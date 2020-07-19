Міноборони РФ посилило систему ППО на півдні Росії та в окупованому Криму
Російські дивізіони зенітних ракетних комплексів посилили систему протиповітряної оборони (ППО) під час раптової перевірки боєготовності на півдні Росії і в окупованому Криму.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Міноборони Росії.
"Понад десять дивізіонів, озброєних системами С-400, С-300, зенітними ракетно-гарматними комплексами" Панцир-С ", зі складу дивізій 4 армії ВПС і ППО ЮВО зробили марші на позиції, здійснили розгортання і заступили на бойове чергування в нових позиційних районах. Крім того, захист сил загальновійськових об'єднань від ударів повітряного противника забезпечують комплекси військової ППО Бук-М2, Бук-М3 і ТОР-М", - йдеться в повідомленні.
За інформацією відомства, розрахунки російських підрозділів ППО відпрацюють завдання з прикриття районів зосередження з'єднань і військових частин Південного військового округу, задіяних у заходах раптової перевірки боєготовності в регіонах Північного Кавказу, Закавказзя, Астраханської, Волгоградської та Ростовської областей, Кубані і Криму.
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скажу більше - расєянє вже ВСІМ заважають.
ЄС та США перехрестяться.
а ви що, расєянін?
Ой вей, бубочка - не тот Леонид... ну, разве что чуточку... Бубочка Срулевич...
В Сирии ПВО не блещет,решили порисоваться. Руста на них нет!...
деньги во главе угла
Я бы не сказал чтоб с ними так эффективно воевали.
Эта машина так устроена, что для прикрытия одного обьекта их надо 4. Даже если предположить что их там 100 - это значит что они прикрывают всего 25 обьектов в двух весьма не малых странах (тогда какая вообще надобность с ними воевать? Бомби то что не прикрыто). Или же они используются по одному (и какая тогда сложность его уничтожить, если он контролирует ровно четверть полусферы вокруг) собственно на всех видео уничтожения - это уничтожение одиночных машин. 10 же туда и вообще не имело бы смысла везти.
https://patrioty.org.ua/all/2020-07-19.html неділя, 19 липень 2020, 18:28
Патріоти України.
Автор: Горький Лук | 17.07.2020 13:57
https://gorky-look.org.ua/index.php/2020/07/17/lj-import-337239/
«Вооруженные силы без многократного и невидимого обывателю резервирования - просто блестящий доспех без рыцаря внутри. Если вас удалось ******* тем же, чем домохозяек… простите, вы точно воевали? Или в основном по части обретались?
Так оно и будет без многократного резерва. Резерв взять негде. его растащил и просрал ваш избранник. Сдаться не получится - с ослабевшим противником не идут на переговоры, его добивают. И у вас нет выбора - война или мир. У вас выбор - война или плен. А российский плен, как известно, по целебным свойствам приближается к водам Баден-Бадена.
И вот тогда, *****, не зовите маму-мамочку или, упаси боже, врача. Зовите своего главнокомандующего Зеленского, которого вы наголосовали себе и остальным. Он прилетит на голубом велосипеде и спасет. Когда у вас перед глазами будет пролетать вся жизнь, нажмите на паузу в том месте, где вы пихаете в урну бюлетень за мудака, который развалил армию, в которой вы воюете.
Вы сделали всех.
Ну и себя тоже.
И если окажется что война таки есть - то будет немножечко больно.
Врачи всегда говорят "будет немножечко больно", чтобы пациент в руках не паниковал. Но больно обычно бывает сильно. Иногда настолько сильно ********.»
Или еще от "поздравлений" кадырова не отошла?
Но четко прослеживаются шаги! Переброска Илами разведподразделений, усиление ПВО, демарш Кадырки сонно вспомнившый обиду.
Учи языг правильно
- Не "останівка", а "зупинівка", неуч!...Учить надо мову!!!...
Це ж жартома )
Поступово прийде правильна вимова. За умов максимально українізованого інформаційного простору.
Навпаки, в мене лише дружнє та шанобливе ставлення. І я приймаю Вашу думку, хоча і не погоджуюсь з нею.
Це лише дискусія, обмін думок.
От Ви згадали Сагайдачного та його вишиватний вереск. Знаєте в чому шкода ? Бо той український голос, вереск, по Вашому, дає бали п'ятій колоні, яка через власні змі буде накручувати зросійщенен населення. Отож немає цьому кінця ! Скільки вже можна боятись говорити вголос в цій країні без споглядання на російськомовних, які ще 10 років тому мріяли про путіна в президентах України ?
По-друге, у кожного свій погляд на речі... В свій час я вчив такий предмет, як "судова психологія"... І там пояснювалося, як саме діять у різноманітних ситуаціях зі свідомістю людини... Основна маса коментаторів "прямо" реагує на коментарі, своїми відповідями, а я свої коментарі, часто використовую, як "інструмент"... Деколи - як просвітницький, деколи - як пропогандистський, а деколи, як критично-викривальний... Буває, "підкидаю наживку", щоб людина "клюнула", вийшла з рівноваги і "відкрилася", бо, коли в людині відключається здоровий глузд, а превалюють емоції, краще видно її дійсну сутність...
У "Сагайдачному" превалює емоційність - здоровим глуздом там і не пахне... Тільки трохи покритикуй - вважай, "возом зачепив...". Таких людей не можна допускать ні до керівництва, ні до виховання дітей... Вони - "люди настрою"... І, зважаючи на їх емоційний настрій, можуть "таких дров наламать", що десяток диверсантів не зрівняється...
Навіть не знаю, що би такого Ви могли написати, щоб я почала вороже ставитись.
Це виключено.
https://minval.az/news/123992264