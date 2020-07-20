Двое мужчин госпитализированы с огнестрельными ранениями в Харькове, - полиция
Полиция устанавливает обстоятельства хулиганства в Основянском районе Харькова. В результате происшествия двое мужчин - 37 и 27 лет - с огнестрельными ранениями грудной клетки доставлены в больницу.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Харьковской области, сообщения о пострадавших в переулке Костюринский поступило в Основянский отдел полиции от скорой помощи.
Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ч. 1 ст. 325 (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкциям статей предусматривает до 7 лет лишения свободы.
Следственно-оперативные действия продолжаются. Свидетелей и очевидцев инцидента просят сообщить в полицию.
Суспільне уточняет, что в Костюринском переулке расположен ресторан и клуб Panorama, который работает круглосуточно. Полиция ищет очевидцев стрельбы, произошедшей ночью 19 июля. Что стало причиной конфликта и кого ранили, в полиции не говорят.
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