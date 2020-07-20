Кількість жертв COVID-19 у світі досягла 608,9 тис. осіб, інфіковано 14,6 млн. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 20 липня в світі зареєстрували 220 073 зараження COVID-19 за добу, понад 14,6 млн випадків інфікування коронавірусом, одужали 8,7 млн ​​осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, в світі зафіксовано 14 646 707 випадків інфікування і 608 978 смертей через коронавірус.

Лідером за кількістю випадків заражень залишаються США. Випадки зараження зафіксовані у всіх 50 американських штатах, кількість померлих досягла 143 289 (+ 412 за добу), хворих - 3 898 550 (+ 65 279 за добу).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія намагається викрасти інформацію про вакцину від COVID-19, - глава МЗС Великої Британії Рааб

На другому місці за кількістю хворих Бразилія - ​​2 099 896 інфікованих (+ 24 650 за добу) і 79 533 (+ 716 за добу) летальні випадки.

Індія посідає третє місце в світі за кількістю випадків COVID-19: інфікованих вже 1 118 107 осіб (+40 243 за добу), кількість смертей - 27 503 (+ 675 за добу) .У Росії 771 546 хворих (+6 109 за добу ) і 12 342 летальні випадки (+ 95 за добу).

Південна Америка змінила Перу на п'ятому місці за кількістю інфікованих коронавірусом: кількість хворих там досягла 364 328 осіб (+ 13 449 за добу), кількість смертей - 5 033 (+85 за добу).