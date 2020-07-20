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Новини Силовики
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Двое мужчин госпитализированы с огнестрельными ранениями в Харькове, - полиция

Двое мужчин госпитализированы с огнестрельными ранениями в Харькове, - полиция

Полиция устанавливает обстоятельства хулиганства в Основянском районе Харькова. В результате происшествия двое мужчин - 37 и 27 лет - с огнестрельными ранениями грудной клетки доставлены в больницу.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Харьковской области, сообщения о пострадавших в переулке Костюринский поступило в Основянский отдел полиции от скорой помощи.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ч. 1 ст. 325 (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкциям статей предусматривает до 7 лет лишения свободы.

Следственно-оперативные действия продолжаются. Свидетелей и очевидцев инцидента просят сообщить в полицию.

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Суспільне уточняет, что в Костюринском переулке расположен ресторан и клуб Panorama, который работает круглосуточно. Полиция ищет очевидцев стрельбы, произошедшей ночью 19 июля. Что стало причиной конфликта и кого ранили, в полиции не говорят.

Автор: 

Нацполиция (15264) правоохранительные органы (2708) силовики (2515) стрельба (1794) Харьков (5672)


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Костюринский-самый центр города раньше был.А в самом костюринском - трущобы.Стрельба по человеку теперь стала админнарушением.Дожили.
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20.07.2020 07:28 Відповісти
Возможно это была дуэль между господами-аристократами.
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20.07.2020 07:40 Відповісти
Всё веселее и веселее...
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20.07.2020 07:38 Відповісти
А что, полиции неизвестны "злачные" места, за которыми необходимо приглядывать? Полиции неизвестны такие приемы работы, как агентурная разработка?
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20.07.2020 08:34 Відповісти
два огнестрела = хулиганство и нарушение санитарных норм.
спасибо за информацию, продолжайте наблюдение.
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20.07.2020 09:28 Відповісти
 
 