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Новини Коронавірус і карантин
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На Рівненщині виявили 39 нових випадків COVID-19, загалом - 5144, - ОДА. КАРТА. КАРТА

На Рівненщині виявили 39 нових випадків COVID-19, загалом - 5144, - ОДА. КАРТА. КАРТА

Станом на вечір 19 липня на Рівненщині зареєстровано 39 нових випадків захворювання на COVID-19.

Про це повідомив голова Рівненської обласної державної адміністрації Віталій Коваль у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Так, в Рівному захворіли 7 осіб, в Зарічному - 1, в Дубенському районі - 1 (с. Верба), в Здолбунівському районі - 7 (м. Здолбунів, с. Здовбиця - 2, смт Мізоч - 4), в Костопільському районі - 19 ( м. Костопіль - 8, с. Ставок - 9, с. Лісопіль 1, с. Базальтове - 1), Рівненському районі - 4 (смт Квасилів, с. Колоденка, с. Дядьковичі, с. Переділи).

Вік хворих від 10 місяців до 73 років.

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"Таким чином у Рівненській області зараз маємо 5144 випадки захворювання на коронавірусну хворобу. В області 89 летальних випадків, викликаних COVID-19. Померла 35-річна жителька с. Великий Житин Рівненського району.

Подолали хворобу 3722 людини. Одужали 115 жителів області", - написав він.

В роботі лабораторій області залишається 25 зразків.

На Рівненщині виявили 39 нових випадків COVID-19, загалом - 5144, - ОДА. КАРТА 01
На Рівненщині виявили 39 нових випадків COVID-19, загалом - 5144, - ОДА. КАРТА 02

Автор: 

карантин (18172) статистика (2248) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Рівненська область (1187)


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Молодец Голова - сделал круглосуточный штаб
А вот Тищенко в Киеве сделал штаб в Велюре - просто позорище
Потому Украина до сих пор в красной зоне
Вся Европа уже летает на самолетах , а украинцев не пускают никуда . Все из-за таких идиотов во власти , как Тищенко
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20.07.2020 07:54 Відповісти
Ковид это скрепы нового устройсва государства. Есть ковид и нет других забот, все на него спишем раз войны нет. Мрази ублюдочные будет на вас суд не сомневайтесь. За превышение полномочий, за злоупотреблением властью ,за вредительство с целью преступной выгоды за нарушение свобод.
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20.07.2020 08:19 Відповісти
 
 