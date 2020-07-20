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"Краще провести профілактику зневоднення, ніж його потім лікувати", - ЦОЗ рекомендує щодня випивати 2-3 літри води. ІНФОГРАФІКА

У спекотну погоду важливо уникнути зневоднення. Для цього достатньо пити воду.

Центр громадського здоров'я нагадує, що причини зневоднення - підвищене потовиділення при високій температурі тіла або довкілля, надмірних фізичних навантаженнях; обмеження споживання рідини; деякі захворювання, що супроводжуються збільшенням кількості сечі (діабет); харчові отруєння, які супроводжуються діареєю, блювотою; вживання в їжу продуктів, які посилено виводять воду (чай, кава, алкоголь); прийомом деяких ліків; тепловий або сонячний удар; опіки, передає Цензор.НЕТ.

У ЦГЗ заявляють, що краще провести профілактику зневоднення, ніж його потім лікувати. Вживання достатньої кількості води допомагає уникнути зневоднення.

Експерти рекомендують:

- пити чисту і свіжу рідину весь час, поки не спиш;

- щодня випивати 2-3 літри негазованої чистої води невеликими порціями;

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"Це правило особливо важливе для людей похилого віку, оскільки з віком відчуття спраги притупляється. Кава, чай, бульйон тощо в цей літраж не входять. Норма споживання води залежить від ваги: чим більша маса тіла, тим більшої кількості рідини потребує організм", - наголошується в повідомленні.

  • у жаркий день маленька дитина повинна випивати не менше чашки води (150 мл) кожні 30 хвилин; в будь-яких гострих станах, особливо з підвищеним рівнем температури тіла, рідину потрібно вживати значно більше – в 1,5, а то й 2 рази;
  • під час інтенсивних фізичних навантаженнях дорослий повинен випивати не менше літри води в годину;
  • не варто пити воду під час прийому їжі або відразу після. Це може перешкодити травленню. Краще випити трохи теплої води за 20 – 30 хвилин, щоб стимулювати виділення травних соків. Під час вживання їжі допускається незначна кількості напоїв (води, соків).

Краще провести профілактику зневоднення, ніж його потім лікувати, - ЦОЗ рекомендує щодня випивати 2-3 літри води 01

Автор: 

ВР (15022) спека (107) ЦГЗ (264)


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Топ коментарі
+7
Треба в Криму розповідати про зневоднення 🤪
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20.07.2020 03:02
+2
"Лучше провести профилактику обезвоживания, чем его потом лечить", - ЦОЗ рекомендует ежедневно выпивать 2-3 литра воды - Цензор.НЕТ 8090
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20.07.2020 03:07
+2
До купы/ Кочевники Сахары не пьют воды. Жажду утоляют чаем. Холодным в пути,горячим на стоянках. Зеленым, черным, очень крепким. Пьют без сахара перед едой , очень сладким после еды. На юге пустыни предпочитают плиточный чай.Этот чай с европейской точки зрения - и чай, и суп, и обед. Готовят его так: в сосуд наливают чай , всыпают муку из арахисовых орехов и соль. По отзывам чай получается вкусным и сытным. Только надо себе сказать, что это суп.
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20.07.2020 06:03
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уже как в ближневосточной пустыне медицинские рекомендации у нас...
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20.07.2020 01:34 Відповісти
А че это их вдруг обезвоживание обеспокоило??? Температура, вроде, упала... Довольно прохладно....
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20.07.2020 02:13 Відповісти
Бутусов захворів. Зараз він тут понаписує.
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20.07.2020 13:22 Відповісти
Треба в Криму розповідати про зневоднення 🤪
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20.07.2020 03:02 Відповісти
"Лучше провести профилактику обезвоживания, чем его потом лечить", - ЦОЗ рекомендует ежедневно выпивать 2-3 литра воды - Цензор.НЕТ 8090
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20.07.2020 03:07 Відповісти
До купы/ Кочевники Сахары не пьют воды. Жажду утоляют чаем. Холодным в пути,горячим на стоянках. Зеленым, черным, очень крепким. Пьют без сахара перед едой , очень сладким после еды. На юге пустыни предпочитают плиточный чай.Этот чай с европейской точки зрения - и чай, и суп, и обед. Готовят его так: в сосуд наливают чай , всыпают муку из арахисовых орехов и соль. По отзывам чай получается вкусным и сытным. Только надо себе сказать, что это суп.
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20.07.2020 06:03 Відповісти
" "Лучше провести профилактику обезвоживания, чем его потом лечить", - ЦОЗ рекомендует ежедневно выпивать 2-3 литра воды. "

Посоветуйте это людюм с сердечно-сосудистой недостаточностью, гомениды.
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20.07.2020 06:27 Відповісти
а так же с почечной, да и при гипертонии литра три воды в день непомешают, скажите пусть не шарятся по жаре без причины
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20.07.2020 09:59 Відповісти
Прямо реклама какая-то пейте воду, пейте чай. Сначала все это купить надо.
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20.07.2020 06:52 Відповісти
Дык давно доведено, что пить надо столько, сколько хочется, не рекомендуют производители Моршинской)))
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20.07.2020 07:00 Відповісти
Воду можно нужно пивом заменить.
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20.07.2020 07:42 Відповісти
И литраж поднять до 5
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20.07.2020 09:21 Відповісти
Маразм какой-то. - во время интенсивных физических нагрузках взрослый должен выпивать не менее литра воды в час. Это за 8 часов должен выпить 8 литров воды?? Статья по заказу....Источник: https://censor.net/n3208995
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20.07.2020 08:06 Відповісти
И как же я без ваших рекомендаций жил то?? Аж удивляюсь...
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20.07.2020 08:29 Відповісти
Воду в таких количествах пить нельзя. Можно получить отравление!
Пить нужно электролиты! Чай, компот ...
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20.07.2020 09:01 Відповісти
Згоден. Крім того, споживання занадто великої кількості рідини іноді стає причиною зниження концентрації натрію в крові. Це може привести до набряку мозку і легенів, оскільки організм буде намагатися відновити рівень натрію.
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20.07.2020 09:44 Відповісти
Як завжди, дивні поради від ЦОЗ.
Якщо я працюю 9 годин, мені потрібно вдольдонити 9 літрів. А потім продовжувати захлинатися ще і вдома. Вони впевнені, що потім мене не доведеться лікувати ще і від цього?
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20.07.2020 09:29 Відповісти
Чай, кава, фрукти, овочі і навіть алкоголь теж допомагають гидрации. Про це відомо давно. Але наш ЦОЗ все ще в совку і продовжує нести нісенітницю про певну кількість води на добу для будь-якої людини.
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20.07.2020 09:36 Відповісти
Доктор Берг зовсім іншої думки з цього приводу. Він випиває один-два стакани води в день, цього достатньо. Треба пити тоді, коли хочеш пити.
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20.07.2020 09:51 Відповісти
Пить нужно столько, чтобы моча не была похожа на заварку!
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20.07.2020 10:01 Відповісти
Не читать - редкая ху#та!
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20.07.2020 10:33 Відповісти
 
 