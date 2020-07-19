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Новини
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Розслідувачі виявили в Білорусі австрійця Марсалека, якого підозрюють у роботі на РФ та афері на 2 млрд євро

Розслідувачі виявили в Білорусі австрійця Марсалека, якого підозрюють у роботі на РФ та афері на 2 млрд євро

Сліди одного з найрозшукуваніших злочинців світу австрійця Яна Марсалека виявили в Білорусі. Його підозрюють у крадіжці коштів на 2 мільярди євро і у співпраці з російськими спецслужбами.

Про це в спільному розслідуванні пишуть Bellingcat, The Insider і німецьке видання Spiegel, передає Цензор.НЕТ із посиланням на  Настоящее время. За їхніми даними, в червні цього року він прилетів в Білорусь на приватному літаку і досі може ховатися у Вітебську.

Австрієць Ян Марсалек - колишній топменеджер німецької компанії Wirecard. Вона працювала з клієнтами, з якими не хотіли співпрацювати великі банки. Наприклад, казино і порнографічні сайти. Незабаром Wirecard стала однією з найбільших компаній Німеччини.

У 2019 журналісти видання Financial Times виявили невідповідності в фінансових документах компанії. На рахунках не вистачало близько двох мільярдів євро. Після цього влітку 2020-го весь топменеджмент звільнили. Марсалека оголосили в розшук влада Німеччини та Австрії, а також спецслужби інших країн. Вони підозрюють його в зв'язках з російською розвідкою.

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У розслідуванні журналістів сказано, що компанія могла займатися грошовими переказами для російських приватних військових компаній в Африці. Згідно з  виявленою інформацією, Марсалек був присутній на зустрічах між російськими і лівійськими політиками під час обговорення планів щодо врегулювання військового конфлікту, тісно співпрацював з Товариством австрійсько-російської дружби і вкрай правими партіями в країні. За останні 10 років він побував у Росії не менше 60 разів, згідно з даними міграційної бази, більшу частину польотів він здійснював на приватних літаках.

Австрія (974) Білорусь (7959) Bellingcat (128)


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Топ коментарі
+6
Надо было ему с Насировым побрататься, тот с похищенными миллиардами уже не один год просто укрывается клетчатым одеялом!
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19.07.2020 23:14
+3
та у него морда уркогана лаптеногого
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19.07.2020 23:01
+2
дерьмо
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19.07.2020 22:58
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дерьмо
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19.07.2020 22:58 Відповісти
Де Москва там г**но.
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20.07.2020 06:37 Відповісти
Білорусь наче б то не Х**лостан і не дискредитує Москву.
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20.07.2020 06:39 Відповісти
та у него морда уркогана лаптеногого
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19.07.2020 23:01 Відповісти
То есть получается что рассия кинула Германию на 2 миллиарда евро.
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19.07.2020 23:06 Відповісти
Надо было ему с Насировым побрататься, тот с похищенными миллиардами уже не один год просто укрывается клетчатым одеялом!
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19.07.2020 23:14 Відповісти
Ваша страна-помойка жулье со всего света в друзья собирает, русский.
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19.07.2020 23:23 Відповісти
Звичайно, Насірів - священна корова, представник соєвого Боха на грішній землі.
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19.07.2020 23:43 Відповісти
Тебе я смтрю *соевый бог* и по сей день в штаны срет)
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20.07.2020 09:02 Відповісти
Но Камаз с еврами застрял в Витебске.
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19.07.2020 23:15 Відповісти
я тебя разочарую!! в своё время даже евреи не смогли это сделать(кинуть на бабки)в дойчланде эт святое!!(в смысле нация бережно относится к своим заработанным деньгам так как других как не заработанных нет)
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19.07.2020 23:16 Відповісти
пЯтрофич,понятно,что ты олигофрен ,но зачем это выпячивать так явно ?
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20.07.2020 09:45 Відповісти
Расследователи?? Это такой белорусский матюк??
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19.07.2020 23:23 Відповісти
"Бабы кажуць" у Лукашенко гипертонический криз. Вот кажется самое время Марсалика пощупать за вымя - а недосуг!
С одной стороны Мишустин от карлы "дорожную карту" сдачи Беларуси привез. С другой стороны беларусы от спячки очнулись и по всем европейским столицам аромат "печенек" солидарности с беларусами стоит.
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19.07.2020 23:31 Відповісти
Пресс-секретарь президента Беларуси Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт опровергла слухи о его экстренной госпитализации.

«Традиционное - не дождетесь», - приводятся в сообщении слова Эйсмонт.
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19.07.2020 23:48 Відповісти
Эйсмонт це те ж саме, що Мендель?
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20.07.2020 00:07 Відповісти
Можно по другому - это тоже самое, что Кейли Макэнани у Трампа!
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20.07.2020 00:30 Відповісти
За 2 млрд евро Лука кому угодно бы сделал минет.Деньги-они не пахнут,так что вполне возможно)
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20.07.2020 10:56 Відповісти
Павинен жить,Колю ящё не пристроил!
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19.07.2020 23:54 Відповісти
У гэтым пытаннi будзем браць прыклад з украiнцау.
Вы свайму прынцу - дэпутату Лешу-мiнаметчыку без жалю на узлеце палiтычнай кар'еры крылы падрэзалi. Малайцы...
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20.07.2020 06:26 Відповісти
Ватный прорашистский длбб ,тебе не помешало бы проветриться,в сад,в сад...
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20.07.2020 09:49 Відповісти
От тупий той Марсалек, не додумався маски і тести по лікарням роздавати.
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20.07.2020 06:25 Відповісти
 
 