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Росія - порушник спокою в усьому світі, потрібно зміцнювати НАТО і стримувати її, - глава Міноборони США Еспер

Росія - порушник спокою в усьому світі, потрібно зміцнювати НАТО і стримувати її, - глава Міноборони США Еспер

Глава міністерства оборони США Марк Еспер назвав Пекін і Москву стратегічними конкурентами Вашингтона.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Пентагону.

"Ми живемо в епоху конкуренції великих держав, і це значить, що нашими головним стратегічним конкурентом є Китай, а потім - Росія", - зазначив міністр.

За його словами, Пекін хоче переписати правила міжнародного порядку. На думку Еспера, Росія являє собою трохи меншу проблему, але вона - джерело смути в усьому світі: окупація Криму, війна в Україні, загрози союзникам по НАТО і війська в Сирії та Лівії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міністри оборони США і Норвегії обговорили загрози з боку Росії на півночі Європи

Міністр оборони США закликав країни-члени Альянсу витрачати більше на оборону.

"Нам потрібно стримувати Росію. Нам потрібно зміцнити НАТО і посилити наших партнерів", - пояснив він.

НАТО (6506) росія (65829) США (23290) Еспер Марк (33)


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Топ коментарі
+28
Россия - нарушитель спокойствия во всем мире, нужно укреплять НАТО и сдерживать ее, - глава Минобороны США Эспер - Цензор.НЕТ 8841
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19.07.2020 21:32
+27
Естонці вибрали НАТО і тепер в них немає війни. Українці вибрали позаблоковий статус і мають війну. Українці дуже розумні.
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19.07.2020 21:33
+19
Для сдерживания параши надо ей объяснить 2 простые вещи:
1) Будет вести себя так же- сдохнет экономически.
2) Будет ещё больше борзеть- сдохнет физически.
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19.07.2020 21:31
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😀😈В Хабаровську виходять з плакатами "Трампе, врятуй!" і "Москва, йди з наших надр і нашої тайги!". Фотофакти. На це 19 липня 2020 року на своєму Telegram-каналі звертає увагу український політолог Тарас Березовець, передає Еспресо.TV.

На підтвердження він публікує скріншоти з відеострімів, де добре видно, як люди тримають у руках великі банери зі словами "Кремль не чує! Трампе, врятуй!", при цьому слово "врятуй" підкреслено, а також зі словами "Москва, йди з нашої річки! З наших надр і нашої тайги!". https://espreso.tv/news/2020/07/19/v_khabarovsku_vykhodyat_z_plakatamy_quottrampe_vryatuyquot_i_quotmoskva_ydy_z_nashykh_nadr_i_nashoyi_taygyquot_fotofakty
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19.07.2020 22:47 Відповісти
Нынешняя РФ - Германия 30-х, позаигрывайте с страной у которой есть ядерное оружие, в гитлеровской Германии его не было, поэтому количество жертв может быть в разы выше.
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19.07.2020 22:57 Відповісти
В скорем времени нужно будем выступить против этих кацапо-фашистких мразей!и разбить логово в кремле!
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19.07.2020 22:58 Відповісти
яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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19.07.2020 23:03 Відповісти
власть в ру захватила контора, и ведет себя как контора во всем мире, ее придавить можно только экономически, равномерно и систематически
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19.07.2020 23:06 Відповісти
Росія - порушник спокою в усьому світі, потрібно зміцнювати НАТО і стримувати її, - глава Міноборони США Еспер - Цензор.НЕТ 9532
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19.07.2020 23:09 Відповісти
Не Русія, а Московія.
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20.07.2020 10:09 Відповісти
Оч интересно - оппо понимают, что без НАТО будут жевать гумус, слегка переработанный
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19.07.2020 23:09 Відповісти
Ну понятно дело есть кто то кто беспокоит США и Пекин тоже Заметьте
кто сильный тот и беспокот А всем остальным в будку и не вякать
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19.07.2020 23:21 Відповісти
Давайте третьякову им напарим.. там у неё материала для работы более чем предостаточно...
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19.07.2020 23:25 Відповісти
Почему русские генералы такие тупые? Потому что они учились вместе с украинскими генералами в советских военных училищах.
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19.07.2020 23:42 Відповісти
все согласны что любая торговля способствует развитию торгующих сторон ибо нах ваще затевать торговлю, жри своё у себя и развивайся...
значит все, кто торгует с паРашей - развивают не только себя но и её не "сдерживают"...
другими словами готовятся потратить то что наторговали на третью мировую ...
внимание вопрос: нахера держать всех за лохов и лицемерить...
не проще ли объявить полное экономическое эмбарго на годик паРаше, перетерпеть и посмотреть как путло поулыбается, уверен он поулыбается, но недолго ...
я за китай и его товары- не забыл, но год китаизации паРаши - пойдёт на пользу прежде всего китайцам...
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19.07.2020 23:43 Відповісти
Є в нас телевізійні канали, які вважаються проукраїнськими. Це "Прямий", 5, "Еспрессо", та 24. Тільки жоден з них не показує фільмів про нинішню росію. Про російську глибинку. Про окупацію Сибіру, та Далекого Сходу китайцями. Про те, що територія за уралом вже де факто належить китайцям. Що ніякої вєлікой вже не існує. Що їхній улюблений вождь свою годівницю, та годівницю всієї орди віддав китайцям. Чому я повинен це вишукувати в Інтернеті? За яким ретельно слідкує ФСБ, і вичищає такі фільми. Але чому "патріотичні" тевілізійні канали не показують цього для дідусів, та бабусів? Та й для недалеких людей середнього віку. Адже саме вони найбільше ностальгують за імперським ярмом.
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20.07.2020 00:15 Відповісти
24 - це канал Садового,-путінського агента.
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20.07.2020 03:52 Відповісти
5-й на супутнику перестав працювати.
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20.07.2020 07:39 Відповісти
Почему расофедераша-окупант?Так всемь известно,кроме ваты ,что совок и есть сокращённое название советская оккупация с центром на московии.
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20.07.2020 06:02 Відповісти
Вот чудик-с больной головы на здоровую. Ведь это РФ кончили Югославию, Ирак, Сирию, Ливию, ну и т.д. по списку
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20.07.2020 06:40 Відповісти
Именно. Если бы нароссия не совала свое рыло,то большая часть этих бы стран и горя не знала
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20.07.2020 08:15 Відповісти
Россия - нарушитель спокойствия во всем мире,другими словами- АГРЕССОР, и поэтому РАШУ, НАКАЗЫВАЮТ САНКЦИЯМИ.
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20.07.2020 09:22 Відповісти
Для російських імперіалістів потрібні крутіші методи, а санкціями їх не зупиниш. Навпаки, коли їм не стане чого жерти, вони стануть ще нахабніші до чужих країн.
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20.07.2020 10:03 Відповісти
Сторонники "крутьіх" методов ждут их от США , ЕС и НАТО. Тем временем в Украине на полках супермаркетов перестали вьіставлять флажки с российским триколором , не говоря о том , чтобьі не закупать товарьі из РФ , авто ЗАЗ начал сборку Ладьі , корейская єлектроника LG , SAMSUNG -российской сборки и т.д. С себя нужно начинать , кроме єнергоносителей и сьірья - никаких закупок в РФ-ии бьіть не должно. Тогда и Запад будет смотреть на Украину по-другому.
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20.07.2020 10:11 Відповісти
Не упомянул ещё Венесуэлу и ЦАР.
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20.07.2020 11:03 Відповісти
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20.07.2020 17:42 Відповісти
рашку не сдерживать надо, а всеми путями разваливать..., что бы из этой орды получились отдельные улусы. Цивилизация должна вбить себе эту цель в мозг.
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20.07.2020 21:47 Відповісти
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