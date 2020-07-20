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Новини Коронавірус і карантин
2 011 57

Лідери країн ЄС знову не змогли домовитися щодо бюджету і продовжили саміт

Лідери країн ЄС знову не змогли домовитися щодо бюджету і продовжили саміт

Переговори 27 держав-членів ЄС на саміті Євросоюзу в Брюсселі, заплановані на два дні, тривають четвертий день і поступаються тривалітю тільки дискусіям на зустрічі ЄС на вищому рівні в Ніцці в грудні 2000 року, які тоді розтягнулися на рекордні п'ять днів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"27 членів ЄС повернулися до пленарного засідання після довгої перерви. Голова Європейської ради розпочав нараду", - оголосив близько 6 ранку офіційний представник глави Євроради Шарля Мішеля Баренд Лейтс.

Через кілька хвилин він оголосив, що засідання закрите і продовжиться о 16:00. Напередодні, незадовго до півночі, він повідомив про 45-хвилинну перерву в роботі саміту, який, між тим, тривав всю ніч, поки йшли все нові і нові консультації.

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Європейські ЗМІ відзначають напружену атмосферу обговорень бюджету ЄС на 2021-2027 роки та плану антикризового відновлення економіки, які внесли розкол в горезвісну єдність Євросоюзу і розділили його на "північ", "південь" і "схід".

Як повідомила бельгійська газета L'Echo, на робочій вечері 27 європейських лідерів у неділю дуже схвильований Мішель закликав глав держав і урядів дійти згоди.

"Чи здатні 27 лідерів, які несуть відповідальність перед європейськими народами, вибудувати європейську єдність, довіру? Або цим розривом ми покажемо обличчя слабкої Європи, підірваною недовірою?" - поставив питання Мішель перед учасниками зустрічі. Він додав, що хотів би, щоб на ранок газети вийшли з заголовками, що "ЄС впорався з нездійсненною місією".

Протягом неділі глава Євроради вів напружені консультації з європейськими лідерами за підтримки своїх однодумців - канцлера ФРН Ангели Меркель, президента Франції Еммануеля Макрона і голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн.

Після трьох днів дискусій основними пунктами, які завели в глухий кут переговори, були управління планом відновлення економіки, пропорція між субсидіями та позиками у відновлювальному фонді, критерії надання фінансової допомоги, дотримання принципів правової держави, знижки на внески до бюджету країнам ЄС, що є нетто-донорами.

Країни-донори - "ощадлива четвірка" (Австрія, Данія, Нідерланди, Швеція) і Фінляндія, що приєдналася до неї під час саміту, вимагали суворого контролю над тим, як держави-реципієнти допомоги її використовуватимуть. Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте наполягав на праві вето щодо національних програм відновлення економіки.

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Проти цього категорично заперечували особливо постраждалі від кризи Італія та Іспанія. "Таке вето неприпустиме і з юридичного, і з політичного погляду", - відреагував глава уряду Італії Джузеппе Конте.

Інший пункт розбіжностей - розподіл субсидій і позик. У первинній пропозиції Єврокомісії передбачалося розділити EUR750 млрд відновлювального плану на 500 млрд субвенцій і 250 млрд кредитів. Під тиском "ощадливих" Мішель запропонував субсидії у розмірі EUR450 млрд і позики - в EUR300 млрд. За даними джерел L'Echo, прибічники економії висловили бажання в неділю піти ще далі: скоротити субсидії до EUR350 млрд, проти чого заперечували Німеччина та Франція.

Невдоволення "ощадливих" викликав і загальний фінансовий пакет - відновлювальний фонд у EUR750 млрд плюс семирічний бюджет ЄС у EUR1,074 трлн. Вони вважають його надлишковим.

Ще одним каменем спотикання стала пропозиція про ув'язку фінансування для країн-одержувачів допомоги із союзного бюджету з дотриманням принципів правової держави. Єврокомісія запропонувала заморожувати цілком або частково допомогу для тих країн союзу, які ігнорують ці принципи. Це явно зачіпало інтереси Угорщини та Польщі, стосовно яких була активована стаття 7 договору про Європейський Союз, яка попереджає про можливість санкцій за серйозне порушення європейських цінностей.

Ця ініціатива викликала різкі заперечення угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана. Його підтримала польська делегація.

Як повідомили європейські ЗМІ, якщо чергова спроба погодити позиції "півночі", "півдня" та "сходу" Євросоюзу виявиться провальною, то найближчими днями доведеться скликати ще один позачерговий саміт ЄС з метою досягти згоди до кінця липня.

Автор: 

бюджет (3004) карантин (18172) саміт (783) Євросоюз (13616) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+4
Вовремя Бриты оттуда смылись
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20.07.2020 09:07
+2
Страны БЕРЕЖЛИВЫХ - Австрия . Какая там ухоженность везде. Австрияки все время работают
А бабка Меркель посадила им на голову дикарей - баженцев. Те целыми днями сидят в парках на скамеечках . А австрийцы им платят материальную помощь -700 евро на человека
Можно понять возмущение Австрии
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20.07.2020 09:04
+2
Ви спілкуєтеся з хамом. Не годуйте його.
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20.07.2020 09:24
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Лідери країн ЄС знову не змогли домовитися щодо бюджету і продовжили саміт - Цензор.НЕТ 7572
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20.07.2020 09:03 Відповісти
Страны БЕРЕЖЛИВЫХ - Австрия . Какая там ухоженность везде. Австрияки все время работают
А бабка Меркель посадила им на голову дикарей - баженцев. Те целыми днями сидят в парках на скамеечках . А австрийцы им платят материальную помощь -700 евро на человека
Можно понять возмущение Австрии
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20.07.2020 09:04 Відповісти
Всё время работают, а урожай без украинцев погибает.
Им некогда, они работают.
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20.07.2020 09:07 Відповісти
Вы не пишите здесь СОВКОВЫЕ ГЛУПОСТИ
В ЕС достаточно рабочих рук - сербы румыны венгры болгары и т д
Просто украинцы более трудолюбивы и работают много, а европейцы любят до 16 00, а потом ПИВО
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20.07.2020 09:12 Відповісти
Лідери країн ЄС знову не змогли домовитися щодо бюджету і продовжили саміт - Цензор.НЕТ 8945 https://censor.net/user/357550
Австрияки все время работают (с)
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20.07.2020 09:16 Відповісти
Ви спілкуєтеся з хамом. Не годуйте його.
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20.07.2020 09:24 Відповісти
Лучше пить пиво чем херачить на стройке по 12 часов. За мной шев бегает чтобы хоть пол часа сверхурочные сделал. Дулю с маком ему. 7,5 часов отработал, звонок прозвенел, собрал манатки и пиво пить. Остаются только тобой вышеперечисленные народности. Местные аборигены и кто давно на ПМЖ клали большую кучу на сверхурочные.
Хорошо хоть законы работают, уволить не могут.

Они бы тоже не работали, вот только пришельцам из Восточной Европы дают временные договора. Не будешь хорошо батрачить не продлят договор. На улице уже очередь ждёт, из таких же бедолаг.
Поэтому трудолюбивость украинцев притянута за уши. Дай им такие же договора как местным, тоже работать не будут.
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20.07.2020 11:25 Відповісти
Плоховато работают, надо понимать, если в Австрии официально, то есть законодательно, разрешили 12-часовой рабочий день.
Это означет, что иначе себестоимость продукции настолько высока, что не выдерживает конкуренции с китайской.
Главное, чтобы австрийцам нравилось работать 5 денй в неделю по 12 часов в день.
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20.07.2020 10:29 Відповісти
Вовремя Бриты оттуда смылись
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20.07.2020 09:07 Відповісти
Большая глупость популистов
Сейчас у бритов будет экономический коллапс , т к бизнес закрывает там предприятия и переводит счета в ЕС, где и готов платить налоги в бюджет
А на какие шышы бриты будут себя содержать , теперь вопрос
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20.07.2020 09:15 Відповісти
Лондонская биржа уже закрылась ?
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20.07.2020 09:30 Відповісти
Если не вернуться в ЕС - то и биржа рванет с островов 😀😀😀
ОСТАНУТСЯ ОДНИ ТУМАН
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20.07.2020 09:47 Відповісти
Нет, еще останутся моторы Роллс-Ройса, сталь Шеффилда, оружие BAE, и так далее, не помню, как там с ткацкой промышленностью Манчестера?
А биржу можно высветить с острова нахр*н - кому она нужна?
В начале 19 века в городках ни бирж, ни банков не было - а промышленность и экспорт были, и как же они обходились только одной нотариальной конторой для заключения миллионных (по тем деньгам) сделок? Прямо теряюсь я в догадках.
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20.07.2020 10:25 Відповісти
Гадаю, Британія не пропаде. Хай там оцінювати брексіт.
Ви ж пам'ятаєте, - Океанія завжди воювала з Євразією.
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20.07.2020 09:39 Відповісти
Посмотрим как пойдёт Их бюджет - а там все дорого : и зарплаты и оборудование и ещё мигрантов содержать
Автозаводы они переносят в восточную Европу из-за рабочей силы
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20.07.2020 09:46 Відповісти
Ролс Ройс перенесли ?
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20.07.2020 10:11 Відповісти
РОЛС РОЙС принадлежит БМВ и вся прибыль остаётся в Германском бюджете
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20.07.2020 10:28 Відповісти
Ролс Ройс находиться в Англии и налоги платит в Англии, БМВ является лишь одним из акционеров Ролс Ройса
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20.07.2020 10:54 Відповісти
Автозаводи в Британії створювались у формі партнерства з місцевою владою. Тому їх ніхто переносити не буде. До того ж в Европі не збирають правосторонні машини. А через це і усі потужності залишаться. Питання врегулювання митних відносин, це справа двох-трьох років. А на часі нова хвиля змін в галузі з переходом на електричну тягу. Тому нічого з автовиробництвом в Британії не станеться.
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20.07.2020 20:12 Відповісти
Я на Автотеме сДЕЛАЮ небольшую аналитику ДЛЯ НАШЕГО СПОРА
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21.07.2020 00:12 Відповісти
Все негры-беженцы из Африки теперь будут европейские, то есть материковые.
А тоннель под Ла-Маншем можно и перекрыть.
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20.07.2020 10:26 Відповісти
Денежный вопрос испортит кого угодно.
С выходом Британии из ЕС - не полегчало.
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20.07.2020 09:16 Відповісти
рубли из трубы не делятся на всех?
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20.07.2020 09:30 Відповісти
Или договаривайтесь, или Расия сожрёт вас поодиночке!
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20.07.2020 09:46 Відповісти
Ну, бюджет то не резиновый у государств.
Одних негров да арабов с севера Африки столько завезли, что ни дыхнуть, ни пернуть, а ведь их надо всех содержать?
Где деньги то найти, если товары европейские не выдерживают конкуренции с китайскими?
"Как снискать хлеб насущный?"("Золотой телеток")
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20.07.2020 10:31 Відповісти
ага, путиннападет
Зачем Раше их жрать?
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20.07.2020 14:42 Відповісти
Виличие требует.....
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20.07.2020 15:41 Відповісти
тока в фантазиях некоторых, особо упоротых граждан. Европа - основной покупатель раша-нефти и газа, там вся пукинская верхушка держит свои деньги, имеет дома, виллы и яхты. Не собираются они портить тут Европу, в которой живут и имеют настоящие семейные гнезда.
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20.07.2020 16:14 Відповісти
Мой махнарылый друг, а каким рацио обосновано нападение на Украину?
Или ты не в курсе?
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20.07.2020 16:39 Відповісти
проснись, тебе хйло в штаны наклал.
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20.07.2020 17:39 Відповісти
Это тибе он в рот насрал. А относительно Украины - он напал на Украину в 2014 году. Твой зомбоящик тибе эторго не сказал?
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20.07.2020 18:27 Відповісти
У него неждвижимость, счета в банке, жочь с внуками живет в Украине? Потому и напал что тут им жалеть нечего. А на Европу нападать не будут.
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21.07.2020 10:04 Відповісти
Зачем нападать танками? Просто развалить Евросоюз, например.
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21.07.2020 10:24 Відповісти
зачем? Там их настоящий дом и будущее их детей. Они не дураки это разваливать.
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21.07.2020 11:43 Відповісти
А заем устраивать хрень на ДОнбассе?
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21.07.2020 13:31 Відповісти
а причем тут Европа?
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21.07.2020 13:33 Відповісти
А почему тебя это интересует?
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21.07.2020 13:50 Відповісти
я пишу про Европу а ты про бимбас.
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21.07.2020 14:33 Відповісти
А я про Расию, и там и тут.
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21.07.2020 15:31 Відповісти
Паразиты хотят чужих денег. Хорошо что Украину не приняли в ЕС. Было бы на одного паразита больше.
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20.07.2020 10:19 Відповісти
Привет, махнарылый! Не забывай о хищнической политике крававаго импириализьма!
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20.07.2020 11:39 Відповісти
Денег нет, но держаться.
Правда, ныне только by the skin of their teeth.
А кому щаз легко?
Была сегодня в овощной лавке, 4 месяца назад там было не протолкнуться, месяц назад работали 4 кассы, а сегодня спокойненько все, работают только 2 кассы, потому как нет покупателей почти.
И так везде, повсюду: в среду проходила мимо супермаркета сети Колос Coles - три человека на весь огромный зал.
Так что ситуация по сравнению с мартом ухудшилась в разы.
А ведь пособие повышенное, макароновирусное, пока еще не отменили.
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20.07.2020 10:22 Відповісти
Потому что четыре богатые страны больше не хотят делать взносы, когда пиявки из Восточной Европы не хотят ничего платить. Нахрена вообще набрали все эти дотационные сраны мне не понятно. Толку от них нет, только палки в корлёса ставят.
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20.07.2020 11:33 Відповісти
Скільки буде існувати ЄС, стільки будуть виникати такі "проблеми", щоб євроб'юрократи їх героїчно вирішували.
Новина про будній день Європи.
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20.07.2020 12:07 Відповісти
А теперь подробнее - Венргия и Польша послали ЕС лесом по поводу "принимать мигрантов", гейропа обиделась за "отступление от европейских ценностей" и сейчас пытается их шантажировать - или принимаете к себе черных, или не получаете помощи. Момент истины для Польши и Венгрии. Прогнутся под левацкую гниль или сохранят себя как государства.
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20.07.2020 14:45 Відповісти
Об этом и писал выше. Хотят быть самыми хитрожопыми, пускай забирают миллионы своих батраков из Германии и Англии. Как саранча поехали на заработки только границу открыли в 2004 году.
Поляки получают 18 миллиардов дотаций в год и ещё свои поганые пасти открывают.
Собрать всех прибалтов, поляков и остальную шушару и нах из Европы. Пусть создают свои балтик-прибалтик+
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20.07.2020 15:02 Відповісти
Уже договорились!
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21.07.2020 13:48 Відповісти
 
 