Ворог за добу 17 разів обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі, втрат немає, ліквідовано одного і поранено шістьох найманців РФ, - штаб
19 липня збройні формування Російської Федерації 17 разів порушили режим припинення вогню.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.
За даними штабу, ворог обстріляв обстріляв наші позиції використовуючи заборонені Мінськими домовленостями артилерійські системи калібру 152 мм і 122 мм, 120-ти та 82-х мм міномети, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.
Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", по захисниках Луганського ворог 5 разів відкривав вогонь, щораз змінюючи калібр на все більший – артилерійські системи 152-го та 122-го калібру, 120-ти та 82-х мм міномети, гранатомети різних систем і великокаліберні кулемети. Артилерійські системи калібру 122 мм та 120-ти мм мінометів агресор також застосував неподалік Причепилівки.
У районі районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник чотири рази обстріляв українських захисників біля Водяного. На цій ділянці фронту ворог використовував гранатомети різних систем, кулемети та стрілецьку зброю. Поблизу Старогнатівка та Лебединського по наших опорних пунктах окупанти задіяли великокаліберні кулемети. А по українських воїнах біля Талаківки загарбники неодноразово відкривали вогонь з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.
Ще один факт ворожої активності з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї відмічено у передмісті Авдіївки.
За минулу добу внаслідок ворожих обстрілів втрат серед українських захисників немає.
"Об’єднані сили для забезпечення повного контролю над ситуацією в районі проведення операції вжили необхідних заходів вогневого впливу. Отримавши адекватну відповідь від наших підрозділів, противник припинив обстріли. За даними розвідки, минулої доби українські захисники знищили одного та поранили шістьох загарбників", - сказано в повідомленні.
Також повідомляється, що з початку поточної доби збройні формування Російської Федерації 2 рази порушили режим припинення вогню.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", по наших воїнах поблизу Миронівського агресор використав артилерійські системи 122-го калібру та 120-ти мм міномети.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", противник з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів обстріляв захисників Мар’їнки.
"За наявною інформацією втрат за поточну добу серед українських воїнів немає.
Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою", - повідомили в пресцентрі ОС.
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Оркам: земля бетоном/стекловатой.
12:01 | 20.07.2020
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Владимир Путин получил гарантии неприкосновенности, изменив Конституцию РФ, и пошел ва-банк. Сразу после вступления в силу поправок в Основной закон 4 июля, Россия начала активно бряцать оружием. И это должно беспокоить не только Украину, но и Беларусь, Грузию, Польшу и другие страны ЕС.
Об этом пишет Вера Петровская на страницах информационного ресурса https://newssky.com.ua/rossiya-na-poroge-novoj-vojny-na-kogo-kreml-napadet-pervym/ NewsSky . Данный материал предлагаем вашему вниманию с сохранением уникальности авторского текста.
На сентябрь анонсированы масштабные военные учения «Кавказ-2020». Владимир Путин планирует продемонстрировать свое военное могущество европейцам, чтобы те помалкивали и не мешали России. В планах также возможен захват плотины в Херсонской области для пуска воды в аннексированный Крым и дальнейшая оккупация Юго-Востока Украины.
Уже сейчас Россия активно готовится к этому. В частности, 17 июля по поручению Владимира Путина была начата внезапная проверка войск ЮВО, ЗВО, ВДВ и морской пехоты Северного и Тихоокеанского флотов. «В ходе проверки предусмотрено проведение с войсками 56 учений тактического уровня. Задействуется 35 полигонов и учебных полей, 17 морских полигонов в акваториях Черного и Каспийского морей. Всего на внезапную проверку привлечено 149 тыс. 755 человек, 26 тыс. 820 единиц вооружения и военной техники, 414 летательных аппаратов, 106 кораблей и судов обеспечения», - заявил министр обороны России Сергей Шойгу.Видеоплеер00:0000:00 Путин идет по стопам Сталина
По данным военной разведки США, последнее время к административным границам Украины активно стягиваются российские войска со стороны ОРДЛО и аннексированного Крыма. Кремль действует скрытно, но массовое перемещение солдат и военной техники не спрятать от американских разведчиков, оснащенных по последнему слову техники. В частности, в распоряжении разведки США новейшие спутники, которые позволяют отслеживать незаконные действия стран-агрессоров по всему миру. Владимир Путин привык использовать террористические акты, политические убийства, шантаж и подкуп западных политиков для решения геополитических задач на международной арене, но применять классические методы КГБ СССР с каждым годом становится все труднее, агенты Кремля терпят фиаско одно за другим.
Пока Владимиру Путину ничто не мешает «наращивать мускулы». РФ вышла из Договора об обычных вооружениях в Европе (ДОВСЕ), подписанного в Париже 19 ноября 1990 года государствами-участниками НАТО и Организации Варшавского договора. ДОВСЕ устанавливал квоты на обычные вооружения: танки, бронированные машины, ударные вертолеты, самолеты, артиллерию. В 2007 году Владимир Путин подписал указ о приостановлении действия ДОВСЕ, а в 2015 году приостановление стало полным. В 2019 году РФ вышла из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, подписанного 8 декабря 1987 года СССР и США, который устанавливал ограничение на количество и дальность полета крылатых ракет средней и меньшей дальности.
Эти и многие другие факты говорят о том, что Владимир Путин активно готовится к войне. Если вспомнить историю, что-то похожее происходило в годы перед Второй мировой. Не секрет, что Иосиф Сталин активно готовился к войне, правда, не оборонительного, а наступательного характера. Все громче историки говорят о том, что подписание пакта Молотова - Риббентропа свидетельствует о том, что Гитлер и Сталин планировали поделить Европу, но этим планам не суждено было воплотиться в жизнь из-за вторжения Германии 22 июня 1941 года на территорию Советского Союза (аппетиты Сталина оказались слишком велики и диктаторы не договорились). Владимир Путин активно отрицает сговор Гитлера и Сталина, ведь Россия является правопреемницей СССР, но факты говорят иное, и все то, что сейчас происходит в РФ, вызывает ощущение дежа вю.
https://t.me/radiosvoboda/8656 Telegram-канал Радио Свобода На пороге войны
На сегодняшний день на границе с Украиной Россия сконцентрировала порядка 91 тыс. личного состава, 1,3 тыс. танков, 3 тыс. боевых машин пехоты, 500 самолетов, включая стратегические бомбардировщики, 300 вертолетов, 53 корабля. Около 1,1 тыс. артиллерийских установок, которые находятся в расположении Южного военного округа - дальность полета снарядов позволяет в считанные часы выйти на позиции и вести обстрел по территории независимой Украины. Корабли Черноморского флота ВМФ России оснащены ракетами «Калибр», которые имеют дальность полета около 2,6 тыс. км. К слову, ракеты «Калибр» могут быть оснащены термоядерным зарядом. Также Владимир Путин отдал приказ усилить Черноморский флот ВМФ России за счет Каспийской флотилии.
В Крыму расположены сверхзвуковые стратегические ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М3 и истребители-бомбардировщики Су-34 с дальностью полета 4 и 5 тыс. км., соответственно, которые могут нести ядерные заряды. Самолеты данных классов созданы для нанесения ударов по наземным целям противников в оперативной и тактической глубине в условиях сильного противодействия средствами противовоздушной обороны.
Напомним, после аннексии Крыма российские оккупанты немедленно приступили к активной милитаризации полуострова. Крым перестал быть здравницей, и превратился в военный плацдарм. На нем организована «выставка» новинок российской вооруженной техники, что не сулит как Украине, так и странам ЕС мирного неба над головой.
В Крыму буквально не осталось «живого» места, где не было бы российских военных. Плотность солдат на душу населения беспрецедентная, примерно один военный на 50 гражданских. Для примера, в России данный показатель составляет один военный на 160 гражданских, а в США, у которых третья по численности армия в мире -один военный на 250 гражданских.
На кого Кремль нападет первым?
Источник: https://newssky.com.ua/rossiya-na-poroge-novoj-vojny-na-kogo-kreml-napadet-pervym/ NewsSky