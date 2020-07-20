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С начала июля на водоемах Украины погибли 142 человека, в том числе 16 детей, - ГСЧС

С начала июля на водоемах Украины погибли 142 человека, в том числе 16 детей, - ГСЧС

С начала текущего месяца на водоемах Украины погибли 142 человека, в том числе 16 детей. Спасены 72 человека.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"По оперативным данным, по состоянию на 19 июля, на водных объектах Украины с начала месяца погибли 142 человека, из них 16 детей. Удалось спасти 72 человека, в том числе 14 детей", - сказано в сообщении.

Как отмечается, во время пляжного сезона перед спасателями встает важная задача - обеспечить максимально безопасные условия для пребывания людей вблизи воды. Именно поэтому специалисты ГСЧС регулярно проводят информационно-разъяснительную работу среди населения и следят, чтобы пляжи соответствовали требованиям безопасности.

В ГСЧС также напоминают о правилах отдыха у водоемов: не купаться в необорудованных для этого местах; не залезать на предупредительные знаки, буи и пр.; не прыгать в воду с лодок, катеров, сооружений, не предназначенных для этого.

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Кроме того, не следует употреблять алкоголь до и во время купания и допускать в воде опасные игры, связанные с ограничением движения рук и ног.

Как сообщалось ранее, в курортном поселке Затока в Одесской области погиб турист с Днепропетровщины, который во время катания на резиновом плавсредстве был смертельно травмирован в результате столкновения со скутером.

смерть (6777) ГСЧС (5144) вода (1181)


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ГСЧС - отчитайтесь о профилактической работе
Так много не гибнет народа в Европе
Вообще то журналистам давно пора сделать аналитику бытовых происшествий и пожаров по странам Европы . Пора сравнить и задать вопрос министру Авакову
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20.07.2020 07:26 Відповісти
К примеру велосипеды - почему велосипедисты ( сельские бабушки и дедушки ) без жилетов? Почему допускают велосипедистов на дороги без светоотражающие элементов ? Без шлемов ?

Вот в Австрии в школах полиция проводит уроки правления на дороге с младшими классами , с правилами дорожного движения. Ученики сдают тесты и только тогда получают право ездить на велосипеде по местности
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20.07.2020 07:30 Відповісти
Бухать дома полезнее для здоровья!
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20.07.2020 08:05 Відповісти
пить меньше надо
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20.07.2020 08:59 Відповісти
 
 