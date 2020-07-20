Біля житлового будинку в Києві сталася бійка зі стріляниною: п'яна компанія напала на студентів з Конго. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У Києві на проспекті Гонгадзе, 32 біля житлового будинку сталася бійка зі стріляниною. В результаті постраждали три людини.
Про це повідомляє "Київ Оперативний" у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
УВАГА, на відео наявна ненормативна лексика:
"На проспекті Гонгадзе, 32, прямо біля житлового будинку сталася бійка зі стріляниною. Причиною, за словами постраждалих, став їхній колір шкіри. Постраждалі - студенти КНУБА з Демократичної Республіки Конго. Їх 3 людини. За їхніми словами, вони вийшли з аптеки. Викликали таксі, щоб їхати додому. Коли сіли в автомобіль служби таксі - до автомобіля підлетіло 5 осіб і з криками "чорні, що ви тут робите" (тільки з матом), дістали їх з автомобіля і почали бити. Потім хтось почав стріляти в повітря, місцеві люди викликали поліцію, "скінхеди з Рівненської області" почули наближення спецсигналів і втекли", - сказано в повідомленні.
Зазначається, що поліцейські з підрозділу поліції охорони, під час проведення пошуків нападників, знайшли в лісі компанію молодих людей, яке дуже голосно і бурхливо обговорювали те, як "покарали приїжджих" і як розбили скло.
"Затримані - бухі в зюзю. Нічого розумнішого не придумали і сказали, що ніколи не бачили людей з таким кольором шкіри і вирішили таким чином познайомитися з ними", - йдеться в повідомленні.
Як повідомлялося, раніше в Харкові сталася стрілянина в нічному клубі.
Пізніше в поліції Києва повідомили, що при проведенні оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили двох правопорушників, яких впізнали потерпілі. Ними виявилися уродженці Рівненської області, 1996 по 1997 років народження. Вони затримані в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.
За цим фактом слідчим відділом Подільського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (хуліганство) і за ч. 1 ст. 161 (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності) Кримінального кодексу України. Зараз слідчі готують повідомлення про підозру затриманим, яким загрожує до чотирьох років позбавлення свободи.
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Здесь же - обычные пьяные быдляки.
Поторговать наркотой.
Может быть, что за это Бог, и наказал?
Или, не может?
Учитывая все мнения выше.
а бычки - да, могли сказать шо видели как те продавали наркотики, решили попросить прекратить, но услышали о себе много крепкого и возмутились)) правда таксист еще видел, так что не вариант и могут сесть
Явно электорат порошенко
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3665609736799667&id=100000520317799&__cft__[0]=AZWr94b3jS8OU_yilFZF7XM6Me4GEGJKAPrTq2c1-4G6mRpZ1auEqMuq39axt8VarefGgVidKScS8UwetBjitwI_opq3MGIpZUy3y_bwlD63AdpZqXvIUUy-Vi0OZx6onkmnDyYtp_YokM1KcvzZBcdi&__tn__=%2CO%2CP-R
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