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Новини Коронавірус і карантин
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За добу на COVID-19 захворіли 34 дитини і 27 медпрацівників, - Степанов

За добу на COVID-19 захворіли 34 дитини і 27 медпрацівників, - Степанов

За весь час пандемії коронавірусної інфекції в Україні захворіли 4 204 дитини, а також 7 985 медичних працівників.

Про це під час онлайн-брифінгу заявив глава МОЗ Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"За минулу добу захворіла 651 особа. З них 34 дитини, а також 27 медичних працівників. Були госпіталізовані 134 особи. Зафіксовані 13 летальних випадків. При цьому одужали 560 пацієнтів", - зазначив глава МОЗ.

За словами Степанова, за весь час пандемії захворіли 59 493 особи. З них 4 204 дитини, а також 7 985 медпрацівників.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Брифінг МОЗ щодо ситуації із коронавірусом. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

При цьому, одужали 31 439 людини, а летальних випадків - 1 498.

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діти (5127) карантин (18172) лікарі (1288) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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1 сентября не за горами.
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20.07.2020 09:28 Відповісти
Майже 8000 хворих медика! Степанова треба нагородити орденом за сприяння короновірусу!
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20.07.2020 09:31 Відповісти
Самая загадочная болезнь - все о ней говорят, и никто её не видел воотчую ! Я лично незнаю ни одного ( знакомые, родственники, друзья, знакомые знакомых) кто бы ней болел !
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20.07.2020 10:08 Відповісти
 
 