На Рівненщині виявили 39 нових випадків COVID-19, загалом - 5144, - ОДА. КАРТА. КАРТА

Станом на вечір 19 липня на Рівненщині зареєстровано 39 нових випадків захворювання на COVID-19.

Про це повідомив голова Рівненської обласної державної адміністрації Віталій Коваль у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Так, в Рівному захворіли 7 осіб, в Зарічному - 1, в Дубенському районі - 1 (с. Верба), в Здолбунівському районі - 7 (м. Здолбунів, с. Здовбиця - 2, смт Мізоч - 4), в Костопільському районі - 19 ( м. Костопіль - 8, с. Ставок - 9, с. Лісопіль 1, с. Базальтове - 1), Рівненському районі - 4 (смт Квасилів, с. Колоденка, с. Дядьковичі, с. Переділи).

Вік хворих від 10 місяців до 73 років.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Чоловік загинув, його дружина і двоє дітей потрапили до лікарні внаслідок ДТП на Рівненщині, - поліція. ФОТОрепортаж

"Таким чином у Рівненській області зараз маємо 5144 випадки захворювання на коронавірусну хворобу. В області 89 летальних випадків, викликаних COVID-19. Померла 35-річна жителька с. Великий Житин Рівненського району.

Подолали хворобу 3722 людини. Одужали 115 жителів області", - написав він.

В роботі лабораторій області залишається 25 зразків.



