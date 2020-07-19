Сукупне багатство 26 найбагатших людей у світі еквівалентно доходам половини світового населення, - генсек ООН Гутерреш

Міжнародне співтовариство має усунути причини виникнення нерівності на планеті, перш ніж нерівність зруйнує світову економіку і призведе до остаточного розшарування суспільства.

Про це генсек ООН Антоніу Гутерреш заявив під час щорічної лекції з нагоди Міжнародного дня Нельсона Мандели, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Організації.

За його словами секретаря ООН, зараз понад 70 відсотків людей у ​​світі живуть в умовах зростаючої нерівності в доходах і якості життя. 26 найбагатших людей в світі мають сукупне багатство, яке еквівалентно доходам половини світового населення.

На думку глави Організації Об'єднаних Націй, високий рівень фінансового розшарування в світі породжує економічну нестабільність, корупцію, фінансові кризи, зростання злочинності, призводить до погіршення фізичного і психічного здоров'я людей.

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Згідно з даними, які Антоніу Гутерреш навів у своїй промові, в період з 1980 по 2016 рік на один відсоток найбагатших людей світу припадало 27 відсотків загального сукупного зростання доходів. Понад половина 20-літніх людей в країнах з високим рівнем людського розвитку зараз мають вищу освіту, тоді як в країнах з низьким рівнем розвитку людського потенціалу цей показник становить лише три відсотки.

"Ще більше жахає ось такий факт, - сказав Антоніу Гутерреш. - Близько 17 відсотків дітей, що народилися двадцять років тому в країнах з низьким рівнем розвитку людського потенціалу, вже померли".

Основний принцип Організації Об'єднаних Націй, за словами генсека, полягає в тому, що продовольство, охорона здоров'я, водопостачання, адекватні соціально-гігієнічні умови, освіта, гідна робота і соціальне забезпечення не мають служити товарами для продажу тим, хто може собі все це дозволити, - це не привілеї, а вроджене право кожної людини.

"Це бачення сьогодні настільки ж важливо і актуально, як і 75 років тому, коли створювалася ООН", - підкреслив Антоніу Гутерреш.

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