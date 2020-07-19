УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9323 відвідувача онлайн
Новини
6 918 64

У дні візиту президентки Швейцарії Соммаруги в Києві тимчасово перекриватимуть деякі дороги, - УДО

У дні візиту президентки Швейцарії Соммаруги в Києві тимчасово перекриватимуть деякі дороги, - УДО

З 20 до 23 липня через приїзд президентки Швейцарської Конфедерації Симонетти Соммаруги в Києві можливі тимчасові обмеження дорожнього руху.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Управління державної охорони України.

"З 20 до 23 липня у зв’язку з державним візитом в Україну президентки Швейцарської Конфедерації Симонетти Соммаруги можливі тимчасові незначні обмеження дорожнього руху на ділянках окремих вулиць міста Києва у Дарницькому, Печерському, Шевченківському, Подільському, Дніпровському районах, а також на Бориспільському шосе", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 20-23 липня на запрошення глави держави України з державним візитом відвідає президент Швейцарської Конфедерації Симонетта Соммаруга.

Програмою візиту передбачені переговори глав держав у форматі тет-а-тет і в складі делегацій. Планується обговорення широкого спектру питань двосторонніх українсько-швейцарських відносин, а також взаємодії сторін на міжнародній арені. Володимир Зеленський і Симонетта Соммаруга здійснять спільну робочу поїздку на Донбас.

візит (1606) Київ (19626) Соммаруга Симонетта (17)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+17
В Швейцарії то б був останній день його президентства,якби дороги через нього перекрили.
показати весь коментар
19.07.2020 20:01
+7
И как эти дикари в Европе живут без перекрытия улиц, кортежей и целого полка персональной охраны?
показати весь коментар
19.07.2020 20:02
+6
Так не збрехав же! Віддав дітям!
(своїм)
показати весь коментар
19.07.2020 20:09
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
От же ж трясця! Приїхав фашистський ватажок женевської хунти! В дни визита президента Швейцарии Зоммаруги в Киеве будут временно перекрывать некоторые дороги, - УГО - Цензор.НЕТ 8282
показати весь коментар
19.07.2020 20:00 Відповісти
)) явно зоммаруги родыч заратустры!
показати весь коментар
19.07.2020 20:02 Відповісти
Унгазунгарунге
показати весь коментар
19.07.2020 20:20 Відповісти
ага баба типа у меня малюсенький вопрос кто то перекрывает дроогу в Швейцарии когда та мадам едет на велике на работу????7
показати весь коментар
19.07.2020 21:06 Відповісти
а ті придурок, сравни свою жизнь с жизнью женевских граждан
показати весь коментар
19.07.2020 20:12 Відповісти
Одне питання. За Зеленського голосував чи за Бойко?
(спрощене конкрітне мислення дуже видає ці лохторати)
показати весь коментар
19.07.2020 20:29 Відповісти
В Киеве некоторые дороги перекрыты и без всяких визитов.
показати весь коментар
19.07.2020 20:00 Відповісти
В Швейцарії то б був останній день його президентства,якби дороги через нього перекрили.
показати весь коментар
19.07.2020 20:01 Відповісти
Ну а что, малороссы же терпеливые, Зеля по 40 машин в кортеже имеет и ничего, обещал отдать гос резиденцию детям, а отдал себе и ничего
показати весь коментар
19.07.2020 20:05 Відповісти
Так не збрехав же! Віддав дітям!
(своїм)
показати весь коментар
19.07.2020 20:09 Відповісти
А вот Петя отдал почти все! Теперь с трудом на митинги нашкребает...
показати весь коментар
19.07.2020 20:15 Відповісти
Зебил, митингующие выходят как раз чтобы Зелёная банда не обманывала детей и не имела по 40 машин в кортеже вместо 2, как ранее обещал Зеленский
показати весь коментар
19.07.2020 20:16 Відповісти
И как эти дикари в Европе живут без перекрытия улиц, кортежей и целого полка персональной охраны?
показати весь коментар
19.07.2020 20:02 Відповісти
Ты в этом уверен?
Или тебе так кажется?
Цензор не пишет об этом, значит этого нет.
показати весь коментар
19.07.2020 20:16 Відповісти
Да вот посмотрел на то, как обставлены выезды такой мелочи, как канцлер Германии, премьер-министр Великобритании, президент Франции...
показати весь коментар
19.07.2020 20:21 Відповісти
Когда к ним приезжает президент Швейцарии?
показати весь коментар
19.07.2020 21:07 Відповісти
Был форум в Давосе, что то там не перекрывали улиц и без кортежей обошлись.
показати весь коментар
19.07.2020 21:09 Відповісти
Аби ляпнути, а перевіряти факти не треба.
На форум в Давосі вводять купу обмежень в аеропорті і перекривають дороги. Читаєм документи:
https://wef.gr.ch/DE/faq/FAQ_Dokumente/04_2019_Verkehrsanordnungen_Gemeinde_en.pdf https://wef.gr.ch/DE/faq/FAQ_Dokumente/04_2019_Verkehrsanordnungen_Gemeinde_en.pdf
показати весь коментар
19.07.2020 21:47 Відповісти
Наверное эти дикари давно построили подъезды к своим резиденциям, чтобы не мешать движению, а у нас незаконных стоек как гуталину
показати весь коментар
19.07.2020 21:19 Відповісти
У нас по умолчанию, все стройки "незаконные".
Поскольку разрешение на строительство получить не сложно (в Киеве, заметьте), но вот когда на участке строительства появилась коробка, разрешение аннулируют.
Вскрываются всевозможные "факты", как чертики из табакерки, появляются "активисты", "экологи", "защитники памятников архитектуры" и т.д. и все дружно начинают доить застройщика.
показати весь коментар
19.07.2020 21:26 Відповісти
Наверное не нужно раздавать разрешения налево и направо без согласования, тем более впихивать стойку куда попало ....
показати весь коментар
19.07.2020 21:37 Відповісти
Так в этом ведь весь смысл: поймать на крючок и доить!
показати весь коментар
19.07.2020 21:45 Відповісти
в смысле будут перекрывать шоб асфальт застыв? )
показати весь коментар
19.07.2020 20:04 Відповісти
В тему...
https://www.facebook.com/luganskiy2/videos/2590472971267985 Один і то й ж поворот. Президенти різні...
показати весь коментар
19.07.2020 20:06 Відповісти
Я здичавіло вибачаюся... а де власне Бубочка?
Він же там десь має їхати на лісапеті.
Чи ніт?
показати весь коментар
19.07.2020 20:14 Відповісти
мне понравились микроавтобусы "свиньей" и копчики как новогодние йолки )))))
и конечно на втором десятке сбился со счета )))
а велик в каком микроавтобусе катают???? ))))))
показати весь коментар
19.07.2020 21:17 Відповісти
У дні візиту президентки Швейцарії Соммаруги в Києві тимчасово перекриватимуть деякі дороги, - УДО - Цензор.НЕТ 5600
показати весь коментар
19.07.2020 21:29 Відповісти
лохомобиль....лоховелосипед... короче - лохо-пед )))))
показати весь коментар
19.07.2020 21:38 Відповісти
А шо то у Зеленського прапорці на авто, схожі на дипломатичний протокол під час візиту іноземного гостя високого рангу, не турецькі часом?
Ой, так то ж кортеж Ердогана, це що виходить - порохоботня роздмухує зраду через відверту брехню?
показати весь коментар
19.07.2020 20:16 Відповісти
Не там тицьнув, блін. Повторю.
Де ж ти, придурку, прапорці там побачило?
До речі, а це також Ердоган, зебільне?

https://prm.ua/z-yavilos-video-gigantskogo-kortezhu-zelenskogo-na-chernigivshhini/ Кортеж Зеленського
показати весь коментар
19.07.2020 20:23 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=LDL7ab1oTeA А ось це Зеленський підло підмовив Порошенка використати кортеж з 17 автомобілів в Одесі.
показати весь коментар
19.07.2020 20:29 Відповісти
Точно! Бо інакше не було б жодних машин, зуб даю!
Тільки вилисипидисти. Та вилисипидистичички (Лєнка та Мендель)
показати весь коментар
19.07.2020 21:11 Відповісти
бобек, - ти краще розкажи відкрило ГБР справу на рамзанку дирова за погрози бубочкіному життю? Чи ви тільки до жінок сміливі?
показати весь коментар
19.07.2020 20:56 Відповісти
Дик а хіба це Порошенко обіцяв перед виборами від кортежів відмовитися? Чи все-таки Зєля?
показати весь коментар
19.07.2020 21:11 Відповісти
Неужели нельзя проехать на велосипедах?
показати весь коментар
19.07.2020 20:17 Відповісти
ЭТО НАРУШЕНИЕ МОЕГО ПРАВА НА СВОБОДНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ!
Статья 33. Каждому, кто на законных основаниях находится на территории Украины, гарантируется свобода передвижения.


ЗеДятлы, а вот при Пеце такого не было. Как и кортежей, как у сцкливогог вора ЗЕ.
показати весь коментар
19.07.2020 20:20 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=f8Ys76XQ3jM А це що таке ?
показати весь коментар
19.07.2020 20:31 Відповісти
Уточните ваш вопрос.
показати весь коментар
19.07.2020 20:32 Відповісти
Не чіпай ідіота, а просто нах пошли.
показати весь коментар
19.07.2020 20:36 Відповісти
Навколо себе роздивись, убоге, побачиш.
показати весь коментар
19.07.2020 20:40 Відповісти
Тим більше, навіть в Байдена в 3 (в ТРИ!) рази менший кортеж, ніж і зеленої шмарклі. І це при тому, хто Байден в 14-му році, а хто це чмо...
показати весь коментар
19.07.2020 20:39 Відповісти
Скоро буде їхати машина з матюгальником і командувати - всім закрити штори та відійти від вікон, бо їде Бубочка. Незакриті штори розцінюються як покушіння.
показати весь коментар
19.07.2020 20:37 Відповісти
У дні візиту президентки Швейцарії Соммаруги в Києві тимчасово перекриватимуть деякі дороги, - УДО - Цензор.НЕТ 9924

У дні візиту президентки Швейцарії Соммаруги в Києві тимчасово перекриватимуть деякі дороги, - УДО - Цензор.НЕТ 8356
показати весь коментар
19.07.2020 20:57 Відповісти
зашибись.... как тетрис складывается...
показати весь коментар
19.07.2020 21:26 Відповісти
Украиной правят самозванцы. Ермак возглавляет антиконституционный "офис" и не имеет никакого народного мандата. Его дело - укладывать бумагу в туалете.
показати весь коментар
20.07.2020 01:35 Відповісти
Ермак-"бубочка" с Кадыровым-Путиным будет подписывать второй "будапешский меморандум".
Договорняк о том, какие ассеты и какую часть украинской территории украинские олигархи сдадут русским за соохранение своей шкуры, и, главное, бизнеса.
Результат второго "будапешского меморандума" будет таким же, как и первого, но отчего же большим людям не попробовать пригласить для защиты их интересов российскую армию на украинскую землю?
Правда, вот незадача: воевать российской армии придется с ВСУ, особенно с отрядами территориальной самообороны, а Украина (как и Беларусь) имеет давние, традиции партизанской войны, успешность которой проверена еще батькой Махно.
Так что вход в Украину рубль, а выход - два.
показати весь коментар
20.07.2020 06:37 Відповісти
Прикольно!
В Швейцарии Зоммаруга ездит даже без охраны, и улицы не перекрывают.
показати весь коментар
19.07.2020 21:18 Відповісти
Педродурики пишут что попало - у себя дома она может ходить на работу хоть пешком, хоть на метле летать. А при загранвизитах ВСЕ иностранные руководители подлежат госохране и за их безопасность отвечает принимающая сторона! С учетом количества неадвекатов в Украине - это вполне оправданные меры
показати весь коментар
20.07.2020 08:18 Відповісти
А когда господин Зеленский туда приезжает, ему то же дороги перекрывают? Лизоблюд! Представители какой профессии любым способом стараются понравиться клиенту?
показати весь коментар
19.07.2020 21:24 Відповісти
Сантехніки в Німеччині... у будь-який спосіб сподобатися молодій клієнтці...
(не впевнений на 100%, але бачив у кіно)
показати весь коментар
19.07.2020 21:32 Відповісти
На Западе представители любой профессии стараются понравиться клиенту.
показати весь коментар
19.07.2020 22:23 Відповісти
Ну это же "бубочка" - клиент швейцарских банков, а не швейцарский гном - клиент украинских.
показати весь коментар
20.07.2020 06:38 Відповісти
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011830050778&__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARAuMm_COfj_ziAzQDAObbi_sNOTXUqRuOAUAPkucX-*************************************&hc_ref=ARTSXgDTnng5UaRBnjXQappqaIGmMO3faC-hMlZiWSbIypKwGvkuPDP5Z3Z1cfXHXHE&ref=nf_target Helgi Sharp з https://www.facebook.com/oleg.sharp.1?__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARAmSqPQjHQzNlDq_2eckP_4Eqe-TYDrW5UdxLP7kAgG0FQbNj2xNGeYgUIwUsGaYlJ5U8YPzMpujnem&hc_ref=ARTSXgDTnng5UaRBnjXQappqaIGmMO3faC-hMlZiWSbIypKwGvkuPDP5Z3Z1cfXHXHE&ref=nf_target Ol Sharp .
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=843000232770971&id=100011830050778 3 год ·

КАДЫРОВ? ИНФОРМОПЕРАЦИЯ ПО ОТВЛЕЧЕНИЮ НА ВТОРОСТЕПЕННЫЙ ОБЪЕКТ. ВЕРСИЯ.
Поступила информация, что Зеленский в ближайшие дни уйдет в отпуск и проведет его в резиденции острова Бирючий. Это резиденция, которую предыдущие президенты практически не посещали, и которая должна использоваться по-другому… По крайней мере, когда Зеленский шёл на выборы, то обещал, что в таких резиденциях будут жить дети.
Но дело даже не в этом. Я не любитель конспирологии, но в ближайшие дни в Крым едет другой Володя - который Путин. Вместе с ним на оккупированный полуостров собрался и автор вчерашней "предъявы" украинскому президенту.

Одновременно в Крыму подразделениями материально-технического обеспечения Южного и Западного военных округов активизирована прокладка трубопровода, предназначенного для снабжения полуострова водой, а на море (в рамках учений) продолжается энергичное маневрирование военных кораблей РФ.
Запомните: в России НИЧЕГО и НИКОГДА не происходит и не заявляется просто так, без ведома кремлёвского божка.
Гипотетически соединяя указанные события, можно предположить, что в акватории моря (скорее всего, на плавсредстве) состоится сепаратная встреча украинского и российского президентов с широкой повесткой дня: от водоснабжения Крыма до урегулирования на Донбассе. А заявления Кадырова, Глазьева и Пушкова - артиллерийская подготовка и психологическое давление на Зе.
В отличие от многих, я не верю, что Зе - откровенный предатель и марионетка Путина. Но то, что последний по-максимуму использует наивность и неопытность нашего потерпевшего, влияние на него Ермака (этот точно на коротком поводке у Москвы), а также его ненависть к Порошенко, у меня сомнений не осталось.
Состоится встреча или нет - не знаю. Но мой опыт подсказывает, что такое количество совпадений и косвенных фактов может свидетельствовать об одном: намечается сепаратный сговор Зе и Пу, который заранее был подготовлен Ермаком и Козаком. А то, что (якобы) их переговоры зашли в тупик, свидетельствует о тщательной информационной завесе этого кейса.
Постараюсь держать в курсе, но очень надеюсь, что ошибаюсь.
У дні візиту президентки Швейцарії Соммаруги в Києві тимчасово перекриватимуть деякі дороги, - УДО - Цензор.НЕТ 9608
показати весь коментар
19.07.2020 21:30 Відповісти
Далеко не фанат клоуна, но в этой новости ничего плохого не нашел. Даже радует, что Зеля наконец-то начи заниматься тем, чем и должен заниматься президент - международной политикой. А в Киеве без перекрытия дорог обойтись нельзя никак. В противном случае первый же визит окажется последним.
показати весь коментар
19.07.2020 21:39 Відповісти
В Швейцарії вулиці не перекривають.Таке роблять на Московії і інших пост совкових країнах.Але не у всіх.
показати весь коментар
19.07.2020 22:41 Відповісти
А по зелёному дорога это улица?? Или кучка кокса раздеребаненная??
показати весь коментар
19.07.2020 23:29 Відповісти
Программой визита предусмотрены переговоры глав государств.... По Швейцарии не знаю что и как, а от Украины кто ???? Гаденыш? Оно что "глава" ? ))))
показати весь коментар
20.07.2020 00:16 Відповісти
Ермак за него.
показати весь коментар
20.07.2020 01:35 Відповісти
"В дни визита президента Швейцарии Зоммаруги"

Гном в Украину летит, будет проверять все ли в порядке с главным бизнесом: транзитом наркоты через Харьков.
Крепко ообеспокоил рептилоидов исход грядущих местных выборов в Украине: или Порошенко с ВСУ, или Бойко (он же "желудь"-Рабинович, он же Кива, он же Шарий) он же Кремль.
ВСУ тот бизнес харьковский прихлопнет, а русские под себя отожмут.
Швейцария - это не только гномы банк, но и наркотафик.
С другой стороны, жизнь заставит - не так раскорячешься.
показати весь коментар
20.07.2020 06:31 Відповісти
 
 