Росія - порушник спокою в усьому світі, потрібно зміцнювати НАТО і стримувати її, - глава Міноборони США Еспер

Глава міністерства оборони США Марк Еспер назвав Пекін і Москву стратегічними конкурентами Вашингтона.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Пентагону.

"Ми живемо в епоху конкуренції великих держав, і це значить, що нашими головним стратегічним конкурентом є Китай, а потім - Росія", - зазначив міністр.

За його словами, Пекін хоче переписати правила міжнародного порядку. На думку Еспера, Росія являє собою трохи меншу проблему, але вона - джерело смути в усьому світі: окупація Криму, війна в Україні, загрози союзникам по НАТО і війська в Сирії та Лівії.

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Міністр оборони США закликав країни-члени Альянсу витрачати більше на оборону.

"Нам потрібно стримувати Росію. Нам потрібно зміцнити НАТО і посилити наших партнерів", - пояснив він.