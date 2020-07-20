В аеропорту "Одеса" від завтра розпочинає роботу пункт здачі ПЛР-тесту на COVID-19

З 21 липня в аеропорту "Одеса" запрацює пункт забору аналізів для проведення ПЛР-тестування на COVID-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу аеропорту.

"Така послуга буде корисна для мандрівників, що прибувають з країн "червоної" зони і вимушені дотримуватися 14-денної самоізоляції", - йдеться в повідомленні.

Збір аналізів буде розташований в медпункті аеропорту і буде функціонувати під час виконання міжнародних рейсів, і рейсів з аеропорту "Бориспіль".

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У разі негативного результату мандрівники зможуть через 24-48 робочих годин (залежно від часу здачі аналізів) завершити самоізоляцію, за таким алгоритмом:

- протягом 24-48 робочих годин після забору аналізів, лабораторія вносить результат тестування в електронну систему Центру громадського здоров'я України;

- дані автоматично синхронізуються з сервісом "Дій вдома";

- сервіс "Дій вдома" повідомляє пасажиру про можливість припинення самоізоляції.