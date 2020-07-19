Зарплата в 32-35 тис. для депутата - це занадто мало, - "слуга народу" Третьякова
Народний депутат фракції "Слуга Народу", глава комітету соцполітики Галина Третьякова назвала заробітну плату парламентаріїв недостатньою для того, щоб якісно забезпечувати їхню роботу.
Про це вона заявила в інтерв'ю "Громадському", інформує Цензор.НЕТ.
"Депутатська заробітна плата вона не тільки для депутата. Вона невелика, можна навіть сказати, що в реаліях для того, щоб забезпечити роботу народному депутату, вона замала", — вважає Третьякова.
Вона уточнила, що депутатам нараховують у середньому 42 тисячі гривень на місяць "брутто", а "на руки" (після відрахування податків) вони отримують 32-35 тисяч залежно від того, чи брав парламентар відпустку.
"Тут дуже якісь цікаві правила нарахування, бо зарплату ми отримуємо раз на місяць, у нас немає авансів. Нас весь час смикають, це один раз на місяць, місяць пройшов, ти отримуєш її 10-15 числа, не встигаєш якось сформувати свої витрати, для того, щоб це робити", — зазначила депутатка.
Водночас більшою проблемою вона вважає низькі виплати на організацію роботи народного депутата. Зокрема, досить багато часу займає опрацювання вхідної кореспонденції, чим, за її словами, у європейській практиці займається офіс народного депутата.
"Народний депутат має мати юридичну підтримку, організаційну… має бути контроль того, що відображається у ЗМІ. Крім того, має бути особистий помічник, який буде твій розклад [формувати]… На помічників оця сума, яка надається, — 42 тисячі гривень на чотирьох осіб. Це замало", — вважає Третьякова.
Додає, що чинна організація працюючого народного депутата не дає йому можливості "віддати все належне батьківщині під час його каденції".
Будь ласка, зачекайте...
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Действительно она рождена низкого качества от неполноценных родителей
Если тебя не устраивает зарплата ты увольняешься и ищещь работу на которой тебя зарплата устраивает.
Странно только почему никто из депутатов не увольняется?
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Придётся мастер класс проводить,как сформировать расходы 1700 гр раз в месяц.
Бо Ви же в наступний раз проголосуєте за Порошенко, за якого тут так агітують супротивники Зеленського. Бо він провів 144 супер-пупер реформи і його прихильникам дуже не подобаються "ці мразі", які зажрались.
Читаємо закон про одну з них (судову), Розділ ХІІ, п.24 закону про Судоустрій:
"Розмір посадового окладу судді...становить:
1) з 1 січня 2017 року:
в) для судді Верховного Суду - 75 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, розмір якого встановлено на 1 січня календарного року;
4) з 1 січня 2020 року:
а) для судді місцевого суду - 30 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, розмір якого встановлено на 1 січня календарного року;
б) для судді апеляційного суду та вищого спеціалізованого суду - 50 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, розмір якого встановлено на 1 січня календарного року".
При прожитковому мінімумі на 1 січня 2020 року 2102грн цей оклад становить 63...105...157тис.грн. З БЮДЖЕТУ. Тобто з ваших податків. Але і це ще не все. Оклад - це мінімум. До нього йдуть багаточисленні доплати (за стаж, за посаду, за звання...). Реально зарплата суддів коливається в межах 63...370... тис.грн. 370тис.грн на місяць це, до речі, 35 СЕРЕДНІХ зарплат по Україні (10,7тис.грн. на січень 2020). В той час як в США, наприклад, найбільша (брутто)зарплата бюджетника (президента США) складає лише 7 (брутто)зарплат середнього американця. А завдяки прогресивній ставці оподаткування різниця між реальними доходами ще менше.
Але і це ще не все. Читаємо розділ Х того ж "закону", ст.142, п.3
"Щомісячне довічне грошове утримання (пенсія) виплачується судді у відставці в розмірі 50 відсотків суддівської винагороди судді, який працює на відповідній посаді. За кожний повний рік роботи на посаді судді понад 20 років розмір щомісячного довічного грошового утримання збільшується на два відсотки грошового утримання судді"
Якщо не забули Розділ Х, це означає, що пенсія суддів знаходиться в діапазоні 31...350тис.грн. ЧИСТИМИ. По закону про Судоустрій. В той час як МАКСИМАЛЬНА пенсія "звичайного громадянина" - 16тис.грн згідно закону про Пенсійне страхування.
Та депутати з їх "нещасними" 42тис.грн брутто взагалі злидота в порівнянні з Порошенківськими улюбленцями за 370тис.грн. Їх, навіть, зрозуміти можна. Сидячі біля корита не скористатись їм на свою користь - це ж "кури засміють". Тим більше прецедент від попередньої влади... тим більше такий нарід-лох, який все стерпить і лише в Інтернеті побідкається, а потім все рівно за пАпередників проголосує...
https://index.minfin.com.ua/ua/labour/salary/average/
Середня - то СЕРЕДНЯ, а не мінімалка. Мінімальна з 01.01.2020 - 4723грн на місяць
https://index.minfin.com.ua/ua/labour/salary/min/
Середня враховує як зарплати бюджетників, так і бізнесменів.
Про бізнесменів взагалі мова не стоїть. Скільки він заробив - стільки хай і отримує. Ніхто йому зарплату з бюджету не виписує. Навпаки, з його зарплати бюджет формується.
Мова йде про зарплати бюджетників: суддів, депутатів, чиновників, які сплачуються з наших податків і зростанню яких в наший країні, в відмінності від всіх ДЕМОКРАТИЧНИХ країн, де для зарплат бюджетників є окремим закон, який і встановлює цю вилку зарплат бюджетників по відношенню до СЕРЕДНЬОЇ зарплати в країні. В США - 7:1. Виросла СЕРЕДНЯ зарплата - пропорційно виросла зарплата чиновників (бюджетників). Того і не мінімальна зарплата враховується, а середня. Бо мінімальну встановлює уряд, а середня формується ринком і від уряду не залежить.
Встановлення ж зарплати (і пенсій) для різних категорій бюджетників окремими від всіх інших громадян законами - то ознака тоталітарної мафіозно-феодальної держави. Що в нашому випадку свідчить, що ні про яку Європу і ні про яку інтеграцію законодавства з ЄС Порошенко і не думав. Цей закон порушує всі канони демократії і протирічить фундаментальним основам Конституції: рівноправ'я, верховенство права і ринок.
Окремо по бюджетникам середня зарплатня не рахується. Власне ти також не бюджетник, а робітник підприємства.
В відмінності від всіх ДЕМОКРАТИЧНИХ країн, де для роботодавця всі витрати на зарплату (і часто дивіденди) є чистими витратами і податками не обкладаються, а податки на (брутто)доходи сплачують громадяни пропорційно доходам на члена родини, які перевершують прожитковий мінімум, у нас навіть поняття "громадянин" в ПКУ не існує. Є поняття "зарплата" і податки на неї, які сплачує роботодавець. Це приводить до ПОДВІЙНОГО оподаткування зарплати. Спочатку податки на зарплату сплачує роботодавець, а потім податки сплачує громадянин як споживач товару. Наприклад, спочатку вхідне ПДВ сплачує роботодавець, а потім при купівлі товару ПДВ на товар сплачує громадянин, коли купляє товар, в собівартості якого сидить ПДВ. Це доводить нерівноправ'я громадян і юр.осіб (чергове порушення Конституції) і перетворення податків в середньовічну данину. Тобто податки працюють зовсім не так як в демократичних країнах, що приводить до того, що ставка ПДВ, наприклад, для громадян є не 20%, а може досягати і 56%. Що протирічить самій ідеї цього податку в демократичних країнах.
Бізнесмени - черговий міф тоталітарної системи, яку активно будував Порошенко. Класичний приклад - ЄСВ при відсутності доходу для ФОПів, що привело до закриття сотен тисяч ФОПівців, доходи яких були нерегулярні. Хоча і саме поняття ФОП - теж з тоталітарного лексикону. Ніде в демократичному світі ФОПів немає, бо підприємництво - невід'ємне право громадянина і для цього не треба реєструватись як ФОП. Треба отримати ліцензію і платити податки як всі громадяни. Є доходи - платиш податки на доходи по загальній для всіх прогресивній шкалі, немає - не платиш.
"Окремо по бюджетникам середня зарплатня не рахується" - а я і не казав. Середня - то СЕРЕДНЯ по країні (в т.ч. по бюджетникам), а не лише по бюджетникам. Власне як і бюджетники во всіх демократичних країнах (НЕ в Україні) є звичайними людьми, які підпорядковують спільним для всіх законам (наприклад, пенсійним), а не окрема каста, для якої діють окремі закони. Тобто порушуються фундаментальні принципи Конституції про рівноправ'я.
Прокурору или судье зарплата 30к - мало.
А депутату - достаточно.
Просто потому что это не наемная работа, а политическая деятельность
****, нехай спробує проіснувати на 1700 грн\міс.
ну, ось нахіба нам такі "слуги", га?!
все просто.