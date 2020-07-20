"Краще провести профілактику зневоднення, ніж його потім лікувати", - ЦОЗ рекомендує щодня випивати 2-3 літри води. ІНФОГРАФІКА
У спекотну погоду важливо уникнути зневоднення. Для цього достатньо пити воду.
Центр громадського здоров'я нагадує, що причини зневоднення - підвищене потовиділення при високій температурі тіла або довкілля, надмірних фізичних навантаженнях; обмеження споживання рідини; деякі захворювання, що супроводжуються збільшенням кількості сечі (діабет); харчові отруєння, які супроводжуються діареєю, блювотою; вживання в їжу продуктів, які посилено виводять воду (чай, кава, алкоголь); прийомом деяких ліків; тепловий або сонячний удар; опіки, передає Цензор.НЕТ.
У ЦГЗ заявляють, що краще провести профілактику зневоднення, ніж його потім лікувати. Вживання достатньої кількості води допомагає уникнути зневоднення.
Експерти рекомендують:
- пити чисту і свіжу рідину весь час, поки не спиш;
- щодня випивати 2-3 літри негазованої чистої води невеликими порціями;
"Це правило особливо важливе для людей похилого віку, оскільки з віком відчуття спраги притупляється. Кава, чай, бульйон тощо в цей літраж не входять. Норма споживання води залежить від ваги: чим більша маса тіла, тим більшої кількості рідини потребує організм", - наголошується в повідомленні.
- у жаркий день маленька дитина повинна випивати не менше чашки води (150 мл) кожні 30 хвилин; в будь-яких гострих станах, особливо з підвищеним рівнем температури тіла, рідину потрібно вживати значно більше – в 1,5, а то й 2 рази;
- під час інтенсивних фізичних навантаженнях дорослий повинен випивати не менше літри води в годину;
- не варто пити воду під час прийому їжі або відразу після. Це може перешкодити травленню. Краще випити трохи теплої води за 20 – 30 хвилин, щоб стимулювати виділення травних соків. Під час вживання їжі допускається незначна кількості напоїв (води, соків).
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Посоветуйте это людюм с сердечно-сосудистой недостаточностью, гомениды.
можнонужно пивом заменить.
Пить нужно электролиты! Чай, компот ...
Якщо я працюю 9 годин, мені потрібно вдольдонити 9 літрів. А потім продовжувати захлинатися ще і вдома. Вони впевнені, що потім мене не доведеться лікувати ще і від цього?