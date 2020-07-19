Міноборони РФ посилило систему ППО на півдні Росії та в окупованому Криму

Російські дивізіони зенітних ракетних комплексів посилили систему протиповітряної оборони (ППО) під час раптової перевірки боєготовності на півдні Росії і в окупованому Криму.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Міноборони Росії.

"Понад десять дивізіонів, озброєних системами С-400, С-300, зенітними ракетно-гарматними комплексами" Панцир-С ", зі складу дивізій 4 армії ВПС і ППО ЮВО зробили марші на позиції, здійснили розгортання і заступили на бойове чергування в нових позиційних районах. Крім того, захист сил загальновійськових об'єднань від ударів повітряного противника забезпечують комплекси військової ППО Бук-М2, Бук-М3 і ТОР-М", - йдеться в повідомленні.

За інформацією відомства, розрахунки російських підрозділів ППО відпрацюють завдання з прикриття районів зосередження з'єднань і військових частин Південного військового округу, задіяних у заходах раптової перевірки боєготовності в регіонах Північного Кавказу, Закавказзя, Астраханської, Волгоградської та Ростовської областей, Кубані і Криму.

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