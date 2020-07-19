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Новини Коронавірус і карантин
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Росія намагається викрасти інформацію про вакцину від COVID-19, - глава МЗС Великої Британії Рааб

Росія намагається викрасти інформацію про вакцину від COVID-19, - глава МЗС Великої Британії Рааб

Російські спецслужби намагаються викрасти дані досліджень і розробок вакцини від коронавірусу.

Про це заявив міністр закордонних справ Великої Британії Домінік Рааб, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News.

"Міністр закордонних справ заявив, що він абсолютно впевнений, що російські шпигуни намагаються викрасти дані досліджень щодо вакцини проти коронавірусу у Великій Британії, називаючи ці дії кричущими і ганебними", - йдеться в повідомленні.

У британському міністерстві впевнені, що РФ здійснювала кібератаки на британські лабораторії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія намагалася втрутитися в минулорічні вибори у Великій Британії, - глава МЗС Рааб

Рааб заявив, що кібершпигуни, які намагаються вкрасти інформацію про вакцину проти коронавірусу, були організовані на найвищому рівні Кремлем.

Міністр упевнений, що владу РФ притягнуть до відповідальності за такі дії.

"Водночас, коли світ об'єднується, щоб спробувати вирішити проблему пандемії COVID-19 і, особливо, намагатися знайти глобальне рішення для появи вакцини, це обурливо і заслуговує осуду, що російський уряд бере участь у цій діяльності", - заявив чиновник.

Видання зазначає, що Москва заперечує всі звинувачення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вакцина від СОVID-19 успішно пройшла першу стадію випробувань у США, - CNN

вакцина (4419) карантин (18172) росія (65829) Рааб Домінік (29) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+28
это же не балалайки три струна клепать..
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19.07.2020 20:19
+27
Россия пытается выкрасть информацию о вакцине от COVID-19, - глава МИД Великобритании Рааб - Цензор.НЕТ 5561
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19.07.2020 20:26
+25
Интересно,а существуют ли такие блага цивилизации,которые РФ не пытается выкрасть? Импортируют кацапы всё доброе и разумное,а на экспорт - насилие,маразм и полезные ископаемые.
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19.07.2020 20:22
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Ныне люди таковы: унеси что с чужого двора - вором назовут. В. Даль. «Пословицы русского народа»
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19.07.2020 20:35 Відповісти
Так уж и люди...
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19.07.2020 20:36 Відповісти
Разьве что то поменялось за столетия в мокшанском королевстве? Сколько они существуют, столько и воруют. даже в сказаках своих не работают, а только крадут.
P.S. Узнал срарь маскавскай, что где то у кого то вырасли молодильные яблочки, и послал он своего иваншу дебила украсть их.
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19.07.2020 20:36 Відповісти
Мокшанское королевство? Неточно , правильней будет как гадкий маскавитский улус колония Золотой орыды !
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20.07.2020 17:01 Відповісти
головнокомандовач (он же оманский Осел) по ходу тайно с путиным встречается.. Vadim Labas 2 год · / Не нравится мне сочетание новостей про отдых зеленского на Бирючем и требовании кадырова. Вместо постов на подобии «это наша корова, мы ее доем», лучше задуматься, а с чего вдруг вылез кадыров с таким заявлением? Полтора года его это видео не трогало, и тут вдруг он решил высказаться. Очередной отдых зеленского, тоже интересная тема. Сначала нам рассказывают о крайней необходимости в громадном кортеже для презЕдента: безопасность, угроза жизни и все такое. А теперь он едет отдыхать в заранее известные координаты, на расстоянии выстрела управляемой ракеты от русских. Как-то это больно напоминает зимние приключения нашего наполеона. Где сначала он пофоткался в Карпатах, а потом, неожиданно для всех, оказался в Омане, где «чисто случайно» пролетал самолет русского, высокпоставленного чиновника. На подозрения наводит новость о том, что завтра путин будет участвовать на каких-то церемониях в Керчи. При этом, поездка была изначально запланирована на 16 июля, но, по глупым причинам, перенесена на 20. Три новости в сумме дают основания подозревать, что : Зеленский собрался тайно встретиться с путиным, где-то в акватории Азовского моря. Для этого было придумана легенда «отдыха на даче Хрущева». С этой «дачи» до Керчи 128 км по морю. «Где-то посередине» займет меньше часа на яхте. Русские, в своем кгбиском духе, начали ослаблять своего визави на переговорах. Поэтому вылез кадыров с угрозами. Налицо любимый метод путина : «создай проблему и предложи ее решить». Переговоры, вероятно, готовились заранее. Это обьясняет недавнее обострение на фронте ( типичная тактика путина перед переговорами ). Чем они закончатся - увидим в ближайшее время. Но, негативный эффект от них, мы получим сразу же. Зеленский в очередной раз наплевал на наших союзников. В общем, наверняка, нас ждет очередной обман и очередные попытки нашего наполеона заглянуть в глаза к путину. Им весело - нам не очень. Но так уж получилось.
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19.07.2020 20:36 Відповісти
якщо пішла така інформація, то зелене лайно відстежують.
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19.07.2020 20:50 Відповісти
А вы думаете чего портнов сейчас пишет заявы на Порошенка, что он поехал тайно на Мальдивы под чужим именем. Кацапы сбились с ног, искали , рыскали в поисках отдыхающего порошенка. У их разведки такой переполох был, даже какого то уволили.
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19.07.2020 22:00 Відповісти
https://twitter.com/ze_benya

https://twitter.com/ze_benya ЗеБєня https://twitter.com/ze_benya @ze_benya https://twitter.com/ze_benya/status/1284892653495226368 1 ч

Ой йо йо йо, шо нас очікує!
"Дискотека" Єрмака Зеленського проходить без Лєни!
Італійська влада заблокувала "переписування" нерухомості колишнього подружжя Зеленських https://twitter.com/ZelenskyyUa @ZelenskyyUa на сусідку чувака по Кривому Рогу!
Ага, сестри тепер вже голови АМК.

Росія намагається викрасти інформацію про вакцину від COVID-19, - глава МЗС Великої Британії Рааб - Цензор.НЕТ 4539
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19.07.2020 21:32 Відповісти
Очень правильная оценка событий.
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19.07.2020 21:57 Відповісти
Воровство у кацапов в крови ,на генетическом уровне ,помню в учебке пришёл призыв их Владивостока ,так они помыли грязные носки и использованные зубные щётки ..
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19.07.2020 20:37 Відповісти
На матушкє Расіі уже 26 відав вакцин ізобрєлі, по кацапТВ давєча гутарілі. Усьо наабарот, єнто Скотландярд ахотіца за скрєпнимі разработкамі!
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19.07.2020 20:37 Відповісти
из своего у параши только сорокседьмая хромосома )
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19.07.2020 20:38 Відповісти
Мало кто знает, но английские шпионы тоже вскрыли исследования рос. лаборатории. Атаку вскоре свернули, тк англичане подумали что их раскусили и троллят, ведь после полученных данных, от всех болезней в РФ, предлагается лечится боярышником или подорожником- в разных вариациях, в зависимости от болезни.
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19.07.2020 20:38 Відповісти
Бритам доверяю, Зеля б так отдал....
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19.07.2020 20:39 Відповісти
Россия пытается выкрасть информацию о вакцине от COVID-19, - глава МИД Великобритании Рааб - Цензор.НЕТ 7549
«André Alexin з Андрієм Альохіним.
9 год · 100-летний герой Британии, ветеран Том Мур решил собрать благотворительные деньги для борьбы с коронавирусом весьма необычным способом: устроил во время карантина марафон - у себя дома на заднем дворе.
Дедушка каждый день - с ходунками, потому что ходит он плохо - много раз обходил свой двор по периметру, передавая видео в сеть: все, кто хотел, могли отправлять деньги. Мур хотел собрать тысячу фунтов и передать больницам.
И собрал 32 миллиона.
Королева Елизавета - впервые после карантина - появилась на публике, чтобы посвятить Мура в рыцари.
Вот так. Старичок и старушка. Великие. Величественные. Королева и рыцарь.
А у нас: депутат парламента станцевал тверк в машине, активно тряся жопой перед камерой. Пресс-секретарь президента вышла с голыми плечами объявить, что президент ее не трахал. Тьфу.»
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19.07.2020 20:44 Відповісти
Хороший текст, но видно только 2 строки, повторю:
100-летний герой Британии, ветеран Том Мур решил собрать благотворительные деньги для борьбы с коронавирусом весьма необычным способом: устроил во время карантина марафон - у себя дома на заднем дворе.
Дедушка каждый день - с ходунками, потому что ходит он плохо - много раз обходил свой двор по периметру, передавая видео в сеть: все, кто хотел, могли отправлять деньги. Мур хотел собрать тысячу фунтов и передать больницам.
И собрал 32 миллиона.
Королева Елизавета - впервые после карантина - появилась на публике, чтобы посвятить Мура в рыцари.
Вот так. Старичок и старушка. Великие. Величественные. Королева и рыцарь.
А у нас: депутат парламента станцевал тверк в машине, активно тряся жопой перед камерой. Пресс-секретарь президента вышла с голыми плечами объявить, что президент ее не трахал. Тьфу.
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19.07.2020 21:45 Відповісти
Баба Лиза она вообще добрая! Могла бы и пырнуть такой шаблюкой
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19.07.2020 23:11 Відповісти
Країна- злодій, з манією величі
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19.07.2020 20:46 Відповісти
Я выражаю обеспокоенность.
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19.07.2020 20:49 Відповісти
100%
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19.07.2020 21:05 Відповісти
Оооо видите он действительно думает, что это происки Кремля. И он наверное уверен, что вирус природного происхождения. Т.е абсолютное спокойствие.
На самом деле вирус имеет искуственное происхождение, создан умышленно, и спецслужбы хоть и прыкрываются Кремлем, но понятия не имеют, что на вершине сидит один из тех, которые и распространяют вирус.
Я не могу понять, почему молчат про станцию в Бразилии. Там точно должны быть следы вируса.
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19.07.2020 20:53 Відповісти
Щоб не вкрали в них однаково вийде "гавно на палки"
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19.07.2020 20:55 Відповісти
Как же задолбали эти жалобы. Хватит трындеть, делайте что нибудь.
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19.07.2020 20:55 Відповісти
Московия недавно рапортовала по успешное тестирование вакцины против КОВИД. Нужно ж теперь хотя бы чем-то подкрепить. Агенты разосланы по всеми миру, тырят все.
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19.07.2020 21:01 Відповісти
20 ноября 2019 года. путин: "Мы подождем, пока американцы истратят деньги на технологии, а потом - цап-царап. Или задешево купим. Это я пошутил! Цап-царап делать совсем необязательно!" как говорится: в каждой шутке, лишь доля шутки"
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19.07.2020 21:10 Відповісти
***** не шутил,а просто проговорился.
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19.07.2020 22:29 Відповісти
Совок всю свою историю тырил технологии. Это была основная задача савецких шпионов все годы.
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19.07.2020 23:13 Відповісти
А що віники, вже не лікують?
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19.07.2020 21:11 Відповісти
Тільки вінки.
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19.07.2020 21:52 Відповісти
Англичане видимо не в курсе, что важные данные лучше хранить на компьютерах/локальных сетях с интернетом вообще никак не связанным. Тогда и кибершпионы мимо.
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19.07.2020 21:22 Відповісти
оне вобще не в теме..

https://www.currenttime.tv/a/28522573.html Путин рассказал о патриотических хакерах
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19.07.2020 21:25 Відповісти
хотя это не очень мыролюбно и порохоботы меня осудят, но слабо ***** поставить условие, вакцина взамен на отставку?...и не только *****, но всем негодяям?
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19.07.2020 21:23 Відповісти
да ему пофиг твоя вакцинв в сравнении с троном .ба ысчо нарожают
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19.07.2020 21:25 Відповісти
Я не про Хйла, меня интересует степень готовности стран запада нанести удар по режимам... Сейчас границы закрыты, и если вакцина будет реально эффективна, их откроют, а держать ***** в клетке лучше способа не придумать!
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19.07.2020 21:36 Відповісти
а ты сможешь его в клетке держать?
или пусть ната озабочивается?
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19.07.2020 21:40 Відповісти
Дмвлячись який удар. Військовий по країні ядерній країні не нанесуть...
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19.07.2020 21:43 Відповісти
Ничего удивительного,паРашка всегда была страной вором-копипастом,и за всю свою лживую и позорную историю практически ничего не создала и не придумала.
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19.07.2020 21:23 Відповісти
https://twitter.com/Krychek5

https://twitter.com/Krychek5 Krychek

Может кому пригодится.

Росія намагається викрасти інформацію про вакцину від COVID-19, - глава МЗС Великої Британії Рааб - Цензор.НЕТ 2035
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19.07.2020 21:24 Відповісти
-
​​
ПРИДУМАННАЯ МОСКАЛЯМИ ЛАПОТНИКАМИ ЛИПОВАЯ ИСТОРИЯ ИХ ОРДЫ, ЛАПТИ
ИЗЛИПОВОЙ КОРЫ, И ВОНЮЧАЯ ПОРТЯНКА--ВОТ И ВСЕ КАЦАПСКИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ!
В отличии от китайского самовара, японской матрёшки, монгольской балалайки или немецкого АК-47, плетённые с веток лапти в сочетании с портянкой являются единственным изобретением, которое можно назвать кацапским, лапотных фино-угорских племён, которые были в хвост в гриву и в бороду очень- очень шибко ассимилированы монголо -татарами. Как подсказывает Википедия, такая обувь была распространена исключительно среди обитателей москалей -кацапов, среди которых особенно выделяются такие народности, как мордва,вепсы, карелы, чуваши, мери, чудь, весь..... словом все те, кто по праву являются этническим ядром того самого лапотного недоразумения, которое само себя гордо именует с 18 века "руцьким народом - вяликороссами" но не славянами а финно - ордынцами. Крайне важно также отметить ещё и то, что плетённые кацапские лапти никогда не были в ходу среди славянских народов, которые издревле использовали исключительно кожаную обувь носившую название "постолы". Сама мысль о том, что уважающие себя люди могут надеть на ноги какую то бесформенную дрянь сплетенную из древесной коры и веток вызывала у славян смесь недоумения и брезгливости, в следствии чего они и стали называть щеголяющую в лаптях дикую кацапскую нечисть презрительным словом "лапотники", причём слово это дожило и до наших дней. И это служит очередным, но совсем не лишним доказательством того, что грязные монголоидные пожиратели репы не имеют никакого отношения к славянам, а является всего лишь убогим татаро -угро- финно -бурятским племенем казламордых лаптеносцев, монголоидной лапотной кацапской нечистью которым и это точно совсем не место в уважаемой всем цивилизованным миром семье славных славянских народов !
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19.07.2020 21:25 Відповісти
Дрочитесь и дальше с этой парашей.
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19.07.2020 21:25 Відповісти
Росія намагається викрасти інформацію про вакцину від COVID-19, - глава МЗС Великої Британії Рааб - Цензор.НЕТ 6583
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19.07.2020 21:28 Відповісти
Росія намагається викрасти інформацію про вакцину від COVID-19, - глава МЗС Великої Британії Рааб - Цензор.НЕТ 6822
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19.07.2020 22:26 Відповісти
Раша с Китаем разработала заразу и сделала против неё вакцину,а теперь ворует свою вакцину притворяясь валенком.
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19.07.2020 21:34 Відповісти
Ну а какой в этом смысл , жопорукие обезьяны все равно смогут сделать только гранату ргд...
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19.07.2020 21:37 Відповісти
У них только одна вакцина-боярышник.
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19.07.2020 21:40 Відповісти
от не надо говорить о чем не знаете )))
боярышник то для бояр ))) а стекломой - ото для остальных ... не знатных ))))
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19.07.2020 21:46 Відповісти
А нагадайте-но мені: що московити винайшли за 300 років свого існування? Паровоз Черєпанова? Так Потяги на паровій тязі вже були до того. Радіо Попова? Теж не факт, бо то є спірне питання з Марконі.... Лише Мєндєлєєву наснилося відкриття... Всі решта "досягнень" - криваві війни, знущання над власним народом (а точніше кріпаками-рабами) та захоплення інших народів. 99% "досягнень" кремля - то кров як свого народу, так і інших!
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19.07.2020 21:43 Відповісти
Так Пупкин же сказал: "Пусть они (Европа и США) вкладывают деньги в разработки новых технологий, а мы потом цап-царап и стырим их." Это государственная политика Раши, кого вы удивили?
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19.07.2020 21:54 Відповісти
В британской газете Independent написали что украинский патриотический интернет-проект StopFake организован неонацистами. Где реакция МИД.

Росія намагається викрасти інформацію про вакцину від COVID-19, - глава МЗС Великої Британії Рааб - Цензор.НЕТ 3861
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19.07.2020 21:57 Відповісти
Одни только ***** неонацисты за правду и против фейков борятся!
Или может тут другая логика: ууу, неонацисты проклятые - вскрыли все наши фейки!!!
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19.07.2020 23:15 Відповісти
Воруй - не воруй, а у кацапов получиться не вакцина, а боярка....
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19.07.2020 21:58 Відповісти
А навіщо щось думати, робити, винаходити, коли можна просто сп**дити..... А потім брехати, що це ти винайшов і що це ти такий "видатний та заслужений" і вялікій...
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19.07.2020 22:03 Відповісти
В середні віки слов'яни: русини-українці, литвини-білоруси, ляхи- поляки.... та інші народи східної частини Європи, не знали матів як і всі слов'яни взагалі. Нецензурні вирази вживали тільки гуни і генетично споріднені з ними фінно-угри москалі Залісся які з 18 століття злочинно замаскувалися під нібито росіян. Як встановили вчені дослідники цього питання, мати сформувалися в фінно-угорської середовищі ще в період первісного суспільства яке у них дуже сильно затягнулося в порівнянні з слов'янськими і усіма іншими народами. Матюки для примітивних предків росіян спочатку служили зовсім не образою, а виразом домінування. Точно так же у мавп і дикунів показ статевих органів або імітація сполучення статевого акту означає демонстрацію своєї переваги в тубільній соціальній ієрархії.
Слід додати, що численні жахливі кацапські матюки знайдені навіть на найдавніших берестяних грамотах не слов'янського саамского Новгорода X-XII століть, написаних місцевої чудью, саамами - тобто угро-фінами, які всі - всі і видно що з Божої волі чудово миттєво перетворилися у великоросів піндосів? А деякі продажні виродки з 5 колони кремля зовсім знахабніли і злочинно планують знищити нашу рідну Українську мову і підсунуть нам чужу, ворожу, окупаційну -кацапську.
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20.07.2020 17:26 Відповісти
-
В 14 веке комплекс неполноценности монголоидных москалей -мокшан, мордвы, чуди, веси, мери.... пришел к своему апогею. Московиты давно смирились со своими ордынскими ханами -князями -царями московского улуса -орды - и с их чужеродными головными уборами с арабской вязью, прославлением Аллаха и пр. на «шапке Мономаха», шлемах ордынцев половцев Сашки Неврюя -Невского и кипчака Ивашки Грозного, монетах половца Димы Донского, татарина Петруши -1. Привыкли татаро -угро - финские москали и к ордынским крепостям - кремлям, и к мечети, переделанной в «собор Блаженного», и к таньге, именуемой ими деньгой, и к рублю - рубленной изувеченной кацапами украинской гривне. Как и привыкли к флагу-аквафреш от голландских корабелов, и даренному Габсбургами московским вассалам имперскому штандарту. Эти с 18 века замаскированные уже под якобы рассеян и у которых ничего неизменилось кровь угро-татаро-финская, балалайка монгольская, история украинская, язык болгарский, диалект солунский, флаг голландский, герб золото -ордынский, и всё это исконный рассейский верблюд - ордынский, а просто обоссаный лапотный москаль, гадкий кацап - татаро - угро - финский. С не своими сворованными японскими матрешками, китайским самоваром, якутским пельменям, татарской косоворотке, матерным словам гунов… Да мало ли, что еще эти искусственные даже ставшими якобы «русскими» а посути москали себе приписали !
А теперь эти монголоидные угро-финны москали которые только в 18 веке подло замаскировались под якобы славян русских вяликоросов -лапотных пиндосов. И эта лапотная кацапская нечисть даже положила глаз на славянскую Русь-Украину, полностью чужого им Великого Киевского княжества древней Руси на украинцев славян русичей .
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19.07.2020 22:07 Відповісти
Сагайдачний, я бачу, правду людина одна тут написала: "Краще мать розумного ворога, ніж дурного друга...". Ти своїм "суперпатріотичним вереском" приносиш шкоди більше, ніж десяток дурних лахтинських батраків... Ти, "Поверхаххапайко", хоч розберися з своїми аргументами, а потім "балабань"... Де ти бачив на "шапці Мономаха" "арабську в"язь"? Ти ту шапку хоч, в очі, бачив? Звичайний головний убір знаті Бухари, з бархатним, розшитим східними узорами, верхом і соболиною опушкою. На тім"ї - золотий хрест, оздоблений коштовним камінням... І що з того? Ну, давай нашим козакам збриємо "оселедці - це мода наших колишніх ворогів, печенігів. Заберемо шаровари і жилетку у "Козака Мамая" - це половецька мода... Шапку з "шликом" - це головний убір "чорних клобуків" - народу тюркського походження...
"Мечеть" Василія Блаженного - "домовий" собор московських царів. (Собо́р Покрова́ Пресвято́й Богоро́дицы, что на Рву). Побудований в західноєвропейському стилі. Вавжається, що його архітектором був "Іоан Фрязин" (так тоді звали генуезців). Балалайка не "монгольська", а башкирська, пельмені не якутські, а удмуртські ("пель нянь" - "тістяне вушко")... Ти у нас знавець мови "гунів"? Та ти лінгвістів і антропологів усього світу "за пояс заткнув"!!! Вони ніяк не можуть встановить їх антропогенетичне походження, і хто вони за расою, а ти уже знаєш, що вони матюки придумали...
"Не швиди, притримай коней...", бо саме за це "вишиватництво" з нас і сміються... А ти даєш приводи...
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20.07.2020 09:18 Відповісти
Всіх істориків вже давно мучить питання, звідки на шоломі ординця Олександра Неврюя замаскованого під ніби то Невського коранические написи. «Радуй вірних обіцянкою допомоги від Аллаха і швидкої перемоги», - говорять священні рядки, вигравірувані золотом. Шолом, який був у Олександра "Невського", став канонічним символом і навіть прикрашав герб Російської імперії -орди. Після Олександра "Невського" його носив цар из роду москаля Кобили замаскованого під Михайла Романова. Також шоломи з арабською в'яззю були в половця Івана Грозного і князя Федора Мстиславського. «А всі ці шоломи з арабською в'яззю робили в Сарай-Бату - столиці Золотої Орди, - дослідник Саят Рахимберди. Що стосується Олександра "Невського", то відомо, що він був невільником в Золотій Орді. Спадкоємець Бату хана Сартак був названим братом Неврюя Невського. Однак Сартак правив лише рік, і йому на зміну прийшов Берке хан який відразу ж знищив холуя Невського. «Часи Золотої Орди історики - московити називають татаро-монгольським ярмом. А шоломи і юшман (лати) з арабською в'яззю були свого роду уніформою Золотої Орди ». ОСЬ ТАК. ЗАМАСКОВАУ ПІД НІБИТО ВЯЛІКУЮ РУСЬ АЛЕ ЦЮ НЕ СЛОВ'ЯНСЬКУ МОСКОВІЮ МОНГОЛО- ТАТАРИ ЖОРСТКО ТРАХАЛИ ВО ВСІ ДІРКИ, А НЕВРЮЙ - НЕВСЬКИЙ ЯКИЙ БУВ У НИХ ХОЛУЁМ І РАБОМ І КОЛИ СТАВ ІМ НЕПОТРІБНИМ, ВОНИ ЙОГО ЗНИЩИЛИ, ЯК НЕПРИДАТНУ ВЖЕ ВІДСЛУЖИВШУ ІМ СОБАКУ.
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20.07.2020 17:05 Відповісти
Я тобі про "шолом" щось казав? По-пеше, я тобі написав про "шапку Мономаха"... По-друге, зброя та захисне спорядження використовувалися незалежно від їх національної належності. Головна вимога - надійність та ефективність... Відкриваємо "Енциклопедію Зброї", Вендалена Бехайма (ХІХ ст). Цитата:"Свидетельством непрерывного восточного влияния служит письмо Теодориха Великого (454-526) своему шурину, королю вандалов Тразамунду (496-523), где он благодарит за присылку оружия, клинки которого гладки и блестящи, как зеркало, украшены чудесным узором в виде завитков - "червячков" Это и первое свидетельство о дамасских клинках. Несомненно, оружие изготовлено в мавританских мастерских северного побережья Африки.И позднее поэты воспевали подобные "червячковые" клинки...". Про те, що мусульмани любили на знаменах і зброї писать слова Пророка, та сури з Корану, тобі, я думаю, відомо, Надіюсь, ти арабську "в"язь" бачив. І що вона, дійсно, людині, яка не знайома з арабським письмом, нагадує "черв"яків", думаю, погодишся... Наскільки я пам"ятаю, «Радуй вірних обіцянкою допомоги від Аллаха і швидкої перемоги» - це одна із сур Корану, 48-ма, "сура перемоги".
Толедо, до Реконкісти, був "зброярнею" маврів Кордови і Північної Африки. Клепали як захисне спорядження, та і мечі, і для своїх, і для європейців. ****** дель Рей, мавр, спочатку працював на халіфа Кордови, а потім - на Фердинанда Католика, короля Іспанії. Мавританський меч дона Хуана Австрійського - його робота...
Близько століття турецькі рушничні замки були основою вогнепальної зброї армій Європи
Я вже не кажу про зброю та захисне спорядження наших козаків. Про рушниці "яничарки" ти чув. Про турецькі шаблі і ятагани, кинджали - теж... Багато козаків носили у шапках "начерепники" - невеличкі сталеві шоломи. Їх носили, у капелюхах, рейтари, в тому числі, і польські, від яких вони козакам і діставалися.
І, будь ласка - коли звертаєшся до мене, не вживай мітингових тріскучих фраз...
Я на них реагую тільки посмішкою - своєю високопарністю ти Геббельса нагадуєш...
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20.07.2020 18:00 Відповісти
Де знаходиться центр паРаші в розумінні не слов'янської личакової і наполовину монголоїдної Москвовіі - Орди (з 18 століття вже нібито як Росії?) Це безумовно татарський - кремль, побудований татаро - монголами в часи Московського улусу Золотої Орди, як військовий татарський замок в Москві! Саме слово кремль - татарського походження! Від слова кірмян - і відбувся з стародавнього слова керем, кремлен, керемль, тобто ординська фортеця, укріплене місце. У справжніх записках про Московію (1556 р.) На плані кремля було зазначено як татарський кремль град, який спорудили татари за часів Московського улусу Золотої Орди. А вже потім ця назва і перетворилася в ******** кацапський кремль, в пам'ятку личакових полу-ординців москалів.
Тепер цей татаро-монгольский кремль уособлює серце не слов'янської і придуманої тільки в 18 столітті нібито "Росії" - Орди. Кремль тепер - це резиденція фашистської влади в личаковій країні, яку недарма називають "Кривавої в'язницею народів". Також кремль - це і військове фашистське лігво, в завдання якого бути стіною між багатьма пригнобленими і поневоленими народами в цій кривавій паРаші і злочинною владою ******** кремлівських фашистів )(уйла. Також кремль - це величезних розмірів жахлива кривава кацапська секта. Символ єднання церковної- бандитської і світської фашистської влади, у яких камуфляжна православна сітка приховує криваві ординські -ісламські традиції її кровожерливих монгольських правителів ханів -царів сатрапів -диктаторів.
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20.07.2020 17:22 Відповісти
У стародавній Європі єдиним народом, що вживали у мові мати крім москалів з 18 століття вже нібито як росіян були тільки споріднені з ними гуни- угри. Вони пішли з Волги в Центральну Європу задовго до навали монголо-татар, де жили у великій близькості з родинними фінами. В Європі гуни змішалися з місцевими слов'янськими племенами, асимілювалися з ними і стали угорцями але як і раніше етнічно наполовину родинним народом для москалів - кацапів (з 18 століття вже замаскованих під липових росіян-руських).
Теза про тотожність поняття Росія і Русь вигадали татаро -монголи і московити, яким так не вдалося підкорити слов'янську Київську Русь силою і тому, виходячи зі своїх імперських планів, вони були змушені вдатися до історичних маніпуляцій, назвавши себе спочатку москалем і лише нібито "братом" слов'ян -українців , а потім тільки додуматься "старшим братом монголоїдним - москалем вялікороссом" з відповідними амбіційними вимогами, що випливають із цього.
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20.07.2020 17:29 Відповісти
Є у росіян такий "міфічний" літератор - "Козьма Прутков... І є у нього купа афоризмів. Один з них звучить так: "Если у тебя есть фонтан, заткни его... Дай отдохнуть и фонтану...".
Що ти мелеш? Я тобі вже писав, що вчені не можуть визначить расу гуннів, а не те що мову... А ти вже їм і російські "матюки" приписав. Угорці - не "суміш гуннів зі слов"янами, а окреме плем"я угрів, мадяр, що жило в районі Південного Уралу, і в ІХ столітті перекочувало в Європу. Чи мають гунни генетичний стосунок до якогось з ******** народів Євразії, крім хантів і мансі, що живуть в районі Зауралля, не встановлено...
От же ж, "Застав дурня богу молиться, то він і лоба розіб"є!!!"
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20.07.2020 20:09 Відповісти
Я дивлюся, ти ніяк не заспокоїшся... Тобі подобається "избиение младенцев", яке я тобі вчиняю? Читай В. Даля, М. Фарсмера... Вони спокійно, без твого вереску про "ординців", пояснюють походження слова "Кремль" від слів "крємь" - стиглий сосновий ліс, придатний для будівництва", "кремльовий" - гарний ліс для будівництва", "кремльовая сосна" - "та що росте на відкритому місці, масивна"... "кремльовнік" - ліс на моховому болоті". Так, це не слов"янські слова... Однак, звідки в ті часи там слов"янське населення? Там жили угро-фінські племена... А ти верещиш про "ординців", татар...
Бачиш, я без пафосу, спокійно, з посиланням на людей, до яких навіть мені, далеко, "як до Києва - рачки...", товчу тебе за кожну твою "тріскотню"... "Попустися" і не ганьби Україну і українців своїм вереском і неуцтвом...
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20.07.2020 19:59 Відповісти
Росія намагається викрасти інформацію про вакцину від COVID-19, - глава МЗС Великої Британії Рааб - Цензор.НЕТ 5652
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19.07.2020 22:22 Відповісти
Якщо кацап щось не вкраде, то і дня не проживе.
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19.07.2020 22:30 Відповісти
Пшлавон вата ватная.
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20.07.2020 20:25 Відповісти
яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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19.07.2020 23:04 Відповісти
***
ВОРОВАЙКИ
Є московити на нашій Планеті,
А в їхньому угро-фінськім букеті
Є племена з народів «Мокша»,
Украсти, збрехати - уся їхня ноша
Навіть у наші розвинуті часи
Кріпнуть держави у розвитку й красі.
У всіх національні символи та бренди,
Стародавня історія, не лише казки і легенди.

Візьмемо нашу файну Україну-Русь
Сало, галушки, борщ їв ще наш прадідусь,
Та пив горілку, наливки й медовуху
А не якусь там брагу чи смердючу сивуху.
Вдягали шаровари й вишиванки
Шкіряні чоботи і черевики на гулянки
...........................................................

А чим похваляться сусіди кляті московити?
У кожнім слові їх брехня - і треба за язик ловити.
Пельмені вкрали у удмуртів і китайців,
«Сельодку»- оселедця у фінів та голландців.
«Водку» -горілку, привласнили від скандинавів
А хліб у українців й греків-мореплавів.
«Матрьошку» привласнили від розумних японців
Віра й церква пішла від Київських богомольців.
І самовар і чай з рослин украли у китайців
Немає й не було нічого свого у завидющих засранців.
........................................................................
І ще про пару брендів від мокші хочу написати,
Про їх «гнилу душонку» треба всесвіту знати.
Гармошку вкрали у поляк і тих же німців,
А мову забрали, в прадавніх слов"ян - українців.
«Русская баня» - була ще у Київській Русі
А не в цих крадіїв, що не відмити душі.
Присвоїли косоворотку від татар і монголів,
А так би голий кац десь в рядні божеволів.
Гусарів вже «згусарили» в поляків і угорців
Ножі та шаблі у татар, а шашлик у горців.
Сибір, де нафта й газ украли в кучумів та ненців
Хутро у чукчів, якутів та інших мисливців.
"Свої" ті «Жигулі» передрали у італійців
«Калашнікова» та ПМ, «Москвич» - у арійців
«Волгу», «ГАЗон», УАЗ у американців вкрали
Про що не згадав, що забув - ви те й без мене знали!
...........................................................................

Ну і які символи держави, народу, бренди?
Які досягнення та які у цих крадіїв є легенди?
Кацапські бренди ще московія здобула:
У заздрості, брехні, знущанях - мов ненажерлива акула.
Свого, що було - мокша не зберігав
Нічого не придумав, по світу пробігав-награбував.
Імперію побудували на злочинах й брехні
Пяниця й воровайка з історичинх часів і до нині

30.10.-07.11.2018
Анатолій Березенський (уривок)
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19.07.2020 23:04 Відповісти
-
Национальная кухня лапотной паРаши!
Рассмотрим: - японские роллы и суши, итальянская пицца, спаггети. А : чай, пельмени, гречка, лапша и блины были заимствованы из Китая;
- водка и пиво в 1386 году была впервые завезены в Московкий Улус генуэзцами; картофель - из Голландии, он привезённый татарином Пётром - 1;
- омлет, сыры, бутерброды и супы - из Франции, сосиски и колбаса - из Германии;
- ужасные кислющие российские щи - это жалкое подобие вкуснейшего украинского славянского капустника. Из Украины - Руси были «позаимствованы» также борщ, вареники, зразы, кулеш, сырники, драники, холодец.
Сало и сахар для россиян также продукты «чужестранные», они впервые в угро - финскую Москву поступили в 18 веке из Украины; - от татар пришли голубцы, лапша, манты, баклажаны, азу, беляши, пироги из творога, сметанник, печенье, пироги, цукаты, варенье....
- из Кавказа в России стали популярными шашлыки, суп харчо, «цыпленок табака», лаваш, соус, аджика и чебуреки;
- соли у лапотных предков а с 18 века уже как якобы россиян также не было: появилась лишь в 1889 году в городе Соль-Илецк.
На протяжении с 11 до 20 века основу рациона жителей северо-восточного Залесья, а затем Московского улуса и княжества составляли чёрный хлеб и всевозможные каши на воде. Например, хлебово репяное (репница): русское национальное блюдо -помои.
Также в лапотной паРаше кацапы собирали: жёлуди, крапиву, лебеду, сныть, червей, ягоды, кору, грибы ...
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20.07.2020 07:26 Відповісти
-
Только с 11 века в Залесье появились овощи, но угро - финские предки жителей современной лапотной России не знали салатов, винегретов, довольствуясь паренными, репой, огурцами, свеклой. А салаты появились лишь в 19 веке, позаимствовав их технологию у европейских народов.
Масла и сливок вплоть до -16 века кацапы московиты не знали, блюда они употребляли на воде Так как и растительного масла народная кухня москалей попросту долго не знала.
А самое главное национальное «русское блюдо» - щи, но это блюдо для животных. «Настоящие (древние) щи» представляли собой крупные вареные куски иногда даже гнилой капусты или целые кочаны в горячей воде с разболтанной в ней ржаной мукой! Готовились щи без соли, масла и специй.
Еще удивительнее, как казламордые москали предки якобы с 18 века уже как русских? Готовили очень редкий для них продукт мясо. В Залесье а с 18 века липовой якобы России был особенный способ приготовления мяса животных с душком трёхнедельной падали. Отсюда и пошла довольно часто встречающаяся в лапотной паРаше фраза о трехнедельной «свежести» того или иного продукта.
А теперь эта гадкая лапотная кацапская нечисть которая только с 18 в. замаскировалась под вяликороссов и даже под якобы русских... она сильно портит жизнь всем соседним народам, народам которые научили их готовить себе пищу и срать в туалете а не на ходу в стае. Да и трахатся индивидуально, а не всем хором кто кого сгрёб тот того и взъё.. И сделали с них хоть какое то жалкое подобие цивилизованных людей
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20.07.2020 07:29 Відповісти
А касапам бояра не помогает??
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19.07.2020 23:27 Відповісти
И не только у бритов пытаются украсть, но и из лабораторий США и Канады. А что вообще у кацапов своё, не ворованное? От самовара и лаптей до ракетных и ядерных технологий...
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20.07.2020 05:15 Відповісти
Так они с рождения привыкшие красть и гадить! уроды
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20.07.2020 12:05 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=qsYTaRi-*** Путин: мы у них цап-царап новые технологии
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20.07.2020 12:50 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=qsYTaRi-***
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20.07.2020 12:51 Відповісти
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