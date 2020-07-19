УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9432 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України Окуповані території
8 193 86

Міноборони РФ посилило систему ППО на півдні Росії та в окупованому Криму

Міноборони РФ посилило систему ППО на півдні Росії та в окупованому Криму

Російські дивізіони зенітних ракетних комплексів посилили систему протиповітряної оборони (ППО) під час раптової перевірки боєготовності на півдні Росії і в окупованому Криму.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Міноборони Росії.

"Понад десять дивізіонів, озброєних системами С-400, С-300, зенітними ракетно-гарматними комплексами" Панцир-С ", зі складу дивізій 4 армії ВПС і ППО ЮВО зробили марші на позиції, здійснили розгортання і заступили на бойове чергування в нових позиційних районах. Крім того, захист сил загальновійськових об'єднань від ударів повітряного противника забезпечують комплекси військової ППО Бук-М2, Бук-М3 і ТОР-М", - йдеться в повідомленні.

За інформацією відомства, розрахунки російських підрозділів ППО відпрацюють завдання з прикриття районів зосередження з'єднань і військових частин Південного військового округу, задіяних у заходах раптової перевірки боєготовності в регіонах Північного Кавказу, Закавказзя, Астраханської, Волгоградської та Ростовської областей, Кубані і Криму.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Волонтери InformNapalm знайшли підтвердження участі в окупації Криму ще трьох військовослужбовців 234-го десантно-штурмового полку ЗС РФ. ФОТОрепортаж

Крим (14183) ППО (3257) росія (65829) Міноборони рф (714)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+23
А у нас военные пускают на военный объект каких-то непонятных клоунов и отдают им оборудование, без которого ПВО просто не работает...
показати весь коментар
19.07.2020 19:26
+14
Міноборони РФ посилило систему ППО на півдні Росії та в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 9164
показати весь коментар
19.07.2020 19:57
+8
Меньше чем больше, або Правило Клаузевица.
Автор: Горький Лук | 17.07.2020 13:57
https://gorky-look.org.ua/index.php/2020/07/17/lj-import-337239/
«Вооруженные силы без многократного и невидимого обывателю резервирования - просто блестящий доспех без рыцаря внутри. Если вас удалось ******* тем же, чем домохозяек… простите, вы точно воевали? Или в основном по части обретались?
Так оно и будет без многократного резерва. Резерв взять негде. его растащил и просрал ваш избранник. Сдаться не получится - с ослабевшим противником не идут на переговоры, его добивают. И у вас нет выбора - война или мир. У вас выбор - война или плен. А российский плен, как известно, по целебным свойствам приближается к водам Баден-Бадена.
И вот тогда, *****, не зовите маму-мамочку или, упаси боже, врача. Зовите своего главнокомандующего Зеленского, которого вы наголосовали себе и остальным. Он прилетит на голубом велосипеде и спасет. Когда у вас перед глазами будет пролетать вся жизнь, нажмите на паузу в том месте, где вы пихаете в урну бюлетень за мудака, который развалил армию, в которой вы воюете.
Вы сделали всех.
Ну и себя тоже.
И если окажется что война таки есть - то будет немножечко больно.
Врачи всегда говорят "будет немножечко больно", чтобы пациент в руках не паниковал. Но больно обычно бывает сильно. Иногда настолько сильно ********.»
показати весь коментар
19.07.2020 20:56
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Саме час перевірити і засвітити ППО ворога безпілотниками Байрактар!
показати весь коментар
19.07.2020 19:23 Відповісти
А что, они больше не нужны?
показати весь коментар
19.07.2020 19:26 Відповісти
абсолютно вірно, расєяне вже більше нікому не потрібні.
скажу більше - расєянє вже ВСІМ заважають.

ЄС та США перехрестяться.

а ви що, расєянін?
показати весь коментар
19.07.2020 19:34 Відповісти
Байрактар неможливо застосувати на фронті проти ешелонованої ППО терористів, тому єдине розумне застосування Байрактарів це патрулювання кордоні та узбережжя!
показати весь коментар
20.07.2020 13:57 Відповісти
Байрактар, який в Україні з`явився завдяки Порошенку, якого ти поливаєш брудом постійно і я впевнений, що ти 100% у 2-му турі голосувало за ЗЄ-е! Тому ти немаєш права взагалі коментувати та пропонувати щодо Байрактара!
показати весь коментар
19.07.2020 21:37 Відповісти
Байрактар абсолютно нікчемно нікчемна бойова система в війні з росіянами і єдина його корисна функція це засвітка ворожої системи ППО вздовж кордону! Байрактар може годинами літати вздовж кордону і узбережжя і фіксувати військові переміщення та розташування ворога, визначаючи де знаходяться засоби ППО терористів!
показати весь коментар
20.07.2020 13:55 Відповісти
зассали. слух пошёл, шо зеленский пишет ответное письмо *********** нукеру. опасаются как бы не закончил фразой - "иду на Вы!" ))
показати весь коментар
19.07.2020 19:24 Відповісти
😁 ... на выход!
показати весь коментар
19.07.2020 19:26 Відповісти
вперед ластами
показати весь коментар
19.07.2020 22:21 Відповісти
В Ростові зустрінуться.
показати весь коментар
19.07.2020 19:29 Відповісти
угум... в ответ на **********: "Наши искандеры закроют вам солнце" решил браво прогундосить: "Тогда будем сражаться в тени"...
Ой вей, бубочка - не тот Леонид... ну, разве что чуточку... Бубочка Срулевич...
показати весь коментар
19.07.2020 20:19 Відповісти
Боятся внезапного удара нашей авиации.
показати весь коментар
19.07.2020 19:24 Відповісти
Минобороны РФ усилило систему ПВО на юге России и в оккупированном Крыму

В Сирии ПВО не блещет,решили порисоваться. Руста на них нет!...
показати весь коментар
19.07.2020 19:39 Відповісти
еще одна поросрань...никакого удара не будет...
деньги во главе угла
показати весь коментар
19.07.2020 19:54 Відповісти
а шо, воно существуе?...
показати весь коментар
20.07.2020 07:14 Відповісти
Это типа Накроют территорию Украины до Киева и не дадут взлететь , а кто взлетит будут Сбивать , - Во оно какое Усиление от кацапов.
показати весь коментар
19.07.2020 19:25 Відповісти
Убрали кривизну Земли для возможности прицеливания?
показати весь коментар
19.07.2020 19:26 Відповісти
Спочатку її треба розрахувати.
показати весь коментар
19.07.2020 19:27 Відповісти
А что там рассчитывать? Набирай больше, кидай дальше...

Минобороны РФ усилило систему ПВО на юге России и в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 2766
показати весь коментар
19.07.2020 19:43 Відповісти
А у нас военные пускают на военный объект каких-то непонятных клоунов и отдают им оборудование, без которого ПВО просто не работает...
показати весь коментар
19.07.2020 19:26 Відповісти
А что,на кацапии еще остались Панцыри ?Их в Ливии турецкие дроны уничтожали элементарно.
показати весь коментар
19.07.2020 19:28 Відповісти
То были Панцири ОАЭ на Манах , а не на КамАЗах
показати весь коментар
19.07.2020 19:40 Відповісти
Они камазами целятся, а манами не целятся? Или что?
показати весь коментар
19.07.2020 19:45 Відповісти
А что, на КамАЗах не так ярко горят?
показати весь коментар
19.07.2020 19:47 Відповісти
Дрова как раз горят ярче.
показати весь коментар
19.07.2020 19:59 Відповісти
И почем их в ОАЭ русня продала, не подскажете? Там была просто их передача в Ливию через посредничество ОАЭ, так шо даже н пытайтесь тут втулить очередной московитский туповатый разводняк для внутримосковитского употребления.
показати весь коментар
19.07.2020 20:10 Відповісти
ага,так и один подпоруччик говорил когда от Верещагина через окно уходил
показати весь коментар
19.07.2020 20:21 Відповісти
Панцири там основное средство ПВО. Воюют они постоянно. Тем не менее, достоверные доказательства уничтожения есть менее чем на 10 штук (считая Сирию и Ливию с 2015. Из них штуки 3 подловили на марше, минимум по одному уничтожили из ПТУРа или миномёта.
Я бы не сказал чтоб с ними так эффективно воевали.
показати весь коментар
19.07.2020 20:31 Відповісти
Ты этого и не говорил. Об этом говорили видео-доказательства их уничтожения
показати весь коментар
19.07.2020 20:40 Відповісти
Около 10 штук, при том что их там наверное более 100.
показати весь коментар
19.07.2020 21:00 Відповісти
А может их 10 и было или уничтожили около 100 а видосик показали что 10 что-бы совсем ***** педофильного не опускать!
показати весь коментар
19.07.2020 21:25 Відповісти
Что Израиль - конкурент РФ на рынке ПВО. Ему любое видео доказательство неэффективности ПВО конкурента - на вес золота. Что Турки - продвигают своё ВПК на экспорт. Следовательно реклама своих беспилотников им тоже очень нужна. С трудом верится что они не стали бы показывать видео уничтожения, если бы имели его.

Эта машина так устроена, что для прикрытия одного обьекта их надо 4. Даже если предположить что их там 100 - это значит что они прикрывают всего 25 обьектов в двух весьма не малых странах (тогда какая вообще надобность с ними воевать? Бомби то что не прикрыто). Или же они используются по одному (и какая тогда сложность его уничтожить, если он контролирует ровно четверть полусферы вокруг) собственно на всех видео уничтожения - это уничтожение одиночных машин. 10 же туда и вообще не имело бы смысла везти.
показати весь коментар
19.07.2020 22:01 Відповісти
особливо правдоподібно в руслі навчань "Кавказ 2020" звучить приведення в бойову готовність підрозділів ППО в Криму! І особливо після новин про кораблі НАТО в акваторії Чорного моря... Сподіваюсь, що московія блєфує, як завжди, але що між вухами в тієї мавпи з ядерним дубцем - навіть Богу не відомо...
показати весь коментар
19.07.2020 19:28 Відповісти
вже немає в рашці ніякого ядерного дубця - видихся.
показати весь коментар
19.07.2020 19:35 Відповісти
Понти - кацапське всьо.
показати весь коментар
19.07.2020 19:37 Відповісти
Росіяни перекрили Керченську протоку: Перекидають війська в окупований Крим
https://patrioty.org.ua/all/2020-07-19.html неділя, 19 липень 2020, 18:28

Патріоти України.
показати весь коментар
19.07.2020 19:37 Відповісти
"Войска" попісяють в водосховища, піднімуть їх рівень та й поїдуть назад трясти кримським мостом.
показати весь коментар
19.07.2020 20:26 Відповісти
Меньше чем больше, або Правило Клаузевица.
Автор: Горький Лук | 17.07.2020 13:57
https://gorky-look.org.ua/index.php/2020/07/17/lj-import-337239/
«Вооруженные силы без многократного и невидимого обывателю резервирования - просто блестящий доспех без рыцаря внутри. Если вас удалось ******* тем же, чем домохозяек… простите, вы точно воевали? Или в основном по части обретались?
Так оно и будет без многократного резерва. Резерв взять негде. его растащил и просрал ваш избранник. Сдаться не получится - с ослабевшим противником не идут на переговоры, его добивают. И у вас нет выбора - война или мир. У вас выбор - война или плен. А российский плен, как известно, по целебным свойствам приближается к водам Баден-Бадена.
И вот тогда, *****, не зовите маму-мамочку или, упаси боже, врача. Зовите своего главнокомандующего Зеленского, которого вы наголосовали себе и остальным. Он прилетит на голубом велосипеде и спасет. Когда у вас перед глазами будет пролетать вся жизнь, нажмите на паузу в том месте, где вы пихаете в урну бюлетень за мудака, который развалил армию, в которой вы воюете.
Вы сделали всех.
Ну и себя тоже.
И если окажется что война таки есть - то будет немножечко больно.
Врачи всегда говорят "будет немножечко больно", чтобы пациент в руках не паниковал. Но больно обычно бывает сильно. Иногда настолько сильно ********.»
показати весь коментар
19.07.2020 20:56 Відповісти
Ваша, https://censor.net/user/466090, гостра і фахова. Заперечень не маю. Мій жарт(а це був жарт) базувався на тому, що в кремлі розуміють і усвідомлюють фатальні наслідки для РФ після відкритого вторгнення в Україну. Про стан в ЗС, про резерв першої черги і територіальну самооборону непогано обізнаний. Кацапи захоплять територію нашої держави(правда з величезними втратами) і завдяки зеленій мразі та приколістам, що привели її до влади, трохи швидше. Але не зможуть втримати захоплену територію, бо в резерві і в теробороні є багато підготованих і мотивованих бійців. Далі все залежатиме як швидко підключаться великі гравці в світовій політиці і яку тактику вони виберуть. Почнеться набагато більша заворушка ніж на Балканах і Сирії
показати весь коментар
19.07.2020 22:21 Відповісти
Далі все залежатиме як швидко підключаться великі гравці в світовій політиці і яку тактику вони виберуть. --------------------------------------Путін ,якщо почне,то значить був впевнений в "глибокому занепокоєнні" великих гравців.Якщо великі гравці дадуть чітко зрозуміти про ядерну відповідь і одразу,то путін вряд чи почне.
показати весь коментар
19.07.2020 23:16 Відповісти
"Сподіваюсь, що московія блєфує". А як на мене, мокшандія ріденько дрище
показати весь коментар
19.07.2020 19:49 Відповісти
неизвестно и бобу и знаете почему? потому же почему неизвестно и Микки Маусу
показати весь коментар
19.07.2020 20:42 Відповісти
Наша вторая леди никак не прокомментировала это событие?
Или еще от "поздравлений" кадырова не отошла?
показати весь коментар
19.07.2020 19:38 Відповісти
Ему сейчас пох , Ермак свежего кокса подвёз, жизнь снова прекрасна
показати весь коментар
19.07.2020 19:43 Відповісти
Значить уацапи таки вже знають, що наш свєточ вайни зібрався воювати.
показати весь коментар
19.07.2020 19:40 Відповісти
С кацапами или с "той стороной"?
показати весь коментар
19.07.2020 19:47 Відповісти
Ну звичайно що с той стороной
показати весь коментар
19.07.2020 19:58 Відповісти
Усилили от чего? От деда Пихто? Не знал, что ************ такие пугливые. То внезапные проверки, то усиление усиления.
Но четко прослеживаются шаги! Переброска Илами разведподразделений, усиление ПВО, демарш Кадырки сонно вспомнившый обиду.
показати весь коментар
19.07.2020 19:53 Відповісти
наши и обосрались?
показати весь коментар
19.07.2020 19:53 Відповісти
Ну давайте уже хочется чернозем поудобрять москаликами!
показати весь коментар
19.07.2020 19:54 Відповісти
Щось знов зібрались збивати?
показати весь коментар
19.07.2020 19:55 Відповісти
Міноборони РФ посилило систему ППО на півдні Росії та в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 9164
показати весь коментар
19.07.2020 19:57 Відповісти
показати весь коментар
19.07.2020 20:03 Відповісти
Не допытувать, а пытать ))
Учи языг правильно
показати весь коментар
19.07.2020 20:11 Відповісти
це українською.
показати весь коментар
19.07.2020 21:26 Відповісти
- Вібачьтє, а какая січас останівка?
- Не "останівка", а "зупинівка", неуч!...Учить надо мову!!!...
показати весь коментар
20.07.2020 07:17 Відповісти
Як розмовляють, так і пишуть.
Це ж жартома )
показати весь коментар
20.07.2020 07:18 Відповісти
А я - серйозно... Я таке чув у маршрутці, коли був у відрядженні, в Луганську, в 1994 році... (Більше всього "вбиває", коли "вчить" лізуть саме такі "знавці", що брак знань заміняють нахабством, агресивністю і самовпевненістю... ).
показати весь коментар
20.07.2020 08:47 Відповісти
Я вже згідна і на суржик, аби не російською.
Поступово прийде правильна вимова. За умов максимально українізованого інформаційного простору.
показати весь коментар
20.07.2020 08:49 Відповісти
А я з вами "суржиком" говорю?
показати весь коментар
20.07.2020 10:35 Відповісти
Ні. Ви відмінно володієте мовою.
показати весь коментар
20.07.2020 10:40 Відповісти
Тоді, може, Ви не там бачите справжнього "ворога"? Он тут у нас є такий "суперпатріот", "Святослав Сагайдачний"... Ну, прямо "з штанів вискакує..." "за Україну"... Я його про себе називаю "аватар "Ігора Л" в області історії". Сьогодні йому прямо написав, що він своїм "вишиватним вереском" справі українській приносить більше шкоди, ніж десять дурних "лахтинців"... Поки що мовчить... Мабуть, "з думками збирається", щоб "напосісти" на мене, наче Ви, з Софією, сьогодні... Ми, з вами, однаково "радикали", однак в мені, в першу чергу, превалює здоровий глузд, а в вас - емоції...
показати весь коментар
20.07.2020 11:06 Відповісти
З чого Ви зробили висновок, що я бачу в Вас ворога ?
Навпаки, в мене лише дружнє та шанобливе ставлення. І я приймаю Вашу думку, хоча і не погоджуюсь з нею.
Це лише дискусія, обмін думок.
От Ви згадали Сагайдачного та його вишиватний вереск. Знаєте в чому шкода ? Бо той український голос, вереск, по Вашому, дає бали п'ятій колоні, яка через власні змі буде накручувати зросійщенен населення. Отож немає цьому кінця ! Скільки вже можна боятись говорити вголос в цій країні без споглядання на російськомовних, які ще 10 років тому мріяли про путіна в президентах України ?
показати весь коментар
20.07.2020 11:23 Відповісти
По-перше, слава богу, що я ще не став у ваших оча "ворогом"... Це, було-б, дуже погано...
По-друге, у кожного свій погляд на речі... В свій час я вчив такий предмет, як "судова психологія"... І там пояснювалося, як саме діять у різноманітних ситуаціях зі свідомістю людини... Основна маса коментаторів "прямо" реагує на коментарі, своїми відповідями, а я свої коментарі, часто використовую, як "інструмент"... Деколи - як просвітницький, деколи - як пропогандистський, а деколи, як критично-викривальний... Буває, "підкидаю наживку", щоб людина "клюнула", вийшла з рівноваги і "відкрилася", бо, коли в людині відключається здоровий глузд, а превалюють емоції, краще видно її дійсну сутність...
У "Сагайдачному" превалює емоційність - здоровим глуздом там і не пахне... Тільки трохи покритикуй - вважай, "возом зачепив...". Таких людей не можна допускать ні до керівництва, ні до виховання дітей... Вони - "люди настрою"... І, зважаючи на їх емоційний настрій, можуть "таких дров наламать", що десяток диверсантів не зрівняється...
показати весь коментар
20.07.2020 11:55 Відповісти
Я ж не Сагайдачний.
Навіть не знаю, що би такого Ви могли написати, щоб я почала вороже ставитись.
Це виключено.
показати весь коментар
20.07.2020 12:12 Відповісти
показати весь коментар
19.07.2020 21:00 Відповісти
замість якості, кількістю
показати весь коментар
19.07.2020 19:57 Відповісти
Это им не поможет, СССР тоже всё наращивал.
показати весь коментар
19.07.2020 20:02 Відповісти
Там же зЭ-зыденыш с кумиром своим в открытом море тайную встречу запланировал
показати весь коментар
19.07.2020 20:09 Відповісти
https://sos.pravda.com.ua/news/2020/07/19/7151190/ На коронавірус захворів журналіст Юрій Бутусов
показати весь коментар
19.07.2020 20:15 Відповісти
засцали Бриз 2020 с Портером? кому вы надо ущербные -сами развалитесь.
показати весь коментар
19.07.2020 20:17 Відповісти
Міноборони РФ посилило систему ППО на півдні Росії та в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 8901
показати весь коментар
19.07.2020 20:34 Відповісти
«Смєшалось в кучу, Кадиров, Зєля, Путін, і Бірючій»....
показати весь коментар
19.07.2020 21:30 Відповісти
Последние секунды жизни рашистских детоубийц в панцире./ Сирия 2020 /Міноборони РФ посилило систему ППО на півдні Росії та в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 4821
показати весь коментар
19.07.2020 20:43 Відповісти
Зашлите к ним ДБР, пусть тоже скрутят эти, как их....
показати весь коментар
19.07.2020 20:43 Відповісти
https://minval.az/news/123992264 Видео уничтожения российских систем ПВО «Панцирь» в Ливии

https://minval.az/news/123992264

Міноборони РФ посилило систему ППО на півдні Росії та в окупованому Криму - Цензор.НЕТ 8275
показати весь коментар
19.07.2020 20:48 Відповісти
rfr как иранцьі
показати весь коментар
19.07.2020 20:59 Відповісти
До них нарешті дійшло що песець підкрався незамітно і він знаходиться тут: http://vitanar.narod.ru/MSmer/MSmer.html http://vitanar.narod.ru/MSmer/MSmer.html Вони також знають що всі в курсі давно, і українці теж.
показати весь коментар
19.07.2020 21:52 Відповісти
ничего страшного, их всегда сможет уничтожить наша великолепная авиацыя....
показати весь коментар
20.07.2020 07:17 Відповісти
 
 