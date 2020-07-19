У дні візиту президентки Швейцарії Соммаруги в Києві тимчасово перекриватимуть деякі дороги, - УДО

З 20 до 23 липня через приїзд президентки Швейцарської Конфедерації Симонетти Соммаруги в Києві можливі тимчасові обмеження дорожнього руху.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Управління державної охорони України.

"З 20 до 23 липня у зв’язку з державним візитом в Україну президентки Швейцарської Конфедерації Симонетти Соммаруги можливі тимчасові незначні обмеження дорожнього руху на ділянках окремих вулиць міста Києва у Дарницькому, Печерському, Шевченківському, Подільському, Дніпровському районах, а також на Бориспільському шосе", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 20-23 липня на запрошення глави держави України з державним візитом відвідає президент Швейцарської Конфедерації Симонетта Соммаруга.

Програмою візиту передбачені переговори глав держав у форматі тет-а-тет і в складі делегацій. Планується обговорення широкого спектру питань двосторонніх українсько-швейцарських відносин, а також взаємодії сторін на міжнародній арені. Володимир Зеленський і Симонетта Соммаруга здійснять спільну робочу поїздку на Донбас.