиш податки на доходи по загальній для всіх прогресивній шкалі, немає - не платиш.

"Окремо по бюджетникам середня зарплатня не рахується" - а я і не казав. Середня - то СЕРЕДНЯ по країні (в т.ч. по бюджетникам), а не лише по бюджетникам. Власне як і бюджетники во всіх демократичних країнах (НЕ в Україні) є звичайними людьми, які підпорядковують спільним для всіх законам (наприклад, пенсійним), а не окрема каста, для якої діють окремі закони. Тобто порушуються фундаментальні принципи Конституції про рівноправ'я.
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20.07.2020 12:18 Відповісти
На самом деле достаточно.
Прокурору или судье зарплата 30к - мало.
А депутату - достаточно.
Просто потому что это не наемная работа, а политическая деятельность
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20.07.2020 10:52 Відповісти
пля, ще одне недоїдаюче створіння.
****, нехай спробує проіснувати на 1700 грн\міс.
ну, ось нахіба нам такі "слуги", га?!
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20.07.2020 11:20 Відповісти
тю, не устраивает зарплата - мандат сложила и домой иди, отдыхай.
все просто.
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20.07.2020 11:26 Відповісти
те более мадам одной ногой на пенсии,
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20.07.2020 18:41 Відповісти
Там помимо зарплат куча статей расходов на каждого депутата, жилье, медицина, санатории, транспорт, командировочные и самое главное бабло на округа, это не считая прямого подкупа за голосования или содержание олигархами карманных фракций, это теневой бюджет, коррупция в чистом виде и если им совсем не платить зарплаты , найдется может с десяток нардепов которым зарплата в 35 тысяч будет недостаточной, а так они все будут и за одну гривну работать, вернее лоббировать интересы своих работодателей. Если им мало - пусть возвращаются в бизнес и не парят мозг, толку от их них все равно нет, все законы и законопроекты готовят или помощники или им спускают с юридических офисов держателей фракций или президента, сами депутаты в подавляющем большинстве используют трибуну ВР как площадку для пиара, бесполезной и беспредметной говорильни, их роль нажимать кнопки, и отбивать вложенное , ВР антинародный по своей сути институт уже на протяжении десятилетий, все самые вопиющие коррупционные законы протянуты через ВР, за что вам деньги платить уроды, вас расстреливать надо, регулярно, 100 человек в год, тогда возможно зарплату и стоит поднять, за риск так сказать, это будет кнут и пряник, баланс, а они хотят только прянички и хапать, хапать без конца, да идите вы лесом...
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20.07.2020 12:53 Відповісти
Треба зебілів стерилізувати. а то бач. "Слугам Народа'. яких вони обрали. зарплати не вистачає через дурні соц. виплати.
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20.07.2020 12:56 Відповісти
А НЕ МНОГО ЛИ ЭТО ЖЕНСКОЕ ЛИЦО,(думаю низкого КАЧЕСТВА) НАГОВОРИЛО! ПЕРЛЫ ПРОСТО СЫПЯТСЯ, ИЗ ЗЕЛЕНОГО ЯЩИКА ПАНДОРЫ! ПОРА ПРЕКРАТИТЬ ЭТОТ ************ СТЫД!
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20.07.2020 13:43 Відповісти
Зебилы, уберите этого гермафродита третьякова!
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20.07.2020 15:31 Відповісти
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