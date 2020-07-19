Росія - порушник спокою в усьому світі, потрібно зміцнювати НАТО і стримувати її, - глава Міноборони США Еспер
Глава міністерства оборони США Марк Еспер назвав Пекін і Москву стратегічними конкурентами Вашингтона.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Пентагону.
"Ми живемо в епоху конкуренції великих держав, і це значить, що нашими головним стратегічним конкурентом є Китай, а потім - Росія", - зазначив міністр.
За його словами, Пекін хоче переписати правила міжнародного порядку. На думку Еспера, Росія являє собою трохи меншу проблему, але вона - джерело смути в усьому світі: окупація Криму, війна в Україні, загрози союзникам по НАТО і війська в Сирії та Лівії.
Міністр оборони США закликав країни-члени Альянсу витрачати більше на оборону.
"Нам потрібно стримувати Росію. Нам потрібно зміцнити НАТО і посилити наших партнерів", - пояснив він.
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На підтвердження він публікує скріншоти з відеострімів, де добре видно, як люди тримають у руках великі банери зі словами "Кремль не чує! Трампе, врятуй!", при цьому слово "врятуй" підкреслено, а також зі словами "Москва, йди з нашої річки! З наших надр і нашої тайги!". https://espreso.tv/news/2020/07/19/v_khabarovsku_vykhodyat_z_plakatamy_quottrampe_vryatuyquot_i_quotmoskva_ydy_z_nashykh_nadr_i_nashoyi_taygyquot_fotofakty
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
кто сильный тот и беспокот А всем остальным в будку и не вякать
значит все, кто торгует с паРашей - развивают не только себя но и её не "сдерживают"...
другими словами готовятся потратить то что наторговали на третью мировую ...
внимание вопрос: нахера держать всех за лохов и лицемерить...
не проще ли объявить полное экономическое эмбарго на годик паРаше, перетерпеть и посмотреть как путло поулыбается, уверен он поулыбается, но недолго ...
я за китай и его товары- не забыл, но год китаизации паРаши - пойдёт на пользу прежде всего китайцам...