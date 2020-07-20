За добу на COVID-19 захворіли 34 дитини і 27 медпрацівників, - Степанов
За весь час пандемії коронавірусної інфекції в Україні захворіли 4 204 дитини, а також 7 985 медичних працівників.
Про це під час онлайн-брифінгу заявив глава МОЗ Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.
"За минулу добу захворіла 651 особа. З них 34 дитини, а також 27 медичних працівників. Були госпіталізовані 134 особи. Зафіксовані 13 летальних випадків. При цьому одужали 560 пацієнтів", - зазначив глава МОЗ.
За словами Степанова, за весь час пандемії захворіли 59 493 особи. З них 4 204 дитини, а також 7 985 медпрацівників.
При цьому, одужали 31 439 людини, а летальних випадків - 1 498.
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