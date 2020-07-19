Розслідувачі виявили в Білорусі австрійця Марсалека, якого підозрюють у роботі на РФ та афері на 2 млрд євро

Сліди одного з найрозшукуваніших злочинців світу австрійця Яна Марсалека виявили в Білорусі. Його підозрюють у крадіжці коштів на 2 мільярди євро і у співпраці з російськими спецслужбами.

Про це в спільному розслідуванні пишуть Bellingcat, The Insider і німецьке видання Spiegel, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Настоящее время. За їхніми даними, в червні цього року він прилетів в Білорусь на приватному літаку і досі може ховатися у Вітебську.

Австрієць Ян Марсалек - колишній топменеджер німецької компанії Wirecard. Вона працювала з клієнтами, з якими не хотіли співпрацювати великі банки. Наприклад, казино і порнографічні сайти. Незабаром Wirecard стала однією з найбільших компаній Німеччини.

У 2019 журналісти видання Financial Times виявили невідповідності в фінансових документах компанії. На рахунках не вистачало близько двох мільярдів євро. Після цього влітку 2020-го весь топменеджмент звільнили. Марсалека оголосили в розшук влада Німеччини та Австрії, а також спецслужби інших країн. Вони підозрюють його в зв'язках з російською розвідкою.

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У розслідуванні журналістів сказано, що компанія могла займатися грошовими переказами для російських приватних військових компаній в Африці. Згідно з виявленою інформацією, Марсалек був присутній на зустрічах між російськими і лівійськими політиками під час обговорення планів щодо врегулювання військового конфлікту, тісно співпрацював з Товариством австрійсько-російської дружби і вкрай правими партіями в країні. За останні 10 років він побував у Росії не менше 60 разів, згідно з даними міграційної бази, більшу частину польотів він здійснював на приватних літаках.