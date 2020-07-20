"Краще провести профілактику зневоднення, ніж його потім лікувати", - ЦОЗ рекомендує щодня випивати 2-3 літри води. ІНФОГРАФІКА

У спекотну погоду важливо уникнути зневоднення. Для цього достатньо пити воду.

Центр громадського здоров'я нагадує, що причини зневоднення - підвищене потовиділення при високій температурі тіла або довкілля, надмірних фізичних навантаженнях; обмеження споживання рідини; деякі захворювання, що супроводжуються збільшенням кількості сечі (діабет); харчові отруєння, які супроводжуються діареєю, блювотою; вживання в їжу продуктів, які посилено виводять воду (чай, кава, алкоголь); прийомом деяких ліків; тепловий або сонячний удар; опіки, передає Цензор.НЕТ.

У ЦГЗ заявляють, що краще провести профілактику зневоднення, ніж його потім лікувати. Вживання достатньої кількості води допомагає уникнути зневоднення.

Експерти рекомендують:

- пити чисту і свіжу рідину весь час, поки не спиш;

- щодня випивати 2-3 літри негазованої чистої води невеликими порціями;

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"Це правило особливо важливе для людей похилого віку, оскільки з віком відчуття спраги притупляється. Кава, чай, бульйон тощо в цей літраж не входять. Норма споживання води залежить від ваги: чим більша маса тіла, тим більшої кількості рідини потребує організм", - наголошується в повідомленні.