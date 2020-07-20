УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9361 відвідувач онлайн
Новини
1 671 13

Почали розробляти закон про опозицію. Сподіваюся, що він буде виписаний до наступної сесії ВР, - віцеспікерка Кондратюк

Почали розробляти закон про опозицію. Сподіваюся, що він буде виписаний до наступної сесії ВР, - віцеспікерка Кондратюк

Віцеспікерка Верховної Ради Олена Кондратюк висловила надію, що закон про опозицію вдасться "виписати" до наступної сесії парламенту, яка починається у вересні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це віцеспікерка ВР повідомила в інтерв'ю Радіо "Свобода" в ефірі програми "Суботній інтерв'ю".

"Ми почали розробляти закон про опозицію. Причому ми почали розробляти разом з більшістю і з меншістю, всі представники фракцій. До речі, це теж дуже і дуже хороші кроки. Я дуже сподіваюся, що ми його випишемо до наступної сесії Верховної Ради", - сказала Кондратюк.

Вона вважає, що під час обговорень законопроєкту є "хороша комунікація".

Законопроєкти про опозицію подавалися в останні роки до Верховної Ради України вже не раз, але жоден з них досі не був ухвалений.

Також читайте: Партія "Голос" вже пів року збиралася піти в опозицію, але заважав коронавірус, - Юрчишин

Автор: 

ВР (15022) закон (2837) опозиція (292) Кондратюк Олена (91)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+3
https://twitter.com/OLGA34783989
https://twitter.com/OLGA34783989

OLGA 25 %

@OLGA34783989

·https://twitter.com/OLGA34783989/status/1284917912785100804 11 год

Президент воюючої країни, який критикував свого попередника за п'ять днів відпочинку за кордоном за весь період каденції, тепер ледь не щомісяця їздить у відпустки, виїжджає на роботу після 10 ранку та засвітла повертається додому.
показати весь коментар
20.07.2020 08:47
+2
😀😀😀(шутка)
Верховная Рада законом запретила https://anekdoty.ru/pro-politikov/ политикам и https://anekdoty.ru/pro-chinovnikov/ чиновникам критиковать https://anekdoty.ru/pro-vlast/ власть .
А вторым https://anekdoty.ru/pro-zakony/ законом разрешила критиковать оппозицию.
показати весь коментар
20.07.2020 07:42
+1
Сумнівно, що ВР прийме закон про опозицію.
показати весь коментар
20.07.2020 07:28
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сумнівно, що ВР прийме закон про опозицію.
показати весь коментар
20.07.2020 07:28 Відповісти
😀😀😀(шутка)
Верховная Рада законом запретила https://anekdoty.ru/pro-politikov/ политикам и https://anekdoty.ru/pro-chinovnikov/ чиновникам критиковать https://anekdoty.ru/pro-vlast/ власть .
А вторым https://anekdoty.ru/pro-zakony/ законом разрешила критиковать оппозицию.
показати весь коментар
20.07.2020 07:42 Відповісти
https://censor.net/user/133794 - ты хочешь что бы ОПЗЖ дали больше прав?
На данном этапе этот закон должен идти нах....
показати весь коментар
20.07.2020 07:50 Відповісти
Права повинні бути однаковими у всіх депутатів. Зараз опозиція не тільки ОПЗЖ, а навіть Голос. Тому закон про опозицію потрібен.
показати весь коментар
20.07.2020 08:27 Відповісти
Проблема в том, что они хотят выписать закон именно под зажоп. Ну типа у нас одна оппозиция. а ЕС и Голос - они как бы и не будут оппозицией. Так по крайней мере кто то из политических обозревателей комментировал. Не помню точно, но по-моему - Тарас Черновил.
показати весь коментар
20.07.2020 08:35 Відповісти
Соевые идиоты, а чего Свыночолый и его гоп-компания, обещая еще в 2014-м закон об оппозиции, так его и не сделали? Потому, что не верили, что их от корыта подвинут или была другая причина?
показати весь коментар
20.07.2020 07:49 Відповісти
Боялись разоблачения-их Лидер только в определённых кругах светился,будучи сам оппозицией к украинскому народу.
показати весь коментар
20.07.2020 08:03 Відповісти
https://twitter.com/OLGA34783989
https://twitter.com/OLGA34783989

OLGA 25 %

@OLGA34783989

·https://twitter.com/OLGA34783989/status/1284917912785100804 11 год

Президент воюючої країни, який критикував свого попередника за п'ять днів відпочинку за кордоном за весь період каденції, тепер ледь не щомісяця їздить у відпустки, виїжджає на роботу після 10 ранку та засвітла повертається додому.
показати весь коментар
20.07.2020 08:47 Відповісти
А що йому на тій роботі робити? Відосити можна і дома "варганити".
показати весь коментар
20.07.2020 08:51 Відповісти
Поспішіть, бо з осені монобільшість може трансформуватись в мініопозицію.
показати весь коментар
20.07.2020 08:53 Відповісти
сподіваюсь, что восени вас вже не буде у владі
показати весь коментар
20.07.2020 10:12 Відповісти
Ну во первых надо определиться, что такое оппозиция и чьей страны эти нелюди. Если ОПАвсемЖОПА, то это чисто расийские террористы в нашем парламенте и их надо первыми определить на парашу. Уж больно долго они мутят у нас воду в даунбасе и парламенте, а их кормчий в Барвихе покупает недвижимость.
показати весь коментар
20.07.2020 15:33 Відповісти
 
 