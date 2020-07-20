В Україні 651 новий випадок COVID-19, померли 13 осіб, загалом - 59 493 випадки

Станом на 20 липня в Україні лабораторно підтверджено 651 новий випадок захворювання на коронавірус, 13 осіб померли.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомляє сайт Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони (РНБО).

Кількість інфікованих наростальним підсумком з початку пандемії становила на ранок понеділка 59 493 особи, видужали - 31 439, померли з початку пандемії від COVID-19 1 498 осіб.

Зараз в Україні COVID-19 хворіє 26 556 осіб, що на 78 більше, ніж днем ​​раніше.

Найбільша кількість виявлених випадків захворювання COVID-19 за минулу добу зафіксована у Львівській області (115).

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Як повідомлялося раніше, в Україні станом на ранок 19 липня виявлено 731 новий випадок COVID-19, 354 людини з числа раніше хворих видужали, 8 хворих померли.