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Новини Коронавірус і карантин
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За добу на Львівщині виявили 115 нових випадків COVID-19, загалом 8115 інфікованих і 209 померлих

За добу на Львівщині виявили 115 нових випадків COVID-19, загалом 8115 інфікованих і 209 померлих

За минулу добу у Львові і Львівській області діагностували 115 нових випадків захворювання на коронавірус.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Львівської міськради в Telegram-канале.

Загалом коронавірусна інфекція виявлена ​​у 8115 осіб, 209 людей померли, 1605 пацієнтів одужали.

За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри провели 532 ПЛР-тести, з них 115 - позитивні. Серед них львів'ян - 63.

Як повідомлялося раніше, в Україні станом на ранок 19 липня виявлено 731 новий випадок COVID-19, 354 людини з числа раніше хворих видужала, 8 хворих померли.

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За добу на Львівщині виявили 115 нових випадків COVID-19, загалом 8115 інфікованих і 209 померлих 01

Автор: 

карантин (18172) статистика (2248) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Львівська область (2452)


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Когда думали, что при этом вырабатывается коллективный иммунитет, было как-то обнадёживающе.
Когда узнали, что этот иммунитет недолговечен, стало как-то грустно.
Когда узнали, что повторное заболевание проходит с осложнениями, стало печально.
Когда узнали, что болезнь может влиять на генетику, стало страшно.
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20.07.2020 08:49 Відповісти
отаку херню народили комуняки в лабораторії,в бажанні вбивати людей вони переплюнули давно нацистів
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20.07.2020 09:22 Відповісти
 
 