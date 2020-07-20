В Україні 651 новий випадок COVID-19, померли 13 осіб, загалом - 59 493 випадки
Станом на 20 липня в Україні лабораторно підтверджено 651 новий випадок захворювання на коронавірус, 13 осіб померли.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомляє сайт Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони (РНБО).
Кількість інфікованих наростальним підсумком з початку пандемії становила на ранок понеділка 59 493 особи, видужали - 31 439, померли з початку пандемії від COVID-19 1 498 осіб.
Зараз в Україні COVID-19 хворіє 26 556 осіб, що на 78 більше, ніж днем раніше.
Найбільша кількість виявлених випадків захворювання COVID-19 за минулу добу зафіксована у Львівській області (115).
Як повідомлялося раніше, в Україні станом на ранок 19 липня виявлено 731 новий випадок COVID-19, 354 людини з числа раніше хворих видужали, 8 хворих померли.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
из них 50% будут старше 60 лет.
А смертность от короновируса составляет около 4%
Сейчас население земли 8 млрд и если все одновременно заболеют, то из заболевших умрет 4%, т.е. 320 млн.
Если будем сидеть в карантине то эти 8 млрд., такими темпами ка сейчас (170тыс в сутки), переболеют через 130 лет, при этом из них умрет все те же 4% т..е. 320 млн.!!!!
PS Но это довольно грубый расчет, только для понимания, что такое "процент". На самом деле в случае с карантином умрет гораздо больше. Почему?! Да потому что в первом случае население получит иммунитет и появление новых больных полностью прекратится. А во втором случае за 130 лет родиться еще 8 млрд (условно) и из них такой же процент умрет....Процесс на сам деле будет длиться не 130 лет а ВЕЧНО поскольку с сутки рождается больше детей, чем заражается человек
как метеорит называется и когда он прилетит? ссылка???
А вывод такой, что если количество заражающихся в сутки меньше, чем количество новорожденных, то эта пандемия будет длиться ВЕЧНО - это чистая математика без всяких домыслов и фантазий
Коронавирус способен превратить легкие своих жертв в то, в чем трудно узнать человеческие органы.
Как пишет The Guardian, об этом парламенту Великобритании рассказал профессор сердечно-сосудистых наук Мауро Гиака