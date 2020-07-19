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Сукупне багатство 26 найбагатших людей у світі еквівалентно доходам половини світового населення, - генсек ООН Гутерреш

Сукупне багатство 26 найбагатших людей у світі еквівалентно доходам половини світового населення, - генсек ООН Гутерреш

Міжнародне співтовариство має усунути причини виникнення нерівності на планеті, перш ніж нерівність зруйнує світову економіку і призведе до остаточного розшарування суспільства.

Про це генсек ООН Антоніу Гутерреш заявив під час щорічної лекції з нагоди Міжнародного дня Нельсона Мандели, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Організації.

За його словами секретаря ООН, зараз понад 70 відсотків людей у ​​світі живуть в умовах зростаючої нерівності в доходах і якості життя. 26 найбагатших людей в світі мають сукупне багатство, яке еквівалентно доходам половини світового населення.

На думку глави Організації Об'єднаних Націй, високий рівень фінансового розшарування в світі породжує економічну нестабільність, корупцію, фінансові кризи, зростання злочинності, призводить до погіршення фізичного і психічного здоров'я людей.

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Згідно з даними, які Антоніу Гутерреш навів у своїй промові, в період з 1980 по 2016 рік на один відсоток найбагатших людей світу припадало 27 відсотків загального сукупного зростання доходів. Понад половина 20-літніх людей в країнах з високим рівнем людського розвитку зараз мають вищу освіту, тоді як в країнах з низьким рівнем розвитку людського потенціалу цей показник становить лише три відсотки.

"Ще більше жахає ось такий факт, - сказав Антоніу Гутерреш. - Близько 17 відсотків дітей, що народилися двадцять років тому в країнах з низьким рівнем розвитку людського потенціалу, вже померли".

Основний принцип Організації Об'єднаних Націй, за словами генсека, полягає в тому, що продовольство, охорона здоров'я, водопостачання, адекватні соціально-гігієнічні умови, освіта, гідна робота і соціальне забезпечення не мають служити товарами для продажу тим, хто може собі все це дозволити, - це не привілеї, а вроджене право кожної людини.

"Це бачення сьогодні настільки ж важливо і актуально, як і 75 років тому, коли створювалася ООН", - підкреслив Антоніу Гутерреш.

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багатство (68) ООН (3365) Гутерріш Антоніу (392)


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Топ коментарі
+22
Потомство Шарикова уже до кресла генсека ООН доползло.
Лучше бы этим клоунам их прямые обязанности есть и спать не давали, например, российские войска на Донбассе и в Крыму.
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19.07.2020 23:35
+18
этот поц с такой трибуны учение Маркса-Ленина проповедует - ппц,куда катится мир ?
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19.07.2020 23:57
+10
а результат не будет равным, хоть и стартовые возможности у всех одинаковы, при коммунизме тоже нет равенства - это ширма с помощью которой социалисты обманывают народ, а сами являются распорядителями богатств, региональными феодалами
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19.07.2020 23:44
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в 2019 році приріст ВВП був найвищий за останні 7 років. Але ж ви це припишете шоколадному.
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20.07.2020 12:27 Відповісти
А при чем тут шоколадный?
Автоматический возврат НДС не шоколадный делал, а мудрый и трудолюбивый украинский нарИд.
Тот же нарИд, который оборону достойно держал на востоке, томос "пробил". Тот же, который под радой просил: введите военный сбор.

НарИд мудрый, нарИд прикинул, что зеля ничерта не делает и гроши есть. И "подумал")))
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20.07.2020 12:35 Відповісти
всё эти чертовы коммуняки
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19.07.2020 23:45 Відповісти
пусть подкинут третьяковой, чтоб она стала 27 -ой...
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19.07.2020 23:49 Відповісти
И какое возможное решение этой проблемы он видит? Понятно что этим 26 человечкам не нужно столько нищих, им просто нужно чтоб этих людей не стало, им не нужен труд этих людей и их низкая квалификация, эти люди используя ресурсы планеты, никаким боком не способствуют прогрессу...
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19.07.2020 23:49 Відповісти
И как же они стали такими богатыми, если не смогли обеспечить техническое и интеллектуальное превосходство над конкурентами? И если они так хотят вырезать население планеты, то кому они планируют продавать свою продукцию и где они хотят расширять рынки сбыта? Найдут инопланетян и продадут им Винду с Айфоном через Амазон?
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20.07.2020 00:04 Відповісти
Полный идиотизм это ставить знак равенства между нашими олигархами и западными миллиардерами.
На западе, миллиардеры зарабатывали и передавали капиталы от деда прадеда.
Или быстро зарабатывали то своим умом, создавая что то оригинальное для людей, как например Билл Гейтс или Стив Джобс.
Наши же миллиардеры, обычные приблатнённые воры и преступники.
Они ничего для людей не создали, не построили ни одного завода, фабрики, итд.
Они просто тупо обворовали всех граждан, присвоив себе уже готовые предприятия, ни вложив туда ни копейки.
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20.07.2020 00:12 Відповісти
Не здивуюся, якщо в цьому списку немає Маска.
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20.07.2020 00:21 Відповісти
капітал Илона Маска 69 млрд. долярів, якщо немає його у списку з 26-х, то він десь поблизу на порозі
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20.07.2020 00:49 Відповісти
до речі, найбагатший тепер Джеф Безос, власник компанії Amazon 176 лярдів долярів
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20.07.2020 01:05 Відповісти
Демагогия.
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20.07.2020 00:11 Відповісти
Небезпечна .
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20.07.2020 07:36 Відповісти
Могу добавить:
Мир не идеален.
Но у меня должность скромнее)))
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20.07.2020 00:16 Відповісти
Вважаю абсолютно справедливим, коли людина, як не хоче працювати, живе бідно. І навіть помирає з голоду. Але ніяк не можу погодитися з тим, що лише 26 чоловік мають сумарні доходи вищі, ніж решта світу. Якби таких було 26000, то це було б абсолютно реально. 2600 викликало б питання. 260 - подив. А 26 - ні в які ворота не лізе.
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20.07.2020 00:20 Відповісти
Если в мире ходят денежные знаки, то есть люди у которых их очень много......
почти за Остапом Сулейманом Берта Марией Берта-беем
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20.07.2020 16:17 Відповісти
і так було, і так є, і так буде, і ніхто нічого ніколи не зможе зробити по цій проблемі, тому що це - ПРИРОДА РЕАЛЬНОСТІ! а деякі релігії, так взагалі кажуть, що ВСІЄЮ БЕЗКІНЕЧНІСТЮ керує одне тіло...
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20.07.2020 00:24 Відповісти
На что намекает этот Гутерреш?
Мы опять виноваты что живем в приличных странах и нам надо всем затянуть пояса и вытягивать третий мир из нищеты?
А вообще, леваки, они всюду...
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20.07.2020 00:33 Відповісти
Примерно 100 парламентариев Китая - долларовые миллиардеры.
Они сколотили свое состояние на всем, на чем только можно было, от сферы недвижимости до сферы энергетики.
Возглавляют этот список предприниматели, действующие в сфере высоких технологий: Пони Ма из Tencent, Робин Ли из Baidu, Лэй Джун из Xiaomi.
Совокупное благосостояние богатейших 209 парламентариев, у каждого из которых есть более 2 млрд юаней ($300 млн), эквивалентно годовому ВВП Бельгии и Швеции, если верить данным Всемирного банка.
Для сравнения, в США нет ни одного миллиардера в Конгрессе.
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20.07.2020 06:49 Відповісти
А рашистские засратые комуняки очень гордятся своими будущими хозяевами -китайскими *коммунистами*
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20.07.2020 10:36 Відповісти
галимый левак етот гутареуш мелет бред о каких-то 26 семейств откуда оно знает их намного больше
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20.07.2020 00:44 Відповісти
Скоро в США появится свой Ленин, и хана этим кровосисям.
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20.07.2020 01:10 Відповісти
Не появится. если специально не создадут.
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20.07.2020 09:24 Відповісти
Ватный длбб ,любишь Членина? Так женись хороняка-некрофил!
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20.07.2020 09:57 Відповісти
Жена владельца Amazon Безоса после развода получила 62,3 миллиарда долларов и стала самой богатой женщиной в США.

Сукупне багатство 26 найбагатших людей у світі еквівалентно доходам половини світового населення, - генсек ООН Гутерреш - Цензор.НЕТ 1676
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20.07.2020 01:20 Відповісти
Не успел перед разводом все на попугая переписать.
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20.07.2020 01:32 Відповісти
А валютный запас Украины состовляет 27 миллиардов😂😂😂
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20.07.2020 07:15 Відповісти
Учитывая бюджет Украины она могла бы кормить 40 миллионов украинцев 2 года.
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20.07.2020 07:21 Відповісти
мне ее жаль
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20.07.2020 11:44 Відповісти
Когда бизнесмен зарабатывает миллионы, я это еще понимаю. Но когда государство платит миллионы наших денег разным Коболевым, Смелянским и всем членам наблюдательных советов, я этого не понимаю!
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20.07.2020 01:55 Відповісти
социально близкие управленцам и поделятся
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20.07.2020 11:43 Відповісти
Да, было при ненавистном совке 52 млн, стало меньше 40, а будет ещё хуже и беднее.
Качество культуры тоже падает.
Миллионы за кордоном батрачат.
50 укр форбс репы от наворованного жира трещат.
Перспективка - швах.
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20.07.2020 03:55 Відповісти
батрачать тут в Украине, там зарабатывают.
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20.07.2020 07:51 Відповісти
везде батрачат.
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21.07.2020 06:46 Відповісти
Мало того, деяка частина населення з рабською психологією палко бажає, щоб ними керував мільярдер
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20.07.2020 06:20 Відповісти
Справа не в багатстві , а в порядності . Бідний - так само , не завжди чесний .
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20.07.2020 07:43 Відповісти
Доллар сейчас ничего не стоит, в ШША сейчас каждый второй спивак, модель или просто болтун миллиардеры.
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20.07.2020 07:18 Відповісти
Ці 26 чоловік створюють понад половину додаткової вартості на планеті? Ні! Категорично ні! Ці 26 чоловік працюють ефективніше, ніж будь хто з решти населення планети? Ще більше НІ!Знайдуться десятки, якщо не сотні тисяч людей, котрі працюють ефективніше за Безоса, Сліма, чи Гейтса. На моє глибоке переконання, ці 26 осіб, і ті хто поряд з ними, просто підламали під себе закони, норми, та правила, яких доводиться дотримуватися іншим. Нічого нового, все старе, як світ. Звичайнісінький грабунок, та кидалово. Грабунок, та кидалово справді реально блискучих бізнесменів.
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20.07.2020 07:41 Відповісти
Ви бачили суму благочинних пожертв Гейтса ?
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20.07.2020 07:46 Відповісти
то, що забрати і поділити? а воно у них не з неба впало, значить вони працюють ефективніше
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20.07.2020 07:53 Відповісти
Так вот оно чаво михалыч,ну спасибо,раскрыл глаза поросячьи охлосу...
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20.07.2020 10:43 Відповісти
читайте Библию, а не манифест коммунистов
оно полегчает и мозги на место станут
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20.07.2020 11:42 Відповісти
Напейсал ты с компьютера, работающего на Windows, да?
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20.07.2020 21:58 Відповісти
В "социальной" Украине 60% ВВП пепераспределяют чиновники и что?)))
Самыми богатыми являются как раз топ-чиновники и оллигархи-монополисты, которые вместе с этими чиновниками дерибанят бюджет...

Украина должна стать самым удобным и привлекательным правовым оффшором!
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20.07.2020 08:10 Відповісти
Коммунизм - это сверхфашизм!!!

ООН захвачена коммунофашистами...
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20.07.2020 08:12 Відповісти
Не знаю як у світі але Україну граблять як і олігархи так і тисячі чиновників від Київа до забитого податками малого села,та і бізнесмени всякого гатунку правдами і неправдами крутять. Всі крадуть. І на верху і на низу. Недаром є таке прислівя "Україна-рідна мати-не вкрадеш не будеш мати. "
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20.07.2020 08:30 Відповісти
З яких років це прислів'я?
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20.07.2020 08:58 Відповісти
"гибель народу без Слова Божьего" (с)
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20.07.2020 11:40 Відповісти
До совков никогда не дойдет, шо никто из состоятельных, включая наше ворье, в золоте, как дядюшка Скрудж, не купается.
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20.07.2020 08:57 Відповісти
К чему ведет поклонение "Золотому тельцу" ?
Ни история, ни Библия ничему не учат!
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20.07.2020 09:10 Відповісти
Сукупне багатство 26 найбагатших людей у світі еквівалентно доходам половини світового населення, - генсек ООН Гутерреш - Цензор.НЕТ 4726.- генсек ООН Гутерреш
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20.07.2020 09:37 Відповісти
Что ещё раз доказывает абсолютную неэффективность всех этих Лиг Наций, ООН и прочих организаций
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20.07.2020 10:02 Відповісти
...ну зачем же так, им да, в смысле верхушке, думаю, совсем не плохо
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20.07.2020 16:19 Відповісти
А в чем претензии к т.н. "неравенству"?
Я считаю справедливым что есть расслоение. Биомасса которая в школе вместо уроков пила пиво за углом, должна ходить пешком или ездить на разваленных Жыгулях, отдыхать не в Египте а у себя на засранной речке и жрать самое дешевое дерьмо из АТБ. Никакой проблемы в этом не вижу.
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20.07.2020 11:03 Відповісти
социалист гуттер? пробовали уже на шестой части земли поделить,
гнилая идейка от маркса...
на долларе написано "мьі доверяем Богу" и это работает
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20.07.2020 11:38 Відповісти
Від цих 26 людей користі більше, ніж від 73% населення..
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20.07.2020 13:14 Відповісти
Какие-то коммуняцкие призывы - уравнять все, отобрать и поделить... Страшновато слышать такую левачину из уст высокопоставленного чувака из ООН.
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20.07.2020 21:55 Відповісти
что-то с этим миром не так!
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21.07.2020 21:15 Відповісти
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