Сукупне багатство 26 найбагатших людей у світі еквівалентно доходам половини світового населення, - генсек ООН Гутерреш
Міжнародне співтовариство має усунути причини виникнення нерівності на планеті, перш ніж нерівність зруйнує світову економіку і призведе до остаточного розшарування суспільства.
Про це генсек ООН Антоніу Гутерреш заявив під час щорічної лекції з нагоди Міжнародного дня Нельсона Мандели, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Організації.
За його словами секретаря ООН, зараз понад 70 відсотків людей у світі живуть в умовах зростаючої нерівності в доходах і якості життя. 26 найбагатших людей в світі мають сукупне багатство, яке еквівалентно доходам половини світового населення.
На думку глави Організації Об'єднаних Націй, високий рівень фінансового розшарування в світі породжує економічну нестабільність, корупцію, фінансові кризи, зростання злочинності, призводить до погіршення фізичного і психічного здоров'я людей.
Згідно з даними, які Антоніу Гутерреш навів у своїй промові, в період з 1980 по 2016 рік на один відсоток найбагатших людей світу припадало 27 відсотків загального сукупного зростання доходів. Понад половина 20-літніх людей в країнах з високим рівнем людського розвитку зараз мають вищу освіту, тоді як в країнах з низьким рівнем розвитку людського потенціалу цей показник становить лише три відсотки.
"Ще більше жахає ось такий факт, - сказав Антоніу Гутерреш. - Близько 17 відсотків дітей, що народилися двадцять років тому в країнах з низьким рівнем розвитку людського потенціалу, вже померли".
Основний принцип Організації Об'єднаних Націй, за словами генсека, полягає в тому, що продовольство, охорона здоров'я, водопостачання, адекватні соціально-гігієнічні умови, освіта, гідна робота і соціальне забезпечення не мають служити товарами для продажу тим, хто може собі все це дозволити, - це не привілеї, а вроджене право кожної людини.
"Це бачення сьогодні настільки ж важливо і актуально, як і 75 років тому, коли створювалася ООН", - підкреслив Антоніу Гутерреш.
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Автоматический возврат НДС не шоколадный делал, а мудрый и трудолюбивый украинский нарИд.
Тот же нарИд, который оборону достойно держал на востоке, томос "пробил". Тот же, который под радой просил: введите военный сбор.
НарИд мудрый, нарИд прикинул, что зеля ничерта не делает и гроши есть. И "подумал")))
На западе, миллиардеры зарабатывали и передавали капиталы от деда прадеда.
Или быстро зарабатывали то своим умом, создавая что то оригинальное для людей, как например Билл Гейтс или Стив Джобс.
Наши же миллиардеры, обычные приблатнённые воры и преступники.
Они ничего для людей не создали, не построили ни одного завода, фабрики, итд.
Они просто тупо обворовали всех граждан, присвоив себе уже готовые предприятия, ни вложив туда ни копейки.
Мир не идеален.
Но у меня должность скромнее)))
почти за Остапом Сулейманом Берта Марией Берта-беем
Мы опять виноваты что живем в приличных странах и нам надо всем затянуть пояса и вытягивать третий мир из нищеты?
А вообще, леваки, они всюду...
Они сколотили свое состояние на всем, на чем только можно было, от сферы недвижимости до сферы энергетики.
Возглавляют этот список предприниматели, действующие в сфере высоких технологий: Пони Ма из Tencent, Робин Ли из Baidu, Лэй Джун из Xiaomi.
Совокупное благосостояние богатейших 209 парламентариев, у каждого из которых есть более 2 млрд юаней ($300 млн), эквивалентно годовому ВВП Бельгии и Швеции, если верить данным Всемирного банка.
Для сравнения, в США нет ни одного миллиардера в Конгрессе.
Качество культуры тоже падает.
Миллионы за кордоном батрачат.
50 укр форбс репы от наворованного жира трещат.
Перспективка - швах.
оно полегчает и мозги на место станут
Самыми богатыми являются как раз топ-чиновники и оллигархи-монополисты, которые вместе с этими чиновниками дерибанят бюджет...
Украина должна стать самым удобным и привлекательным правовым оффшором!
ООН захвачена коммунофашистами...
Ни история, ни Библия ничему не учат!
Я считаю справедливым что есть расслоение. Биомасса которая в школе вместо уроков пила пиво за углом, должна ходить пешком или ездить на разваленных Жыгулях, отдыхать не в Египте а у себя на засранной речке и жрать самое дешевое дерьмо из АТБ. Никакой проблемы в этом не вижу.
гнилая идейка от маркса...
на долларе написано "мьі доверяем Богу" и это работает