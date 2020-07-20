Кількість активних хворих на COVID-19 за добу знизилася в 6 областях України, - РНБО

Кількість видужалих від коронавірусної хвороби COVID-19 перевищила кількість хворих за минулу добу в шести з 24 областей України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони.

Найбільше нових випадків захворювання на CОVID-19 за минулу добу зафіксовано у Львівській області (115), найбільше одужалих - у Львівській і Рівненській областях (понад 100), водночас у Львівській області рекордна кількість одужалих уперше з 5 травня перевищила кількість захворілих.

У 13 із 24 областей нових випадків одужання не було. У 15 із 24 областей та Києві не зареєстровані нові випадки смерті. У 18 областях кількість одужалих з початку пандемії перевищує кількість осіб, що хворіють нині.

Загалом за минулу добу:

- у Вінницькій області підтверджено 18 нових випадків захворювання на COVID-19 і 1 випадок смерті, зараз в області хворіє 541 людина (на 17 більше);

- у Волинській області підтверджено 30 нових випадків захворювання на COVID-19, 1 випадок смерті і 32 випадки одужання, зараз в області хворіють 1 063 людини (на 3 менше за добу);

- у Дніпропетровській області зафіксовано лише 2 нові випадки захворювання, зараз хворіє 119;

Також читайте: В аеропорту "Одеса" від завтра розпочинає роботу пункт здачі ПЛР-тесту на COVID-19

- у Донецькій області зафіксовано 2 нові випадки захворювання, хворіє 486 людей;

- у Житомирській області 9 осіб захворіли, зараз хворіє 317 людей;

- у Закарпатській області 86 нових випадків захворювання, 3 випадки смерті і 8 випадків одужання, зараз хворіє 2 731 людина (на 75 більше за добу);

- у Запорізькій області 9 нових хворих, 10 людей одужали, зараз хворіє 107 людей (на 1 менше);

- в Івано-Франківській області зафіксовано 72 нові випадки захворювання, 1 випадок смерті і 41 випадок одужання, зараз хворіють 2 070 людей (на 30 більше);

- у Києві 77 нових випадків захворювання і 20 людей одужали, зараз хворіє 4 446 людей (на 57 більше за добу);

- у Київській області 37 нових захворілих, 15 людей одужали, зараз хворіють 972 людини (на 22 більше за добу);

- у Кіровоградській області зафіксовано 1 випадок захворювання, зараз хворіють 38 людей;

- у Луганській області нових випадків захворювання, одужання і смерті не було, хворіє 24 людини;

- у Львівській області підтверджено 115 нових випадків захворювання на COVID-19, 1 випадок смерті і 181 випадок одужання, зараз хворіє 6 301 людина (на 67 менше за добу);

- у Миколаївській області 9 нових випадків захворювання, зараз хворіє 107 людей;

Також дивіться: Брифінг МОЗ щодо ситуації із коронавірусом. ВIДЕО

- в Одеській області 41 новий випадок захворювання і 2 одужання, зараз хворіє 1 419 людей (на 39 більше за добу);

- у Полтавській області 2 нові випадки захворювання, хворіє 30 людей;

- у Рівненській області 62 нові випадки захворювання, 2 випадки смерті і 115 випадків одужання, зараз хворіють 1 333 людини (на 55 менше за добу);

- у Сумській області 1 новий випадок захворювання, зараз хворіє 58 людей;

- у Тернопільській області 26 нових випадків захворювання і 10 - одужання, зараз хворіють 864 людини (на 16 більше за добу);

- у Харківській області 19 нових випадків захворювання, 1 випадок смерті, 45 людей одужали, зараз хворіють 1 246 людей (на 27 менше, ніж днем раніше);

- у Херсонській області нових випадків захворювання, одужання і смерті не було, хворіє 17 людей;

- у Хмельницькій області зафіксовано лише 1 випадок смерті, випадків захворювання і одужання не було, зараз хворіють 132 людини;

- у Черкаській області 12 людей захворіли і 2 одужали, зараз хворіють 194 людини (на 10 більше за добу);

- у Чернівецькій області 21 новий випадок захворювання і 81 людина одужала, зараз хворіє 1 622 людини (на 60 менше за добу);

- у Чернігівській області нових випадків захворювання, одужання і смерті не було, зараз хворіє 319 людей.