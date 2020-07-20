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За добу на Львівщині виявили 115 нових випадків COVID-19, загалом 8115 інфікованих і 209 померлих
За минулу добу у Львові і Львівській області діагностували 115 нових випадків захворювання на коронавірус.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Львівської міськради в Telegram-канале.
Загалом коронавірусна інфекція виявлена у 8115 осіб, 209 людей померли, 1605 пацієнтів одужали.
За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри провели 532 ПЛР-тести, з них 115 - позитивні. Серед них львів'ян - 63.
Як повідомлялося раніше, в Україні станом на ранок 19 липня виявлено 731 новий випадок COVID-19, 354 людини з числа раніше хворих видужала, 8 хворих померли.
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