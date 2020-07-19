Зарплата в 32-35 тис. для депутата - це занадто мало, - "слуга народу" Третьякова

Народний депутат фракції "Слуга Народу", глава комітету соцполітики Галина Третьякова назвала заробітну плату парламентаріїв недостатньою для того, щоб якісно забезпечувати їхню роботу.

Про це вона заявила в інтерв'ю "Громадському", інформує Цензор.НЕТ.

"Депутатська заробітна плата вона не тільки для депутата. Вона невелика, можна навіть сказати, що в реаліях для того, щоб забезпечити роботу народному депутату, вона замала", — вважає Третьякова.

Вона уточнила, що депутатам нараховують у середньому 42 тисячі гривень на місяць "брутто", а "на руки" (після відрахування податків) вони отримують 32-35 тисяч залежно від того, чи брав парламентар відпустку.

"Тут дуже якісь цікаві правила нарахування, бо зарплату ми отримуємо раз на місяць, у нас немає авансів. Нас весь час смикають, це один раз на місяць, місяць пройшов, ти отримуєш її 10-15 числа, не встигаєш якось сформувати свої витрати, для того, щоб це робити", — зазначила депутатка.

Водночас більшою проблемою вона вважає низькі виплати на організацію роботи народного депутата. Зокрема, досить багато часу займає опрацювання вхідної кореспонденції, чим, за її словами, у європейській практиці займається офіс народного депутата.

"Народний депутат має мати юридичну підтримку, організаційну… має бути контроль того, що відображається у ЗМІ. Крім того, має бути особистий помічник, який буде твій розклад [формувати]… На помічників оця сума, яка надається, — 42 тисячі гривень на чотирьох осіб. Це замало", — вважає Третьякова.

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Додає, що чинна організація працюючого народного депутата не дає йому можливості "віддати все належне батьківщині під час його каденції".