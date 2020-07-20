Почали розробляти закон про опозицію. Сподіваюся, що він буде виписаний до наступної сесії ВР, - віцеспікерка Кондратюк

Віцеспікерка Верховної Ради Олена Кондратюк висловила надію, що закон про опозицію вдасться "виписати" до наступної сесії парламенту, яка починається у вересні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це віцеспікерка ВР повідомила в інтерв'ю Радіо "Свобода" в ефірі програми "Суботній інтерв'ю".

"Ми почали розробляти закон про опозицію. Причому ми почали розробляти разом з більшістю і з меншістю, всі представники фракцій. До речі, це теж дуже і дуже хороші кроки. Я дуже сподіваюся, що ми його випишемо до наступної сесії Верховної Ради", - сказала Кондратюк.

Вона вважає, що під час обговорень законопроєкту є "хороша комунікація".

Законопроєкти про опозицію подавалися в останні роки до Верховної Ради України вже не раз, але жоден з них досі не був ухвалений.

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